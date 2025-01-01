DocumentationSections
TesterStop

Envoie la commande de fin du programme lors d'un test.

void  TesterStop();

Valeur de Retour

Aucune valeur de retour.

Note

La fonction TesterStop() est conçue pour la fin prématurée d'un EA sur un agent de test — par exemple, lorsqu'un nombre spécifié de trades perdants ou un niveau de drawdown sont atteints.

Un appel à TesterStop() est considéré comme étant une fin normale d'un test, la fonction OnTester() est donc appelée et les statistiques complètes de trading ainsi que la valeur du critère d'optimisation sont renvoyées au strategy tester.

Un appel à ExpertRemove() dans le strategy tester signifie également la fin normale du test et permet d'obtenir les statistiques de trading, mais l'EA est enlevé de la mémoire de l'agent. Dans ce cas, effectuer une passe de l'ensemble suivant de paramètres nécéssite plus de temps afin de recharger le programme. TesterStop() est donc l'option préférée pour une fin prématurée d'un test.

Exemple :

//--- defines
#define BALANCE_LOSS_STOP  100.0       // valeur du drawdown du solde à laquelle le test est arrêté 
#define EQUITY_LOSS_STOP   100.0       // valeur du drawdown des fonds à laquelle le test est arrêté 
 
//--- paramètres d'entrée
input  double  InpLots        =  0.1;  // lots
input  uint    InpStopLoss    =  50;   // Stop loss en points
input  uint    InpTakeProfit  =  150;  // Take Profit en points
sinput ulong   InpMagic       =  123;  // MagicNumber
sinput ulong   InpDeviation   =  5;    // déviation
//--- variables globales
CTrade      trade;                     // instance de class trade
CSymbolInfo symb;                      // instance de classe symbol
CAccountInfo account;                  // instance de la classe compte de trading
...
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ...
//--- initialisation réussie
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- met à jour les cotations actuelles
   if(!symb.RefreshRates())
      return;
   ...
 
//--- si le solde ou les capitaux propres ont baissé plus que ce qui est indiqué dans les substitutions de macro BALANCE_LOSS_STOP et EQUITY_LOSS_STOP,
//--- le test est considéré comme un échec et la fonction TesterStop() est appelée
//--- vérifie la perte d'équilibre de plus de BALANCE_LOSS_STOP
   if(balance_prev!=account.Balance())
     {
      if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)
        {
         PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());
         TesterStop();
         /*
        Résultat :
         The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USDand now has a value of 9899.90 USDStop testing.
         TesterStop() called on 9of testing interval
         */
        }
     }
//--- vérifie la perte de capitaux propres de plus de EQUITY_LOSS_STOP
   if(equity_prev!=account.Equity())
     {
      if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)
        {
         PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());
         TesterStop();
         /*
        Résultat :
         The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USDand now has a value of 9899.90 USDStop testing.
         TesterStop() called on 9of testing interval
         */
        }
     }
  }

Voir aussi

