- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TesterStop
Envoie la commande de fin du programme lors d'un test.
void TesterStop();
Valeur de Retour
Aucune valeur de retour.
Note
La fonction TesterStop() est conçue pour la fin prématurée d'un EA sur un agent de test — par exemple, lorsqu'un nombre spécifié de trades perdants ou un niveau de drawdown sont atteints.
Un appel à TesterStop() est considéré comme étant une fin normale d'un test, la fonction OnTester() est donc appelée et les statistiques complètes de trading ainsi que la valeur du critère d'optimisation sont renvoyées au strategy tester.
Un appel à ExpertRemove() dans le strategy tester signifie également la fin normale du test et permet d'obtenir les statistiques de trading, mais l'EA est enlevé de la mémoire de l'agent. Dans ce cas, effectuer une passe de l'ensemble suivant de paramètres nécéssite plus de temps afin de recharger le programme. TesterStop() est donc l'option préférée pour une fin prématurée d'un test.
Exemple :
//--- defines
Voir aussi
Exécution du Programme, Tester des Stratégies de Trading, ExpertRemove, SetReturnError