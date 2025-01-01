//--- defines

#define BALANCE_LOSS_STOP 100.0 // valeur du drawdown du solde à laquelle le test est arrêté

#define EQUITY_LOSS_STOP 100.0 // valeur du drawdown des fonds à laquelle le test est arrêté



//--- paramètres d'entrée

input double InpLots = 0.1; // lots

input uint InpStopLoss = 50; // Stop loss en points

input uint InpTakeProfit = 150; // Take Profit en points

sinput ulong InpMagic = 123; // MagicNumber

sinput ulong InpDeviation = 5; // déviation

//--- variables globales

CTrade trade; // instance de class trade

CSymbolInfo symb; // instance de classe symbol

CAccountInfo account; // instance de la classe compte de trading

...

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

...

//--- initialisation réussie

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- met à jour les cotations actuelles

if(!symb.RefreshRates())

return;

...



//--- si le solde ou les capitaux propres ont baissé plus que ce qui est indiqué dans les substitutions de macro BALANCE_LOSS_STOP et EQUITY_LOSS_STOP,

//--- le test est considéré comme un échec et la fonction TesterStop() est appelée

//--- vérifie la perte d'équilibre de plus de BALANCE_LOSS_STOP

if(balance_prev!=account.Balance())

{

if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Résultat :

The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

//--- vérifie la perte de capitaux propres de plus de EQUITY_LOSS_STOP

if(equity_prev!=account.Equity())

{

if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Résultat :

The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

}