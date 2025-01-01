//--- define

#define BALANCE_LOSS_STOP 100.0 // value of the balance drawdown, at which testing is stopped

#define EQUITY_LOSS_STOP 100.0 // value of the equity drawdown, at which testing is stopped



//-- parametri di input

input double InpLots = 0.1; // lotti

input uint InpStopLoss = 50; // Stop loss in punti

input uint InpTakeProfit = 150; // Take Profit in punti

sinput ulong InpMagic = 123; // Numero Magico

sinput ulong InpDeviation = 5; // deviazione

//---variabili globali

CTrade trade; // istanza della classe di trading

CSymbolInfo symb; // istanza della classe del simbolo

CAccountInfo account; // istanza di classe del conto di trading

...

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

...

//-- inizializzazione avvenuta con successo

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//-- aggiornare le quotazioni attuali

if(!symb.RefreshRates())

return;

...



//-- se il saldo o il patrimonio netto sono diminuiti più di quanto indicato nella sostituzione macro BALANCE_LOSS_STOP e EQUITY_LOSS_STOP,

//-- il test è considerato non riuscito e viene chiamata la funzione TesterStop()

//-- verifica della perdita del saldo superiore a BALANCE_LOSS_STOP

if(balance_prev!=account.Balance())

{

if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Risultato:

The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

//-- controllare la perdita del patrimonio netto sia maggiore di EQUITY_LOSS_STOP

if(equity_prev!=account.Equity())

{

if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Risultato:

The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

}