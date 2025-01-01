- Alert
TesterStop
Fornisce il comando di completamento dell'operazione del programma quando si fa il testing.
void TesterStop();
Valore di ritorno
Nessun valore di ritorno.
Nota
La funzione TesterStop() è progettata per uno spegnimento anticipato di routine di un EA su un agente di testing - per esempio, quando si raggiunge un numero specificato di trade perdenti o un livello di drawdown preimpostato.
La chiamata TesterStop() è considerata un normale completamento di un test, pertanto viene chiamata la funzione OnTester () e i valori delle intere statistiche di trading accumulate e criterio di ottimizzazione vengono sottoposti al tester di strategia.
La chiamata di ExpertRemove() nel tester di strategia significa anche normale completamento del test e consente di ottenere statistiche di trading, ma l'EA viene de-caricato dalla memoria dell'agente. In questo caso, eseguire un passaggio(un pass) sul prossimo set di parametri richiede tempo per ricaricare il programma. Pertanto, TesterStop() è un'opzione preferita per il completamento di routine di un test.
Esempio:
//--- define
Guarda anche
Esecuzione Programma, Test delle Strategie di Trading, ExpertRemove, SetReturnError