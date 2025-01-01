DocumentaçãoSeções
Constantes da Janela de Diálogo MessageBox

Esta seção contém códigos de retorno da função MessageBox(). Se um janela de mensagem tem um botão Cancel, a função retorna IDCANCEL no caso da tecla ESC ou o botão Cancel serem pressionados. Caso não exista nenhum botão Cancel na janela de mensagem, pressionar o ESC não produz nenhum efeito.

Constante

Valor

Descrição

IDOK

1

Botão "OK" foi pressionado

IDCANCEL

2

Botão "Cancel" foi pressionado

IDABORT

3

Botão "Abort" foi pressionado

IDRETRY

4

Botão "Retry" foi pressionado

IDIGNORE

5

Botão "Ignore" foi pressionado

IDYES

6

Botão "Yes" foi pressionado

IDNO

7

Botão "No" foi pressionado

IDTRYAGAIN

10

Botão "Try Again" foi pressionado

IDCONTINUE

11

Botão "Continue" foi pressionado

 

Os principais flags da função MessageBox() definem o conteúdo e comportamento da janela de diálogo. Este valor pode ser uma combinação dos seguintes grupos de flag:

Constante

Valor

Descrição

MB_OK

0x00000000

Janela de mensagem contém somente um botão: OK. Default

MB_OKCANCEL

0x00000001

Janela de mensagem contém dois botões: OK e Cancel

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

Janela de mensagem contém três botões: Abort, Retry e Ignore

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

Janela de mensagem contém três botões: Yes, No e Cancel

MB_YESNO

0x00000004

Janela de mensagem contém dois botões: Yes e No

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

Janela de mensagem contém dois botões: Retry e Cancel

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

Janela de mensagem contém três botões: Cancel, Try Again, Continue

Para exibir um ícone na janela de mensagem é necessário especificar flags adicionais:

Constante

Valor

Descrição

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

O ícone de sinal STOP

MB_ICONQUESTION

0x00000020

O ícone de sinal de interrogação

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

O ícone de sinal de exclamação/aviso

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

O sinal i cercado

Os botões default são definidos através dos seguintes flags:

Constante

Valor

Descrição

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

O primeiro botão MB_DEFBUTTON1 - é o default, se os outros botões MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 não forem especificados

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

O segundo botão é o default

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

O terceiro botão é o default

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

O quarto botão é o default

 

 

 