- Flags de Abertura de Arquivo
- Propriedades de Arquivo
- Posição In-File
- Uso de um Código de Página (Codepage)
- MessageBox
Constantes da Janela de Diálogo MessageBox
Esta seção contém códigos de retorno da função MessageBox(). Se um janela de mensagem tem um botão Cancel, a função retorna IDCANCEL no caso da tecla ESC ou o botão Cancel serem pressionados. Caso não exista nenhum botão Cancel na janela de mensagem, pressionar o ESC não produz nenhum efeito.
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
IDOK
|
1
|
Botão "OK" foi pressionado
|
IDCANCEL
|
2
|
Botão "Cancel" foi pressionado
|
IDABORT
|
3
|
Botão "Abort" foi pressionado
|
IDRETRY
|
4
|
Botão "Retry" foi pressionado
|
IDIGNORE
|
5
|
Botão "Ignore" foi pressionado
|
IDYES
|
6
|
Botão "Yes" foi pressionado
|
IDNO
|
7
|
Botão "No" foi pressionado
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
Botão "Try Again" foi pressionado
|
IDCONTINUE
|
11
|
Botão "Continue" foi pressionado
Os principais flags da função MessageBox() definem o conteúdo e comportamento da janela de diálogo. Este valor pode ser uma combinação dos seguintes grupos de flag:
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
MB_OK
|
0x00000000
|
Janela de mensagem contém somente um botão: OK. Default
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
Janela de mensagem contém dois botões: OK e Cancel
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
Janela de mensagem contém três botões: Abort, Retry e Ignore
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
Janela de mensagem contém três botões: Yes, No e Cancel
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
Janela de mensagem contém dois botões: Yes e No
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
Janela de mensagem contém dois botões: Retry e Cancel
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
Janela de mensagem contém três botões: Cancel, Try Again, Continue
Para exibir um ícone na janela de mensagem é necessário especificar flags adicionais:
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
O ícone de sinal STOP
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
O ícone de sinal de interrogação
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
O ícone de sinal de exclamação/aviso
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
O sinal i cercado
Os botões default são definidos através dos seguintes flags:
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
O primeiro botão MB_DEFBUTTON1 - é o default, se os outros botões MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 não forem especificados
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
O segundo botão é o default
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
O terceiro botão é o default
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
O quarto botão é o default