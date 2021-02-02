Trabajando con los precios en la biblioteca DoEasy (Parte 59): Objeto para almacenar los datos de un tick

Contenido

En este artículo, empezaremos a desarrollar la funcionalidad de la biblioteca para trabajar con los datos de ticks.

El concepto del almacenamiento y el uso de los datos de ticks será muy parecido al concepto del almacenamiento de los datos de series temporales, donde la unidad mínima de los datos es una barra. Los objetos de barras se almacenan en las listas que pertenecen a los marcos temporales correspondientes, que a su vez se guardan en las listas pertenecientes a los símbolos.

En el concepto del almacenamiento de los datos de ticks, la unidad mínima del volumen será representada por los valores de la estructura del precio en un tick. Estos valores se describen a través de la estructura para el guardado de las últimas cotizaciones del símbolo MqlTick. El objeto para almacenar estos valores va a contener unas propiedades adicionales: spread (diferencia entre los precios Ask y Bid) y símbolo cuyos datos de un tick se describen por el objeto.

Para cada uno de los símbolos van a crearse sus propias listas de objetos con los datos de ticks (para una estructurización más conveniente de las listas). Naturalmente, cada una de las listas de objetos de los datos de ticks va a actualizarse automáticamente. La lista va a recibir los datos nuevos de los ticks que llegan, y el tamaño de las listas va a mantenerse según el volumen definido por el usuario.

El concepto del almacenamiento de los datos en la biblioteca implica la búsqueda y ordenación según cualquiera de las propiedades de los objetos almacenados en las listas. Eso permite obtener los datos requeridos para su posterior uso o ejecución de estudios analíticos. Y esto significa que los datos de ticks también tendrán esta posibilidad. Eso permite al usuario analizar rápidamente los flujos de ticks de los datos para su seguimiento, por ejemplo, si se trata de algunos cambios en el carácter de su llegada, o para la búsqueda de patrones establecidos, etc.



Preparando los datos

Igual como para cualquier objeto de la biblioteca, tenemos que añadir los mensajes de texto para visualizar la descripción de sus parámetros y crear enumeraciones de las propiedades del objeto, según las cuales podremos buscarlos en las listas u ordenar objetos según estas propiedades.



Añadimos los índices de nuevos mensajes al archivo \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh:

MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST, MSG_TICK_TEXT_TICK, MSG_TICK_TIME_MSC, MSG_TICK_TIME, MSG_TICK_VOLUME, MSG_TICK_FLAGS, MSG_TICK_VOLUME_REAL, MSG_TICK_SPREAD, MSG_LIB_TEXT_TICK_CHANGED_DATA, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_BID, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_ASK, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_LAST, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_VOLUME, };

así como, añadimos los textos de los mensajes correspondientes a los índices nuevamente añadidos:

{ "Метод не предназначен для работы с программами-индикаторами" , "The method is not intended for working with indicator programs" }, { "Не удалось получить таймсерию индикаторных данных" , "Failed to get indicator data timeseries" }, { "Не удалось получить текущие данные буфера индикатора" , "Failed to get the current data of the indicator buffer" }, { "Не удалось создать объект индикаторных данных" , "Failed to create indicator data object" }, { "Не удалось добавить объект индикаторных данных в список" , "Failed to add indicator data object to the list" }, { "Тик" , "Tick" }, { "Время последнего обновления цен в миллисекундах" , "Last price update time in milliseconds" }, { "Время последнего обновления цен" , "Last price update time" }, { "Объем для текущей цены Last" , "Volume for the current Last price" }, { "Флаги" , "Flags" }, { "Объем для текущей цены Last c повышенной точностью" , "Volume for the current \"Last\" price with increased accuracy" }, { "Спред" , "Spread" }, { "Изменённые данные на тике:" , "Changed data on a tick:" }, { "Изменение цены Bid" , "Bid price change" }, { "Изменение цены Ask" , "Ask price change" }, { "Изменение цены последней сделки" , "Last price change" }, { "Изменение объема" , "Volume change" }, };





Añadimos al archivo \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh las enumeraciones para especificar las propiedades de tipo entero, real y string del objeto de los datos de ticks:

enum ENUM_TICK_PROP_INTEGER { TICK_PROP_TIME_MSC = 0 , TICK_PROP_TIME, TICK_PROP_VOLUME, TICK_PROP_FLAGS, }; #define TICK_PROP_INTEGER_TOTAL ( 4 ) #define TICK_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_TICK_PROP_DOUBLE { TICK_PROP_BID = TICK_PROP_INTEGER_TOTAL, TICK_PROP_ASK, TICK_PROP_LAST, TICK_PROP_VOLUME_REAL, TICK_PROP_SPREAD, }; #define TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 5 ) #define TICK_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_TICK_PROP_STRING { TICK_PROP_SYMBOL = (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL+TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL), }; #define TICK_PROP_STRING_TOTAL ( 1 )

Indicamos para cada una de las enumeraciones el número total de las propiedades utilizadas y no utilizadas en la ordenación.



Para tener la posibilidad de buscar y ordenar según las propiedades especificadas, vamos a añadir una enumeración más, en la que se indicarán unos posibles criterios de la ordenación de los datos de ticks:

#define FIRST_TICK_DBL_PROP (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_TICK_STR_PROP (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_INTEGER_SKIP+TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL-TICK_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_TICK_MODE { SORT_BY_TICK_TIME_MSC = 0 , SORT_BY_TICK_TIM, SORT_BY_TICK_VOLUME, SORT_BY_TICK_FLAGS, SORT_BY_TICK_BID = FIRST_TICK_DBL_PROP, SORT_BY_TICK_ASK, SORT_BY_TICK_LAST, SORT_BY_TICK_VOLUME_REAL, SORT_BY_TICK_SPREAD, SORT_BY_TICK_SYMBOL = FIRST_TICK_STR_PROP, };





Antes, ya creamos el objeto «Nuevo tick» en el artículo 38 que permitía monitorear la llegada de un tick nuevo para el símbolo especificado.

El objeto se ubica en la carpeta \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\ del directorio de la biblioteca, en el archivo NewTickObj.mqh.

Vamos a mejorar la clase del objeto de tal manera que haya posibilidad de transmitir al método de definición del símbolo el valor NULL (o una cadena vacía) para indicar el símbolo actual para el objeto:

void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); }

En la lista de inicialización del constructor de la clase, vamos a establecer el valor false para la variable m_new_tick que almacena la bandera del tick nuevo:

CNewTickObj::CNewTickObj( const string symbol) : m_symbol(symbol), m_new_tick( false ) { :: ZeroMemory ( this .m_tick); :: ZeroMemory ( this .m_tick_prev); if (:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_tick_prev= this .m_tick; this .m_first_start= false ; } }

Antes, esta variable no se inicializaba con el valor inicial en ninguna parte, lo cual no es correcto.







Clase del objeto de datos del tick

En la carpeta donde se ubica la clase del objeto «Nuevo tick» \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\ vamos a crear el nuevo archivo de la clase del objeto de los datos de tick DataTick.mqh.

El objeto no va a representar nada nuevo para las clases de la biblioteca: todo será del tipo estándar. Vamos a analizar el cuerpo de la clase:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/es/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\BaseObj.mqh" #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CDataTick : public CBaseObj { private : MqlTick m_tick; int m_digits; long m_long_prop[TICK_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[TICK_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_TICK_PROP_STRING property) const { return ( int )property-TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL;} public : void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property) { return true ; } CDataTick *GetObject( void ) { return & this ;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CDataTick* compared_obj) const ; CDataTick(){;} CDataTick( const string symbol, const MqlTick &tick); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_STRING property); void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); virtual string Header( void ); string FlagsDescription( void ); datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(TICK_PROP_TIME); } long TimeMSC( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_TIME_MSC); } long Volume( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_VOLUME); } uint Flags( void ) const { return ( uint ) this .GetProperty(TICK_PROP_FLAGS); } double Bid( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_BID); } double Ask( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_ASK); } double Last( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_LAST); } double VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_VOLUME_REAL); } double Spread( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_SPREAD); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_SYMBOL); } datetime TimeBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: iTime ( this . Symbol (),timeframe, this .Index(timeframe)); } int Index( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: iBarShift ( this . Symbol (),(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe), this .Time()); } bool IsChangeBid() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BID )== TICK_FLAG_BID ); } bool IsChangeAsk() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_ASK )== TICK_FLAG_ASK ); } bool IsChangeLast() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_LAST )== TICK_FLAG_LAST ); } bool IsChangeVolume() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME ); } bool IsChangeBuy() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ); } bool IsChangeSell() const { return (( this .Flags( )& TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ); } };

En el primer artículo, ya hablamos en detalle de la estructura y de la creación de los objetos de la biblioteca. Ahora, sólo vamos a repasar rápidamente las variables y los métodos principales, y luego, analizaremos su implementación en la clase.



En la sección privada de la clase, se encuentran las variables auxiliares, las matrices para almacenar los valores de las propiedades de tipo entero, real y string del objeto, así como los métodos que devuelven los índices reales de las propiedades de acuerdo de los cuales ellas se ubican físicamente en las matrices.



En la sección pública de la clase, se encuentran los métodos para establecer y devolver valores de las propiedades indicadas en las matrices correspondientes de las propiedades del objeto, los métodos que devuelven las banderas del soporte de una u otra propiedad por el objeto, los métodos para buscar, comparar y ordenar objetos, así como los constructores de la clase.



Ahí mismo, se encuentran los métodos para visualizar las descripciones de las propiedades del objeto y los métodos para un acceso simplificado a las propiedades del objeto.

Ahora, vamos a analizar la implementación de los métodos de la clase.

Al constructor paramétrico de la clase se le transmite el símbolo y la estructura rellenada con datos del tick actual:



CDataTick::CDataTick( const string symbol , const MqlTick &tick ) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(TICK_PROP_TIME,tick.time); this .SetProperty(TICK_PROP_TIME_MSC,tick.time_msc); this .SetProperty(TICK_PROP_VOLUME,tick.volume); this .SetProperty(TICK_PROP_FLAGS,tick.flags); this .SetProperty(TICK_PROP_BID,tick.bid); this .SetProperty(TICK_PROP_ASK,tick.ask); this .SetProperty(TICK_PROP_LAST,tick.last); this .SetProperty(TICK_PROP_VOLUME_REAL,tick.volume_real); this .SetProperty(TICK_PROP_SPREAD,tick.ask-tick.bid); this .SetProperty(TICK_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); }

Dentro del constructor de la clase, simplemente rellenamos las propiedades del objeto con valores correspondientes desde la estructura del tick y el símbolo del que se reciben los datos del tick.

Método de comparación de dos parámetros de objetos según la propiedad indicada:



int CDataTick::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDataTick *obj_compared=node; if (mode<TICK_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL+TICK_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL+TICK_PROP_INTEGER_TOTAL+TICK_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Al método se le transmite el puntero al objeto con el que es necesario comparar el objeto actual, y el tipo de la propiedad según la cual van a compararse estos dos objetos.

Dependiendo del modo transmitido de la comparación de objetos, comparamos estas propiedades de dos objetos y devolvemos 1/-1/0 si el valor de la propiedad del objeto actual es mayor/menor o igual al valor de la propiedad del objeto comparado, respectivamente.

El método que compara si dos objetos son iguales:

bool CDataTick::IsEqual(CDataTick *compared_obj) const { int beg= 0 , end=TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_INTEGER prop=(ENUM_TICK_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=TICK_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_STRING prop=(ENUM_TICK_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Aquí: al método se le transmite el puntero al objeto para la comparación. Luego, en cada grupo de propiedades, comparamos en tres ciclos cada siguiente propiedad de dos objetos. Si aunque sea una sola de las propiedades no es igual a la misma del objeto comparado, devolvemos false. Una vez finalizados los tres ciclos, devolvemos true, lo que significa que todas las propiedades de ambos objetos son iguales, entonces, los objetos son idénticos.



Método para mostrar en el diario todas las propiedades del objeto:

void CDataTick:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_INTEGER prop=(ENUM_TICK_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=TICK_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_STRING prop=(ENUM_TICK_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

Aquí: recorriendo en tres ciclos cada uno de los grupos de las propiedades del objeto, mostramos la descripción de cada propiedad siguiente a través del método correspondiente GetPropertyDescription(). Si en los parámetros del método, se transmite el valor false en la variable full_prop, se visualizan sólo las propiedades soportadas por el objeto. Para una propiedad que no se soporta, en el registro se muestra que esta propiedad no se soporta. Aunque en este objeto, se soportan todas las propiedades, pero se puede modificar eso en los objetos herederos de la clase.



Los métodos que retornan la descripción de la propiedad especificada de tipo entero, real y string del objeto:

string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) { return ( property==TICK_PROP_TIME_MSC ? CMessage::Text(MSG_TICK_TIME_MSC)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==TICK_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_TICK_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==TICK_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_TICK_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==TICK_PROP_FLAGS ? CMessage::Text(MSG_TICK_FLAGS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property)+ "

" +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_CHANGED_DATA)+ this .FlagsDescription() ) : "" ); } string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==TICK_PROP_BID ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_BID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_ASK ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_ASK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_LAST ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_LAST)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_TICK_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==TICK_PROP_SPREAD ? CMessage::Text(MSG_TICK_SPREAD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : "" ); } string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_STRING property) { return (property==TICK_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

Aquí: dependiendo de la propiedad transmitida al método, retornamos su descripción de tipo string.



Método que devuelve la cadena con la descripción de todas las banderas del tick:

string CDataTick::FlagsDescription( void ) { string flags= ( ( this .IsChangeAsk() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_ASK) : "" )+ ( this .IsChangeBid() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_BID) : "" )+ ( this .IsChangeLast() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_LAST) : "" )+ ( this .IsChangeVolume() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_VOLUME) : "" )+ ( this .IsChangeBuy() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_DEAL_TO_BUY) : "" )+ ( this .IsChangeSell() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_DEAL_TO_SELL) : "" ) ); return flags; }

En las propiedades de cada tick hay una variable que almacena un conjunto de banderas. Estas banderas describen los eventos que provocan este tick.

Información sobre MqlTick en el manual de referencia



Para saber qué datos han sido alterados con la llegada del tick actual, analizamos sus banderas:

TICK_FLAG_BID — el tick ha cambiado el precio bid

TICK_FLAG_ASK — el tick ha cambiado el precio ask

TICK_FLAG_LAST — el tick ha cambiado el precio de la última transacción

TICK_FLAG_VOLUME — el tick ha cambiado el volumen

TICK_FLAG_BUY — el tick ha aparecido como resultado de una transacción de compra

TICK_FLAG_SELL — el tick ha aparecido como resultado de una transacción de venta

Tenemos seis métodos (según el número de banderas) que devuelven la bandera de la presencia de cada una de las banderas en la variable:

bool IsChangeBid() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BID )== TICK_FLAG_BID ); } bool IsChangeAsk() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_ASK )== TICK_FLAG_ASK ); } bool IsChangeLast() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_LAST )== TICK_FLAG_LAST ); } bool IsChangeVolume() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME ); } bool IsChangeBuy() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ); } bool IsChangeSell() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ); }

En el método descrito, primero, se verifica la bandera de la presencia de la bandera en la estructura de la variable. Dependiendo de que si este cambio ha tenido lugar o no, en la cadena resultante se escribe el avance de línea + la descripción de la bandera, o bien, una cadena vacía. Después de verificar todas las banderas, como resultado, tenemos una cadena completada que contiene las descripciones de las banderas que se encuentran en la variable. Si tenemos varias banderas, la descripción de cada una de ellas va a comenzar a partir de una línea nueva en el registro.



Método que muestra en el registro la descripción breve del objeto de los datos de tick:

void CDataTick::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header()); }

El método simplemente muestra en el registro su nombre breve que se devuelve por el siguiente método:

string CDataTick::Header( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_TICK_TEXT_TICK)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\" " +TimeMSCtoString(TimeMSC()) ); }

Con esto, damos por finalizada la creación del objeto de los datos de ticks.







Probando el objeto de datos del tick



Para la simulación, vamos a tomar el asesor del artículo anterior

y guardarlo en la nueva carpeta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part59\ con el nombre nuevo TestDoEasyPart59.mq5

.

En este asesor, ya no necesitamos los indicadores y sus datos con sus series temporales. Aquí, simplemente vamos a crear el objeto de los datos de ticks, mostrar su descripción completa en el registro y su descripción breve en el comentario en el gráfico. Con la llegada de cada tick nuevo, su descripción en el gráfico va a cambiar, mientras que en el registro se visualizará el primer tick que llegue tras la ejecución de asesor.

Dado que todavía no hay ninguna vinculación del asesor con este objeto nuevo de la biblioteca, simplemente vamos a incluir el archivo de su clase en el asesor:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/es/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Ticks\DataTick.mqh>

En el área de variables globales del asesor, en vez de las matrices de los parámetros de indicadores personalizados,

MqlParam param_ma1[]; MqlParam param_ma2[];

declaramos el objeto de la clase «Nuevo tick». Lo necesitamos para simular el trabajo dentro de las futuras clases de colección de los datos de ticks de la biblioteca:

CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CNewTickObj check_tick;

En el manejador OnInit() eliminamos el bloque de la creación de indicadores:

ArrayResize (param_ma1, 4 ); param_ma1[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma1[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma1[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma1[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma1[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA1, 1 ,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma1); ArrayResize (param_ma2, 5 ); param_ma2[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma2[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma2[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma2[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma2[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; param_ma2[ 4 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 4 ].integer_value= PRICE_OPEN ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA2, 1 ,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma2); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA1); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA2, 14 ); engine.GetIndicatorsCollection(). Print (); engine.GetIndicatorsCollection().PrintShort();

Al final de OnInit() establecemos el símbolo actual para el objeto «Nuevo tick» como símbolo de trabajo:



check_tick.SetSymbol( Symbol ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Añadimos al manejador OnTick() del asesor el bloque del código para determinar un tick nuevo (como simulación del trabajo dentro de la futura clase de colección de los ticks) y para crear un nuevo objeto de los datos de ticks con la visualización de su descripción en el gráfico y en el registro:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } static int tick_count= 0 ; CArrayObj list; MqlTick tick_struct; if (check_tick.IsNewTick()) { if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick_struct)) return ; CDataTick *tick_obj= new CDataTick( Symbol (),tick_struct); if (tick_obj== NULL ) return ; tick_count++; if (tick_count> 100000 ) tick_count= 1 ; Comment ( "--- №" , IntegerToString (tick_count, 5 , '0' ), ": " ,tick_obj.Header()); if (tick_count== 1 ) tick_obj. Print (); if (!list.Add(tick_obj)) delete tick_obj; } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

La lógica se describe detalladamente en los comentarios del listado. Creo que todo está bien claro y es fácil.

Compilamos el EA y lo iniciamos en el gráfico, estableciendo previamente en los ajustes el uso del símbolo y marco temporal actuales. Después de ejecutarlo y recibir un tick nuevo, la descripción del objeto de los datos de ticks (tick recibido) se visualizará en el registro:

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10426.13 USD, 1 : 100 , Hedge, MetaTrader 5 demo --- Initializing "DoEasy" library --- Working with the current symbol only: "EURUSD" Working with the current timeframe only: H1 EURUSD symbol timeseries: - Timeseries "EURUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 5153 Library initialization time: 00 : 00 : 00.000 ============= Beginning of parameter list (Tick "EURUSD" 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 Last price update time: 2020.12 . 16 13 : 22 : 32 Volume for the current Last price: 0 Flags: 6 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 1.21927 Ask price: 1.21929 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00002 ------ Symbol: "EURUSD" ============= End of parameter list (Tick "EURUSD" 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 ) =============

Con la llegada de cada tick nuevo, el comentario con su descripción breve se mostrará en el gráfico:









¿Qué es lo próximo?

En el siguiente artículo, comenzaremos a crear la colección de los datos de ticks para un símbolo.



Más abajo se adjuntan todos los archivos de la versión actual de la biblioteca y el archivo del asesor de prueba para MQL5. Puede descargarlo todo y ponerlo a prueba por sí mismo.

Si tiene preguntas, observaciones o sugerencias, podrá concretarlas en los comentarios al artículo.

