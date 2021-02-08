Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 59): Objekt zum Speichern der Daten eines Ticks

Inhaltsverzeichnis

Konzept

Ab diesem Artikel beginnen Sie mit der Entwicklung der Bibliotheksfunktionalität für die Arbeit mit Tickdaten.

Das Konzept der Speicherung und Verwendung von Tickdaten wird ähnlich sein wie das Konzept der Speicherung von Zeitreihendaten, wobei die kleinste Dateneinheit der Balken ist. Balkenobjekte werden in den Listen gespeichert, die zu entsprechenden Zeitrahmen gehören, die wiederum in den Listen gespeichert werden, die zu Symbolen gehören.

Im Konzept der Tick-Datenspeicherung sollte die kleinste Einheit des Datenvolumens die Werte der Preisstruktur auf einem Tick sein. Solche Werte werden mit Hilfe einer Struktur zur Speicherung der letzten Preise nach Symbol MqlTick beschrieben. Ein Objekt zum Speichern solcher Werte besitzt zusätzliche Eigenschaften: Spread - die Differenz von Ask- und Bid-Preis und das Symbol, dessen Daten ein Tick durch das Objekt beschrieben werden.

Zur bequemeren Strukturierung der Liste werden für jedes der Symbole eigene Listen von Objekten mit Tick-Daten erstellt. Natürlich wird jede der Listen von Tickdaten-Objekten automatisch aktualisiert, neue Daten von neu eintreffenden Ticks werden ihr hinzugefügt. Dabei wird die Größe der Listen in dem vom Nutzer der Bibliothek bestimmten Umfang unterstützt.

Das Konzept der Datenspeicherung in der Bibliothek ermöglicht die Suche und Sortierung nach beliebigen Objekteigenschaften, die in den Listen gespeichert sind, was den Erhalt der benötigten Daten für ihre spätere Verwendung oder die Durchführung analytischer Studien ermöglicht. So werden die Tickdaten die gleiche Funktion besitzen. Dies ermöglicht dem Nutzer eine schnelle Analyse der Tickdatenströme, um sie zu verfolgen, z. B. um Änderungen in der Art ihres Auftretens festzustellen oder um nach bestimmten Mustern zu suchen usw.



Daten vorbereiten

Wie bei allen Bibliotheksobjekten müssen Textnachrichten hinzugefügt werden, um die Beschreibung ihrer Parameter anzuzeigen und eine Aufzählung der Objekteigenschaften zu erstellen, mit der ihre Suche in den Listen oder die Sortierung der Objekte nach diesen Eigenschaften möglich wird.



Fügen wir in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh die neuen Nachrichtenindizes hinzu:

MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST, MSG_TICK_TEXT_TICK, MSG_TICK_TIME_MSC, MSG_TICK_TIME, MSG_TICK_VOLUME, MSG_TICK_FLAGS, MSG_TICK_VOLUME_REAL, MSG_TICK_SPREAD, MSG_LIB_TEXT_TICK_CHANGED_DATA, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_BID, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_ASK, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_LAST, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_VOLUME, };

und auch die Nachrichtentexte entsprechend den neu hinzugefügten Indizes:

{ "The method is not intended for working with indicator programs" }, { "Failed to get indicator data timeseries" }, { "Failed to get the current data of the indicator buffer" }, { "Failed to create indicator data object" }, { "Failed to add indicator data object to the list" }, { "Tick" }, { "Last price update time in milliseconds" }, { "Last price update time" }, { "Volume for the current Last price" }, { "Flags" }, { "Volume for the current \"Last\" price with increased accuracy" }, { "Spread" }, { "Changed data on a tick:" }, { "Bid price change" }, { "Ask price change" }, { "Last price change" }, { "Volume change" }, };





In der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh werden die Enumerationen zur Angabe der Eigenschaften von integer, real und string des Tick-Datenobjekts hinzugefügt:

enum ENUM_TICK_PROP_INTEGER { TICK_PROP_TIME_MSC = 0 , TICK_PROP_TIME, TICK_PROP_VOLUME, TICK_PROP_FLAGS, }; #define TICK_PROP_INTEGER_TOTAL ( 4 ) #define TICK_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_TICK_PROP_DOUBLE { TICK_PROP_BID = TICK_PROP_INTEGER_TOTAL, TICK_PROP_ASK, TICK_PROP_LAST, TICK_PROP_VOLUME_REAL, TICK_PROP_SPREAD, }; #define TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 5 ) #define TICK_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_TICK_PROP_STRING { TICK_PROP_SYMBOL = (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL+TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL), }; #define TICK_PROP_STRING_TOTAL ( 1 )

Geben Sie für jede der Enumerationen die Gesamtzahl der Eigenschaften verwendet und nicht verwendet beim Sortieren an.



Um die Suche und Sortierung nach den oben angegebenen Eigenschaften zu ermöglichen, fügen wir eine weitere Enumeration hinzu, in der mögliche Kriterien für die Sortierung der Tick-Daten angegeben werden:

#define FIRST_TICK_DBL_PROP (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_TICK_STR_PROP (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_INTEGER_SKIP+TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL-TICK_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_TICK_MODE { SORT_BY_TICK_TIME_MSC = 0 , SORT_BY_TICK_TIM, SORT_BY_TICK_VOLUME, SORT_BY_TICK_FLAGS, SORT_BY_TICK_BID = FIRST_TICK_DBL_PROP, SORT_BY_TICK_ASK, SORT_BY_TICK_LAST, SORT_BY_TICK_VOLUME_REAL, SORT_BY_TICK_SPREAD, SORT_BY_TICK_SYMBOL = FIRST_TICK_STR_PROP, };





Zuvor haben wir bereits im Artikel 38 das Objekt "New tick" erstellt, das es ermöglicht, das Eintreffen eines neuen Ticks auf dem angegebenen Symbol zu verfolgen.

Das Objekt befindet sich im Ordner \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\ im Bibliotheksverzeichnis in der Datei NewTickObj.mqh.

Verbessern wir die Objektklasse so, dass der Wert NULL (oder eine leere Zeichenkette) an die Methode der Symboleinstellung übergeben werden kann, um das aktuelle Symbol für das Objekt anzugeben:

void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); }

Und in der Initialisierungsliste des Klassenkonstruktors weisen wir false der Variablen m_new_tick zu, die das Flag für den neuen Tick speichert:

CNewTickObj::CNewTickObj( const string symbol) : m_symbol(symbol), m_new_tick( false ) { :: ZeroMemory ( this .m_tick); :: ZeroMemory ( this .m_tick_prev); if (:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_tick_prev= this .m_tick; this .m_first_start= false ; } }

Vorher wurde diese Variable noch nicht mit einem Wert initialisiert. Dies ist nicht korrekt.







Klasse des Objekts für die Tickdaten

Wir legen im Klassenverzeichnis des Objekts "New tick" \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\ eine neue Datei der Objektklasse für die Tickdaten DataTick.mqh an.

Das Objekt wird nichts Neues für Bibliotheksklassen sein. Alles ist Standard. Lassen Sie uns den Klassenkörper analysieren:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\BaseObj.mqh" #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CDataTick : public CBaseObj { private : MqlTick m_tick; int m_digits; long m_long_prop[TICK_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[TICK_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_TICK_PROP_STRING property) const { return ( int )property-TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL;} public : void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property) { return true ; } CDataTick *GetObject( void ) { return & this ;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CDataTick* compared_obj) const ; CDataTick(){;} CDataTick( const string symbol, const MqlTick &tick); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_STRING property); void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); virtual string Header( void ); string FlagsDescription( void ); datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(TICK_PROP_TIME); } long TimeMSC( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_TIME_MSC); } long Volume( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_VOLUME); } uint Flags( void ) const { return ( uint ) this .GetProperty(TICK_PROP_FLAGS); } double Bid( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_BID); } double Ask( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_ASK); } double Last( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_LAST); } double VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_VOLUME_REAL); } double Spread( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_SPREAD); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_SYMBOL); } datetime TimeBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: iTime ( this . Symbol (),timeframe, this .Index(timeframe)); } int Index( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: iBarShift ( this . Symbol (),(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe), this .Time()); } bool IsChangeBid() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BID )== TICK_FLAG_BID ); } bool IsChangeAsk() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_ASK )== TICK_FLAG_ASK ); } bool IsChangeLast() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_LAST )== TICK_FLAG_LAST ); } bool IsChangeVolume() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME ); } bool IsChangeBuy() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ); } bool IsChangeSell() const { return (( this .Flags( )& TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ); } };

Die Zusammensetzung von Bibliotheksobjekten und deren Erstellung wurde im ersten Artikel ausführlich besprochen. Schauen wir uns nun die wichtigsten Variablen und Methoden an und analysieren ihre Implementierung in der Klasse weiter.



Der 'private' Abschnitt der Klasse enthält Hilfsvariablen, Arrays zum Speichern von Werten der Integer-, Real- und String-Eigenschaften des Objekts; sowie die Methoden, die die tatsächlichen Eigenschaftsindizes zurückgeben, an denen sie sich physisch in den Arrays befinden.



Der 'public' Abschnitt der Klasse enthält Methoden zum Setzen und Zurückgeben der Werte der angegebenen Eigenschaften an die entsprechenden Arrays der Objekteigenschaften; Methoden, die die Flags der Objekte zurückgeben, die die eine oder andere Eigenschaft unterstützen; Methoden zum Suchen, Vergleichen und Sortieren der Objekte sowie Klassenkonstruktoren.



Methoden zur Anzeige von Objekteigenschaftsbeschreibungen und Methoden zum vereinfachten Zugriff auf Objekteigenschaften befinden sich ebenfalls dort.



Werfen wir nun einen Blick auf die Implementierung der Klassenmethoden.

Das Symbol und eine gefüllte Struktur mit den aktuellen Tick-Daten werden dem parametrischen Klassenkonstruktor übergeben:



CDataTick::CDataTick( const string symbol , const MqlTick &tick ) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(TICK_PROP_TIME,tick.time); this .SetProperty(TICK_PROP_TIME_MSC,tick.time_msc); this .SetProperty(TICK_PROP_VOLUME,tick.volume); this .SetProperty(TICK_PROP_FLAGS,tick.flags); this .SetProperty(TICK_PROP_BID,tick.bid); this .SetProperty(TICK_PROP_ASK,tick.ask); this .SetProperty(TICK_PROP_LAST,tick.last); this .SetProperty(TICK_PROP_VOLUME_REAL,tick.volume_real); this .SetProperty(TICK_PROP_SPREAD,tick.ask-tick.bid); this .SetProperty(TICK_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); }

Innerhalb des Konstruktors füllen wir einfach die Objekteigenschaften mit den entsprechenden Werten aus der Tick-Struktur und dem Symbol, von dem die Tick-Daten bezogen werden.

Die Methode des Vergleichs zweier Parameter von Objekten anhand der angegebenen Eigenschaft:



int CDataTick::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDataTick *obj_compared=node; if (mode<TICK_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL+TICK_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL+TICK_PROP_INTEGER_TOTAL+TICK_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Der Zeiger auf das Objekt, mit dem das aktuelle Objekt verglichen werden muss, und der Typ der Eigenschaft, anhand derer zwei Objekte verglichen werden sollen, werden an die Methode übergeben.

Je nach übergebenem Modus des Objektvergleichs werden diese Eigenschaften der beiden Objekte verglichen und 1/-1/0 zurückgegeben, wenn der Wert der Eigenschaft des aktuellen Objekts größer/kleiner oder gleich dem Wert der Eigenschaft des verglichenen Objekts ist.

Methode zum Vergleich von zwei Objekten auf Identität:

bool CDataTick::IsEqual(CDataTick *compared_obj) const { int beg= 0 , end=TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_INTEGER prop=(ENUM_TICK_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=TICK_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_STRING prop=(ENUM_TICK_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Hier: Der Zeiger auf das zu vergleichende Objekt wird an die Methode übergeben. Dann wird in drei Schleifen durch jede Eigenschaftsgruppe jede aufeinanderfolgende Eigenschaft der beiden Objekte verglichen. Wenn mindestens eine der Eigenschaften nicht gleich der gleichen Eigenschaft des verglichenen Objekts ist, wird false zurückgegeben. Nach Abschluss aller drei Schleifen wird true zurückgegeben — alle Eigenschaften der beiden Objekte sind gleich. Dies bedeutet, dass die Objekte identisch sind.



Die Methode zur Anzeige aller Objekteigenschaften im Journal:

void CDataTick:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_INTEGER prop=(ENUM_TICK_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=TICK_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_STRING prop=(ENUM_TICK_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

Hier: In drei Schleifen durch jede der Objekteigenschaftsgruppen wird die Beschreibung jeder aufeinanderfolgenden Eigenschaft im Journal mit der entsprechenden Methode GetPropertyDescription() angezeigt. Wenn in Methodenparametern false für den Parameter full_prop übergeben wird, werden nur die vom Objekt unterstützten Eigenschaften angezeigt. Bei einer nicht unterstützten Eigenschaft wird im Journal angezeigt, dass die Eigenschaft nicht unterstützt wird, obwohl alle Eigenschaften in diesem Objekt unterstützt werden. Dies kann aber in von der Klasse abhängigen Objekten geändert werden.



Methoden, die die Beschreibung der Integer-, Real- und String-Eigenschaft des angegebenen Objekts zurückgeben:

string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) { return ( property==TICK_PROP_TIME_MSC ? CMessage::Text(MSG_TICK_TIME_MSC)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==TICK_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_TICK_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==TICK_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_TICK_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==TICK_PROP_FLAGS ? CMessage::Text(MSG_TICK_FLAGS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property)+ "

" +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_CHANGED_DATA)+ this .FlagsDescription() ) : "" ); } string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==TICK_PROP_BID ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_BID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_ASK ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_ASK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_LAST ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_LAST)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_TICK_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==TICK_PROP_SPREAD ? CMessage::Text(MSG_TICK_SPREAD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : "" ); } string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_STRING property) { return (property==TICK_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

Hier: Abhängig von der an die Methode übergebenen Eigenschaft wird deren Stringbeschreibung zurückgegeben.



Methode, die den String mit der Beschreibung aller Flags des Ticks zurückgibt:

string CDataTick::FlagsDescription( void ) { string flags= ( ( this .IsChangeAsk() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_ASK) : "" )+ ( this .IsChangeBid() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_BID) : "" )+ ( this .IsChangeLast() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_LAST) : "" )+ ( this .IsChangeVolume() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_VOLUME) : "" )+ ( this .IsChangeBuy() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_DEAL_TO_BUY) : "" )+ ( this .IsChangeSell() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_DEAL_TO_SELL) : "" ) ); return flags; }

Jeder Tick hat in seinen Eigenschaften eine Variable, die einen Satz von Flags enthält. Diese Flags beschreiben die Ereignisse, die zu diesem Tick geführt haben:

Aus dem Nutzer-Handbuch MqlTick



Um herauszufinden, welche spezifischen Daten sich mit dem aktuellen Tick geändert haben, analysieren Sie dessen Flags:

TICK_FLAG_BID — Tick hat Geldkurs geändert

TICK_FLAG_ASK — Tick veränderter Briefkurs

TICK_FLAG_LAST — Tick geändert Letzter Handelspreis

TICK_FLAG_VOLUME — Tick geändertes Volumen

TICK_FLAG_BUY — Tick als Ergebnis eines Kaufs

TICK_FLAG_SELL — Tick als Ergebnis eines Verkaufs

Wir haben sechs Methoden (nach der Anzahl der Flags), die das Anwesenheitsflag innerhalb der Variablen jedes Flags zurückgeben:

bool IsChangeBid() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BID )== TICK_FLAG_BID ); } bool IsChangeAsk() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_ASK )== TICK_FLAG_ASK ); } bool IsChangeLast() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_LAST )== TICK_FLAG_LAST ); } bool IsChangeVolume() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME ); } bool IsChangeBuy() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ); } bool IsChangeSell() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ); }

In der beschriebenen Methode wird zunächst das Vorhandensein des Flags innerhalb der Variablen geprüft. Je nachdem, ob es vorhanden ist oder nicht, wird der resultierende Textstring mit Newline-Zeichen + Flag-Beschreibung oder einem leeren String angefügt. Nach der Überprüfung aller Flags haben wir schließlich den kompilierten String, der Beschreibungen der in der Variablen vorhandenen Flags enthält. Wenn mehrere Flags vorhanden sind, beginnt die Beschreibung jedes Flags ab einer neuen Zeile im Journal.



Methode zur Anzeige der Kurzbeschreibung des Tick-Datenobjekts im Journal:

void CDataTick::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header()); }

Die Methode zeigt einfach im Journal den eigenen Kurznamen an, der von der folgenden Methode zurückgegeben wird:

string CDataTick::Header( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_TICK_TEXT_TICK)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\" " +TimeMSCtoString(TimeMSC()) ); }

In dieser Phase wird die Erstellung des Tick-Datenobjekts beendet.







Testen des Objekts für Tickdaten



Um den Test durchzuführen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn im neuen Ordner \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part59\ unter dem neuen Namen TestDoEasyPart59.mq5.



In diesem EA sind Indikatoren und deren Daten mit ihren Zeitreihen nicht mehr notwendig. Hier wird einfach ein Tick-Datenobjekt erzeugt, dessen vollständige Beschreibung im Journal und die Kurzbeschreibung im Kommentar auf dem Chart angezeigt. Mit jedem neuen Tick ändert sich seine Beschreibung im Chart, während im Journal der erste Tick angezeigt wird, der nach dem Start des EA kam.

Da es noch keine Verbindung des EA mit diesem neuen Bibliotheksobjekt gibt, werde ich die Datei seiner Klasse mit dem EA verbinden:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Ticks\DataTick.mqh>

Im Bereich der globalen Variablen von EA anstelle von nutzerdefinierten Indikatorparameter-Arrays

MqlParam param_ma1[]; MqlParam param_ma2[];

Deklarieren wir ein Objekt der Klasse "New tick" — es wird benötigt, um die Arbeit innerhalb zukünftiger Kollektionsklasse von Bibliotheks-Tick-Daten zu simulieren:

CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CNewTickObj check_tick;

In OnInit() entfernen wir den Indikator-Erstellungsblock:

ArrayResize (param_ma1, 4 ); param_ma1[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma1[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma1[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma1[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma1[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA1, 1 ,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma1); ArrayResize (param_ma2, 5 ); param_ma2[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma2[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma2[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma2[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma2[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; param_ma2[ 4 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 4 ].integer_value= PRICE_OPEN ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA2, 1 ,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma2); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA1); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA2, 14 ); engine.GetIndicatorsCollection(). Print (); engine.GetIndicatorsCollection().PrintShort();

Ganz am Ende von OnInit() setzen wir für das Objekt "Neuer Tick" das aktuelle Symbol als das, mit dem es arbeitet:



check_tick.SetSymbol( Symbol ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

In OnTick() des EAs fügen wir einen Codeblock zur Ermittlung eines neuen Ticks (als Simulation der Arbeit innerhalb der zukünftigen Sammelklasse von Ticks) und zur Erzeugung eines neuen Tick-Datenobjekts mit der Anzeige seiner Beschreibung im Chart und im Journal hinzu:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } static int tick_count= 0 ; CArrayObj list; MqlTick tick_struct; if (check_tick.IsNewTick()) { if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick_struct)) return ; CDataTick *tick_obj= new CDataTick( Symbol (),tick_struct); if (tick_obj== NULL ) return ; tick_count++; if (tick_count> 100000 ) tick_count= 1 ; Comment ( "--- №" , IntegerToString (tick_count, 5 , '0' ), ": " ,tick_obj.Header()); if (tick_count== 1 ) tick_obj. Print (); if (!list.Add(tick_obj)) delete tick_obj; } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Die Logik ist in den Kommentaren des Codes detailliert beschrieben; ich glaube, sie ist klar und einfach.

Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart, der in den Einstellungen vorläufig so eingestellt ist, dass er das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitrahmen verwendet. Nach dem Start und der Ankunft des neuen Ticks wird die Beschreibung des Tick-Datenobjekts (angekommener Tick) im Journal angezeigt:

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10426.13 USD, 1 : 100 , Hedge, Demo account MetaTrader 5 --- Initialize "DoEasy" library --- Work with the current symbol only: "EURUSD" Work with the current timeframe only: H1 EURUSD symbol timeseries: - "EURUSD" H1 timeseries: Requested: 1000 , Actually: 1000 , Created: 1000 , On the server: 5153 Library initialize time: 00 : 00 : 00.000 ============= Beginning of parameter list (Tick "EURUSD" 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 Last price update time: 2020.12 . 16 13 : 22 : 32 Volume for the current Last price: 0 Flags: 6 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 1.21927 Ask price: 1.21929 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00002 ------ Symbol: "EURUSD" ============= End of parameter list (Tick "EURUSD" 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 ) =============

und bei jedem neuen Tick wird ein Kommentar mit seiner Kurzbeschreibung im Diagramm angezeigt:









Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir mit der Erstellung der Tick-Datensammlung für ein Symbol beginnen.



Alle Dateien der aktuellen Bibliotheksversion sind unten angehängt, zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5. Sie können sie herunterladen und alles testen.

Hinterlassen Sie Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen im Kommentarteil dieses Artikels.

