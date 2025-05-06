ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 EURJPY 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 ICT KILLZONES 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정된 Take Profit (TP)과 고정된 Stop Loss (SL)이 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





세 가지 운영 모드:



고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.

고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.

오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (EURJPY) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (EURJPY) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (EURJPY) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사,

[#08] 최대 포지션 수 (1 또는 2),

[#09] 전략 1번 (켜기 또는 끄기),

[#10] 전략 2번 (켜기 또는 끄기).





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - ICT (킬존) - 작성자: 마이클 J. 허들스턴





급변하는 외환 트레이딩 세계에서는 타이밍이 가장 중요합니다. 외환 시장은 하루 24시간 운영되지만 모든 시간에 동일한 거래 기회가 제공되는 것은 아닙니다. 이때가 바로 ICT 킬존 시간대입니다. 외환 킬존은 높은 확률의 거래 설정이 형성되는 시간대입니다.

이러한 전략적인 시간대는 이를 활용하는 방법을 아는 트레이더에게 무한한 가능성을 열어줄 수 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 ICT 킬존 시점의 개념과 어떻게 높은 확률의 매매 설정과 잠재적 수익으로 이어질 수 있는지 알아보겠습니다.





ICT 아시아(킬존)

아시아 킬존은 외환시장의 전략적 시기 중 첫 번째 시기입니다. 이 기간 동안 호주 달러, 뉴질랜드 달러 및 일본 엔화 쌍을 거래하는 트레이더는 이 시장이 가장 활발하기 때문에 특히 관련이 있습니다.

아시아 킬 존이 특별한 이유는 이 기간 동안 발생하는 경제 뉴스 발표로 인한 변동성 때문입니다. 이러한 뉴스 발표와 시장에 미치는 영향을 주시하는 트레이더는 이 기간을 최대한 활용할 수 있습니다.

ICT 아시아 킬존은 GMT 1:00~3:00 사이에 발생합니다.





ICT 런던(킬존)

ICT 런던 킬존은 런던 거래 세션 중 중심이 되며 다른 세션에 비해 주문 체결량이 가장 많은 시간대입니다. EUR 및 GBP 쌍을 거래하는 분들에게 적절한 시간입니다. 특히 런던 오픈은 트레이더에게 25~50핍의 수익 가능성이 있는 포지션에 진입할 수 있는 기회를 제공하는 경우가 많습니다.

런던 킬존의 특징 중 하나는 강세장에서는 하루 중 저점을, 약세장에서는 하루 중 고점을 형성하는 경향이 있다는 것입니다.

런던 킬존은 여름철(하계) 7:00~10:00 또는 겨울철(동계) 8:00~11:00 사이에 발생합니다.





뉴욕(킬존)

달러 인덱스와 함께 주요 통화쌍을 거래하는 트레이더에게 뉴욕 킬존은 필수적으로 지켜봐야 할 시간대입니다.

다른 킬존과 마찬가지로 이 기간에는 종종 최적의 거래 진입 패턴이 설정되어 스캘프 거래에 20~30핍의 잠재적 이익을 제공합니다. 이 시간은 주요 통화쌍에 유리하고 런던 세션과 겹치는 이점이 있어 트레이더에게 절호의 기회입니다.

런던 킬존은 12:00~15:00 GMT(하계) 또는 13:00~16:00 GMT(동계) 사이에 발생합니다.





이 전문가는 또한 지표 바스켓을 기본으로 사용하며, 주요 지표는 개발자가 만들고 최적화 한 고유하고 독점적 인 지표입니다.



