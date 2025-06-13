Solaris Imperium MT5

Solaris Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템

Solaris Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. 완전 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다.

주의! 구매 직후 저에게 연락하세요, 설정 지침을 받으실 수 있습니다!

Solaris Imperium MT5를 선택해야 하는 이유

  • 분석 알고리즘: 내장된 시장 분석 모델을 기반으로 한 자동화 거래.
  • 적응성: 변동성과 시장 추세 변화 상황에서 효과적인 성능.
  • 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원.
  • 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략.
  • 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화되어 있습니다.

작동 방식

Solaris Imperium MT5 는 내장 알고리즘을 사용하여 시장을 분석하고 설정된 조건에 따라 거래를 시작합니다. 자본 관리 메커니즘은 리스크를 제어하고 전략의 안정성을 높여줍니다.

시작을 위한 요구 사항

  • 통화쌍: NZDCAD, AUDCAD
  • 추천 시작: NZDCAD
  • 기타 통화쌍: 자동 활성화
  • 계좌 유형: Raw Spread Account
  • 레버리지: 1:500
  • 최소 예치금: $1000 이상 (알고리즘 정상 작동을 위해 권장)
  • 타임프레임: M15
  • VPS: 안정적인 작동을 위해 권장
  • 추천 브로커: IC Markets Global
면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 재정 상황에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.

지원:

설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일로 연락해 주세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

