TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:

The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다.

오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요.

신호 범주:

1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다.

2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추가되며 외환 스캘퍼에게 적합합니다.

스캘퍼 지표의 고유한 기능:

1. 신호의 색상 변경 없음: 신호, SL 및 TP는 전혀 변경되지 않으며 높은 정확성을 가지고 있습니다.

2. 변화하는 트렌드의 정확한 감지: 변화하는 트렌드는 이중 필터를 사용하여 높은 정밀도로 식별됩니다.

3. 시각 및 음향 알림: 알림은 차트에서 플래시로 표시되며, 차트 옆의 창에 입력, TP 및 SL의 가격 숫자가 표시됩니다.

4. 세 가지 이익 목표 영역: 위험을 관리하고 이익을 보존하기 위해 세 가지 이익 목표 영역이 제공됩니다.

5. 안전한 SL 포인트: SL은 자본을 보호하기 위해 안전한 위치에 제공됩니다.

6. 신호 끄기 기능: 필요할 경우 신호를 끌 수 있습니다.

7. 볼륨 지표 사용: 볼륨 지표는 트렌드의 강도를 판단하는 데 사용됩니다.

8. 이동 SL에 적합한 수준 표시: 장기 트렌드에서 이동 SL에 적합한 수준이 표시됩니다.

9. 차트 옆의 테이블: 차트 옆의 테이블은 신호를 제시하고 과거 목표를 계산합니다(테스터에서 테스트 가능).

10. 금과 통화에서 사용 가능: 이 제품은 금에서 사용 가능하며 모든 통화에서 효과적입니다.

11. 스캘퍼를 위한 전문화된 신호: 다단계 필터와 트렌드에 맞춘 신호가 전문 스캘퍼를 위해 특별히 표시됩니다.

최고의 거래 시간대:
이 제품의 최고의 거래 시간대는 5분과 15분입니다.

장점:

• 신호 감지의 높은 정확성

• 트렌드 스캘퍼의 다양한 요구 충족

• 스캘퍼 트레이더를 위한 장기 및 단기 신호 제공

• 인공지능 기술 활용

• 외환 스캘퍼를 위한 위험 관리 및 이익 보존

TW Trend Scalper Indicator는 트렌드 스캘퍼가 FX 스캘핑 시장에서 성공을 달성할 수 있도록 정밀하고 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.

이 제품을 완전히 익히려면 이 기사와 비디오를 시청하세요.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983


추천 제품
VWAP Wave
Rizwan Akram
지표
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
지표
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
Balance Aggression
Edson Cavalca Junior
지표
The indicator measures the balance of aggression. The formula is as follows:   Aggression  = Purchase Volume - Sales Volume. Note : It is rec ommended to use the default configuration and VPS values. It does not work in Forex. Meet Our Products     Parameters : Numbers of days prior to the current one for calculation; Volume Divider e; Enables calculation of the current candle; Histogram Line style and; Size; Line Line style and; Size;  Follow us on our website to check the next news.
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
지표
기술 설명 – MetaTrader 5용 Delta Profile Delta Profile 은 MetaTrader 5에서 정의된 캔들 범위 내의 거래량 흐름을 세부적으로 분석하기 위해 설계된 지표입니다. 이 도구는 각 가격 수준에서 양의 거래량(상승과 관련) 과 음의 거래량(하락과 관련) 간의 불균형을 구조화하고 시각화합니다. 이를 통해 사용자는 실제로 거래가 집중되는 가격 영역과 시장 불균형이 형성되는 구간을 명확하게 파악할 수 있습니다. 핵심 개념 지표는 가격 레벨 을 인식하고 이를 양의 거래량, 음의 거래량 및 순 델타(양-음 차이)로 분류합니다. 각 가격 레벨은 수평 막대 로 차트에 표시되며, 거래가 집중되는 구간을 직관적으로 보여줍니다. 사용자는 분석할 캔들의 개수 , 가격 반올림 정밀도 , 최대 표시 레벨 수 , 표시 옵션 등을 직접 설정할 수 있습니다. 주요 기능 가격 레벨 매핑 : 사용자가 지정한 자릿수에 맞게 가격을 반올림하여 거래량을 집계합니다. 순 델타 계산 : 양
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
지표
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
지표
CRT Bomb Indicator - MT5 Full Version The CRT Bomb is a professional trading indicator that detects high-probability 3-candle reversal patterns (CRT - Candle Reversal Technique) across all timeframes and symbols.   VPS is recomended so that you dont miss any CRT setups as they form , for entries you can use your manual analysis for confirmation like FVG, OBS etc Works on all Pairs ,Metals & Indices Key Features: Identifies impulse-trap-reversal candle structures Provides visual arrows and patter
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Liquidity Sweep Filter는 핵심 유동성 스윕 영역을 식별하고 시각적으로 강조해주는 기술적 지표입니다. 이 지표는 명확한 가격 반응과 적응형 추세 필터를 결합하여, 시장 추세와 일치하는 정밀한 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 주요 유동성 스윕 영역과 보조 영역을 구분하여, 주요 영역은 큰 화살표로, 보조 영역은 작은 화살표로 표시하여 빠르게 식별할 수 있도록 설계되었습니다. 큰 화살표: 주요 유동성 스윕 영역에서 발생하는 강한 추세 반전 신호를 나타냅니다. 작은 화살표: 보조 유동성 스윕 영역에서 발생하는 비교적 약한 반전 신호를 나타냅니다. 기능 소개 추세 친화적 신호: 특히 금(Gold)처럼 추세가 강한 종목에서 효과적이며, 여러 진입 기회를 제공합니다. 더 많은 트레이딩 기회: 강한 반전과 약한 반전을 모두 식별하여 추가 진입 포인트를 제공합니다. 사용자 설정 가능한 추세 필터: 자신의 종목 및 시간대에 맞게 신호를 정밀 조정할 수 있습니다. 조절 가능한
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
지표
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
지표
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can pla
Wave Flow
Bruno De Bonis
지표
Descubra o Wave Flow, um indicador exclusivo desenvolvido para traders que buscam clareza visual e agilidade na leitura do mercado. Com uma abordagem inteligente e dinâmica, ele destaca zonas de transição de força entre compradores e vendedores, revelando oportunidades com precisão. Ideal para quem opera fluxo, price action ou deseja uma leitura limpa, objetiva e poderosa, o Wave Flow se adapta a qualquer ativo ou tempo gráfico. Simples de usar, difícil de ignorar
Candlestick Pattern Teller
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
지표
Minions Labs' Candlestick Pattern Teller It shows on your chart the names of the famous Candlesticks Patterns formations as soon as they are created and confirmed. No repainting. That way beginners and also professional traders who have difficulties in visually identifying candlestick patterns will have their analysis in a much easier format. Did you know that in general there are 3 types of individuals: Visual, Auditory, and Kinesthetic? Don't be ashamed if you cannot easily recognize Candlesti
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
The Holy Grail MotherBar Indicator: Your Ultimate Path to Consistent Trading Profits   The Problem With Every Other Indicator You've Tried Let me guess - you've spent countless hours and hundreds (maybe thousands) of dollars on indicators that promise the world but deliver mediocre results. You've tried: · Lagging indicators that tell you what already happened · Over-optimized systems that work in backtests but fail in live markets · Complex setups with 20+ confusing lines on your chart · "S
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
5 (1)
지표
- Real price is 80$ - 40% Discount (It is 49$ now)   Contact me for instruction, any questions! Related Product:  Gold Trade Expert MT5  ,  Professor EA - Non-repaint - Lifetime update free I just sell my products in   Elif Kaya Profile , any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Flag patterns are an important tool for technical traders. Flags are generally considered to be a period of consolidation where the price of a security is caught in a r
Reverso 1
Armand Gonto
지표
Reverso 1.0 est un Indicateur Technique basé sur la tendance. Cet Indicateur intègre une formule exceptionnelle qui permet de décider au croisement du signal et du prix de clôture d'entrer dans le marché. Le timeframe indiqué est compris entre 2H et 1D. Les symboles que je conseille sont les suivants: BTCUSD-ETHUSD XAUGBP-XAUEUR-XAUAUD-XAGEUR-XAUUSD NZDJPY-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY-CHFJPY-CADJPY-AUDJPY
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
지표
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Momentum Ninja Advanced MT5
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
지표
Momentum Ninja Advanced MT5 This indicator is an enhanced version of the classic Momentum indicator.  Main features: - Based on NinjaTrader-style momentum logic. - Uses EMA-based smoothing for cleaner and more stable readings. - Displays dynamic color changes to highlight bullish and bearish strength. - Sends alerts when the momentum crosses above or below zero. - Fully customizable and completely non-repainting. - Lightweight and optimized for all symbols and timeframes. How it differs from t
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
지표
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
지표
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
HiqIndi
Ratul Goswami
지표
It is 1 Minute Strategy. When Indicator Gives Signal Then Put on Buy. It's Best Work on Crash 300 & Crash 500. If you want to know anything details please Contact Me on Telegram In this Link:  https://t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl It is very nice for scalping & for who not gives enough time on market. N/B: Please be carefully it's only for scalping & not trade all the day. It's only 10 or maximum 15 trade per day. Thanks everyone.
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
지표
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
지표
Description The indicator uses market profile theory to show the most relevant trading zones, on a daily basis. The zones to be shown are LVN (low volume nodes) and POC (point of control). An LVN zone is one which represents price areas with the least time or volume throughout the day. Typically, these areas indicate a supply or demand initiative, and in the future, they can turn into important breakout or retracement zones. A POC zone is one which represents price areas with the most time or vo
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
지표
MT5 세그먼트 거래량 표시기는 가격 및 거래량 분석, VSA, VPA, Wyckoff Method 및 Smart Money System을 사용하여 거래하는 사람들을 용이하게 하기 위해 만들어졌습니다. 분할된 거래량은 모든 시장(Crypto, CFD, Forex, Futures, Stock...)에서 작동하며 모든 차트 시간에서 작동합니다. 당신의 해석이 얼마나 쉬운지 보십시오: #녹색: 시장 평균보다 훨씬 높은 거래량 #다크핑크 : 평균보다 큰 볼륨 #파란색: 양의 정상 볼륨 #빨간색: 음의 정상 볼륨 #핑크: 낮은 볼륨 #노란색: 초저용량 MT5 분할 볼륨 표시기는 틱 볼륨 또는 실제 볼륨에서 사용할 수 있습니다. 스마트 머니의 움직임을 읽는 데 도움이 되어 의사 결정을 용이하게 합니다.
Xauron
Roberto Liguoro
Experts
XAURON – Expert Advisor for XAU/USD (MT5) XAURON is an Expert Advisor for automated trading on XAU/USD , designed to operate on M5 and M15 timeframes using a structured breakout logic with integrated management rules. The EA continuously analyzes market conditions and activates trading only when predefined technical criteria are met , maintaining a controlled and consistent operational behavior. Trading approach XAURON uses adaptive algorithms to evaluate market context and identify potential pr
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
지표
TheCubeTheory - Seu Indicador de Análise de Mercado em Cubos Descrição Completa  O Que é o TheCubeTheory? O   TheCubeTheory   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que   mapeia os níveis de suporte e resistência   usando uma abordagem inovadora baseada em   cubos de tempo e Fibonacci . Desenvolvido pela   Ethernal , ele combina: Análise de Máximas e Mínimas   em períodos personalizáveis Níveis Automáticos   (8 níveis ajustáveis) Visualização em Tempo Real   com retângulos e linhas col
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
지표
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
지표
MT5에 대한 WA_PV_BOX_EFFORT X 결과 WAPV 상자 노력 x 결과 표시기는 패키지 표시기 그룹(Wyckoff Academy Wave Market)의 일부입니다. MT5용 WAPV Box Effort x Result Indicator는 가격과 거래량을 읽는 데 도움이 됩니다. 그 판독은 노력 x 결과의 식별을 돕는 것으로 구성됩니다. 그래프에 의해 생성된 파동. 상자가 녹색일 때 MT5에 대한 WAPV 상자 노력 x 결과 표시기는 거래량이 수요에 유리하고 상자가 빨간색일 때를 의미합니다. 물량은 공급에 유리하다. 상자가 클수록 가격에 대한 부피의 변위가 커집니다. 가격의 상승파동이 Box의 크기에 비례하지 않는다면, 노력 x 결과. 매우 시각적인 방법으로 우리는 볼륨과 가격 사이의 이러한 차이를 식별할 수 있습니다. MT5용 WAPV Box 노력 x 결과 표시기를 사용하면 표시기를 0축 아래에 배치하여 시각화를 개선할 수도 있습니다. 틱 볼륨 및 실제 볼륨으로 시장에서
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
지표
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Volume Speed
Flavio Javier Jarabeck
지표
For those traders who really care about Volume as an important vector information on Price Action, here is an exclusive idea & creation from Minions Labs: Volume Speed . The Volume Speed indicator shows you visually how much time (in seconds, minutes, hours, you choose) the Volume took to reach the Average Volume of the past bars. This way you can have the exact idea of "what is happening right now with the Volume of the current bar..." and take action accordingly with your strategy, having even
Renko Price Action ATR
JETINVEST
유틸리티
RENKO PRICE ACTION ATR은 각 BRICK이 사용자가 선택한 기간의 ATR을 통해 계산된 크기를 갖는 Renko Chart의 구성을 통해 개발된 "Expert Advisor"입니다. Renko 차트는 사소한 가격 변동을 걸러내도록 설계되어 거래자가 중요한 추세에 더 쉽게 집중할 수 있습니다. 가격 추세를 감지하는 효율성으로 인해 지지와 저항, 상단 및 하단 다이버전스를 명확하게 식별하여 거래 기회를 더 잘 활용할 수도 있습니다. 작업 RENKO PRICE ACTION ATR은 모든 통화 쌍에서 작동합니다. RENKO PRICE ACTION ATR은 실시간 업데이트 성능이 뛰어납니다. 설정 ATR 계산 기간: RENKO PRICE ACTION ATR이 ATR의 평균을 적용하고 각 BRICK의 크기를 계산/재계산하기 위해 사용자가 선택한 기간입니다. ATR 계산 평균 기간: 각 BRICK에 대한 크기 계산을 수행하기 위해 RENKO PRICE ACTION ATR에 대
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
지표
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
제작자의 제품 더 보기
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: 안정적인 수익을 위한 외환 추세 추종 로봇 TW Swing Trading EA 는 완전 자동화된 스윙 트레이딩 로봇으로, M30 및 H1 타임프레임 에서 XAUUSD 전용으로 설계되었습니다. 고급 추세 필터, 적응형 손절매 로직, 자본 보호 기능을 활용하여 정확도를 극대화하고 드로우다운을 최소화하며 변화하는 시장 환경에서도 일관된 성과를 제공합니다. 왜 TW Swing Trading EA 인가? 하나의 거래, 하나의 집중 EA는 항상 단일 포지션만 유지하여 위험을 정밀하게 관리하고 드로우다운을 최소화합니다. 스마트한 시장 감지 3단계 추세 필터를 통해 잘못된 신호를 걸러내고 높은 확률의 기회를 포착합니다. 포괄적인 자본 관리 TP, SL, 트레일링 스탑을 갖추어 모든 거래를 진입부터 종료까지 안전하게 관리합니다. 세션 제어 원하는 세션에 따라 거래 활동을 제한할 수 있습니다. 검증된 성과 성공률 약 70%, 드로우다운 10–15%로 통제.
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – 추세 추종 전략을 사용하는 금 스캘핑 로봇 (XAUUSD 전용) TW Sniper EA MT5는 금 거래(XAUUSD)를 위한 전문적인 외환 자동매매 프로그램으로, 고급 추세 추종 스캘핑 전략을 기반으로 설계되어 변동성이 큰 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 금 스캘핑 로봇은 런던 및 뉴욕 주요 세션에서 정밀한 거래에 집중하며, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리로 꾸준한 성장을 보장합니다. 자동화된 이 금 거래 로봇을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간단한 설치, 장기적인 포트폴리오 안정성을 얻을 수 있습니다. 왜 TW Sniper EA를 선택해야 할까요? 최적화된 리스크 관리 고급 리스크 관리로 한 번에 하나의 XAUUSD 거래만 실행합니다. 자본 보호 거래 계좌를 보호하기 위한 다중 보호 알고리즘 적용. 전문적인 자금 관리 숨겨진 손절매(SL) 및 이익실현(TP)과 함께 엄격한 손실 제한 관리. 입증된 성과 최대 80% 승률
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
지표
support resistance levels indicator   mt5: 이 도구는 차트에서 지원 및 저항선과 피보나치 수준을 식별하고 플롯하는 다중 시간대 지표로, 인간의 눈과 동일한 정확도로 작동합니다. TW 외환 지원 및 저항 수준은 복잡한 알고리즘을 갖추고 있어 차트를 스캔하여 이전 가격 안정화 및 반등 수준을 식별하고 터치 횟수를 기록합니다. 수동으로 지원 및 저항 수준과 피보나치 되돌림을 그리는 데 지치셨습니까? 이 제품의 기능을 확인해 보세요. 놀라울 것입니다. 제품 특징: 1. 소규모 및 대규모 수준: 고급 알고리즘을 사용하여 소규모 및 대규모 수준을 사용자 취향에 맞게 사용자 정의하고 추가 수준을 제거할 수 있습니다. 2. 수준 터치 횟수: TW 지원 저항 수준과 브레이크 mt5, 각 수준이 과거에 몇 번 터치되었는지 계산하여 제공하여 각 수준의 강도를 평가할 수 있습니다. 3. 피보나치 수준: 마지막 파도의 피보나치 수준이 동적으로 그려져, 이러한
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
지표
이 뉴스 도우미는 다양하고 쉬운 필터를 사용하여 터미널의 Market Watch를 기반으로 실시간 뉴스를 게시하는 주요 게시 소스에서 거래자가 필요로 하는 경제 이벤트를 가져오도록 설계되었습니다. 외환 거래자는 거시경제 지표를 사용하여 통화 구매 및 판매에 대한 정보에 근거한 결정을 내립니다. 예를 들어, 거래자가 미국 경제가 일본 경제보다 빠르게 성장할 것이라고 믿는다면 미국 달러를 매수하고 일본 엔화를 매도할 수 있습니다. 이 제품의 특징: 브로커의 시장 관찰을 기반으로 항목 표시 가치는 공개되자마자 이벤트 게시자의 주요 소스로부터 정보 수신 이벤트 값 공개 시 경고 간편한 필터링 가능성 가장 가까운 이벤트 표시 이벤트 값이 공개되기 X분 전에 알림 이벤트에 대한 유용한 설명 이벤트의 현재 가치와 예측 및 중요성을 보여줍니다. 쉽게 작업할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스 빛과 어둠 테마 패널 최소화 및 이동 기능 쉬운 설치 이 기본 도구를 전문 신호 지표와 함께 사용하여
FREE
TW Session
Altan Karakaya
지표
본 상품은 브로커 서버의 시간대를 기준으로 15개국의 거래 세션을 표시하고 원하는 설정에 따라 다양한 표시 모드를 표시하여 차트 혼잡을 방지하고 사용자가 원하는 시간으로 세션을 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 외환 시장에서는 해가 지지 않지만 그 리듬은 각기 다른 거래 세션의 비트에 맞춰 춤을 춥니다. 이러한 세션, 겹치는 부분 및 독특한 분위기를 이해하는 것은 시장에 반대하지 않고 함께 움직이기를 원하는 외환 거래자에게 매우 중요합니다. Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***         
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
지표
TW Volume Signal Pro MT5는 첨단 AI 기술과 독자적인 스마트 알고리즘을 활용하여 금 시장에서 보다 자신 있게 거래할 수 있도록 해주며, 독특하고 탁월한 거래 경험을 제공합니다. 금 시장에서 높은 정확도와 뛰어난 거래 신호를 찾고 계신가요? TW Volume Signal Pro MT5와 함께라면 전문 트레이더가 되어 금 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 지금 무료로 체험해보세요! TW Volume Signal Pro MT5의 주요 기능: 고정된 TP 및 SL을 포함한 정확한 신호 시장 추세 변화의 빠른 감지 진입 및 청산에 대한 실시간 알림 세 가지 수익 목표를 통한 리스크 관리 안전 구역 내 자동 손절 설정 완전한 사용자 맞춤 설정 가능 차트 옆에 신호 히스토리 표시 금 및 외환 시장에서 뛰어난 성능 스캘퍼(M5 및 M15)에 적합 전략 테스터에서 테스트 가능 이 제품을 선택해야 하는 이유: 높은 정확도: 정밀하고 변하지 않는 신호 사용 편의성: 간단
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
지표
TW Trend Sniper: 최고의 트렌드 전략 TW Trend Sniper 지표는 고급 기술 분석 기술의 지능적 조합을 활용하여 시장 동향을 정확하게 파악하고 수익성 있는 거래를 위한 적시 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다. Trade Wizards의 독점적인 공식과 가격 액션 분석, 피보나치 수준 및 기타 기술 분석 도구는 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 이 지표는 전문 트레이더와 숙련된 프로그래머의 협력적 노력의 결과로, 트레이더에게 강력하고 효율적인 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 금융 시장의 진입 및 종료 시점을 정확하게 예측하고 식별할 수 있는 강력한 도구를 찾고 계십니까? "TW Trend Sniper" 제품은 최첨단 기술과 인공지능 알고리즘을 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 금융 시장에서 기술 분석과 수익 창출을 위한 전문적이고 강력한 도구를 찾고 있다면 이 제품이 당신에게 가장 좋은 선택입니다. 이 제품을 사용하
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 는 금 거래를 위해 개발된 고급 Forex 전문가 어드바이저로, 정확한 트렌드 기반 로직을 사용하여 변동성이 높은 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 강력한 골드 스캘핑 로봇은 주요 거래 세션에서 XAUUSD 거래에 집중하여, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리를 유지하면서 안정적인 성장을 보장합니다. 스마트한 자동 전략을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간편한 설정, 장기 포트폴리오 안전성을 경험할 수 있습니다. TW Sniper EA를 선택해야 하는 이유 트렌드 추종 로직 기반 독점 스캘핑 전략 최적화된 리스크 관리를 위해 한 번에 한 거래만 실행 거래 자본 보호를 위한 다중 보호 알고리즘 숨겨진 SL 및 TP를 통한 고급 자금 관리 계좌 안전을 위한 엄격한 손실 관리 최대 80% 승률, 월간 20% 자본
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – 금 및 트렌드 전략을 위한 고정밀 스캘핑 EA   TW Trend Hunter MT5는 일반적인 거래 봇이 아닙니다. 명확한 트렌드 신호와 엄격한 리스크 관리를 활용하여 변동성이 큰 시장에서 우수한 성과를 낼 수 있도록 구축된 정교하고 현장 테스트된 전문가 조언자입니다. 주요 특징: 더 나은 리스크 관리를 위해 한 번에 하나의 거래만 실행 단기 및 장기 수준에서의 스마트한 트렌드 인식 전략에 맞춘 유연한 거래 세션 일정 조정 트렌드 기반 전략에 완전히 집중 테이크 프로핏 및 스탑 로스를 통한 완전한 리스크 관리 스탑 로스는 숨겨져 있으며 완전히 규제됨 검증된 결과: 약 85%의 승률 및 최대 20%의 자본 성장 포트폴리오 안전을 위한 엄격한 드로우다운 관리 간단한 설정, 무료 업데이트 및 전담 지원 포함 초보자이든 경험이 풍부한 트레이더이든 TW Trend Hunter MT5 는 금 스캘핑과 트렌드 기반 거래 시스템에서 신뢰할 수 있는
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : 골드(XAUUSD) 전용 전문 스캘핑 봇 골드 시장에서 이익을 극대화할 수 있는 똑똑하고 신뢰할 수 있는 방법을 찾고 계신가요? TW Scalper Robot MT5는 골드 스캘핑을 위해 특별히 설계된 강력한 전문가용 어드바이저입니다. 세 가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 프로처럼 시장 추세를 포착할 수 있도록 돕습니다. 내장된 리스크 관리 전략으로 모든 거래는 안전하고 자신 있게 실행됩니다. TW Scalper Robot의 주요 기능 단일 거래 – 최고의 진입 신호만 선택하여 리스크 관리. 추세 감지 – 2단계 필터로 정확한 추세 식별. 자본 보호 – TP, SL, 트레일링 스탑, 손익분기 내장. 유연한 거래 시간 – 원하는 시간대에만 거래. 스마트 손절매 – 손실 최소화를 위한 논리적 설정. 강력한 성능 – 승률 70 80%, 손실률(Drawdown) 10 30%. 거래량 분석 – 진입 전 추세 강도 확인. 최적화된 트
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
지표
본 상품은 브로커 서버의 시간대를 기준으로 15개국의 거래 세션을 표시하고 원하는 설정에 따라 다양한 표시 모드를 표시하여 차트 혼잡을 방지하고 사용자가 원하는 시간으로 세션을 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 외환 시장에서는 해가 지지 않지만 그 리듬은 각기 다른 거래 세션의 비트에 맞춰 춤을 춥니다. 이러한 세션, 겹치는 부분 및 독특한 분위기를 이해하는 것은 시장에 반대하지 않고 함께 움직이기를 원하는 외환 거래자에게 매우 중요합니다. Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***         
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
지표
TW Volume Signal Pro MT4 는 첨단 AI 기술과 독자적인 스마트 알고리즘을 활용하여 금 시장에서 보다 자신 있게 거래할 수 있도록 해주며, 독특하고 탁월한 거래 경험을 제공합니다. 금 시장에서 높은 정확도와 뛰어난 거래 신호를 찾고 계신가요? TW Volume Signal Pro MT4와 함께라면 전문 트레이더가 되어 금 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 지금 무료로 체험해보세요! TW Volume Signal Pro MT4의 주요 기능: 고정된 TP 및 SL을 포함한 정확한 신호 시장 추세 변화의 빠른 감지 진입 및 청산에 대한 실시간 알림 세 가지 수익 목표를 통한 리스크 관리 안전 구역 내 자동 손절 설정 완전한 사용자 맞춤 설정 가능 차트 옆에 신호 히스토리 표시 금 및 외환 시장에서 뛰어난 성능 스캘퍼(M5 및 M15)에 적합 전략 테스터에서 테스트 가능 이 제품을 선택해야 하는 이유: 높은 정확도: 정밀하고 변하지 않는 신호 사용 편의성: 간
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
지표
support resistance levels indicator mt4: 이 도구는 차트에서 지원 및 저항선과 피보나치 수준을 식별하고 플롯하는 다중 시간대 지표로, 인간의 눈과 동일한 정확도로 작동합니다. TW 외환 지원 및 저항 수준은 복잡한 알고리즘을 갖추고 있어 차트를 스캔하여 이전 가격 안정화 및 반등 수준을 식별하고 터치 횟수를 기록합니다. 수동으로 지원 및 저항 수준과 피보나치 되돌림을 그리는 데 지치셨습니까? 이 제품의 기능을 확인해 보세요. 놀라울 것입니다. 제품 특징: 1. 소규모 및 대규모 수준: 고급 알고리즘을 사용하여 소규모 및 대규모 수준을 사용자 취향에 맞게 사용자 정의하고 추가 수준을 제거할 수 있습니다. 2. 수준 터치 횟수: TW 지원 저항 수준과 브레이크 mt4, 각 수준이 과거에 몇 번 터치되었는지 계산하여 제공하여 각 수준의 강도를 평가할 수 있습니다. 3. 피보나치 수준: 마지막 파도의 피보나치 수준이 동적으로 그려져, 이러한 수
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
지표
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다. 오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요. 신호 범주: 1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : 전문적인 스캘핑 전문가 조언자 : 금 시장에서 빠르고 스마트한 수익을 위한 전문적인 솔루션을 찾고 계신가요? TW Scalper Robot은 전문 스캘핑 봇으로, 3가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 진정한 트렌드 헌터가 될 수 있도록 도와줍니다. 고급 리스크 관리 전략을 통해 이 로봇은 포지션을 완전한 보호 상태에서 실행합니다. TW Scalper Robot의 주요 기능: 1- 한 번에 하나의 포지션만 유지: 가장 성공 확률이 높은 거래에 집중하며, 불필요한 진입을 피하고 리스크를 관리합니다. 2- 변화하는 트렌드의 정확한 감지: 2단계 필터를 사용하여 고정밀도로 트렌드를 식별합니다. 3- 완벽한 자본 관리: 각 포지션은 이익실현, 손절매, 추적손절, 손익분기점으로 관리되어 자본을 항상 안전하게 유지합니다. 4- 거래 타이밍 설정 기능: 로봇이 작동할 특정 시간을 설정할 수 있습니다. 5- 스마트하고 안전한 손절매: 논리
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – 골드 및 트렌드 기반 거래를 위한 울트라 스캘퍼 EA TW Trend Hunter MT4는 단순한 거래 봇이 아닙니다. 깨끗한 추세 신호와 규율 있는 자금 관리를 활용하여 빠르게 움직이는 시장에서 성과를 내도록 설계된 스마트하고 검증된 시스템입니다. 주요 특징: 한 번에 하나의 포지션만 활성화 단기 및 장기 추세의 스마트 감지 선호하는 거래 세션에 따른 사용자 지정 가능한 스케줄 트렌드 기반 거래 전략 손절 및 이익 실현을 포함한 완전한 자금 관리 숨겨지고 제어 가능한 스톱로스 입증된 성능: 약 85% 승률, 20% 자산 증가 정밀한 손실 제어 쉬운 설치, 무료 업데이트 및 전면 지원 제공 초보자든 전문가든, TW Trend Hunter MT4는 골드 스캘핑 및 트렌드 기반 거래에서 신뢰할 수 있는 우위를 제공합니다. 성능 향상을 위한 권장 설정: 스프레드가 낮은 브로커 계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro 최소 잔액: $2000 권
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Wolf Martingale MT4 – 스마트 리스크 관리 기반의 고급 그리드 트레이딩 EA TW Wolf Martingale MT4는 다양한 시장 환경에서 리스크에 대한 완전한 제어, 유연한 실행, 그리고 전문적인 거래 관리를 요구하는 트레이더를 위해 설계된 고급 그리드 트레이딩 EA이자 Forex Expert Advisor입니다. 이 스마트 그리드 EA는 구조화된 그리드 로직과 고급 리스크 관리 도구를 결합하여, 고정적이거나 공격적인 설정에 의존하지 않고도 다양한 종목, 시간 프레임, 거래 스타일에 적응할 수 있도록 합니다. 이 고급 Forex EA의 핵심은 통제된 실행과 보다 안전한 그리드 트레이딩 동작입니다. 고급 거래 기능 1. 듀얼 엔트리 시스템 그리드 트레이딩 EA 로직과 지표 기반 엔트리를 모두 지원하여 시장 상황에 따라 전략을 전환할 수 있습니다. 2. 멀티 타임프레임 호환성 사용자의 리스크 관리 설정과 거래 방식에 따라 모든 시간 프레임에서 EA를 운용할
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
지표
TW Trend Sniper: 최고의 트렌드 전략 TW Trend Sniper 지표는 고급 기술 분석 기술의 지능적 조합을 활용하여 시장 동향을 정확하게 파악하고 수익성 있는 거래를 위한 적시 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다. Trade Wizards의 독점적인 공식과 가격 액션 분석, 피보나치 수준 및 기타 기술 분석 도구는 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 이 지표는 전문 트레이더와 숙련된 프로그래머의 협력적 노력의 결과로, 트레이더에게 강력하고 효율적인 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 금융 시장의 진입 및 종료 시점을 정확하게 예측하고 식별할 수 있는 강력한 도구를 찾고 계십니까? "TW Trend Sniper" 제품은 최첨단 기술과 인공지능 알고리즘을 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 금융 시장에서 기술 분석과 수익 창출을 위한 전문적이고 강력한 도구를 찾고 있다면 이 제품이 당신에게 가장 좋은 선택입니다. 이 제품을 사용하
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변