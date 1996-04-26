TW Scalper Shoot MT4

TW Trend Scalper Indicator:





The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다.





오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요.





신호 범주:





1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다.





2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추가되며 외환 스캘퍼에게 적합합니다.





스캘퍼 지표의 고유한 기능:





1. 신호의 색상 변경 없음: 신호, SL 및 TP는 전혀 변경되지 않으며 높은 정확성을 가지고 있습니다.





2. 변화하는 트렌드의 정확한 감지: 변화하는 트렌드는 이중 필터를 사용하여 높은 정밀도로 식별됩니다.





3. 시각 및 음향 알림: 알림은 차트에서 플래시로 표시되며, 차트 옆의 창에 입력, TP 및 SL의 가격 숫자가 표시됩니다.





4. 세 가지 이익 목표 영역: 위험을 관리하고 이익을 보존하기 위해 세 가지 이익 목표 영역이 제공됩니다.





5. 안전한 SL 포인트: SL은 자본을 보호하기 위해 안전한 위치에 제공됩니다.





6. 신호 끄기 기능: 필요할 경우 신호를 끌 수 있습니다.





7. 볼륨 지표 사용: 볼륨 지표는 트렌드의 강도를 판단하는 데 사용됩니다.





8. 이동 SL에 적합한 수준 표시: 장기 트렌드에서 이동 SL에 적합한 수준이 표시됩니다.





9. 차트 옆의 테이블: 차트 옆의 테이블은 신호를 제시하고 과거 목표를 계산합니다(테스터에서 테스트 가능).





10. 금과 통화에서 사용 가능: 이 제품은 금에서 사용 가능하며 모든 통화에서 효과적입니다.





11. 스캘퍼를 위한 전문화된 신호: 다단계 필터와 트렌드에 맞춘 신호가 전문 스캘퍼를 위해 특별히 표시됩니다.





최고의 거래 시간대:

이 제품의 최고의 거래 시간대는 5분과 15분입니다.





장점:





• 신호 감지의 높은 정확성





• 트렌드 스캘퍼의 다양한 요구 충족





• 스캘퍼 트레이더를 위한 장기 및 단기 신호 제공





• 인공지능 기술 활용





• 외환 스캘퍼를 위한 위험 관리 및 이익 보존





TW Trend Scalper Indicator는 트렌드 스캘퍼가 FX 스캘핑 시장에서 성공을 달성할 수 있도록 정밀하고 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.





이 제품을 완전히 익히려면 이 기사와 비디오를 시청하세요. https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983





