TW Scalper Shoot MT4

TW Trend Scalper Indicator:

The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다.

오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요.

신호 범주:

1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다.

2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추가되며 외환 스캘퍼에게 적합합니다.

스캘퍼 지표의 고유한 기능:

1. 신호의 색상 변경 없음: 신호, SL 및 TP는 전혀 변경되지 않으며 높은 정확성을 가지고 있습니다.

2. 변화하는 트렌드의 정확한 감지: 변화하는 트렌드는 이중 필터를 사용하여 높은 정밀도로 식별됩니다.

3. 시각 및 음향 알림: 알림은 차트에서 플래시로 표시되며, 차트 옆의 창에 입력, TP 및 SL의 가격 숫자가 표시됩니다.

4. 세 가지 이익 목표 영역: 위험을 관리하고 이익을 보존하기 위해 세 가지 이익 목표 영역이 제공됩니다.

5. 안전한 SL 포인트: SL은 자본을 보호하기 위해 안전한 위치에 제공됩니다.

6. 신호 끄기 기능: 필요할 경우 신호를 끌 수 있습니다.

7. 볼륨 지표 사용: 볼륨 지표는 트렌드의 강도를 판단하는 데 사용됩니다.

8. 이동 SL에 적합한 수준 표시: 장기 트렌드에서 이동 SL에 적합한 수준이 표시됩니다.

9. 차트 옆의 테이블: 차트 옆의 테이블은 신호를 제시하고 과거 목표를 계산합니다(테스터에서 테스트 가능).

10. 금과 통화에서 사용 가능: 이 제품은 금에서 사용 가능하며 모든 통화에서 효과적입니다.

11. 스캘퍼를 위한 전문화된 신호: 다단계 필터와 트렌드에 맞춘 신호가 전문 스캘퍼를 위해 특별히 표시됩니다.

최고의 거래 시간대:
이 제품의 최고의 거래 시간대는 5분과 15분입니다.

장점:

• 신호 감지의 높은 정확성

• 트렌드 스캘퍼의 다양한 요구 충족

• 스캘퍼 트레이더를 위한 장기 및 단기 신호 제공

• 인공지능 기술 활용

• 외환 스캘퍼를 위한 위험 관리 및 이익 보존

TW Trend Scalper Indicator는 트렌드 스캘퍼가 FX 스캘핑 시장에서 성공을 달성할 수 있도록 정밀하고 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.

이 제품을 완전히 익히려면 이 기사와 비디오를 시청하세요.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983


추천 제품
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
지표
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you rec
Channel of Fractals mx
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "프랙탈 채널" - 이 지표는 프랙탈의 고점/저점을 기반으로 실제 로컬 추세선을 보여줍니다. - 그래픽 분석을 사용하는 트레이더에게 유용합니다. - 저항선 로컬 추세선 - 빨간색 - 지지선 로컬 추세선 - 파란색 - 프랙탈 개수, 추세선 색상 및 너비를 결정하는 몇 가지 매개변수가 있습니다. - 이 지표는 현재 시장 상황을 파악하는 데 유용합니다. - 강세장 - 두 선 모두 상승할 때 - 약세장 - 두 선 모두 하락할 때 - 횡보장 - 두 선 모두 반대 방향으로 움직일 때 ............................................................................................. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.
Robot Choppiness
Diego Mauricio Padilla Mendez
3 (2)
지표
Choppines 로봇은 MT4 지표 폴더에 지표로 로드됩니다. 5분의 캔들 타이밍을 사용하는 것이 권장되며, 권장되는 로봇 만료 시간은 5분입니다. MT2, MX2, PRICEPRO 플랫폼에 신호를 보내도록 로봇을 구성할 수 있습니다. 신호를 보내려면 우리가 작업하려는 플랫폼의 커넥터 프로그램을 사용해야 합니다. 커넥터에 설치하려면 다음 절차를 수행하십시오(MT2 플랫폼 커넥터 구성을 설명하는 이미지가 첨부되어 있습니다).  1.- MT4 플랫폼에 모든 통화쌍 로드 2.- M5 타이밍에 양초를 놓습니다. 3.- Robot-Choppiness.ex4 파일을 화면에 열려 있는 통화 쌍으로 로드하거나 드래그합니다. 4.- MT2 커넥터(MX2 또는 PRICEPRO, 한 번에 하나씩)를 화면에 로드하고, 파일 이름, 신호 이름, 버퍼 구매(0), 버퍼 판매(1), 로봇 만료 시간 설정 = 5분을 구성합니다. . 5.- 이 구성을 템플릿에 저장하여 템플릿이 자동으로 작업할
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
지표
PRO Renko System 은 RENKO 차트 거래를 위해 특별히 고안된 매우 정확한 거래 시스템입니다. 이것은 다양한 거래 상품에 적용될 수있는 보편적 인 시스템입니다. 체계는 효과적으로 당신에게 정확한 반전 신호에 접근을 주는 소위 시장 소음을 중화합니다. 이 표시기는 사용하기가 매우 쉽고 신호 생성을 담당하는 매개 변수가 하나만 있습니다. 당신은 쉽게 당신의 선택의 어떤 무역 계기에 공구를 적응시킬 수 있고 renko 막대기의 크기. 나는 항상 당신이 내 소프트웨어로 수익성있게 거래 할 수 있도록 추가 지원을 제공 할 준비가되어 있습니다! 나는 당신에게 행복하고 수익성있는 거래를 기원합니다! 구매 후 저에게 연락하십시오! 내 렌코 차트 생성기를 보내드립니다. 또한 내 개인 권장 사항 및 시스템의 다른 모듈을 무료로 공유 할 것입니다!
Forex Trend Detection
Bilal Haider
지표
Revolutionize Your Trading with This Powerful Indicator-Based System Are you struggling to find accurate entry and exit points in trading? Do you want a proven, indicator-driven system that helps you maximize profits and minimize risks ? Introducing our Advanced Trading System —a powerful, easy-to-use technical analysis tool designed for forex, stocks, and crypto traders . Key Features & Benefits: Precision Buy & Sell Signals – Our system generates crystal-clear buy (green) and sell (red
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
지표
"Binary Smart Eye" MT4 지표는 바이너리 옵션 및 외환 시장 모두에 거래 신호를 제공하도록 설계되었으며, M1에서 W1까지 광범위한 시간 프레임에서 작동합니다. 추세 수준, 지능형 이동 평균 및 최적화된 거래 기간을 결합한 독점적인 전략을 사용하여 잠재적인 진입점을 식별합니다. 주요 기능에 대한 분석은 다음과 같습니다. 다중 시간 프레임 분석: 지표의 다용도성은 트레이더가 다양한 시간 프레임에서 이를 활용하여 M1의 스캘핑부터 W1의 장기 추세 추종까지 다양한 거래 스타일에 맞출 수 있도록 합니다. 독점 전략: "Binary Smart Eye"의 핵심은 다음을 활용하는 고유한 전략에 있습니다. 추세 수준: 이러한 수준은 주요 시장 추세 및 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 지능형 이동 평균: 시장 변동성에 적응하고 정확한 추세 방향을 제공하는 사용자 정의 이동 평균입니다. 스마트 거래 기간: 지표는 최적의 시장 조건을 포착하기 위해 특정 시간 기간을
Market Steps MT4
Mahdi Ebrahimzadeh
5 (2)
지표
시장 단계 표시기는 Gann 시간/가격 상관 관계를 기반으로 설계 및 구축되었으며 Forex 시장에 대한 가격 조치 특정 규칙에 따라 최적화됩니다. 시장 주문 흐름 개념을 사용하여 대량 주문에 대한 잠재적 가격 영역을 예측합니다. 지표 수준은 거래 자체에 사용하거나 다른 전략/지표의 잘못된 신호를 필터링하기 위한 조합으로 사용할 수 있습니다. 모든 거래자는 차트에 다중 시간 프레임(TF) 영역과 가격 변동 가능성을 함께 표시할 수 있는 강력한 도구가 필요합니다. 테스터 모드에서 파워를 테스트하여 레벨이 차트보다 어떻게 가격을 책정하는지 확인할 수 있습니다. 표시기 장점: 두 개의 서로 다른 영역이 있는 마킹 차트는 서로 다른 TF에 대한 추세 및 범위 시장을 지정합니다. Price Action 거래자는 이를 사용하여 다른 TF/가격 구역의 주문 흐름을 식별하거나 FTR(Fail To Return)/FTC(Fail To Continue)를 확인할 수 있습니다. 시장의 휘발성 및
KT Liquidity Sweep Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Liquidity Sweep Filter는 핵심 유동성 스윕 영역을 식별하고 시각적으로 강조해주는 기술적 지표입니다. 이 지표는 명확한 가격 반응과 적응형 추세 필터를 결합하여, 시장 추세와 일치하는 정밀한 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 주요 유동성 스윕 영역과 보조 영역을 구분하여, 주요 영역은 큰 화살표로, 보조 영역은 작은 화살표로 표시하여 빠르게 식별할 수 있도록 설계되었습니다. 큰 화살표: 주요 유동성 스윕 영역에서 발생하는 강한 추세 반전 신호를 나타냅니다. 작은 화살표: 보조 유동성 스윕 영역에서 발생하는 비교적 약한 반전 신호를 나타냅니다. 기능 소개 추세 친화적 신호: 특히 금(Gold)처럼 추세가 강한 종목에서 효과적이며, 여러 진입 기회를 제공합니다. 더 많은 트레이딩 기회: 강한 반전과 약한 반전을 모두 식별하여 추가 진입 포인트를 제공합니다. 사용자 설정 가능한 추세 필터: 자신의 종목 및 시간대에 맞게 신호를 정밀 조정할 수 있습니다. 조절 가능한
Target Striking
Dmitriy Kashevich
지표
Target Striking - One of the best binary options trading tools! It is set up so powerfully that you can trade not only on currency pairs, but also on raw gold oil! You can also try on cryptocurrency! Ideal for trading on currency pairs, the percentage of reliable transactions is more than + 75% The trading tool is already set for the best profit! Only Target Striking can unlock the potential of the trading market for you! With it, the signals are even and accurate without redrawing, a sig
AxisA1
Zheng Zhi Yuan
Experts
EA를 구매하신 후, 저에게 연락 주시면 사용자 매뉴얼을 보내드리겠습니다. LIVE Signal Axis A1은 여러 검증된 전략을 통합한 고급 전략 스위트로, 대부분의 통화 쌍과 금에 적합합니다. 이 EA는 지표에 의존하지 않으며, 가격 행동에 반응하고 뉴스 필터가 필요하지 않습니다. 장기적으로 Axis A1은 제한된 위험 내에서 안정적인 수익을 제공하도록 설계되었습니다. 최신 인공지능 기술을 활용하여 Axis A1 전략 스위트는 최적화되었으며, 코드도 성능 향상을 위해 미세 조정되었습니다. 20년간의 백테스팅에서 Axis A1은 강력하고 일관된 성능을 보여주었습니다. 다중 통화 EA는 MT4에서 백테스트할 수 없습니다. 백테스트를 위해 MT5를 사용하세요.    https://www.mql5.com/zh/market/product/108497 시간 프레임: M1 최소 예치금: $1000 추천 예치금: $3000 심볼: 29쌍 EURUSD,GBPUSD,EURGBP,USDC
Anchored VWAP with Alert
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (4)
지표
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can plac
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
지표
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
지표
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
지표
Trend Arrow Reaper   is a trend-following indicator that provides clear buy and sell signals using arrows. It analyzes price action and identifies potential reversal points, displaying entry signals directly on the chart. Key Features: Arrow Signals: Blue Up Arrow   – Buy signal (potential bullish reversal). Red Down Arrow   – Sell signal (potential bearish reversal). Reduced False Signals   – Advanced filtering to minimize noise. Works on All Timeframes   – Suitable for scalping, day trading, a
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
지표
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
지표
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Pro intraday trading
Vahap Yaman
2 (1)
지표
안녕 얘들 아, Forex 에서 안전하게 거래하기 위해;당신이 필요로하는 것은"프로 일중 거래"지표입니다. 월 표시를 감지하"안전 구매/판매"점을 분석해서"가장 낮고 가장 높은 값의 날"이 기기에는 시간 간격으로 설정하고 즉시 제공"target 채널 월에"라이브 차트. 그것은 구매 제공 1 12 월 구매 2 채널(2 블루 라인 구매 영역)안전한 구매 포인트로. 그것은 판매를 제공합니다 1 토-판매 2 디코드(2 핑크 라인 판매 영역)보안 아울렛으로. 그것은 dec 분리 입찰 간의 안전한 트랜잭션 채널은,"첫 번째 사 핑크 라인과 첫번째 블루 라인이","기다리는 영역";어떤 트랜잭션에서 만들어진 이 지역! 처리를 시작하려면"안전한 구매 또는 안전한 판매 구역"에 입장 할 때까지 기다리면됩니다. 위험에 대한 이해에 따라 이러한 채널 내에서 점진적인 거래를하십시오. 일일 전략: https://charts.mql5.com/28/972/btcusd-m30-hizlifx-trad
Breakout Sniper
Elmira Memish
5 (3)
지표
Breakout Sniper draw trendlines by using improved fractals and plots the breakout and reversal points. NO REPAINT AUTOMATED TRENDLINES MULTI TIMEFRAME *** SINCE THE STRATEGY TESTER OF MT4 PALTFORM DOES NOR SUPPORT, YOU NEED TO TEST "CURRENT TIMEFRAME" INPUTS ONLY.***       A trendline is   a line drawn over pivot highs or under pivot lows to show the prevailing direction of price . Trend lines are a visual representation of support and resistance in any time frame. They show direction and speed
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
Experts
This EA works based on HFT (high-frequency trading) algorithm and mini bar height. it open trades when bar height meets some indicators mathematical confirmation and utilizes a strategy rooted in precise mathematical calculations, It is a fully automated pullback trading system, which is especially effective in trading on popular pullback currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in an
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양한
Star arrows
Guner Koca
지표
Star arrows indicator is no repaint arrow sindicator. it is sutable for experienced trader and beginners. it work all timeframe and all pairs. easy to to use.gives star arrows top and bottoms. if arrow up the price that is sell signals. if arrows below prices it is buy signal. cnt is bars back number and settled default 1000. it can be raised acording to charts bar numbers.
Inapoli Levels COP Op Xop SXOP
George Njau Ngugi
지표
If you're familiar with COP, OP, and XOP levels, this indicator is definitely worth considering. There's no need to manually plot the ABC levels, as the indicator automatically calculates and displays the OP projection levels for you, updating regularly as the price changes. This is an essential indicator for your trading toolkit. Please if you are unsual on how to use this indicator feel fell to ask me for help and i can assist you where i can. Happy trading!
DoubleSuperTrend WTC
Stefano Cocconi
지표
Check My Other Products Contact me to discover all my services  This indicator is very useful to have a better understanding of the current trend. With the integration of a trend color cloud it makes it easy to see the price trend immediately on the eye and this allows the trader to make more accurate assessments. I have been using this indicator for years and I must say that it greatly limits chart errors and trades against the trend
Triple Trend for MT4
Minh Truong Pham
지표
Triple Trend Indicator   is a versatile trend-following tool designed to help traders identify trend strength and potential pullback levels using a three-band system. Each band represents a varying degree of price deviation from the mean, providing progressively stronger trend signals. Key Features: Three Adaptive Bands: The indicator dynamically calculates three bands (1, 2, and 3) based on moving averages   (SMA, EMA, WMA)   and ATR multipliers. Bands are positioned below the price in a
Fibo Level Management Tools
Chen Yau Weng
유틸리티
This indicator is a great utilities tools for Fibonacci Trader that draw their chart manually. This indicator do not draw any Fibonacci Retracement or Fibonacci Expansion. It is a utilities tool for modifying the Fibonacci level for Fibonacci object manually drawn on the chart. Just draw using the Fibonacci Retracement or other Fibonacci tool in MT4 as per normal. The select the Fibonacci you have just drawn. Make sure you have only 1 object selected. Then open up this Fibonacci Level Management
ADM Multiframe
Dmitriy Susloparov
지표
ADM Oscillator Multiframe Unlike the classic indicator " Average Direction Movement index ", this indicator shows directly the difference between the +DI and -DI values. When +DI is greater than -DI results above zero and vice versa. This is more visual and, in addition, allows you to clearly see the interaction of indicator readings for different timeframes. It also uses a proprietary technology that allows you to see different timeframes simultaneously on a single time scale. For example, fo
ZeroLag Pro
Marius Ovidiu Sunzuiana
지표
Any indicator that’s calculated on past bars inevitably “lags” behind current price. Zerolag Pro c alculates on 0 (current) bar using Bid / Ask or Close[0] and lets you “preview” possible signal shifts without waiting for bar close. Zerolag Pro  trading indicator engineered to capture market shifts as they happen. By blending adaptive moving averages, volatility‑based tuning, and momentum confirmation, it delivers cleaner, faster signals without the drag of traditional tools — helping traders a
Renko Moving Average
Vitor Palmeira Abbehusen
지표
This indicator gives you the Moving Average based on Renko chart. A   Renko chart   is a type of chart that is built using price movement rather than both price and standardized time intervals like most charts are. A Moving Average based on Renko chart is considered less noisy since it is not based on the time and only based on price change. You can see my free enhanced Renko indicator here . Inputs: Box Size: Renko box size based on market Points. Period: Moving Average Period Method: Moving
Max Volume
Maksim Slovakov
지표
Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в красный цвет. Имеет следующие настройки: "Процент" по умолчанию "70"  (Процент на который аномальный объём должен быть больше предыдущего) "Уровень" по умолчанию "500" (Количество тиков, больше которого будем брать во внимание аномальный объём) Внимание! Данный индикатор был разработан для мелких таймфреймов M1,M5,M15. Идея в том, что на таких Таймфреймах увеличение количества тиков говорит об увеличении количество сделок, увеличения интереса к цен
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
지표
Day Trader Master 는 데이 트레이더를 위한 완벽한 거래 시스템입니다. 시스템은 두 개의 지표로 구성됩니다. 하나의 지표는 매수 및 매도를 위한 화살표 신호입니다. 얻을 수 있는 화살표 표시기입니다. 2차 지표를 무료로 드립니다. 두 번째 지표는 이러한 화살표와 함께 사용하도록 특별히 설계된 추세 지표입니다. 표시기는 반복하지 않고 늦지 않습니다! 이 시스템을 사용하는 것은 매우 간단합니다. 2색 선으로 표시되는 현재 추세 방향의 화살표 신호를 따라가기만 하면 됩니다. 파란색은 구매 추세입니다. 빨간색은 판매 추세입니다. 파란색 화살표는 매수 신호입니다. 빨간색 화살표는 매도 신호입니다. 추세선의 색상과 일치하려면 화살표의 색상과 신호의 방향이 필요합니다. 화살표 표시기는 주로 시간 간격 M5 및 M15에서 일중 거래를 위해 만들어졌습니다. 그러나 기술적으로 시스템은 다른 시간 간격으로 사용할 수 있습니다. 표시기에는 PUSH 메시지 기능이 있는 팝업 경고가 장착되어 있
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
지표
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
지표
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
지표
추세 지표는 금융시장 거래에 사용되는 기술 분석 분야 중 하나입니다. Angular Trend Lines - 추세 방향을 종합적으로 판단하고 진입 신호를 생성합니다. 캔들의 평균 방향을 매끄럽게 하는 것 외에도 또한 추세선의 경사각도 사용합니다. 갠 각도를 구성하는 원리는 경사각의 기초로 사용되었습니다. 기술 분석 지표는 촛대 평활화와 차트 기하학을 결합한 것입니다. 트렌드 라인과 화살표에는 두 가지 유형이 있습니다. 강세 방향의 빨간색 선과 화살표. 약세 방향의 보라색 선과 화살표. 표시기 기능 이 지표는 사용하기 쉽고 매개변수를 구성할 수 있으며, 추세 분석과 주문 개시를 위한 신호 수신에 사용할 수 있습니다. 지표는 다시 그려지지 않고, 화살표는 캔들 마감 시점에 나타납니다. 신호가 발생하면 여러 유형의 알림을 제공합니다. 모든 금융 상품(외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수)에 사용할 수 있습니다. 해당 지표는 모든 시간 범위와 차트에서 작동할 수 있습니다. 이 지표는
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
지표
현재 20% 할인! 이 대시보드는 여러 기호와 최대 9개의 타임프레임에서 작동하는 매우 강력한 소프트웨어입니다. 주요 지표(최상의 리뷰: 고급 공급 수요)를 기반으로 합니다.   Advanced Supply Demand 대시보드는 훌륭한 개요를 제공합니다. 다음과 같이 표시됩니다.  영역 강도 등급을 포함하여 필터링된 공급 및 수요 값, 영역에 대한/및 영역 내 Pips 거리, 중첩된 영역을 강조 표시하고 모든 (9) 시간 프레임에서 선택한 기호에 대해 4가지 종류의 경고를 제공합니다. 그것은 당신의 개인적인 필요에 맞게 고도로 구성 가능합니다! 당신의 혜택! 모든 트레이더에게 가장 중요한 질문: 시장에 진입하기에 가장 좋은 수준은 무엇입니까? 최고의 성공 기회와 위험/보상을 얻으려면 강력한 공급/수요 영역 내 또는 그 근처에서 거래를 시작하십시오. 손절매를 위한 최적의 장소는 어디입니까? 가장 안전하려면 강력한 수요/공급 구역 아래/위에 정류장을 두십시오.
제작자의 제품 더 보기
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: 안정적인 수익을 위한 외환 추세 추종 로봇 TW Swing Trading EA 는 완전 자동화된 스윙 트레이딩 로봇으로, M30 및 H1 타임프레임 에서 XAUUSD 전용으로 설계되었습니다. 고급 추세 필터, 적응형 손절매 로직, 자본 보호 기능을 활용하여 정확도를 극대화하고 드로우다운을 최소화하며 변화하는 시장 환경에서도 일관된 성과를 제공합니다. 왜 TW Swing Trading EA 인가? 하나의 거래, 하나의 집중 EA는 항상 단일 포지션만 유지하여 위험을 정밀하게 관리하고 드로우다운을 최소화합니다. 스마트한 시장 감지 3단계 추세 필터를 통해 잘못된 신호를 걸러내고 높은 확률의 기회를 포착합니다. 포괄적인 자본 관리 TP, SL, 트레일링 스탑을 갖추어 모든 거래를 진입부터 종료까지 안전하게 관리합니다. 세션 제어 원하는 세션에 따라 거래 활동을 제한할 수 있습니다. 검증된 성과 성공률 약 70%, 드로우다운 10–15%로 통제.
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – 추세 추종 전략을 사용하는 금 스캘핑 로봇 (XAUUSD 전용) TW Sniper EA MT5는 금 거래(XAUUSD)를 위한 전문적인 외환 자동매매 프로그램으로, 고급 추세 추종 스캘핑 전략을 기반으로 설계되어 변동성이 큰 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 금 스캘핑 로봇은 런던 및 뉴욕 주요 세션에서 정밀한 거래에 집중하며, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리로 꾸준한 성장을 보장합니다. 자동화된 이 금 거래 로봇을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간단한 설치, 장기적인 포트폴리오 안정성을 얻을 수 있습니다. 왜 TW Sniper EA를 선택해야 할까요? 최적화된 리스크 관리 고급 리스크 관리로 한 번에 하나의 XAUUSD 거래만 실행합니다. 자본 보호 거래 계좌를 보호하기 위한 다중 보호 알고리즘 적용. 전문적인 자금 관리 숨겨진 손절매(SL) 및 이익실현(TP)과 함께 엄격한 손실 제한 관리. 입증된 성과 최대 80% 승률
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
지표
support resistance levels indicator   mt5: 이 도구는 차트에서 지원 및 저항선과 피보나치 수준을 식별하고 플롯하는 다중 시간대 지표로, 인간의 눈과 동일한 정확도로 작동합니다. TW 외환 지원 및 저항 수준은 복잡한 알고리즘을 갖추고 있어 차트를 스캔하여 이전 가격 안정화 및 반등 수준을 식별하고 터치 횟수를 기록합니다. 수동으로 지원 및 저항 수준과 피보나치 되돌림을 그리는 데 지치셨습니까? 이 제품의 기능을 확인해 보세요. 놀라울 것입니다. 제품 특징: 1. 소규모 및 대규모 수준: 고급 알고리즘을 사용하여 소규모 및 대규모 수준을 사용자 취향에 맞게 사용자 정의하고 추가 수준을 제거할 수 있습니다. 2. 수준 터치 횟수: TW 지원 저항 수준과 브레이크 mt5, 각 수준이 과거에 몇 번 터치되었는지 계산하여 제공하여 각 수준의 강도를 평가할 수 있습니다. 3. 피보나치 수준: 마지막 파도의 피보나치 수준이 동적으로 그려져, 이러한
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
지표
이 뉴스 도우미는 다양하고 쉬운 필터를 사용하여 터미널의 Market Watch를 기반으로 실시간 뉴스를 게시하는 주요 게시 소스에서 거래자가 필요로 하는 경제 이벤트를 가져오도록 설계되었습니다. 외환 거래자는 거시경제 지표를 사용하여 통화 구매 및 판매에 대한 정보에 근거한 결정을 내립니다. 예를 들어, 거래자가 미국 경제가 일본 경제보다 빠르게 성장할 것이라고 믿는다면 미국 달러를 매수하고 일본 엔화를 매도할 수 있습니다. 이 제품의 특징: 브로커의 시장 관찰을 기반으로 항목 표시 가치는 공개되자마자 이벤트 게시자의 주요 소스로부터 정보 수신 이벤트 값 공개 시 경고 간편한 필터링 가능성 가장 가까운 이벤트 표시 이벤트 값이 공개되기 X분 전에 알림 이벤트에 대한 유용한 설명 이벤트의 현재 가치와 예측 및 중요성을 보여줍니다. 쉽게 작업할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스 빛과 어둠 테마 패널 최소화 및 이동 기능 쉬운 설치 이 기본 도구를 전문 신호 지표와 함께 사용하여
FREE
TW Session
Altan Karakaya
지표
본 상품은 브로커 서버의 시간대를 기준으로 15개국의 거래 세션을 표시하고 원하는 설정에 따라 다양한 표시 모드를 표시하여 차트 혼잡을 방지하고 사용자가 원하는 시간으로 세션을 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 외환 시장에서는 해가 지지 않지만 그 리듬은 각기 다른 거래 세션의 비트에 맞춰 춤을 춥니다. 이러한 세션, 겹치는 부분 및 독특한 분위기를 이해하는 것은 시장에 반대하지 않고 함께 움직이기를 원하는 외환 거래자에게 매우 중요합니다. Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***         
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
지표
TW Volume Signal Pro MT5는 첨단 AI 기술과 독자적인 스마트 알고리즘을 활용하여 금 시장에서 보다 자신 있게 거래할 수 있도록 해주며, 독특하고 탁월한 거래 경험을 제공합니다. 금 시장에서 높은 정확도와 뛰어난 거래 신호를 찾고 계신가요? TW Volume Signal Pro MT5와 함께라면 전문 트레이더가 되어 금 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 지금 무료로 체험해보세요! TW Volume Signal Pro MT5의 주요 기능: 고정된 TP 및 SL을 포함한 정확한 신호 시장 추세 변화의 빠른 감지 진입 및 청산에 대한 실시간 알림 세 가지 수익 목표를 통한 리스크 관리 안전 구역 내 자동 손절 설정 완전한 사용자 맞춤 설정 가능 차트 옆에 신호 히스토리 표시 금 및 외환 시장에서 뛰어난 성능 스캘퍼(M5 및 M15)에 적합 전략 테스터에서 테스트 가능 이 제품을 선택해야 하는 이유: 높은 정확도: 정밀하고 변하지 않는 신호 사용 편의성: 간단
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
지표
TW Trend Sniper: 최고의 트렌드 전략 TW Trend Sniper 지표는 고급 기술 분석 기술의 지능적 조합을 활용하여 시장 동향을 정확하게 파악하고 수익성 있는 거래를 위한 적시 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다. Trade Wizards의 독점적인 공식과 가격 액션 분석, 피보나치 수준 및 기타 기술 분석 도구는 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 이 지표는 전문 트레이더와 숙련된 프로그래머의 협력적 노력의 결과로, 트레이더에게 강력하고 효율적인 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 금융 시장의 진입 및 종료 시점을 정확하게 예측하고 식별할 수 있는 강력한 도구를 찾고 계십니까? "TW Trend Sniper" 제품은 최첨단 기술과 인공지능 알고리즘을 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 금융 시장에서 기술 분석과 수익 창출을 위한 전문적이고 강력한 도구를 찾고 있다면 이 제품이 당신에게 가장 좋은 선택입니다. 이 제품을 사용하
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 는 금 거래를 위해 개발된 고급 Forex 전문가 어드바이저로, 정확한 트렌드 기반 로직을 사용하여 변동성이 높은 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 강력한 골드 스캘핑 로봇은 주요 거래 세션에서 XAUUSD 거래에 집중하여, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리를 유지하면서 안정적인 성장을 보장합니다. 스마트한 자동 전략을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간편한 설정, 장기 포트폴리오 안전성을 경험할 수 있습니다. TW Sniper EA를 선택해야 하는 이유 트렌드 추종 로직 기반 독점 스캘핑 전략 최적화된 리스크 관리를 위해 한 번에 한 거래만 실행 거래 자본 보호를 위한 다중 보호 알고리즘 숨겨진 SL 및 TP를 통한 고급 자금 관리 계좌 안전을 위한 엄격한 손실 관리 최대 80% 승률, 월간 20% 자본
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – 금 및 트렌드 전략을 위한 고정밀 스캘핑 EA   TW Trend Hunter MT5는 일반적인 거래 봇이 아닙니다. 명확한 트렌드 신호와 엄격한 리스크 관리를 활용하여 변동성이 큰 시장에서 우수한 성과를 낼 수 있도록 구축된 정교하고 현장 테스트된 전문가 조언자입니다. 주요 특징: 더 나은 리스크 관리를 위해 한 번에 하나의 거래만 실행 단기 및 장기 수준에서의 스마트한 트렌드 인식 전략에 맞춘 유연한 거래 세션 일정 조정 트렌드 기반 전략에 완전히 집중 테이크 프로핏 및 스탑 로스를 통한 완전한 리스크 관리 스탑 로스는 숨겨져 있으며 완전히 규제됨 검증된 결과: 약 85%의 승률 및 최대 20%의 자본 성장 포트폴리오 안전을 위한 엄격한 드로우다운 관리 간단한 설정, 무료 업데이트 및 전담 지원 포함 초보자이든 경험이 풍부한 트레이더이든 TW Trend Hunter MT5 는 금 스캘핑과 트렌드 기반 거래 시스템에서 신뢰할 수 있는
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : 골드(XAUUSD) 전용 전문 스캘핑 봇 골드 시장에서 이익을 극대화할 수 있는 똑똑하고 신뢰할 수 있는 방법을 찾고 계신가요? TW Scalper Robot MT5는 골드 스캘핑을 위해 특별히 설계된 강력한 전문가용 어드바이저입니다. 세 가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 프로처럼 시장 추세를 포착할 수 있도록 돕습니다. 내장된 리스크 관리 전략으로 모든 거래는 안전하고 자신 있게 실행됩니다. TW Scalper Robot의 주요 기능 단일 거래 – 최고의 진입 신호만 선택하여 리스크 관리. 추세 감지 – 2단계 필터로 정확한 추세 식별. 자본 보호 – TP, SL, 트레일링 스탑, 손익분기 내장. 유연한 거래 시간 – 원하는 시간대에만 거래. 스마트 손절매 – 손실 최소화를 위한 논리적 설정. 강력한 성능 – 승률 70 80%, 손실률(Drawdown) 10 30%. 거래량 분석 – 진입 전 추세 강도 확인. 최적화된 트
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
지표
본 상품은 브로커 서버의 시간대를 기준으로 15개국의 거래 세션을 표시하고 원하는 설정에 따라 다양한 표시 모드를 표시하여 차트 혼잡을 방지하고 사용자가 원하는 시간으로 세션을 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 외환 시장에서는 해가 지지 않지만 그 리듬은 각기 다른 거래 세션의 비트에 맞춰 춤을 춥니다. 이러한 세션, 겹치는 부분 및 독특한 분위기를 이해하는 것은 시장에 반대하지 않고 함께 움직이기를 원하는 외환 거래자에게 매우 중요합니다. Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***         
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
지표
TW Volume Signal Pro MT4 는 첨단 AI 기술과 독자적인 스마트 알고리즘을 활용하여 금 시장에서 보다 자신 있게 거래할 수 있도록 해주며, 독특하고 탁월한 거래 경험을 제공합니다. 금 시장에서 높은 정확도와 뛰어난 거래 신호를 찾고 계신가요? TW Volume Signal Pro MT4와 함께라면 전문 트레이더가 되어 금 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 지금 무료로 체험해보세요! TW Volume Signal Pro MT4의 주요 기능: 고정된 TP 및 SL을 포함한 정확한 신호 시장 추세 변화의 빠른 감지 진입 및 청산에 대한 실시간 알림 세 가지 수익 목표를 통한 리스크 관리 안전 구역 내 자동 손절 설정 완전한 사용자 맞춤 설정 가능 차트 옆에 신호 히스토리 표시 금 및 외환 시장에서 뛰어난 성능 스캘퍼(M5 및 M15)에 적합 전략 테스터에서 테스트 가능 이 제품을 선택해야 하는 이유: 높은 정확도: 정밀하고 변하지 않는 신호 사용 편의성: 간
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
지표
support resistance levels indicator mt4: 이 도구는 차트에서 지원 및 저항선과 피보나치 수준을 식별하고 플롯하는 다중 시간대 지표로, 인간의 눈과 동일한 정확도로 작동합니다. TW 외환 지원 및 저항 수준은 복잡한 알고리즘을 갖추고 있어 차트를 스캔하여 이전 가격 안정화 및 반등 수준을 식별하고 터치 횟수를 기록합니다. 수동으로 지원 및 저항 수준과 피보나치 되돌림을 그리는 데 지치셨습니까? 이 제품의 기능을 확인해 보세요. 놀라울 것입니다. 제품 특징: 1. 소규모 및 대규모 수준: 고급 알고리즘을 사용하여 소규모 및 대규모 수준을 사용자 취향에 맞게 사용자 정의하고 추가 수준을 제거할 수 있습니다. 2. 수준 터치 횟수: TW 지원 저항 수준과 브레이크 mt4, 각 수준이 과거에 몇 번 터치되었는지 계산하여 제공하여 각 수준의 강도를 평가할 수 있습니다. 3. 피보나치 수준: 마지막 파도의 피보나치 수준이 동적으로 그려져, 이러한 수
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : 전문적인 스캘핑 전문가 조언자 : 금 시장에서 빠르고 스마트한 수익을 위한 전문적인 솔루션을 찾고 계신가요? TW Scalper Robot은 전문 스캘핑 봇으로, 3가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 진정한 트렌드 헌터가 될 수 있도록 도와줍니다. 고급 리스크 관리 전략을 통해 이 로봇은 포지션을 완전한 보호 상태에서 실행합니다. TW Scalper Robot의 주요 기능: 1- 한 번에 하나의 포지션만 유지: 가장 성공 확률이 높은 거래에 집중하며, 불필요한 진입을 피하고 리스크를 관리합니다. 2- 변화하는 트렌드의 정확한 감지: 2단계 필터를 사용하여 고정밀도로 트렌드를 식별합니다. 3- 완벽한 자본 관리: 각 포지션은 이익실현, 손절매, 추적손절, 손익분기점으로 관리되어 자본을 항상 안전하게 유지합니다. 4- 거래 타이밍 설정 기능: 로봇이 작동할 특정 시간을 설정할 수 있습니다. 5- 스마트하고 안전한 손절매: 논리
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – 골드 및 트렌드 기반 거래를 위한 울트라 스캘퍼 EA TW Trend Hunter MT4는 단순한 거래 봇이 아닙니다. 깨끗한 추세 신호와 규율 있는 자금 관리를 활용하여 빠르게 움직이는 시장에서 성과를 내도록 설계된 스마트하고 검증된 시스템입니다. 주요 특징: 한 번에 하나의 포지션만 활성화 단기 및 장기 추세의 스마트 감지 선호하는 거래 세션에 따른 사용자 지정 가능한 스케줄 트렌드 기반 거래 전략 손절 및 이익 실현을 포함한 완전한 자금 관리 숨겨지고 제어 가능한 스톱로스 입증된 성능: 약 85% 승률, 20% 자산 증가 정밀한 손실 제어 쉬운 설치, 무료 업데이트 및 전면 지원 제공 초보자든 전문가든, TW Trend Hunter MT4는 골드 스캘핑 및 트렌드 기반 거래에서 신뢰할 수 있는 우위를 제공합니다. 성능 향상을 위한 권장 설정: 스프레드가 낮은 브로커 계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro 최소 잔액: $2000 권
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Wolf Martingale MT4 – 스마트 리스크 관리 기반의 고급 그리드 트레이딩 EA TW Wolf Martingale MT4는 다양한 시장 환경에서 리스크에 대한 완전한 제어, 유연한 실행, 그리고 전문적인 거래 관리를 요구하는 트레이더를 위해 설계된 고급 그리드 트레이딩 EA이자 Forex Expert Advisor입니다. 이 스마트 그리드 EA는 구조화된 그리드 로직과 고급 리스크 관리 도구를 결합하여, 고정적이거나 공격적인 설정에 의존하지 않고도 다양한 종목, 시간 프레임, 거래 스타일에 적응할 수 있도록 합니다. 이 고급 Forex EA의 핵심은 통제된 실행과 보다 안전한 그리드 트레이딩 동작입니다. 고급 거래 기능 1. 듀얼 엔트리 시스템 그리드 트레이딩 EA 로직과 지표 기반 엔트리를 모두 지원하여 시장 상황에 따라 전략을 전환할 수 있습니다. 2. 멀티 타임프레임 호환성 사용자의 리스크 관리 설정과 거래 방식에 따라 모든 시간 프레임에서 EA를 운용할
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
지표
TW Trend Sniper: 최고의 트렌드 전략 TW Trend Sniper 지표는 고급 기술 분석 기술의 지능적 조합을 활용하여 시장 동향을 정확하게 파악하고 수익성 있는 거래를 위한 적시 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다. Trade Wizards의 독점적인 공식과 가격 액션 분석, 피보나치 수준 및 기타 기술 분석 도구는 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 이 지표는 전문 트레이더와 숙련된 프로그래머의 협력적 노력의 결과로, 트레이더에게 강력하고 효율적인 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 금융 시장의 진입 및 종료 시점을 정확하게 예측하고 식별할 수 있는 강력한 도구를 찾고 계십니까? "TW Trend Sniper" 제품은 최첨단 기술과 인공지능 알고리즘을 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 금융 시장에서 기술 분석과 수익 창출을 위한 전문적이고 강력한 도구를 찾고 있다면 이 제품이 당신에게 가장 좋은 선택입니다. 이 제품을 사용하
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
지표
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다. 오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요. 신호 범주: 1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변