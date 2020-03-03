Jackal
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 10 8월 2025
- 활성화: 10
Jackal Expert Advisor – 거래 전략
⚡ 골드 1분 | ECN 계좌: 모든 브로커 호환
Jackal EA는 다중 계층과 지능형 돌파 전략에 기반하며, 고급 위험 및 이익 관리를 결합하여 시장의 동적 환경에 적응합니다.
1. 돌파 트랩 전략
- 시장 조건이 확인되면, EA는 반대 방향으로 두 개의 보류 주문을 동시에 설정합니다:
- Buy Stop – 현재 가격 위에
- Sell Stop – 현재 가격 아래에
- 강력한 방향성 움직임이 발생하면 미리 예측하지 않고 즉시 시장에 진입합니다.
2. 스마트 거래 관리
- 초기 손절매 (SL): 손실을 제한하기 위해 고정된 손절매를 설정합니다.
- 트레일링 스톱: 거래가 이익 구간에 들어서면, SL이 자동으로 가격을 따라가며 이익을 확보합니다.
- 무위험 모드: 거래가 설정된 이익 임계값에 도달하면 SL이 진입가 위로 이동되어 최악의 경우에도 순이익으로 종료됩니다.
3. 회복 및 이익 보호 시스템
- 스마트 종료: 거래가 손실로 종료되면, 다음 거래를 이전 손실을 복구하고 순이익을 확보하는 수준에서 종료합니다.
- 드로우다운 회복: 특정 조건에서 활성화되어 미실현 손실을 줄이고 관리하는 고급 메커니즘입니다.
🔧 입력 설정 가이드
Jackal EA는 입력 매개변수를 통해 완전히 사용자 정의할 수 있습니다:
📈 로트 관리
|LotsSize
|0이 아닌 값으로 설정하면, 모든 거래에 이 고정 로트 크기를 사용합니다.
|LotsPer1000
|LotsSize가 0일 경우, 계좌 잔액에 따라 동적으로 로트 크기를 계산합니다 (예: $1000당 0.01 로트).
|MinLots / MaxLots
|허용되는 최소 및 최대 로트 크기입니다.
⚙️ 핵심 거래 설정
|Limit
|현재 가격에서 Buy Stop / Sell Stop 주문을 배치할 거리 (포인트 단위).
|def_SL
|초기 손절매 값 (핍 단위).
|MaxDailyTrades
|하루에 허용되는 최대 거래 수.
|DailyProfitLimit
|일일 이익 목표. 이 한도에 도달하면 거래가 중지됩니다.
📊 고급 이익 및 위험 관리
트레일링 스톱:
|Start_trailing
|트레일링 스톱이 활성화되기 전의 이익 핍 수.
|Distance_trailing
|현재 가격과 트레일링 SL 간의 거리.
무위험 모드:
|EnableRiskFree
|무위험 기능을 켜거나 끕니다.
|RiskFreePips
|무위험 모드를 활성화하기 전의 이익 핍 수.
|RiskFreeProfitPips
|진입가를 넘어 SL을 설정할 핍 수.
스마트 회복:
|EnableSmartClose
|이전 손실을 회복하기 위한 스마트 종료 기능을 활성화합니다.
|EnableDrawdownRecoveryClose
|미실현 손실을 줄이기 위한 드로우다운 회복 시스템을 활성화합니다.
🔍 거래 필터
|def_MaxSpread
|거래 실행을 위한 최대 허용 스프레드 (포인트 단위).
|EnableMAFilter
|이동평균 추세 필터를 활성화합니다. 장기 추세 방향으로만 거래합니다.
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|추가 필터로 사용되는 볼린저 밴드 및 RSI 지표 매개변수.
|StartHour / EndHour
|허용된 거래 시간.
⚙️ 기술 설정
|MyMagicNumber
|EA 거래를 식별하는 고유 번호. 다른 EA와 충돌을 방지합니다.
|Slippage
|주문 실행 시 허용 가능한 최대 슬리피지 (포인트 단위).