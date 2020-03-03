Apolo AI MT5 Nestor Alejandro Chiariello Experts

안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. Apolo AI는 캐나다 통화의 AI 및 노드 구조로 구성된 트렌드 알고리즘을 사용하여 두피를 의도하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 10,000에서 1,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 40k, 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. Apollo는 놀랍습니다! USDCAD와 같은 안정적인 통화의 추세에 따라 두피에 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 일을 담당합니다. 반대의 경우에는 복구 또는 종료 후 다시 복구할 가능성에 따라 복구 요소가 입력되는 고정 지점을 만드는 노드가 있습니다. 내부 분석을 통해 시간에 따른 슬리피지를 수용할 수 있으며, 슬리피지 순위가 낮은 위치를 알 수 있는 경우 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었