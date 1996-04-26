TW Support Resistance Level MT4

support resistance levels indicator mt4:

이 도구는 차트에서 지원 및 저항선과 피보나치 수준을 식별하고 플롯하는 다중 시간대 지표로, 인간의 눈과 동일한 정확도로 작동합니다. TW 외환 지원 및 저항 수준은 복잡한 알고리즘을 갖추고 있어 차트를 스캔하여 이전 가격 안정화 및 반등 수준을 식별하고 터치 횟수를 기록합니다.

수동으로 지원 및 저항 수준과 피보나치 되돌림을 그리는 데 지치셨습니까?

이 제품의 기능을 확인해 보세요. 놀라울 것입니다.

제품 특징:

1. 소규모 및 대규모 수준: 고급 알고리즘을 사용하여 소규모 및 대규모 수준을 사용자 취향에 맞게 사용자 정의하고 추가 수준을 제거할 수 있습니다.

2. 수준 터치 횟수: TW 지원 저항 수준과 브레이크 mt4, 각 수준이 과거에 몇 번 터치되었는지 계산하여 제공하여 각 수준의 강도를 평가할 수 있습니다.

3. 피보나치 수준: 마지막 파도의 피보나치 수준이 동적으로 그려져, 이러한 수준이 정적 지원 및 저항 수준 계산기에서 얻은 값과 정렬되는지 확인할 수 있습니다.

4. 개발자를 위한 버퍼: 이 제품에는 거래 전략 개발에 필요한 버퍼가 포함되어 있습니다.

5. 모든 통화 및 시간대에서 사용 가능: TW 지원 및 저항 수준을 금, 유로, 파운드, 달러 등에서 사용할 수 있습니다.

6. 간단하고 사용자 정의 가능한 사용자 인터페이스: 이 제품의 사용자 인터페이스는 매우 간단하고 사용자 정의 가능하여 색상과 항목을 개인화하거나 비활성화할 수 있습니다.

이 제품을 사용하면:

• 분석 시간을 줄일 수 있습니다.

• 분석의 정확성을 높일 수 있습니다.

• 거래 전략을 개선할 수 있습니다.

• 더 나은 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

이 제품을 테스트하려면 테스트기에서 틱 모델링을 "모든 틱" 모드로 설정하세요.

이 제품의 기능과 응용 프로그램에 대해 더 깊이 이해하려면 기사를 읽고 무료로 사용해 보세요.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760680


추천 제품
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
지표
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
KT Horizontal Lines MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
MetaTrader에서 여러 개의   수평선을   그린 후 각 수평선의 가격을 추적하는 것은 번거로운 작업이 될 수 있습니다. 이 인디케이터는 가격 알림 설정, 지지/저항선 표시 및 기타 수동 목적을 위해 동일한 간격으로 여러 수평선을 자동으로 그려줍니다. 이 인디케이터는 빠른 매수 및 매도를 통해 수익을 얻고자 하는 초보 외환 트레이더에게 적합합니다. 수평선은 시장이 추세를 따르거나 횡보 중일 때 거래 진입 가능성이 있는 구간을 찾는 데 유용합니다. 기능 입력 설정에 따라 여러 수평선을 즉시 자동으로 표시합니다. 여러 수평선을 쉽게 구분할 수 있도록 생동감 있는 색상 테마 제공. 여러 거래 세션의 가격 범위를 추적하는 데 유용한 필수 도구입니다. 가격이 수평선에 도달하면 알림을 전송합니다. 지나친 반복 알림을 방지하기 위해 알림 간격 설정 가능. 완전한 사용자 맞춤 설정 지원. 설명 이 인디케이터는 입력 설정에서 지정된 값과 지시에 따라 수평선을 표시합니다. 가격이 수평선에서
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
지표
Morning Star PRT 지표는 모닝 플랫 브레이크아웃 원리를 사용합니다. 이 지표는 모닝 플랫 레벨을 표시하고 가능한 타겟을 보여줍니다. 지표에 피보나치 레벨이 추가되었고, 설정에서 지정한 두 타겟 레벨과 나이트 플랫 레벨의 교차점에 대한 경고음이 울립니다. Morning Star PRT 지표는 나이트가 끝날 때 나이트 플랫 채널을 구축하고, 두 개의 피보나치 가격 레벨이 위아래로 움직입니다. 이러한 레벨은 타겟 레벨과 반전 레벨로 간주할 수 있습니다. Morning Star PRT 지표는 모든 타임프레임에서 작동하지만 M15 간격에서 사용하는 것이 가장 효과적입니다. The Morning Star PRT indicator uses the morning flat breakout principle. The indicator displays morning flat levels and shows possible targets. An additional Fibonacci le
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
지표
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
지표
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
지표
Smart Market Structure Simple   is a powerful indicator that helps traders identify   market structure   based on the   Smart Money Concept (SMC) . This indicator automatically detects   Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ),   and key swing points   Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Main Objective:   Assist traders in tracking institutional flow ( Smart Money ) and finding high-p
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
지표
캔들의 종가를 예측하는 지표입니다. 지표는 주로 D1 차트에서 사용하기 위한 것이. 이 지표는 전통적인 외환 거래와 바이너리 옵션 거래 모두에 적합합니다. 지표는 독립형 거래 시스템으로 사용하거나 기존 거래 시스템에 추가로 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 현재 양초를 분석하여 양초 본체 내부의 특정 강도 요인과 이전 양초의 매개변수를 계산합니다. 따라서 지표는 시장 움직임의 추가 방향과 현재 양초의 종가를 예측합니다. 이 방법 덕분에 지표는 단기 및 중장기 거래 모두에 적합합니다. 지표를 사용하면 시장 상황을 분석하는 동안 지표가 생성할 잠재적 신호의 수를 설정할 수 있습니다. 표시기 설정에는 이를 위한 특별한 매개변수가 있습니다. 또한 인디케이터는 새로운 신호에 대해 차트의 메시지 형태, 이메일 및 PUSH 알림 형태로 알릴 수 있습니다. 구매 후 저에게 꼭 써주세요! 나는 당신에게 지표와 거래에 대한 나의 추천을 줄 것입니다! 또한 보너스를 받으세요!
Auto Fibo mw
DMITRII GRIDASOV
지표
"자동 FIBO" Crypto_Forex 지표 - 트레이딩에 매우 유용한 보조 도구입니다! - 지표는 피보나치 레벨과 로컬 추세선(빨간색)을 자동으로 계산하여 차트에 표시합니다. - 피보나치 레벨은 가격 반전이 가능한 주요 지점을 나타냅니다. - 가장 중요한 레벨은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다. - 반전 스캘핑이나 존 그리드 트레이딩에 사용할 수 있습니다. - 자동 FIBO 지표를 사용하여 현재 시스템을 개선할 수 있는 많은 기회가 있습니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
지표
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Horizontal Support Resistance Lines
Velmurugan Esakki
지표
This indicator draws Horizontal Support and Resistance automatically. It works with any symbol and any timeframe. Stronger Support Lines are displayed in thicker green horizontal lines. In the same way, Stronger Resistance lines are displayed with thicker red lines. Change the timeframe to display the Support and Resistance Lines of various timeframes.
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
지표
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
지표
이것은 가격 레이블이 있는 Advanced ZigZag Dynamic   및/또는   Extended Fractals   표시기 극값을 기반으로 하는 지원 및 저항 수준의 MTF 표시기입니다(비활성화 가능). MTF 모드에 대해 더 높은 TF를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 레벨은 지그재그 표시 점을 기반으로 생성됩니다. 프랙탈 표시 점은 지그재그와 함께 또는 대신 사용할 수도 있습니다. 사용을 단순화하고 CPU 시간을 절약하기 위해 열릴 때 각 막대당 한 번씩 계산이 수행됩니다. 매개변수: ForcedTF - 레벨 계산을 위한 차트 타임프레임(현재와 같거나 초과할 수 있음) MinPipsLevelWidth - 포인트 단위의 최소 레벨 너비(매우 좁은 레벨에 사용) Use ZigZag Extremums points - 지그재그 피크를 사용하여 지원/저항 수준 계산을 활성화/비활성화합니다. Fixed pips range - 지그재그 표시기를 계산하기 위한 최소값과 최대값 사이의 거리
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
지표
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
지표
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
지표
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
지표
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
No Demand No Supply
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.5 (4)
지표
This indicator identifies No Demand –No Supply candles  to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator but with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Supply. The VSA (Volum
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
지표
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex 지표 - 거래에 유용한 보조 도구입니다! - 지표는 자동으로 Fibo 수준과 로컬 추세선(빨간색)을 계산하여 차트에 배치합니다. - Fibonacci 수준은 가격이 반전될 수 있는 주요 영역을 나타냅니다. - 가장 중요한 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다. - 역전 스캘핑이나 존 그리드 거래에 사용할 수 있습니다. - Auto FIBO Pro 지표를 사용하여 현재 시스템을 개선할 수 있는 기회도 많습니다. - Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 Spread와 Swap이 부착된 외환 쌍을 표시합니다. - 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다. - 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다. 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
VR Cub
Vladimir Pastushak
지표
VR Cub 은 고품질 진입점을 얻는 지표입니다. 이 지표는 수학적 계산을 용이하게 하고 포지션 진입점 검색을 단순화하기 위해 개발되었습니다. 지표가 작성된 거래 전략은 수년 동안 그 효율성을 입증해 왔습니다. 거래 전략의 단순성은 초보 거래자라도 성공적으로 거래할 수 있다는 큰 장점입니다. VR Cub은 포지션 개시 지점과 이익 실현 및 손절매 목표 수준을 계산하여 효율성과 사용 편의성을 크게 높입니다. 간단한 거래 규칙을 이해하려면 아래 전략을 사용한 거래 스크린샷을 살펴보세요. 설정, 세트 파일, 데모 버전, 지침, 문제 해결 등은 다음에서 얻을 수 있습니다. [블로그] 다음에서 리뷰를 읽거나 작성할 수 있습니다. [링크] 버전 [MetaTrader 5] 진입점 계산 규칙 포지션 개설 진입점을 계산하려면 VR Cub 도구를 마지막 최고점에서 마지막 최저점까지 늘려야 합니다. 첫 번째 지점이 두 번째 지점보다 빠른 경우, 거래자는 막대가 중간선 위에서 마감될 때까지 기다립니다
Trend Ray
Andriy Sydoruk
지표
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Auto double push eng
Yasunao Koyama
유틸리티
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・ Overview and required environment Generate a duplicate limit order reservation for manual orders or orders from other tools, etc. This is specialized to "simplify the ordering operation". For the analysis to decide ordering, please do your best by yourself, such as fishing for materials, deriving a rule of thumb, using other analysis tools and EA together, etc. Since version 1.28, the function of "automatically re-order after settlement" has been implemented. (This
Market Bias Indicator
Prabagaran E
지표
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
지표
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Camarilla Pivot Points and Central Pivot Range
Soroush Kheradmand
지표
Camarilla Pivot Points is a math-based price action analysis tool that generates potential   intraday support and resistance levels.  Pivot price values are stored in output buffers within this indicator, enabling any Expert Advisor to utilize this indicator's data for trading purposes. This indicator offers the potential for developing numerous strategies. To explore some of these strategies, please visit the following websites:  https://www.babypips.com/forexpedia/camarilla-pivot-points https:
Edge Finder 10
Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
지표
(Strikingly Simple, Powerfully Profitable) Edge Finder i s your all-in-one visual trading assistant, designed to cut through the market noise and highlight high-probability trading opportunities at a glance. How It Works (The Core Idea): Instead of overloading your chart with complex numbers,  Edge Finder uses a unique, color-coded system to paint the market picture clearly. Trend & Momentum Visualization:  The indicator analyzes the market and dynamically colors the price bars. Specific colors
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
지표
Super Arrow Indicator for MetaTrader 4 The Super Arrow indicator is a popular signal tool designed for the MetaTrader 4 platform. It combines multiple technical indicators—such as the RSI , Bollinger Bands , Moving Averages , and a Magic Filter —to identify key market reversal points and pivot highs and lows. On the chart, green arrows highlight pivot lows, while red arrows mark pivot highs. By merging these indicators into one system, Super Arrow provides a strong filtering mechanism capable of
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
지표
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Support and Resistance Points
Harun Celik
지표
Every successful trader knows what support and resistance spots are working. And always know that these points need to be kept in mind. They always trade according to this point. The support and resistance point indicator operates in two different modes. The first is the standard support and resistance points we know. The second is Fibonacci levels. This indicator automatically calculates and displays the support and resistance points on the screen. Features You can select the time frame you wa
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
지표
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
지표
시장의 두 가지 기본 원칙에 기반한 일중 전략. 알고리즘은 추가 필터를 사용하여 거래량 및 가격 파동 분석을 기반으로 합니다. 지표의 지능형 알고리즘은 두 가지 시장 요인이 하나로 결합될 때만 신호를 제공합니다. 지표는 더 높은 시간 프레임의 데이터를 사용하여 M1 차트에서 특정 범위의 파도를 계산합니다. 그리고 파동을 확인하기 위해 지표는 볼륨 분석을 사용합니다. 이 표시기는 준비된 거래 시스템입니다. 트레이더가 필요로 하는 모든 것은 신호를 따르는 것입니다. 또한 지표는 자신의 거래 시스템의 기초가 될 수 있습니다. 거래는 분 차트에서만 수행됩니다. 지표가 MTF 원리를 사용한다는 사실에도 불구하고 지표 알고리즘은 가능한 한 안정적입니다. 구매 후 반드시 저에게 편지를 보내주세요! 내 거래 설정 및 권장 사항을 공유하겠습니다!
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
지표
Day Trader Master 는 데이 트레이더를 위한 완벽한 거래 시스템입니다. 시스템은 두 개의 지표로 구성됩니다. 하나의 지표는 매수 및 매도를 위한 화살표 신호입니다. 얻을 수 있는 화살표 표시기입니다. 2차 지표를 무료로 드립니다. 두 번째 지표는 이러한 화살표와 함께 사용하도록 특별히 설계된 추세 지표입니다. 표시기는 반복하지 않고 늦지 않습니다! 이 시스템을 사용하는 것은 매우 간단합니다. 2색 선으로 표시되는 현재 추세 방향의 화살표 신호를 따라가기만 하면 됩니다. 파란색은 구매 추세입니다. 빨간색은 판매 추세입니다. 파란색 화살표는 매수 신호입니다. 빨간색 화살표는 매도 신호입니다. 추세선의 색상과 일치하려면 화살표의 색상과 신호의 방향이 필요합니다. 화살표 표시기는 주로 시간 간격 M5 및 M15에서 일중 거래를 위해 만들어졌습니다. 그러나 기술적으로 시스템은 다른 시간 간격으로 사용할 수 있습니다. 표시기에는 PUSH 메시지 기능이 있는 팝업 경고가 장착되어 있
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
지표
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
지표
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
제작자의 제품 더 보기
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: 안정적인 수익을 위한 외환 추세 추종 로봇 TW Swing Trading EA 는 완전 자동화된 스윙 트레이딩 로봇으로, M30 및 H1 타임프레임 에서 XAUUSD 전용으로 설계되었습니다. 고급 추세 필터, 적응형 손절매 로직, 자본 보호 기능을 활용하여 정확도를 극대화하고 드로우다운을 최소화하며 변화하는 시장 환경에서도 일관된 성과를 제공합니다. 왜 TW Swing Trading EA 인가? 하나의 거래, 하나의 집중 EA는 항상 단일 포지션만 유지하여 위험을 정밀하게 관리하고 드로우다운을 최소화합니다. 스마트한 시장 감지 3단계 추세 필터를 통해 잘못된 신호를 걸러내고 높은 확률의 기회를 포착합니다. 포괄적인 자본 관리 TP, SL, 트레일링 스탑을 갖추어 모든 거래를 진입부터 종료까지 안전하게 관리합니다. 세션 제어 원하는 세션에 따라 거래 활동을 제한할 수 있습니다. 검증된 성과 성공률 약 70%, 드로우다운 10–15%로 통제.
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – 추세 추종 전략을 사용하는 금 스캘핑 로봇 (XAUUSD 전용) TW Sniper EA MT5는 금 거래(XAUUSD)를 위한 전문적인 외환 자동매매 프로그램으로, 고급 추세 추종 스캘핑 전략을 기반으로 설계되어 변동성이 큰 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 금 스캘핑 로봇은 런던 및 뉴욕 주요 세션에서 정밀한 거래에 집중하며, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리로 꾸준한 성장을 보장합니다. 자동화된 이 금 거래 로봇을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간단한 설치, 장기적인 포트폴리오 안정성을 얻을 수 있습니다. 왜 TW Sniper EA를 선택해야 할까요? 최적화된 리스크 관리 고급 리스크 관리로 한 번에 하나의 XAUUSD 거래만 실행합니다. 자본 보호 거래 계좌를 보호하기 위한 다중 보호 알고리즘 적용. 전문적인 자금 관리 숨겨진 손절매(SL) 및 이익실현(TP)과 함께 엄격한 손실 제한 관리. 입증된 성과 최대 80% 승률
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
지표
support resistance levels indicator   mt5: 이 도구는 차트에서 지원 및 저항선과 피보나치 수준을 식별하고 플롯하는 다중 시간대 지표로, 인간의 눈과 동일한 정확도로 작동합니다. TW 외환 지원 및 저항 수준은 복잡한 알고리즘을 갖추고 있어 차트를 스캔하여 이전 가격 안정화 및 반등 수준을 식별하고 터치 횟수를 기록합니다. 수동으로 지원 및 저항 수준과 피보나치 되돌림을 그리는 데 지치셨습니까? 이 제품의 기능을 확인해 보세요. 놀라울 것입니다. 제품 특징: 1. 소규모 및 대규모 수준: 고급 알고리즘을 사용하여 소규모 및 대규모 수준을 사용자 취향에 맞게 사용자 정의하고 추가 수준을 제거할 수 있습니다. 2. 수준 터치 횟수: TW 지원 저항 수준과 브레이크 mt5, 각 수준이 과거에 몇 번 터치되었는지 계산하여 제공하여 각 수준의 강도를 평가할 수 있습니다. 3. 피보나치 수준: 마지막 파도의 피보나치 수준이 동적으로 그려져, 이러한
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
지표
이 뉴스 도우미는 다양하고 쉬운 필터를 사용하여 터미널의 Market Watch를 기반으로 실시간 뉴스를 게시하는 주요 게시 소스에서 거래자가 필요로 하는 경제 이벤트를 가져오도록 설계되었습니다. 외환 거래자는 거시경제 지표를 사용하여 통화 구매 및 판매에 대한 정보에 근거한 결정을 내립니다. 예를 들어, 거래자가 미국 경제가 일본 경제보다 빠르게 성장할 것이라고 믿는다면 미국 달러를 매수하고 일본 엔화를 매도할 수 있습니다. 이 제품의 특징: 브로커의 시장 관찰을 기반으로 항목 표시 가치는 공개되자마자 이벤트 게시자의 주요 소스로부터 정보 수신 이벤트 값 공개 시 경고 간편한 필터링 가능성 가장 가까운 이벤트 표시 이벤트 값이 공개되기 X분 전에 알림 이벤트에 대한 유용한 설명 이벤트의 현재 가치와 예측 및 중요성을 보여줍니다. 쉽게 작업할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스 빛과 어둠 테마 패널 최소화 및 이동 기능 쉬운 설치 이 기본 도구를 전문 신호 지표와 함께 사용하여
FREE
TW Session
Altan Karakaya
지표
본 상품은 브로커 서버의 시간대를 기준으로 15개국의 거래 세션을 표시하고 원하는 설정에 따라 다양한 표시 모드를 표시하여 차트 혼잡을 방지하고 사용자가 원하는 시간으로 세션을 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 외환 시장에서는 해가 지지 않지만 그 리듬은 각기 다른 거래 세션의 비트에 맞춰 춤을 춥니다. 이러한 세션, 겹치는 부분 및 독특한 분위기를 이해하는 것은 시장에 반대하지 않고 함께 움직이기를 원하는 외환 거래자에게 매우 중요합니다. Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***         
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
지표
TW Volume Signal Pro MT5는 첨단 AI 기술과 독자적인 스마트 알고리즘을 활용하여 금 시장에서 보다 자신 있게 거래할 수 있도록 해주며, 독특하고 탁월한 거래 경험을 제공합니다. 금 시장에서 높은 정확도와 뛰어난 거래 신호를 찾고 계신가요? TW Volume Signal Pro MT5와 함께라면 전문 트레이더가 되어 금 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 지금 무료로 체험해보세요! TW Volume Signal Pro MT5의 주요 기능: 고정된 TP 및 SL을 포함한 정확한 신호 시장 추세 변화의 빠른 감지 진입 및 청산에 대한 실시간 알림 세 가지 수익 목표를 통한 리스크 관리 안전 구역 내 자동 손절 설정 완전한 사용자 맞춤 설정 가능 차트 옆에 신호 히스토리 표시 금 및 외환 시장에서 뛰어난 성능 스캘퍼(M5 및 M15)에 적합 전략 테스터에서 테스트 가능 이 제품을 선택해야 하는 이유: 높은 정확도: 정밀하고 변하지 않는 신호 사용 편의성: 간단
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
지표
TW Trend Sniper: 최고의 트렌드 전략 TW Trend Sniper 지표는 고급 기술 분석 기술의 지능적 조합을 활용하여 시장 동향을 정확하게 파악하고 수익성 있는 거래를 위한 적시 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다. Trade Wizards의 독점적인 공식과 가격 액션 분석, 피보나치 수준 및 기타 기술 분석 도구는 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 이 지표는 전문 트레이더와 숙련된 프로그래머의 협력적 노력의 결과로, 트레이더에게 강력하고 효율적인 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 금융 시장의 진입 및 종료 시점을 정확하게 예측하고 식별할 수 있는 강력한 도구를 찾고 계십니까? "TW Trend Sniper" 제품은 최첨단 기술과 인공지능 알고리즘을 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 금융 시장에서 기술 분석과 수익 창출을 위한 전문적이고 강력한 도구를 찾고 있다면 이 제품이 당신에게 가장 좋은 선택입니다. 이 제품을 사용하
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 는 금 거래를 위해 개발된 고급 Forex 전문가 어드바이저로, 정확한 트렌드 기반 로직을 사용하여 변동성이 높은 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 강력한 골드 스캘핑 로봇은 주요 거래 세션에서 XAUUSD 거래에 집중하여, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리를 유지하면서 안정적인 성장을 보장합니다. 스마트한 자동 전략을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간편한 설정, 장기 포트폴리오 안전성을 경험할 수 있습니다. TW Sniper EA를 선택해야 하는 이유 트렌드 추종 로직 기반 독점 스캘핑 전략 최적화된 리스크 관리를 위해 한 번에 한 거래만 실행 거래 자본 보호를 위한 다중 보호 알고리즘 숨겨진 SL 및 TP를 통한 고급 자금 관리 계좌 안전을 위한 엄격한 손실 관리 최대 80% 승률, 월간 20% 자본
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – 금 및 트렌드 전략을 위한 고정밀 스캘핑 EA   TW Trend Hunter MT5는 일반적인 거래 봇이 아닙니다. 명확한 트렌드 신호와 엄격한 리스크 관리를 활용하여 변동성이 큰 시장에서 우수한 성과를 낼 수 있도록 구축된 정교하고 현장 테스트된 전문가 조언자입니다. 주요 특징: 더 나은 리스크 관리를 위해 한 번에 하나의 거래만 실행 단기 및 장기 수준에서의 스마트한 트렌드 인식 전략에 맞춘 유연한 거래 세션 일정 조정 트렌드 기반 전략에 완전히 집중 테이크 프로핏 및 스탑 로스를 통한 완전한 리스크 관리 스탑 로스는 숨겨져 있으며 완전히 규제됨 검증된 결과: 약 85%의 승률 및 최대 20%의 자본 성장 포트폴리오 안전을 위한 엄격한 드로우다운 관리 간단한 설정, 무료 업데이트 및 전담 지원 포함 초보자이든 경험이 풍부한 트레이더이든 TW Trend Hunter MT5 는 금 스캘핑과 트렌드 기반 거래 시스템에서 신뢰할 수 있는
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : 골드(XAUUSD) 전용 전문 스캘핑 봇 골드 시장에서 이익을 극대화할 수 있는 똑똑하고 신뢰할 수 있는 방법을 찾고 계신가요? TW Scalper Robot MT5는 골드 스캘핑을 위해 특별히 설계된 강력한 전문가용 어드바이저입니다. 세 가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 프로처럼 시장 추세를 포착할 수 있도록 돕습니다. 내장된 리스크 관리 전략으로 모든 거래는 안전하고 자신 있게 실행됩니다. TW Scalper Robot의 주요 기능 단일 거래 – 최고의 진입 신호만 선택하여 리스크 관리. 추세 감지 – 2단계 필터로 정확한 추세 식별. 자본 보호 – TP, SL, 트레일링 스탑, 손익분기 내장. 유연한 거래 시간 – 원하는 시간대에만 거래. 스마트 손절매 – 손실 최소화를 위한 논리적 설정. 강력한 성능 – 승률 70 80%, 손실률(Drawdown) 10 30%. 거래량 분석 – 진입 전 추세 강도 확인. 최적화된 트
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
지표
본 상품은 브로커 서버의 시간대를 기준으로 15개국의 거래 세션을 표시하고 원하는 설정에 따라 다양한 표시 모드를 표시하여 차트 혼잡을 방지하고 사용자가 원하는 시간으로 세션을 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 외환 시장에서는 해가 지지 않지만 그 리듬은 각기 다른 거래 세션의 비트에 맞춰 춤을 춥니다. 이러한 세션, 겹치는 부분 및 독특한 분위기를 이해하는 것은 시장에 반대하지 않고 함께 움직이기를 원하는 외환 거래자에게 매우 중요합니다. Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***         
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
지표
TW Volume Signal Pro MT4 는 첨단 AI 기술과 독자적인 스마트 알고리즘을 활용하여 금 시장에서 보다 자신 있게 거래할 수 있도록 해주며, 독특하고 탁월한 거래 경험을 제공합니다. 금 시장에서 높은 정확도와 뛰어난 거래 신호를 찾고 계신가요? TW Volume Signal Pro MT4와 함께라면 전문 트레이더가 되어 금 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 지금 무료로 체험해보세요! TW Volume Signal Pro MT4의 주요 기능: 고정된 TP 및 SL을 포함한 정확한 신호 시장 추세 변화의 빠른 감지 진입 및 청산에 대한 실시간 알림 세 가지 수익 목표를 통한 리스크 관리 안전 구역 내 자동 손절 설정 완전한 사용자 맞춤 설정 가능 차트 옆에 신호 히스토리 표시 금 및 외환 시장에서 뛰어난 성능 스캘퍼(M5 및 M15)에 적합 전략 테스터에서 테스트 가능 이 제품을 선택해야 하는 이유: 높은 정확도: 정밀하고 변하지 않는 신호 사용 편의성: 간
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
지표
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다. 오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요. 신호 범주: 1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : 전문적인 스캘핑 전문가 조언자 : 금 시장에서 빠르고 스마트한 수익을 위한 전문적인 솔루션을 찾고 계신가요? TW Scalper Robot은 전문 스캘핑 봇으로, 3가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 진정한 트렌드 헌터가 될 수 있도록 도와줍니다. 고급 리스크 관리 전략을 통해 이 로봇은 포지션을 완전한 보호 상태에서 실행합니다. TW Scalper Robot의 주요 기능: 1- 한 번에 하나의 포지션만 유지: 가장 성공 확률이 높은 거래에 집중하며, 불필요한 진입을 피하고 리스크를 관리합니다. 2- 변화하는 트렌드의 정확한 감지: 2단계 필터를 사용하여 고정밀도로 트렌드를 식별합니다. 3- 완벽한 자본 관리: 각 포지션은 이익실현, 손절매, 추적손절, 손익분기점으로 관리되어 자본을 항상 안전하게 유지합니다. 4- 거래 타이밍 설정 기능: 로봇이 작동할 특정 시간을 설정할 수 있습니다. 5- 스마트하고 안전한 손절매: 논리
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – 골드 및 트렌드 기반 거래를 위한 울트라 스캘퍼 EA TW Trend Hunter MT4는 단순한 거래 봇이 아닙니다. 깨끗한 추세 신호와 규율 있는 자금 관리를 활용하여 빠르게 움직이는 시장에서 성과를 내도록 설계된 스마트하고 검증된 시스템입니다. 주요 특징: 한 번에 하나의 포지션만 활성화 단기 및 장기 추세의 스마트 감지 선호하는 거래 세션에 따른 사용자 지정 가능한 스케줄 트렌드 기반 거래 전략 손절 및 이익 실현을 포함한 완전한 자금 관리 숨겨지고 제어 가능한 스톱로스 입증된 성능: 약 85% 승률, 20% 자산 증가 정밀한 손실 제어 쉬운 설치, 무료 업데이트 및 전면 지원 제공 초보자든 전문가든, TW Trend Hunter MT4는 골드 스캘핑 및 트렌드 기반 거래에서 신뢰할 수 있는 우위를 제공합니다. 성능 향상을 위한 권장 설정: 스프레드가 낮은 브로커 계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro 최소 잔액: $2000 권
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Wolf Martingale MT4 – 스마트 리스크 관리 기반의 고급 그리드 트레이딩 EA TW Wolf Martingale MT4는 다양한 시장 환경에서 리스크에 대한 완전한 제어, 유연한 실행, 그리고 전문적인 거래 관리를 요구하는 트레이더를 위해 설계된 고급 그리드 트레이딩 EA이자 Forex Expert Advisor입니다. 이 스마트 그리드 EA는 구조화된 그리드 로직과 고급 리스크 관리 도구를 결합하여, 고정적이거나 공격적인 설정에 의존하지 않고도 다양한 종목, 시간 프레임, 거래 스타일에 적응할 수 있도록 합니다. 이 고급 Forex EA의 핵심은 통제된 실행과 보다 안전한 그리드 트레이딩 동작입니다. 고급 거래 기능 1. 듀얼 엔트리 시스템 그리드 트레이딩 EA 로직과 지표 기반 엔트리를 모두 지원하여 시장 상황에 따라 전략을 전환할 수 있습니다. 2. 멀티 타임프레임 호환성 사용자의 리스크 관리 설정과 거래 방식에 따라 모든 시간 프레임에서 EA를 운용할
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
지표
TW Trend Sniper: 최고의 트렌드 전략 TW Trend Sniper 지표는 고급 기술 분석 기술의 지능적 조합을 활용하여 시장 동향을 정확하게 파악하고 수익성 있는 거래를 위한 적시 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다. Trade Wizards의 독점적인 공식과 가격 액션 분석, 피보나치 수준 및 기타 기술 분석 도구는 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 이 지표는 전문 트레이더와 숙련된 프로그래머의 협력적 노력의 결과로, 트레이더에게 강력하고 효율적인 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 금융 시장의 진입 및 종료 시점을 정확하게 예측하고 식별할 수 있는 강력한 도구를 찾고 계십니까? "TW Trend Sniper" 제품은 최첨단 기술과 인공지능 알고리즘을 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 금융 시장에서 기술 분석과 수익 창출을 위한 전문적이고 강력한 도구를 찾고 있다면 이 제품이 당신에게 가장 좋은 선택입니다. 이 제품을 사용하
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
지표
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다. 오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요. 신호 범주: 1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변