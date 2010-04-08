Bobot Scalper Gold

BoBot Scalper — 트렌드 스캘핑의 새로운 시대가 시작됩니다.

XAUUSD, 지수, 혹은 빠르게 움직이는 통화쌍을 거래한다면…
이 EA는 바로 당신을 위해 만들어졌습니다.

BoBot Scalper 는 향상된 MACD/LWMA 엔진을 사용하여
대부분의 트레이더보다 빠르게 진짜 트렌드 지속 신호를 포착합니다.
반응 속도는 빠르고, 리스크 관리는 깔끔하며,
스텝 기반 통화 트레일링 시스템을 통해 이익을 확실하게 보호합니다.
이는 스캘핑 EA 중에서도 가장 똑똑하고 효율적인 트레일링 방식 중 하나입니다.

이 EA는 마틴게일을 사용하지 않습니다.
그리드 전략을 사용하지 않습니다.
무작위로 거래를 남발하지 않습니다.

대신 아래 조건이 충족될 때만 포지션을 구축합니다:

 깨끗한 MACD 트렌드 신호 발생
 가격이 방향을 확실하게 확인할 때
 계좌의 에쿼티가 안전한 추가 진입을 허용할 때

이를 통해 과도한 노출 위험 없이
강력한 트렌드 스태킹 전략을 사용할 수 있습니다.

트레이더들이 BoBot Scalper를 좋아하는 이유:

 강력하고 매우 빠른 진입
 간단한 설정과 명확한 로직
 M1에서 완벽 작동 — 스캘퍼에게 최적
 엄격한 에쿼티 규칙으로 매우 안전
 가볍고, 부드럽고, 안정적

만약 당신이 도박 시스템이 아닌, 스마트하고 규율 있는 스캘핑 EA를 원한다면—
BoBot Scalper가 정답입니다.


