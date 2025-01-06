BTC Master Pro 비트코인 거래의 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

BTC Master Pro 는 예측할 수 없는 암호화폐 시장을 자신 있게 탐색할 수 있는 궁극적인 솔루션입니다. 이 고급 Expert Advisor는 안전하고 신뢰할 수 있는 전략을 기반으로 하여 모든 거래가 정확하고 신중하게 실행되도록 합니다.

현재 가격: 499$ -> 다음 가격: 699$ -> 최종 가격: 999$



BTC Master Pro 전략은 비트코인 거래를 위해 설계되었으며, 시장 변화에 초점을 맞추고 거래를 정확한 시점에 실행하여 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.





기능:

종합적인 보호: 모든 포지션은 Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop 기능으로 보호되어 안전성과 수익성을 극대화합니다.

빠른 EA 거래: EA는 일반적으로 몇 분 또는 최대 몇 시간만 지속되는 거래에 진입하여 긴 거래 없이 빠른 결과를 제공합니다.

전문가 개발: 숙련된 프로그래머와 수학자들이 설계하고 테스트한 이 EA는 일관된 성능을 위해 입증된 신뢰할 수 있는 전략을 사용합니다.

BTCUSD 집중: BTCUSD 페어에 최적화되어 있으며, 그리드, 마틴게일 또는 헤징을 사용하지 않습니다. EA는 한 번에 하나의 포지션만 열어 위험을 최소화합니다.

사용자 친화적: 편리하게 미리 설정된 기본 설정으로 손쉬운 설치를 제공합니다.

유연한 거래 일정: 주 7일 거래하거나 원하는 특정 일자와 시간을 맞춤 설정할 수 있습니다.

투명하고 현실적인 EA 성능: 자유롭게 백테스트하고 EA를 검토할 수 있습니다. 이익과 손실은 투명하고 조작되지 않으며 실제 모습을 보여줍니다.





추천 설정:

심볼: BTCUSD

시간대: H1

예치금: 최소 300$ (추천: 1000$ 이상).

참고: EA는 스프레드나 슬리피지에 민감하지 않지만, 좋은 ECN 브로커를 사용하는 것이 좋습니다.

귀하의 필요와 계좌 잔액에 맞는 맞춤형 설정 파일을 받고 싶으시면, 개인 메시지를 보내주시면 적절한 설정 파일을 구성해 드리겠습니다. (공격적이고 매우 저위험 성능 설정 파일이 제공됩니다.)

암호화폐 시장, 특히 비트코인은 매우 변동성이 큽니다. 감정이 지나치게 개입되면 종종 집중을 잃고 잘못된 결정을 내리게 됩니다. 신뢰할 수 있는 도구와 잘 정의된 전략을 통해 이 시장에서 침착하고 집중하며 제어할 수 있습니다.초보자든 전문가든,는 여러분의 필요를 충족하도록 설계되었습니다. 오늘와 함께 더 스마트하고 안전한 비트코인 거래를 시작하세요!

지원: 우리는 모든 고객의 질문과 아이디어에 가능한 한 빠르게 응답하고 상호작용합니다. 또한 독점적인 설정 파일을 제공하며, VPS 설정, MT5 구성, EA 다운로드, 설정 및 실행에 대한 안내도 제공합니다. Team Viewer, AnyDesk 또는 원격 데스크탑 액세스를 통해 초보자에게 지원도 가능합니다. 필요하시면 개인 메시지를 보내주세요.



판매는 MQL5 사이트에서만 가능합니다.