Gold Zone EA
- Experts
- Simon Reger
- 버전: 1.5
- 업데이트됨: 6 1월 2026
Gold Zone EA는 공급·수요(Supply & Demand) 영역을 기반으로 시장 구조를 분석하고, 정의된 가격 반응에 따라 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다.
이 EA는 영역 감지, 모멘텀 분석, EMA 필터, 다중 테이크프로핏, 브레이크이븐, 트레일링 스탑 및 차트 내에서 직접 조작 가능한 수동 트레이딩 패널을 통합하고 있습니다.
지원 종목 예시:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD
그 외 다양한 외환, 지수, CFD 종목에서도 사용 가능합니다.
외부 DLL은 필요하지 않습니다.
거래 로직
공급·수요 영역 감지
EA는 다음 요소를 통해 구조적 가격 영역을 식별합니다:
-
베이스 캔들(Base High / Base Low)
-
캔들 패턴 필터
-
선택형 EMA 트렌드 강도
-
영역 크기 및 중첩 여부 검사
-
무효화된 영역 자동 제거
가격이 여러 차례 영역을 돌파하거나 무효화 카운터가 도달하면 영역은 비활성화됩니다.
영역 활성화
가격이 다음 조건을 충족하면 영역은 활성화(“armed”)됩니다:
-
공급 영역: 하단 경계 위에서 종가 형성
-
수요 영역: 상단 경계 아래에서 종가 형성
활성화된 영역만 거래 신호를 생성합니다.
모멘텀 캔들 진입
진입 조건:
-
영역 방향으로 강한 모멘텀 캔들 발생
-
캔들 몸통이 최소 크기 조건 충족
-
캔들과 영역 간 거리가 허용 범위 내
다음 상황에서는 진입하지 않습니다:
스프레드 과도, 동일 방향 포지션 존재, EMA 필터 미충족, 마진 부족.
포지션 관리
-
다중 테이크프로핏: TP1, TP2, TP3의 세 개 포지션 개별 설정
-
동적 스탑로스: 최근 n개의 캔들과 추가 안전 마진, 최소/최대 SL 옵션
-
브레이크이븐: 일정 이익에 도달하면 SL을 진입가로 이동
-
트레일링 스탑: 포인트 기반 또는 캔들 기반
-
반대 신호 로직: 기존 포지션 종료 후 반대 방향 새 포지션 진입 가능
-
차트 마커: 모든 주문은 차트에 시각적으로 표시
통합 트레이딩 패널
이동 가능한 패널 기능:
-
자동매매 ON/OFF
-
BUY / SELL 버튼
-
로트 크기 조절
-
브레이크이븐 실행
-
전체 청산(Close All)
-
현재 손익, 최근 포지션 손익, 최근 X일 손익 표시
-
스프레드 표시
-
거래 횟수, 승률, 수익 팩터
자동, 수동 또는 혼합 모드로 거래할 수 있습니다.
지원 시장
안정적인 가격 구조를 가진 시장에 적합합니다:
-
금(XAUUSD)
-
외환
-
암호화폐(BTCUSD 등)
-
지수(GER40, SPX500, US30)
-
원자재(WTI, Brent)
권장 시간대: M15, H1, H4.
참고 사항
-
EA는 과거 거래 결과를 저장하거나 자동 최적화를 수행하지 않습니다.
-
전략은 가격 구조, 추세 강도 및 현재 시장 상황에 기반합니다.
-
수동 패널은 자동매매 상태와 관계없이 언제든지 사용 가능합니다.
Este robot a mi funciona bien tiene mas o menos un 89% de aciertos recomendo.