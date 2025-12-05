Gold Zone EA

Gold Zone EA는 공급·수요(Supply & Demand) 영역을 기반으로 시장 구조를 분석하고, 정의된 가격 반응에 따라 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다.

이 EA는 영역 감지, 모멘텀 분석, EMA 필터, 다중 테이크프로핏, 브레이크이븐, 트레일링 스탑 및 차트 내에서 직접 조작 가능한 수동 트레이딩 패널을 통합하고 있습니다.

지원 종목 예시:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD

그 외 다양한 외환, 지수, CFD 종목에서도 사용 가능합니다.

외부 DLL은 필요하지 않습니다.

거래 로직

공급·수요 영역 감지

EA는 다음 요소를 통해 구조적 가격 영역을 식별합니다:

베이스 캔들(Base High / Base Low)

캔들 패턴 필터

선택형 EMA 트렌드 강도

영역 크기 및 중첩 여부 검사

무효화된 영역 자동 제거

가격이 여러 차례 영역을 돌파하거나 무효화 카운터가 도달하면 영역은 비활성화됩니다.

영역 활성화

가격이 다음 조건을 충족하면 영역은 활성화(“armed”)됩니다:

공급 영역: 하단 경계 위에서 종가 형성

수요 영역: 상단 경계 아래에서 종가 형성

활성화된 영역만 거래 신호를 생성합니다.

모멘텀 캔들 진입

진입 조건:

영역 방향으로 강한 모멘텀 캔들 발생

캔들 몸통이 최소 크기 조건 충족

캔들과 영역 간 거리가 허용 범위 내

다음 상황에서는 진입하지 않습니다:

스프레드 과도, 동일 방향 포지션 존재, EMA 필터 미충족, 마진 부족.

포지션 관리

다중 테이크프로핏: TP1, TP2, TP3의 세 개 포지션 개별 설정

동적 스탑로스: 최근 n개의 캔들과 추가 안전 마진, 최소/최대 SL 옵션

브레이크이븐: 일정 이익에 도달하면 SL을 진입가로 이동

트레일링 스탑: 포인트 기반 또는 캔들 기반

반대 신호 로직: 기존 포지션 종료 후 반대 방향 새 포지션 진입 가능

차트 마커: 모든 주문은 차트에 시각적으로 표시

통합 트레이딩 패널

이동 가능한 패널 기능:

자동매매 ON/OFF

BUY / SELL 버튼

로트 크기 조절

브레이크이븐 실행

전체 청산(Close All)

현재 손익, 최근 포지션 손익, 최근 X일 손익 표시

스프레드 표시

거래 횟수, 승률, 수익 팩터

자동, 수동 또는 혼합 모드로 거래할 수 있습니다.

지원 시장

안정적인 가격 구조를 가진 시장에 적합합니다:

금(XAUUSD)

외환

암호화폐(BTCUSD 등)

지수(GER40, SPX500, US30)

원자재(WTI, Brent)

권장 시간대: M15, H1, H4.

참고 사항