Clear Horizon
- Experts
- Dina Priyanti
- 버전: 4.94
- 업데이트됨: 25 12월 2025
- 활성화: 10
놀라운 Clear Horizon
브레이크아웃 박스 전략: 가격 통합 및 브레이크아웃을 활용하는 지능형 거래 시스템. 최근 가격 범위를 기반으로 동적인 지지 및 저항 박스를 그리고, 시장이 좁은 구역에서 벗어날 때 거래를 실행합니다. 이 논리는 수동 거래자가 종종 놓치는 고속 움직임을 목표로 합니다.
특별 출시 가격
한정된 시간 동안, Clear Horizon는 99에 제공됩니다. 표준 가격은 곧 $150 USD로 조정될 예정입니다. 그 가치의 일부 가격으로 고성능 전문가 조언자를 소유할 수 있는 이 기회를 놓치지 마세요.
왜 Clear Horizon를 선택해야 하나요?
- 숨겨진 및 클래식 MACD 다이버전스를 자동으로 감지
- 프롭 펌 챌린지와 개인 거래 계좌 모두에 적합
- 내장된 자본 보호 규칙으로 최소한의 구성만 필요
- 대부분의 브로커 및 계좌 유형과 호환
빠른 시작 가이드
설치는 간단하며 5분도 채 걸리지 않습니다:
- 터미널을 열고 Clear Horizon를 단일 차트에 연결합니다 (권장: GBPUSD에서 M15)
- 미리 최적화된 템플릿 중 하나를 로드하거나 위험 설정을 수동으로 구성합니다
- 자동 거래를 활성화하고 Clear Horizon가 작동하도록 합니다
연락 유지
우리는 지속적인 지원 및 개선을 제공합니다. 구매 후:
- 실시간 업데이트 및 논의를 위한 텔레그램 그룹에 가입합니다
- 다양한 쌍 및 계좌 유형에 대한 준비된 설정 파일에 접근합니다
- 새 전략 및 성과 향상에 대한 알림을 받습니다
더 스마트하게 거래를 시작하세요. Clear Horizon가 작동하는 동안 전략에 집중하세요.
turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.