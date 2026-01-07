캘린더섹션

Credit Suisse 스위스의 경제적 기대 (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)

국가:
스위스
CHF, 스위스 프랑크
소스:
Credit Suisse
분야:
비즈니스
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
Credit Suisse Economic Expections은 중요한 세계 금융 시장에 대한 전문가들의 가정을 반영합니다. 이 지수는 은행, 보험사, 금융부 대표 300명을 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로 작성됐습니다. 조사 참가자들은 유로존, 독일, 일본, 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아의 경제, 인플레이션 수준, 금리, 주식 시장 및 환율과 유가에 대한 그들의 기대감에 대해 6개월간의 전망을 표명합니다. 지표 증가는 스위스 프랑 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"Credit Suisse 스위스의 경제적 기대 (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
11월 2025
N/D
-1.5
-7.7
10월 2025
-7.7
-46.4
9월 2025
-46.4
-53.8
8월 2025
-53.8
2.4
7월 2025
2.4
-1.7
-2.1
6월 2025
-2.1
-48.8
-22.0
5월 2025
-22.0
-50.5
-51.6
4월 2025
-51.6
2.0
40.9
3월 2025
-10.7
12.0
3.4
2월 2025
3.4
31.1
17.7
1월 2025
17.7
-23.5
-20.0
12월 2024
-20.0
-7.7
-12.4
11월 2024
-12.4
-0.3
-7.7
10월 2024
-7.7
-7.2
-8.8
9월 2024
-8.8
-7.7
-3.4
8월 2024
-3.4
8.3
9.4
7월 2024
9.4
17.3
17.5
6월 2024
17.5
20.1
18.2
5월 2024
18.2
26.3
17.6
4월 2024
17.6
11.5
3월 2024
11.5
10.2
2월 2024
10.2
-19.5
1월 2024
-19.5
-23.7
12월 2023
-23.7
-29.6
11월 2023
-29.6
-37.8
10월 2023
-37.8
-27.6
9월 2023
-27.6
-35.2
-38.6
8월 2023
-38.6
-31.3
-32.6
7월 2023
-32.6
-31.1
-30.8
6월 2023
-30.8
-32.3
-32.2
5월 2023
-32.2
-36.8
-33.3
4월 2023
-33.3
-18.9
-41.3
3월 2023
-41.3
-18.9
-12.3
2월 2023
-12.3
-40.3
-40.0
1월 2023
-40.0
-47.6
-42.8
12월 2022
-42.8
-50.5
-57.5
11월 2022
-57.5
-41.9
-53.1
10월 2022
-53.1
-43.8
-69.2
9월 2022
-69.2
-48.5
-56.3
8월 2022
-56.3
-68.3
-57.2
7월 2022
-57.2
-81.6
-72.7
6월 2022
-72.7
-70.7
-52.6
5월 2022
-52.6
-39.3
-51.6
4월 2022
-51.6
-9.1
-27.8
3월 2022
-27.8
9.1
9.0
2월 2022
9.0
4.6
9.5
1월 2022
9.5
-5.3
0.0
12월 2021
0.0
2.4
-10.8
11월 2021
-10.8
20.3
15.6
