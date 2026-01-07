Credit Suisse Economic Expections은 중요한 세계 금융 시장에 대한 전문가들의 가정을 반영합니다. 이 지수는 은행, 보험사, 금융부 대표 300명을 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로 작성됐습니다. 조사 참가자들은 유로존, 독일, 일본, 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아의 경제, 인플레이션 수준, 금리, 주식 시장 및 환율과 유가에 대한 그들의 기대감에 대해 6개월간의 전망을 표명합니다. 지표 증가는 스위스 프랑 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"Credit Suisse 스위스의 경제적 기대 (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.