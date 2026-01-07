스위스의 생산자물가지수(PPI) m/m는 국내외 시장에서 스위스 제조업체가 생산하고 판매하는 상품의 가격 변동을 반영합니다. 지수는 이전과 비교한 해당 달의 변화를 보여줍니다.

계산에는 농업, 광업, 소비재 생산, 에너지 및 가공과 같은 주요 생산 부문이 포함됩니다. 이 지수는 소매 무역의 최종 산물로 납품되는 상품을 대상으로 하며, 투자 대상이 되거나 다른 생산 부문으로 중간으로 이전됩니다.

PPI는 기준 연도와 관련하여 절대값이 아니라 상대적인 가격 변동을 반영합니다. 현재 기준 연도는 2015년이고 지수 값은 100으로 설정됩니다. 따라서 현재 지수값이 110포인트라면 2015년 이후 물가가 10% 올랐다는 의미입니다. 지수 계산에 포함된 상품 바스켓은 정기적으로 수정됩니다. 기업은 제품 범위를 변경할 수 있어 순가격 움직임을 감안한 '질적으로 동일한 제품'이 바스켓에 포함됩니다.

이 계산에는 부가가치세나 특례(담배, 주류 또는 유류세 등)는 포함되지 않습니다.

산출 데이터는 대상 표본 추출을 기반으로 생산자 조사로부터 수집합니다. 이 샘플에는 회사, 기업 및 제조 협회가 포함됩니다. 그것은 대, 중, 소 생산자 사이의 균형을 나타내기 위해 컴파일 됩니다.

생산자 물가는 소비자 물가 상승의 주요 지표입니다. PPI 증가는 CHF 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

