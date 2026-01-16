스위스 고용 수준 (Switzerland Employment Level)
|중간
|N/D
|5.563 M
|
5.532 M
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스위스 고용 수준은 보고된 분기의 총 공식 취업자 수를 보여줍니다. 이 계산에는 정규직과 시간제 고용이 모두 포함됩니다.
전체 릴리즈는 경제 섹션, 성별 및 근무일 기간별로 상세한 데이터를 제공합니다. 고용 계산은 광업, 제조, 에너지 공급, 급수 및 폐기물 관리, 자동차의 건설, 무역 및 수리, 운송 및 보관, 숙박 및 음식 서비스, 정보통신, 금융 및 보험 서비스, 부동산 서비스 행정 및 지원 서비스 그리고 교육, 보건, 예술 및 기타 서비스 활동 등 스위스 경제의 모든 분야를 포함합니다.
데이터는 주별로 고용관리서비스에 의해 수집됩니다. 그런 다음 데이터가 일반 보고서에 결합됩니다.
고용 수준은 SNB의 통화 정책 및 금리 결정에 영향을 미치는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 고용 수준이 높아지면 소비 수준이 높아질 것이라는 예측이 가능해집니다. 즉, 사람들은 더 많은 돈을 소비하게 되고 따라서 경제로 유입되는 돈이 늘어날 것입니다.
고용 증가는 스위스 프랑 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스위스 고용 수준 (Switzerland Employment Level)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용