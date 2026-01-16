캘린더섹션

스위스 고용 수준 (Switzerland Employment Level)

국가:
스위스
CHF, 스위스 프랑크
소스:
연방통계청 (Federal Statistical Office)
분야:
노동
중간 N/D 5.563 M
5.532 M
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
스위스 고용 수준은 보고된 분기의 총 공식 취업자 수를 보여줍니다. 이 계산에는 정규직과 시간제 고용이 모두 포함됩니다.

전체 릴리즈는 경제 섹션, 성별 및 근무일 기간별로 상세한 데이터를 제공합니다. 고용 계산은 광업, 제조, 에너지 공급, 급수 및 폐기물 관리, 자동차의 건설, 무역 및 수리, 운송 및 보관, 숙박 및 음식 서비스, 정보통신, 금융 및 보험 서비스, 부동산 서비스 행정 및 지원 서비스 그리고 교육, 보건, 예술 및 기타 서비스 활동 등 스위스 경제의 모든 분야를 포함합니다.

데이터는 주별로 고용관리서비스에 의해 수집됩니다. 그런 다음 데이터가 일반 보고서에 결합됩니다.

고용 수준은 SNB의 통화 정책 및 금리 결정에 영향을 미치는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 고용 수준이 높아지면 소비 수준이 높아질 것이라는 예측이 가능해집니다. 즉, 사람들은 더 많은 돈을 소비하게 되고 따라서 경제로 유입되는 돈이 늘어날 것입니다.

고용 증가는 스위스 프랑 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"스위스 고용 수준 (Switzerland Employment Level)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
N/D
5.563 M
5.532 M
2 Q 2025
5.532 M
5.540 M
5.512 M
1 Q 2025
5.512 M
5.563 M
5.534 M
4 Q 2024
5.534 M
5.550 M
5.528 M
3 Q 2024
5.528 M
5.515 M
5.499 M
2 Q 2024
5.499 M
5.517 M
5.481 M
1 Q 2024
5.484 M
5.542 M
5.488 M
4 Q 2023
5.488 M
5.480 M
5.465 M
3 Q 2023
5.465 M
5.476 M
5.432 M
2 Q 2023
5.432 M
5.428 M
5.389 M
1 Q 2023
5.389 M
5.433 M
5.398 M
4 Q 2022
5.398 M
5.303 M
5.362 M
3 Q 2022
5.362 M
5.331 M
5.316 M
2 Q 2022
5.316 M
5.274 M
5.273 M
1 Q 2022
5.227 M
5.235 M
5.239 M
4 Q 2021
5.239 M
5.179 M
5.213 M
3 Q 2021
5.213 M
5.129 M
5.126 M
2 Q 2021
5.126 M
5.122 M
5.101 M
1 Q 2021
5.101 M
5.158 M
5.141 M
4 Q 2020
5.135 M
5.158 M
5.138 M
3 Q 2020
5.138 M
5.142 M
5.095 M
2 Q 2020
5.095 M
5.161 M
5.132 M
1 Q 2020
5.102 M
5.173 M
5.130 M
4 Q 2019
5.130 M
5.160 M
5.137 M
3 Q 2019
5.137 M
5.103 M
5.109 M
2 Q 2019
5.109 M
5.130 M
5.071 M
1 Q 2019
5.071 M
5.122 M
5.068 M
4 Q 2018
5.068 M
5.111 M
5.070 M
3 Q 2018
5.070 M
4.985 M
5.048 M
2 Q 2018
5.048 M
4.985 M
5.005 M
1 Q 2018
4.961 M
4.999 M
4.962 M
4 Q 2017
4.962 M
4.963 M
4.956 M
3 Q 2017
4.956 M
4.915 M
2 Q 2017
4.915 M
4.884 M
1 Q 2017
4.884 M
4.921 M
4 Q 2016
4.912 M
4.918 M
3 Q 2016
4.918 M
4.903 M
2 Q 2016
4.903 M
4.878 M
1 Q 2016
4.878 M
4.897 M
4 Q 2015
4.897 M
4.240 M
2 Q 2015
4.240 M
4.225 M
1 Q 2015
4.225 M
4.231 M
4 Q 2014
4.231 M
4.227 M
3 Q 2014
4.227 M
4.196 M
2 Q 2014
4.196 M
4.192 M
1 Q 2014
4.192 M
4.189 M
4 Q 2013
4.189 M
4.196 M
3 Q 2013
4.196 M
4.166 M
2 Q 2013
4.166 M
4.152 M
1 Q 2013
4.152 M
4.116 M
12
