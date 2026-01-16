스위스 고용 수준은 보고된 분기의 총 공식 취업자 수를 보여줍니다. 이 계산에는 정규직과 시간제 고용이 모두 포함됩니다.

전체 릴리즈는 경제 섹션, 성별 및 근무일 기간별로 상세한 데이터를 제공합니다. 고용 계산은 광업, 제조, 에너지 공급, 급수 및 폐기물 관리, 자동차의 건설, 무역 및 수리, 운송 및 보관, 숙박 및 음식 서비스, 정보통신, 금융 및 보험 서비스, 부동산 서비스 행정 및 지원 서비스 그리고 교육, 보건, 예술 및 기타 서비스 활동 등 스위스 경제의 모든 분야를 포함합니다.

데이터는 주별로 고용관리서비스에 의해 수집됩니다. 그런 다음 데이터가 일반 보고서에 결합됩니다.

고용 수준은 SNB의 통화 정책 및 금리 결정에 영향을 미치는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 고용 수준이 높아지면 소비 수준이 높아질 것이라는 예측이 가능해집니다. 즉, 사람들은 더 많은 돈을 소비하게 되고 따라서 경제로 유입되는 돈이 늘어날 것입니다.

고용 증가는 스위스 프랑 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: