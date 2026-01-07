스위스 수출은 스위스 거주자들이 해외에서 판매하는 상품과 서비스의 명목가치를 보고달에 반영하고 있습니다. 이 계산에는 물물교환 거래뿐만 아니라 상품과 서비스의 직접 판매도 포함됩니다.

무역 통계는 수출업자가 정부 기관에 제공하는 정보를 기반으로 계산됩니다. 데이터는 지급 잔액에 추가하기 전에 조정됩니다. 실제 수출통계산정은 관세절차를 거치고 세관신고를 작성한 상품을 기준으로 산출합니다. 귀중한 돌, 보석, 금속, 예술품, 골동품은 계산에서 제외됩니다.

수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 국가가 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 생산한다는 것을 보여줍니다.

수출은 국가 GDP의 중요한 요소입니다. 따라서, 그 규모의 변화는 경제 발전을 평가하는 요인들 중 하나입니다. 그러나 스위스 프랑 시세에 대한 수출의 영향은 모호하며, 경기 순환의 맥락과 생산 역학과 같은 기타 경제 지표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 경제는 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 시작할 수 있습니다. 이 경우 비거주자는 수출품 인도 비용을 공급업체에 지불하기 위해 스위스 통화를 구입해야 합니다. 따라서 수출 증가율은 CHF 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

