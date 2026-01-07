스위스 수입은 스위스 거주자들이 외국에서 구입한 상품과 서비스의 명목가치를 보고 달에 반영합니다. 경제학자들은 이 지표를 사용하여 무역 흐름의 구조와 강도를 평가합니다.

무역통계는 수입기업이 정부기관에 제공하는 정보를 바탕으로 산출합니다. 데이터는 지급 잔액에 추가하기 전에 조정됩니다. 실제 수출통계산정은 관세절차를 거치고 세관신고를 작성한 상품을 기준으로 산출합니다.

귀한 돌, 보석, 귀금속, 예술품, 골동품 등은 계산에서 제외됩니다.

수입물량의 변화는 경제발전을 평가하는 데 중요한 요소 중 하나입니다. 이 지표는 국가 GDP의 중요한 요소입니다.

스위스 프랑 시세에 대한 수입의 영향은 모호하며, 경기 사이클과 생산 역학과 같은 다른 경제 지표의 맥락에 따라 달라집니다. 이 경우 스위스 거주자들은 수입물품을 납품하는 업체에 대금을 지급하기 위해 프랑을 팔고 외화를 구매해야 합니다. 따라서, 급격한 수입 증가는 국가 통화 시세에 부정적인 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 무역수지 구성요소가 스위스 프랑 변동성에 미치는 영향은 대개 단기적입니다.

