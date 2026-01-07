캘린더섹션

KOF 스위스 경제 기압계 (KOF Switzerland Economic Barometer)

국가:
스위스
CHF, 스위스 프랑크
소스:
KOF 스위스 경제연구소 (KOF Swiss Economic Institute)
분야:
비즈니스
중간 103.4 99.7
101.7
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
100.3
103.4
다음 발표 실제 예측
이전
KOF 스위스 경제 기압계는 향후 6개월간 종합 경제 전망을 제공합니다.

지표 계산식에는 약 200개의 통계 값이 포함됩니다. 변수 목록은 매년 수정됩니다. 변수의 수는 해마다 다를 수 있습니다. 변수를 선택하는 주요 기준은 국가 경제와 경기 순환에 미치는 영향입니다. 잠재적 지표 시리즈 풀에는 약 500개의 지표가 포함되어 있습니다. 매년 이들 지표의 절반 정도가 계산에 포함됩니다.

이 지수는 1970년 이후로 계산됩니다. 마지막 유의적인 계산 방법론 개정은 2014년에 실시되었습니다. 경제학자들은 지표가 국가 경제 및 금융 시스템에 미치는 모든 중요한 영향을 반영하기 때문에 지표 발표를 주시합니다. KOF의 전망은 종종 한국의 GDP의 추가 계산과 관련이 있고 실질적인 발전 전망을 보여줍니다.

지표 증가는 CHF 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"KOF 스위스 경제 기압계 (KOF Switzerland Economic Barometer)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
103.4
99.7
101.7
11월 2025
101.7
98.9
101.5
10월 2025
101.3
98.2
98.0
9월 2025
98.0
97.9
96.2
8월 2025
97.4
97.9
101.3
7월 2025
101.1
98.5
96.3
6월 2025
96.1
100.3
98.6
5월 2025
98.5
100.1
97.1
4월 2025
97.1
101.5
103.2
3월 2025
103.9
100.4
102.6
2월 2025
101.7
100.4
103.0
1월 2025
101.6
99.2
99.6
12월 2024
99.5
101.2
102.9
11월 2024
101.8
100.6
99.7
10월 2024
99.5
104.6
104.5
9월 2024
105.5
101.3
105.0
8월 2024
101.6
101.8
100.6
7월 2024
101.0
101.5
102.7
6월 2024
102.7
101.2
102.2
5월 2024
100.3
99.6
101.9
4월 2024
101.8
94.9
100.4
3월 2024
101.5
102.0
2월 2024
101.6
96.2
101.5
1월 2024
101.5
96.9
98.0
12월 2023
97.8
95.7
97.2
11월 2023
96.7
98.4
95.1
10월 2023
95.8
97.3
95.9
9월 2023
95.9
91.0
96.2
8월 2023
91.1
91.4
92.1
7월 2023
92.2
93.7
90.7
6월 2023
90.8
86.4
91.4
5월 2023
90.2
94.1
96.1
4월 2023
96.4
94.3
99.2
3월 2023
98.2
101.9
98.9
2월 2023
100.0
101.5
97.4
1월 2023
97.2
89.1
91.5
12월 2022
92.2
86.9
89.2
11월 2022
89.5
96.7
90.9
10월 2022
90.9
97.9
92.3
9월 2022
93.8
86.2
93.5
8월 2022
86.5
88.8
90.5
7월 2022
90.1
97.7
95.2
6월 2022
96.9
99.8
97.7
5월 2022
96.8
101.6
103.0
4월 2022
101.7
98.2
99.2
3월 2022
99.7
106.7
105.3
2월 2022
105.0
107.5
107.2
1월 2022
107.8
107.0
107.2
12월 2021
107.0
117.3
107.5
11월 2021
108.5
120.0
110.2
123
