KOF 스위스 경제 기압계 (KOF Switzerland Economic Barometer)
|중간
|103.4
|99.7
|
101.7
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|100.3
|
103.4
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
KOF 스위스 경제 기압계는 향후 6개월간 종합 경제 전망을 제공합니다.
지표 계산식에는 약 200개의 통계 값이 포함됩니다. 변수 목록은 매년 수정됩니다. 변수의 수는 해마다 다를 수 있습니다. 변수를 선택하는 주요 기준은 국가 경제와 경기 순환에 미치는 영향입니다. 잠재적 지표 시리즈 풀에는 약 500개의 지표가 포함되어 있습니다. 매년 이들 지표의 절반 정도가 계산에 포함됩니다.
이 지수는 1970년 이후로 계산됩니다. 마지막 유의적인 계산 방법론 개정은 2014년에 실시되었습니다. 경제학자들은 지표가 국가 경제 및 금융 시스템에 미치는 모든 중요한 영향을 반영하기 때문에 지표 발표를 주시합니다. KOF의 전망은 종종 한국의 GDP의 추가 계산과 관련이 있고 실질적인 발전 전망을 보여줍니다.
지표 증가는 CHF 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"KOF 스위스 경제 기압계 (KOF Switzerland Economic Barometer)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
