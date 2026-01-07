스위스 국립은행(SNB) 금리결정은 1년에 4번 SNB의 이사회 회의에서 발표됩니다. 이 결정은 기존의 인플레이션 전망과 경제 성장에 달려 있으며 스위스 프랑 시세에 영향을 미치는 주요 지표 중 하나입니다.

회의에서, SNB의 이사회 위원들은 현재의 경제 기질(내부 의제와 세계 경제의 상태, 그리고 금융 및 경제 상황에 영향을 미치는 주요 사건)을 연구하고, 현재의 통화 정책을 논의하고, 통화 정책 조치와 이자율을 의결합니다. 위원회의 금리 결정은 회의 후에 발표됩니다.

SNB는 인플레이션이 목표 수준까지 올라가도록 돕기 위해 금리를 인하할 수도 있습니다. 반대로 인플레이션이 목표 수준을 초과할 경우 SNB는 스위스 프랑을 더 비싸게 만들려고 할 것이며, 이에 따라 (다른 조치의 복합적인 추가) 이자율이 인상됩니다.

따라서 스위스 국립은행의 각 금리 결정은 (특히 금리가 변경될 때) 프랑 시세에 직접적인 영향을 미칩니다. 인상 결정은 통상 CHF 시세 성장으로 이어집니다.

