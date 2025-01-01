문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertSignalOpenLongParams 

OpenLongParams

롱 포지션을 오픈하도록 파라미터를 설정합니다.

virtual bool  OpenLongParams(
   double&    price,          // 가격
   double&    sl,             // 스탑 로스
   double&    tp,             // 이익 실현
   datetime&  expiration      // 만료
   )

Parameters

price

[in][out]  레퍼런스로 전달된 시가에 대한 변수.

sl

[in][out]  레퍼런스로 전달된 스탑 로스에 대한 변수.

tp

[in][out]  레퍼런스로 전달된 이익 실현 가격에 대한 변수.

expiration

[in][out]  레퍼런스로 전달된 만료 시간에 대한 변수 (필요시).

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.