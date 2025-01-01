- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
Expiration
"만료" 매개 변수의 값을 설정합니다.
|
void Expiration(
Parameters
value
[in] "만료"의 새 값.
반환 값
None.
참고
"만료" 매개 변수의 값은 막대로 정의됩니다. 지정가 주문의 만료 시간(지정가 주문을 사용하여 거래할 때)으로 사용됩니다.