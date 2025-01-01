문서화섹션
"만료" 매개 변수의 값을 설정합니다.

void  Expiration(
   int    value         // 값
   )

Parameters

value

[in]  "만료"의 새 값.

반환 값

None.

참고

"만료" 매개 변수의 값은 막대로 정의됩니다. 지정가 주문의 만료 시간(지정가 주문을 사용하여 거래할 때)으로 사용됩니다.