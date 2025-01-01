- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
Init
개체를 초기화합니다.
|
bool Init(
Parameters
symbol
[in] 심볼 정보에 대한 액세스를 위해 CSymbolInfo 유형의 개체를 가리키는 포인터.
period
[in] 타임프레임 (ENUM_TIMEFRAMES 열거값).
point
[in] 2/4자리 포인트의 "가중치".
반환 값
성공적으로 완료되면 true, 그렇지 않으면 false.