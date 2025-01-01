문서화섹션
MQL5 리ファ레ン스 표준 라이브러리 스트래티지 모듈 엑스퍼트 어드바이저의 기본 클래스 CExpertBase Init 

Init

개체를 초기화합니다.

bool  Init(
   CSymbolInfo      symbol,   // 심볼
   ENUM_TIMEFRAMES  period,   // 타임프레임
   double           point     // 포인트
   )

Parameters

symbol

[in]  심볼 정보에 대한 액세스를 위해 CSymbolInfo 유형의 개체를 가리키는 포인터.

period

[in]  타임프레임 (ENUM_TIMEFRAMES 열거값).

point

[in]  2/4자리 포인트의 "가중치".

반환 값

성공적으로 완료되면 true, 그렇지 않으면 false.