MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertSignalTakeLevel 

TakeLevel

"TakeLevel" 매개 변수의 새 값을 설정합니다.

void  TakeLevel(
   double    value         // 값
   )

Parameters

value

[in]  "TakeLevel"의 새 값.

반환 값

None.

참고

"TakeLevel"의 값은 가격 수준 단위로 정의됩니다. "PriceLevel"의 값은 가격 수준 단위로 정의됩니다. "TakeLevel"은 시가에 비례하여 이익 창출 가격을 정의하는 데 사용됩니다