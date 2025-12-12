Game Change EAは、Game Changerインジケーターをベースにしたトレンドフォロー型の取引システムです。赤いドットが形成されると自動的に売り、トレンドの終了を示す黄色のXが表示されるまで売り方向に進みます。買い取引にも同じロジックが適用されます。青いドットが表示されるとEAは買いを開始し、黄色のXが検出されるとすぐに買いサイクルを終了します。

このEAはあらゆる通貨ペアとあらゆる時間枠に適していますが、M15時間枠のxauusdなどの強いトレンド銘柄で特に優れたパフォーマンスを発揮します。

設定

Open new series – true/false - 新たな一連の注文の始まり。

Trade Buy - EAが購入できるようにする

Trade Sell - EAの販売を許可する

Support manual orders – true/false – EAが手動注文を制御できるようにする

Use hedge - EAが買いと売りの両方向で取引できるようにします。Falseの場合は、片方の取引方向のみ

Max Orders – 許可される注文の最大量

Order Comment – システム名の説明

Start lots – 最小開始ロット

Use Money Management – true/false - true/false - 自動ロット計算の使用 true または false

Autolot. Free margin for each 0.01 lot - 0.01ロットごとに開くための空き証拠金の量

Lot multiplier – 次の注文のロット乗数

Max lot – 許容される最大ロットサイズ

Real TP points (0 – not use) – 実際のTOはブローカーがポイントで見ることができます

Virtual TP points (0 – not use) – 仮想SLはブローカーには見えない – ポイントで

Real SL points (0 – not use) – 真のブローカーが見ることができる場合、偽のブローカーが見ることができない場合は、実際の証跡の使用

Virtual SL points (0 – not use) – トレーリングストップが始まる前に何ピップの利益が必要か。(0 = トレーリングオフ)

Use Real Trail (false: virtual) true/false – 真のブローカーが見ることができる場合、偽のブローカーが見ることができない場合は、実際の証跡の使用

Trail Start points (0 – not use) – トレーリングストップが始まる前に何ピップの利益が必要か。(0 = トレーリングオフ)

Trail Step points – トレーリングがアクティブになった後、価格が上昇するごとにストップロスはXピップごとに移動する。

Close from reverse signal – true/false – trueの場合、シグナル/トレンドが変化するとEAは終了します

Max spread (0 – not use) – 許容される最大スプレッド

Start Hour – ブローカーのマーケットウォッチに従ってEAが起動しなければならない時間

End Hour - ブローカーのマーケットウォッチに従ってEAを終了しなければならない時間

DD Reduction Algoritm - ドローダウン削減アルゴリズムは、利益のある最後の注文が最初の注文と一緒に決済されるときに使用されます。

Number order for DD Reduction Algoritm - どの順序からドローダウン削減アルゴリズムがアクティブ化されるか。

Percent profit for DD Reduction Algoritm - ドローダウン削減モードで注文をクローズするときの利益のパーセンテージ。

Draw on-off – true/false – チャートに利益ラベルを表示するかどうか

Next is font settings - 次はフォント設定です

Pause between orders (min 0 – not use) – 注文間の休止時間（分）

Magic - EAが注文に割り当てる特別な番号です

Fix distance - 注文間の固定距離（ポイント単位）

Order dinamic distance - 動的距離はどの順序で適用されるか

Dinamic distance start - 動的距離の開始値（ポイント単位）。

Distance multiplier - 動的距離乗数

Next: Panel Parameters - 次へ: パネルパラメータ



