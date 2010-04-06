Bazooka EA
- エキスパート
- Davit Beridze
- バージョン: 2.5
- アクティベーション: 5
Bazooka EA ― MT4用トレンド＆モメンタム型エキスパートアドバイザー
デフォルト設定は、2024年から現在まで、M15時間足および「始値のみ」(Open Prices) モードでEAをバックテストするように設定されています。他の時間足の適切な設定については、コメント欄をご参照ください。
Bazooka EA は、MetaTrader 4 向けの完全自動売買エキスパートアドバイザーで、
トレンド確認とモメンタムフィルターを組み合わせることで、方向性のある市場の動きを取引するよう設計されています。
本EAは、制御されたエントリーと規律ある決済に重点を置き、過度な取引や高リスクなポジション管理手法を使用しません。
Bazooka EA は、明確なルールに基づいた戦略と、調整可能なリスク管理を重視するトレーダーに適しています。
戦略概要
Bazooka EA は、以下のテクニカル要素を組み合わせて市場を分析します。
-
移動平均線（Moving Average） によるトレンド方向の判定
-
RSI を用いたモメンタム確認
-
注文実行前の厳格な取引条件チェック
トレンドとモメンタムの条件が同時に満たされた場合のみ取引を行うことで、
レンジ相場や低確率な市場環境でのエントリーを抑制します。
取引管理
EA は、柔軟で透明性の高いポジション管理機能を提供します。
-
固定 ストップロス（Stop Loss） および テイクプロフィット（Take Profit）
-
逆シグナル 発生時の自動決済
-
トレンド転換 時のポジション決済
-
同時保有ポジション数の制限
-
スリッページおよび注文執行の管理
すべての取引は、ユーザー設定に基づいて自動的に管理されます。
リスク管理
Bazooka EA には、以下の資金管理・リスク管理機能が組み込まれています。
-
調整可能な ロットサイズ
-
同時取引数の制限
-
最大含み損 による保護機能
-
複数EA併用のための固有 マジックナンバー（Magic Number）
本EAは、マーチンゲール、グリッド、ナンピン、ヘッジ戦略を使用しません。
設定とカスタマイズ
すべての主要パラメータは入力設定から変更可能で、
異なる通貨ペア、時間足、取引スタイルに合わせて調整できます。
MetaTrader ストラテジーテスターを使用したバックテストおよび最適化に対応しています。
推奨使用環境
-
時間足： M1、M5、M15
-
取引銘柄： 主要通貨ペア、ゴールド、指数
-
口座タイプ： ヘッジ対応の MT4 口座
-
ブローカー： 低スプレッド / ECN ブローカー推奨
主な特徴
-
トレンドおよびモメンタムに基づく取引ロジック
-
完全自動売買
-
明確で予測可能な動作
-
高リスク手法を使用しない設計
-
長期テストおよび安定運用に適合
重要事項
金融市場での取引にはリスクが伴います。
過去のバックテスト結果は将来の成果を保証するものではありません。
実口座で使用する前に、デモ口座での十分なテストとリスク設定を推奨します。