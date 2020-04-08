RFI levels PRO
- インディケータ
- Roman Podpora
- バージョン: 2.0
- アクティベーション: 10
事前に指標 市場の反転レベルとゾーンを決定し、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。
彼は示す 反転レベル 市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。
このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、 トレンドラインプロ インジケータ。
- すべての機器に対応する可逆構造スキャナー
- Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント
すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。
市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。
LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。
- （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化を使用します。
- （R1-ボス） 指標からのトレンドの変化が使用されるモード トレンドライン
TPSpro TREND PRO インジケーターのトレンド データを使用し、それに基づいて R 構造を構築します。
システムはトレンドの方向を自動的に分析し、反転ポイントと主要な市場構造を識別し、トレーダーが LOGIC AI を使用してエントリー ポイントを正確に特定できるように支援します。
TPSpro TREND LINES インジケーターのデータを使用し、最新のトレンドのすべての BOS ポイントを分析して反転パターンを見つけます。
利点:
- マルチタイム分析により、複数のレベルで市場を一度に評価できます。
- BOSラインとTREND PROの定期的なトレンドの変化に応じた反転デザイン
- エントリーリスクを最小限に抑え、R1レベルのみで正確な反転ポイントを実現
- ストップとテイクプロフィット表示による直感的な視覚化
- 取引シグナルを素早く見つけるためのR1構造スキャナー
- 最も収益性の高いエントリーゾーンを示すLOGIC AIトレーディングアシスタント
- あらゆる商品や取引スタイルへの最適化
- 再描画なしで動作 - 信号は安定しています
- トレンドラインと組み合わせると最高の精度が得られます
ホットキー:
Z — パネルの表示/非表示
R - 履歴内のすべてのドロップを表示