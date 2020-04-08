RFI levels PRO

事前に指標 市場の反転レベルとゾーンを決定し、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。
彼は示す 反転レベル 市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。
このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、   トレンドラインプロ インジケータ。

  • すべての機器に対応する可逆構造スキャナー

    • すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。

  • Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント

    • 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。
    LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。

  • （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化を使用します。

    • TPSpro TREND PRO インジケーターのトレンド データを使用し、それに基づいて R 構造を構築します。
    システムはトレンドの方向を自動的に分析し、反転ポイントと主要な市場構造を識別し、トレーダーが LOGIC AI を使用してエントリー ポイントを正確に特定できるように支援します。

  • （R1-ボス）     指標からのトレンドの変化が使用されるモード   トレンドライン

    • TPSpro TREND LINES インジケーターのデータを使用し、最新のトレンドのすべての BOS ポイントを分析して反転パターンを見つけます。

利点:

  • マルチタイム分析により、複数のレベルで市場を一度に評価できます。
  • BOSラインとTREND PROの定期的なトレンドの変化に応じた反転デザイン
  • エントリーリスクを最小限に抑え、R1レベルのみで正確な反転ポイントを実現
  • ストップとテイクプロフィット表示による直感的な視覚化
  • 取引シグナルを素早く見つけるためのR1構造スキャナー
  • 最も収益性の高いエントリーゾーンを示すLOGIC AIトレーディングアシスタント
  • あらゆる商品や取引スタイルへの最適化
  • 再描画なしで動作 - 信号は安定しています
  • トレンドラインと組み合わせると最高の精度が得られます


ホットキー:
Z — パネルの表示/非表示
R - 履歴内のすべてのドロップを表示

おすすめのプロダクト
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Market Structures Pro MT4
Andrei Novichkov
5 (1)
インディケータ
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
インディケータ
Fibonacci calculator is used with Elliot Waves, it can generate remarkable results. A trader could use these levels or ratios to find high probability trades with very small stop loss. You may also use these ratios to find Elliott Waves extensions and to book profit near those levels. For Elliot Wave experts, Fibonacci calculator is a highly useful tool that can assist them in calculating Fibonacci extension and retracement levels for the market price. The indicator proves itself as a useful one
Visual Volatility Clustering mt4
Andriy Sydoruk
インディケータ
The Visual Volatility Clustering indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configured fo
Martingale Scanner
Ka Ka Ho
インディケータ
Martingale Scanner: Smart Trade Analysis for Martingale Strategies The Martingale strategy is a high-risk, high-reward approach that requires precise execution and careful risk management. Without the right tools, traders may struggle to analyze market conditions and adjust trade sizes effectively. Martingale Scanner is designed to simplify and optimize this process, providing traders with a structured way to apply the strategy efficiently across different currency pairs. Why Use Martingale Scan
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
インディケータ
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Fibonacci Retracements Pro
Savia Forex Software Solutions
インディケータ
Fibonacci Retracements Pro The Fibonacci Retracements Pro is a powerful yet easy to use indicator. It automatically plots all the important Fibonacci retracement and extension levels for you. FRP is dynamic powerful and seamlessly adjusts to whatever timeframe you are analyzing. Fibonacci Retracement Pro is optimized for ALL timeframes and ALL Currency pairs, Indices, Commodities, and Cryptocurrency pairs. Trade with improved confidence and maximize your success rate. Benefits Dynamic and Power
Premium support and resistance
Dmitriy Kashevich
インディケータ
Premium support and resistance - the best combination of different indicators allowed us to create the best product on the market! And that's Premium support and resistance! A convenient and flexible tool that will help you in trading! Shows where the price will go from the support and resistance levels! The arrows Blue buy Red sell will help you with this! Alert is already built into the indicator for your convenience! Alert in order not to miss the "Own" signal! It is already configure
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
エキスパート
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
DailyHit
Elisabet Corrales Rodriguez
インディケータ
Read carefully, because I’m about to sell my strategy based on over 11 years of study: This indicator plots multiple levels: thick and dotted, taking the ATR into account. On 90% of trading days, it touches one thick level and one dotted level. Levels are updated daily. If the price touches a thick level and a dotted level in a single day, trading for that day is over—you wait for the next day to look for the same setup. If the price comes very close to a level but doesn’t reach it, it’s likely
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
VR Cub
Vladimir Pastushak
インディケータ
VR Cub は、質の高いエントリーポイントを獲得するためのインジケーターです。このインジケーターは、数学的計算を容易にし、ポジションへのエントリーポイントの検索を簡素化するために開発されました。このインジケーターが作成されたトレーディング戦略は、長年にわたってその有効性が証明されてきました。取引戦略のシンプルさはその大きな利点であり、初心者のトレーダーでもうまく取引することができます。 VR Cub はポジション開始ポイントとテイクプロフィットとストップロスのターゲットレベルを計算し、効率と使いやすさを大幅に向上させます。取引の簡単なルールを理解するには、以下の戦略を使用した取引のスクリーンショットを見てください。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] エントリーポイントの計算ルール ポジションをオープンする エントリーポイントを計算するには、VR Cub ツールを最後の高値から最後の安値までストレッチする必要があります。 最初
Resistance and Support Levels
David Muriithi
5 (4)
インディケータ
This indicators automatically draws the Support and resistances levels for you once you've dropped it on a chart.  It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analysis prices on a chart. With it, all you have to do is dropped it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest.  But wait, it gets better; the indicator is absolutely free!  Get the new and improved version here:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY Parameters Time-frame  -> T
FREE
Major Support and Resistance Indicator
Ahmad Ar Abedalaziz Alazaizeh
インディケータ
This indicator filters the Zigzag indicator to calculate the main support and resistance levels. Variables minimum gap between peaks : is the distance (GAP) between the peaks of the Zigzag peaks sensitivity : Minimum number of nearby peaks look back: it means that it has to test the last 50 peaks in the Zigzag object name perfix: a prefix for level’s line name on chart
FREE
FXinstitute
Lin Yu Han
インディケータ
Precautions for subscribing to indicator This indicator only supports the computer version of MT4 Does not support MT5, mobile phones, tablets The indicator only shows the day's entry arrow The previous history arrow will not be displayed (Live broadcast is for demonstration) The indicator is a trading aid Is not a EA automatic trading No copy trading function The indicator only indicates the entry position No exit (target profit)  The entry stop loss point is set at 30-50 PIPS Or the front hi
SFT Fibo Regression Levels
Artem Kuzmin
インディケータ
The indicator shows the regression channel, in the calculation of which the gold Fibonacci section is used Levels are not built as graphical objects, but use indicator buffers - this allows using this indicator in Expert Advisors Near the channel borders price corrections and reversals are most probable Allows trend and counter trend trading within the channel The slope of the channel shows the direction of the market, and its width - the current volatility. Works on all timeframes, all currency
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
インディケータ
デイリートレンドスカルパー（DTS） このインジケーターはRPTradeProSolutionsシステムの一部です。 DTSは、プライスアクション、ダイナミックサポート、レジスタンスを使用した毎日のトレンドインジケーターです。 誰でも使用できるように設計されており、トレーディングの初心者でも使用できます。 決して塗り直さないでください。 表示は近いものから近いものへと示されます。 単独で使用するように設計されているため、他のインジケーターは必要ありません。 一日の初めにトレンドと潜在的なテイクプロフィットを提供します。 どのように機能しますか DTSは、価格アクションと動的なサポートおよびレジスタンスを組み合わせたブレイクアウト戦略を使用しています。 夜のトレンドとボラティリティが分析され、翌日に使用されます。 この分析から、ブレイクアウト制限（青と濃いオレンジの線）とTakeProfitが決定されます 履歴データのおかげで、戦略と設定の「成功」を即座に確認できます。 履歴部分では、戦略に「穴」があるかどうかをすぐに確認し、最終的にはより適切な別のタイムフレームまたはシンボルを
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
インディケータ
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Hot Zones
Innovicient Limited
インディケータ
This indicator simplifies your entry zones by displaying the areas where you can plan your entry that potentially could give you high risk/reward ratios. Other than picking the most optimal entry points, the Hot Zone indicator can act as your typical support/resistance indicator for pullbacks for all timeframes. You can use this indicator as the only trading indicator or use it with another indicator for reentry purposes.  Besides, when using Hot Zones, the risk/reward ratio should be well abov
Invincible Arrow
Quan Li
インディケータ
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Tract
Andriy Sydoruk
インディケータ
Tract - Channel indicator, by which you can place orders like a classic channel indicator. Trading can be carried out inside the channel when the price reaches its borders and turns in the opposite direction from them. In such cases, reversal strategies are used. The channel indicator is designed to work with support and resistance levels and help traders find opportunities to enter the market. Another way to trade a breakout - assumes a situation when the price, upon reaching one or another cha
The seed of a big tree
Jun Feng
エキスパート
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
エキスパート
Traders Toolbox Premium  はオールインワンツールです   それらの戦略と計算を自動化するために、一般的な取引戦略に関する広範なトレーニングに基づいて作成されました。     （Jason Kisoglooによって設計およびプログラムされました）   特徴：   19個々の信号   -これらの信号の それぞれ は、ニューラルネットワークスタイルの構成でバイアスされ、最終的な/全体的な結果を構成します。 各信号には独自の設定が あり 、必要に応じてカスタマイズまたは最適化できます。     包括的なオン   - 画面 - ディスプレイ -包括的な情報とツールチップを備えた6つのスナップアウェイパネル。 （パネルの境界線をクリックして、折りたたんだり、離したりします...設定は機器ごとに自動的に保存されます）：     信号パネル   -バイアス情報と信号の詳細を含む信号分析を表示します。     ニュースパネル   -アップ、さらにはニュース来 トン の に基づいて 予測 の イベントへのカウントダウンと現在の機器に影響を。 （内部M     T5 エコノミッ
Current Pointer
Nelson Adderly Ginibun
インディケータ
Current Pointer - Ride the Market Flow with Confidence Stop guessing the market's direction. After countless hours of my own personal coding and rigorous testing, I developed Current Pointer to solve a common problem for traders: cutting through market noise to find the true trend. This isn't just another simple arrow indicator; it's a dedicated tool crafted with care to bring clarity and confidence to your charts. The Philosophy Behind Current Pointer The market is designed to be confusing. In
Fibonacci Wave Bands
Luc Michael Botes
インディケータ
Fibonacci Wave Bands Indicator The Fibonacci Wave Bands indicator utilizes Fibonacci ratios to create dynamic bands around a central moving average. These bands are derived from key Fibonacci ratios (typically 38.2%, 50%, 61.8%) and adapt to market volatility, offering insights into potential support and resistance zones. Key Features: Fibonacci Levels: The indicator plots multiple bands above and below a central moving average based on Fibonacci ratios. Dynamic Support and Resistance: Bands ser
Squeeze Box
Sinan Durkan
インディケータ
**Squeeze Box Indicator**   Squeeze Box  is a powerful technical analysis indicator developed for the MetaTrader 4 platform, designed to support day trading strategies. This indicator analyzes market movements to detect bullish and bearish breakout signals, enabling traders to capture trends early. With its customizable features and user-friendly interface, it is ideal for both novice and experienced traders. ### Features and Functions - **Bullish and Bearish Signals**: Identifies market break
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
ユーティリティ
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
FREE
MultiFiboDynamicMT4
Andrey Spiridonov
インディケータ
MultiFiboDynamicMT4 is a powerful, professional indicator for estimating the most important support and resistance levels. The main advantage is that it plots the Fibonacci levels at all timeframes simultaneously, which allows the trader to see the full picture of the possible price movement of the trading instrument! Advantages of the indicator The indicator is perfect for scalping and trading binary options. Suitable for beginners and experienced traders. Works on all timeframes. Works on any
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
インディケータ
Smart FVG インジケーター MT4 – MetaTrader 4 向け高度なフェアバリューギャップ検出 Smart FVG インジケーター MT4 は、MetaTrader 4 上で Fair Value Gap（FVG）をプロフェッショナルレベルで検出・監視し、アラートまで行うツールです。ATR ベースのフィルタリングと相場構造を考慮したロジックを組み合わせることで、ノイズを取り除き、流動性に応じて適応し、本当に重要な不均衡だけを残して精度の高い判断をサポートします。 主な特長 正確な FVG 検出：単なるローソク足のギャップではなく、市場の本質的な非効率を捉えます。 ATR ベースの精度：市場や時間軸が変わっても、低品質なシグナルを自動的にフィルタリング。 有効性のリアルタイム追跡：価格がゾーンを埋める／ブレイクすると、ゾーンが自動で延長・調整・削除されます。 カスタマイズ可能な表示：色・ラインスタイル・塗りつぶしを自由に設定し、どんなテンプレートにも合わせられます。 実用的なアラート：新規 FVG や、埋められた／無効化されたゾーンをリアルタイム通知。 パフォーマンス
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
インディケータ
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Shogun Trade
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
インディケータ
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
インディケータ
「 Dynamic Scalper System 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレンド方向
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
インディケータ
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
インディケータ
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
インディケータ
素晴らしいバックテスト 、驚異的な数字を伴う ライブ口座実績の証明 、そして あらゆる場所での統計結果 を備えたトレーディングインジケーターを購入したにもかかわらず、使用後に 口座を破綻させてしまった 経験は何度ありますか？ シグナルを単独で信用すべきではありません。なぜそのシグナルが最初に現れたのかを知る必要があります。そして、それがRelicusRoad Proが最も得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場を見る新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、暗号通貨、株式、指数向けの「 世界で最も強力で最高の取引インジケーター 」であり、トレーダーが 口座を成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。「 テクニカル分析 」と「 取引計画 」を提供し、「 初心者 」から「 上級者 」まで、「 すべてのトレーダーの成功 」を支援します。 これは、将来の市場を「 予測 」するのに十分な情報を提供する「 主要な取引インジケーター 」です。意味をなさない複数の異な
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
インディケータ
MT4マルチタイムフレームオーダーブロック検出インジケーター。 特徴 -チャートコントロールパネルで完全にカスタマイズ可能で、完全な相互作用を提供します。 -必要な場所でコントロールパネルを表示および非表示にします。 -複数の時間枠でOBを検出します。 -表示するOBの数量を選択します。 -さまざまなOBユーザーインターフェイス。 -OBのさまざまなフィルター。 -OB近接アラート。 -ADRの高線と低線。 -通知サービス（画面アラート|プッシュ通知）。 概要 注文ブロックは、金融機関や銀行からの注文収集を示す市場行動です。著名な金融機関と中央銀行が外国為替市場を牽引しています。したがって、トレーダーは市場で何をしているのかを知る必要があります。市場が注文ブロックを構築するとき、それは投資決定のほとんどが行われる範囲のように動きます。 注文の構築が完了すると、市場は上向きと下向きの両方に向かって急激に動きます。注文ブロック取引戦略の重要な用語は、機関投資家が行っていることを含むことです。それらは主要な価格ドライバーであるため、機関投資家の取引を含むあらゆる戦
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
インディケータ
ZhiBiJuJi指標分析システムは、強力な内部ループを使用して独自の外部指標を呼び出してから、サイクルの前後に分析を呼び出します。 この指標分析システムのデータ計算は非常に複雑であり（サイクルの前後に呼び出す）、そのため信号のヒステリシスが減少し、そして事前予測の精度が達成される。 このインディケータはMT4の全サイクルで使用でき、15分、30分、1時間、4時間に最適です。 購入する        マゼンタラインが表示され、マゼンタラインが0軸の上にあるとき、あなたはBuyの注文を出すことができます。 売る：       ライムラインが表示され、ライムラインが0軸を下回ると、売りを出すことができます（Sell）。 注：       注文後に反対の信号が表示された場合、最善の方法は直ちにストップロスを閉じてから注文を取り消すことです。       注文後に反シグナルがあるので、この時点でのポジション注文の損失は小さいので、ストップロスに大きな損失はありません！       私たちは利益のために大きなバンドをつかむ必要があります、そしてこの指標は大きなバンドを捉える強い能力を持っています
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
インディケータ
OrderFlow Absorption – MT4用プロフェッショナル・デルタ＆アブソープションシグナルインジケーター OrderFlow Absorptionで本物のオーダーフロー分析の力を解き放ちましょう。MetaTrader 4向けの究極のデルタヒストグラム＆アブソープションシグナルインジケーターです。あらゆる価格変動の裏側で何が起きているのかを知りたいトレーダーのために設計されており、市場を動かす隠れた買い／売り圧力や吸収イベントを明らかにします。 特徴 デルタヒストグラムの可視化：   買い圧力・売り圧力を色分けされたヒストグラムで即座に表示。 アブソープションシグナル検出：   高度なロジックで強気・弱気の吸収イベントを特定し、反転の兆しを早期に通知。 チャートマーカー：   吸収シグナルをチャート上に直接マークし、視覚的に分かりやすく表示。 ポップアップアラート：   新しい吸収シグナルが出現した際にリアルタイムで通知。 カスタマイズ可能な閾値：   弱いシグナルを除外し、高確率のセットアップに集中。 リソース管理：   大きなチャートでも高速に動作する効率的な計算。
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーターは
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
インディケータ
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
インディケータ
The BB Reversal Arrows technical trading system has been developed to predict reverse points for making retail decisions. The current market situation is analyzed by the indicator and structured for several criteria: the expectation of reversal moments, potential turning points, purchase and sale signals. The indicator does not contain excess information, has a visual understandable interface, allowing traders to make reasonable decisions. All arrows appear to close the candle, without redrawin
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
インディケータ
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
インディケータ
ゴールドラッシュ・トレンド・アロー・シグナル ゴールドラッシュ・トレンド・アロー・シグナル 指標は、XAU/USDにおける高速・短期スキャルパー向けに最適化された、正確でリアルタイムのトレンド分析を提供します。 1分足専用に設計されたこのツールは、明確なエントリーポイントを示す方向矢印を表示し、スキャルパーが変動の激しい市場状況でも自信を持って取引できるよう支援します。 この指標は、PRIMARY（主要）とSECONDARY（補助）のアラート矢印で構成されています。PRIMARYシグナルは、トレンドの方向転換を示す白と黒の方向矢印であり、SECONDARYシグナルは、PRIMARY矢印が示す方向を確認し、潜在的なエントリーポイントを示す青と赤の矢印です。 注意：トレンド方向の変化後にPRIMARYアラート矢印が1つだけ表示される場合、複数のSECONDARY青/赤矢印が表示される点に注意が必要です。SECONDARYシグナルは、シグナル基準を満たす任意のローソク足後に表示されます。したがって、長期的なトレンド移動の場合、画面に多くのSECONDARY矢印が表示されます（添付の
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
インディケータ
Introducing the Delta Volume Profile Indicator - Unleash the Power of Institutional Precision!  Technical Indicator: Are you ready to trade like the pros? The Delta Volume Profile Indicator is no ordinary tool. It’s a high-precision, cutting-edge indicator that puts the power of institutional-grade trading in your hands. This unique indicator analyses delta volume distribution in real-time, revealing the market's hidden buy/sell imbalances that the biggest financial institutions rely on to antic
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
インディケータ
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
インディケータ
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
インディケータ
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
インディケータ
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
インディケータ
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
インディケータ
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
インディケータ
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
インディケータ
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
作者のその他のプロダクト
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
インディケータ
この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。 -   より便利なインジケーター このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります)。 コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / \ # このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 外観の種類     - 情報行の表示タイプ。次の 3 つのオプションがあります。 価格に従ってください     - 価格に従う。 コメントとして     - コメントとして; 画面の選択した隅に     - 画面の選択した隅にあります。 添付用グラフコーナー     - 表示タイプを選択した場合 画面の選択されたコーナーでは、この項目を使用して 4 つのスナップ コーナーの 1 つを選択
FREE
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
インディケータ
TPSproトレンドプロ     - これは市場を自動的に分析し、トレンドとその変化に関する情報を提供し、取引のエントリーポイントを表示するトレンドインジケーターです。     描き直しなしで！ ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   説明書 英語 -   バージョン MT5 主な機能: 正確なエントリーシグナル   塗り直し不要！ 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、シグナルを発した後にそれを変更し、潜在的に預金の損失につながる可能性のあるリペイントインジケーターとは大きく異なります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できるようになります。また、矢印が現れた後、目標（利益確定）に達するか反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります 。 ストップロス/テイクプロフィットゾーンの表示 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を高めるため、市場における最適なエントリーポイントを探すためのBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。また、ストップロスレベルを時間経過とともに管理するインテリジェントなロジックを追加することで、ス
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
インディケータ
ロシア語の説明書 /  英語の 説明書 /  MT4バージョン 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効な
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
ユーティリティ
特定のストップロス レベルに基づいてポジション サイズやリスクを即座に計算できるツールは、プロのトレーダーと初心者のトレーダーの両方にとって重要です。 TRADE PRO 取引ユーティリティは、高速かつ正確な計算を提供し、時間的制約のある不安定な市場状況での意思決定を支援します。 MT4バージョン     /           追加の設置資材 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも、グリッ
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
インディケータ
説明書（ロシア語）  /  説明書 （英語）  /  バージョン MT5 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されていま
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
インディケータ
この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 バージョンMT5 -   より便利なインジケーター チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります); コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / 。 \ # インジケーターにはホットキーが組み込まれています。 キー 1 - 情報表示の種類に戻ります (価格、コメント、コーナーの右側) キー 2 - 情報表示の種類を 1 つ進みます。 キー 3 - 情報ライン表示の位置を変更します。 ホットキーは設定で再割り当てできます。 このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 表示された情報を置き換えるホット キー (戻る)   - 情報表示の種類に戻ります。 表示情報を切り替
FREE
Risk Manager Panel Info
Roman Podpora
インディケータ
TPSproリスクマネージャーパネルは 、現在の口座状況を常に把握したい方にとって便利なツールです。このパネルは当社のリスク管理システムの一部であり、より強力な TPSproリスクマネージャー 製品に統合されています。 パネルには3つの列があり、それぞれに便利な情報が表示されます。1列目には、当月初時点の口座情報が表示され、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。2列目には、設定で指定された日次リスクが表示されます。3列目には、現在の口座状況が表示されます。 ペナルティ 列には、ペナルティ時間の存在が表示されます (1 日の最大損失が 2 倍になった場合)。 TPSpro Risk Manager Panelは複数通貨に対応したインジケーターです。単一通貨ペアのチャートに適用してください。 パネルには柔軟な外観設定があり、誰でも最適な色、フォント サイズなどを選択できます。 情報パネルには、次のカスタマイズ可能なパラメーターがあります。 ブロック1       - アドバイザーの基本設定 1日あたりの最大注文数     - 1日あたりの最大注文数 ストップロスによる最大
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
インディケータ
Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
FREE
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
ユーティリティ
TPSpro リスクマネージャー   は、あらゆるトレーニングとあらゆる資本のトレーダーを対象とした、専門的なリスク管理のユニークなシステムです。取引における損失や取引における重大なミスを回避できます。 TPSpro Risk Manager は、主にスキャルパーやデイトレーダーのリスク管理に必要ですが、あらゆる取引スタイルのトレーダーによって問題なく使用されています。 パネルには 3 つの列があり、それぞれに役立つ情報が含まれています。 最初の列には、当月初めの時点でのアカウントに関する情報が表示されます。つまり、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。 2 番目の列には、設定で指定されたその日のリスクが表示されます。 3 番目の列には、現在のアカウントの状況が表示されます。 指定されたリスクを 1 日超えた場合、または注文数を超えた場合、アドバイザーはすべての注文を閉じ、新しい注文のオープンを許可しないため、トレーダーを「感情的な取引」から保護します。 「リスクマネージャー」を使用すると、次のパラメータに従って取引を制御できます。 1日あたりの損失限度額 残高損失
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
ユーティリティ
ポジションボリュームとストップロスリスクを瞬時に計算する強力な取引ユーティリティ。各取引のリスクを正確に管理し、計算ミスを排除できます。 TRADE PRO は、初心者とプロのトレーダーの両方が、変動が激しく時間的プレッシャーの大きい市場で迅速かつ自信を持って取引を決定できるように支援します。 追加の設置資材     /   MT5 VERSION 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信