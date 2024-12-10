Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し層、出力層の 3 つの基本層が含まれます。入力ノードを除く各ニューロンは、非線形活性化関数を使用します。ネットワークは、バックプロパゲーションと呼ばれる教師あり学習技術を使用してトレーニングされます。MLP の複数のレイヤーと非線形アクティベーションは線形パーセプトロンとは異なり、線形に分離できないデータ内のパターンを認識できます。高度な NN インテリジェンスにより、Aura Neuron はパターンを識別し、為替レートやトレーダーの行動の変化など、変化する市場状況に適応できます。複雑なデータを処理する能力により、より正確な予測が可能になり、時間の経過とともにパフォーマンスが向上します。

ライブ結果はここで確認してください: ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753 More signals in Profile >>>>>> Check my profile



インストール（設定方法）

Aura Neuron は、ニューラル ネットワーク アルゴリズムを搭載し、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現するように設計 されています。革新的な設計により、マーチンゲールやグリッド取引などのリスクの高い戦略が排除され、自動取引の安全なオプションとなっています。 情報：



取引可能なペア : XAUUSD、GOLD

XAUUSD、GOLD 期間: H1

最低入金額: $100

最小レバレッジ 1:20

どのブローカーでも機能しますが、ECNブローカーが推奨されます