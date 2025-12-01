Trend Lines PRO
- インディケータ
- Roman Podpora
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
トレンドラインプロ 市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。
分かりますか BOSライン 複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。
インジケーターが示す内容:
- 本当の変化 トレンド（BOSライン）
- 繰り返しエントリ 主要プレーヤーの補充
一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。
エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。ストップロスレベルを管理するためのインテリジェントな追加ロジックにより、時間の経過とともにストップロスレベルが縮小し、取引開始時の初期リスク（SLの移動）を軽減します。
- 信号強度レベル（BOS）
SL - 標準的なトレンドの変化
チョCH SL - 構造破壊と継続的な動きの可能性が高い増幅信号
メガボスSL - 価格を反転させる能力を持つ最大の市場参加者の重要なレベル
この指標は、トレンドの変化に対して 3 つの重要度レベルを使用します。
現在のトレンドはまさにこれらの重要なポイントによって決まります。
- 正確な値を表示 市場構造 - ボタン MM-BOS
構造の最後の変更を表示します
最小値と最大値の点を数値化する
グラフの中央に現在の構造の方向を示します
シグナルを使用して、構造の方向に沿って取引します。
すべてのレベルとシグナルはチャート上に残り、データの完全な透明性と信頼性を保証します。
- 互換性 この指標は、以下と併用することで最大限の効果を発揮します。 RFI LEVELS PRO は、分析と入力の精度を向上させます。
- シンプルで効果的 トレンドスキャナー
すべての時間間隔が同じ傾向に収束すると自動的に警告し、携帯電話に通知を送信する非常にコンパクトなトレンド スキャナーです。
- 信号 再描画なし
再描画しない
信号を再計算しない
バーの終了時に計算を修正します
インジケータ：
X — パネルの表示/非表示
S — トレンド方向の変化ポイントを非表示/表示
L — スーパーボス/メガボスのノックダウンレベルを非表示/表示
Great indicator which greatly helps. This is a must have