トレンドラインプロ 市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。
分かりますか  BOSライン 複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。

インジケーターが示す内容:

  • 本当の変化 トレンド（BOSライン）

    • 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。

  • 繰り返しエントリ   主要プレーヤーの補充

    • エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。ストップロスレベルを管理するためのインテリジェントな追加ロジックにより、時間の経過とともにストップロスレベルが縮小し、取引開始時の初期リスク（SLの移動）を軽減します。

  • 信号強度レベル（BOS）

    • この指標は、トレンドの変化に対して 3 つの重要度レベルを使用します。

    • SL   - 標準的なトレンドの変化

    • チョCH SL   - 構造破壊と継続的な動きの可能性が高い増幅信号

    • メガボスSL   - 価格を反転させる能力を持つ最大の市場参加者の重要なレベル

    現在のトレンドはまさにこれらの重要なポイントによって決まります。

  • 正確な値を表示 市場構造  - ボタン  MM-BOS

    • シグナルを使用して、構造の方向に沿って取引します。

    • 構造の最後の変更を表示します

    • 最小値と最大値の点を数値化する

    • グラフの中央に現在の構造の方向を示します

    すべてのレベルとシグナルはチャート上に残り、データの完全な透明性と信頼性を保証します。

  • 互換性
    • この指標は、以下と併用することで最大限の効果を発揮します。   RFI LEVELS PRO は、分析と入力の精度を向上させます。
  • シンプルで効果的 トレンドスキャナー

    • すべての時間間隔が同じ傾向に収束すると自動的に警告し、携帯電話に通知を送信する非常にコンパクトなトレンド スキャナーです。

  • 信号 再描画なし

    • インジケータ：

    • 再描画しない

    • 信号を再計算しない

    • バーの終了時に計算を修正します

    • すべてのレベルとシグナルはチャート上に残り、データの完全な透明性と信頼性を保証します。

ホットキー:
X — パネルの表示/非表示
S — トレンド方向の変化ポイントを非表示/表示
L — スーパーボス/メガボスのノックダウンレベルを非表示/表示
Jasarekay99
189
Jasarekay99 2025.12.12 16:44 
 

Great indicator which greatly helps. This is a must have

このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
インディケータ
この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。 -   より便利なインジケーター このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります)。 コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / \ # このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 外観の種類     - 情報行の表示タイプ。次の 3 つのオプションがあります。 価格に従ってください     - 価格に従う。 コメントとして     - コメントとして; 画面の選択した隅に     - 画面の選択した隅にあります。 添付用グラフコーナー     - 表示タイプを選択した場合 画面の選択されたコーナーでは、この項目を使用して 4 つのスナップ コーナーの 1 つを選択
FREE
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
インディケータ
TPSproトレンドプロ     - これは市場を自動的に分析し、トレンドとその変化に関する情報を提供し、取引のエントリーポイントを表示するトレンドインジケーターです。     描き直しなしで！ ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   説明書 英語 -   バージョン MT5 主な機能: 正確なエントリーシグナル   塗り直し不要！ 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、シグナルを発した後にそれを変更し、潜在的に預金の損失につながる可能性のあるリペイントインジケーターとは大きく異なります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できるようになります。また、矢印が現れた後、目標（利益確定）に達するか反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります 。 ストップロス/テイクプロフィットゾーンの表示 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を高めるため、市場における最適なエントリーポイントを探すためのBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。また、ストップロスレベルを時間経過とともに管理するインテリジェントなロジックを追加することで、ス
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
インディケータ
ロシア語の説明書 /  英語の 説明書 /  MT4バージョン 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効な
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
ユーティリティ
特定のストップロス レベルに基づいてポジション サイズやリスクを即座に計算できるツールは、プロのトレーダーと初心者のトレーダーの両方にとって重要です。 TRADE PRO 取引ユーティリティは、高速かつ正確な計算を提供し、時間的制約のある不安定な市場状況での意思決定を支援します。 MT4バージョン     /           追加の設置資材 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも、グリッ
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
インディケータ
説明書（ロシア語）  /  説明書 （英語）  /  バージョン MT5 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されていま
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
インディケータ
この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 バージョンMT5 -   より便利なインジケーター チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります); コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / 。 \ # インジケーターにはホットキーが組み込まれています。 キー 1 - 情報表示の種類に戻ります (価格、コメント、コーナーの右側) キー 2 - 情報表示の種類を 1 つ進みます。 キー 3 - 情報ライン表示の位置を変更します。 ホットキーは設定で再割り当てできます。 このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 表示された情報を置き換えるホット キー (戻る)   - 情報表示の種類に戻ります。 表示情報を切り替
FREE
Risk Manager Panel Info
Roman Podpora
インディケータ
TPSproリスクマネージャーパネルは 、現在の口座状況を常に把握したい方にとって便利なツールです。このパネルは当社のリスク管理システムの一部であり、より強力な TPSproリスクマネージャー 製品に統合されています。 パネルには3つの列があり、それぞれに便利な情報が表示されます。1列目には、当月初時点の口座情報が表示され、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。2列目には、設定で指定された日次リスクが表示されます。3列目には、現在の口座状況が表示されます。 ペナルティ 列には、ペナルティ時間の存在が表示されます (1 日の最大損失が 2 倍になった場合)。 TPSpro Risk Manager Panelは複数通貨に対応したインジケーターです。単一通貨ペアのチャートに適用してください。 パネルには柔軟な外観設定があり、誰でも最適な色、フォント サイズなどを選択できます。 情報パネルには、次のカスタマイズ可能なパラメーターがあります。 ブロック1       - アドバイザーの基本設定 1日あたりの最大注文数     - 1日あたりの最大注文数 ストップロスによる最大
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
インディケータ
Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
FREE
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
ユーティリティ
TPSpro リスクマネージャー   は、あらゆるトレーニングとあらゆる資本のトレーダーを対象とした、専門的なリスク管理のユニークなシステムです。取引における損失や取引における重大なミスを回避できます。 TPSpro Risk Manager は、主にスキャルパーやデイトレーダーのリスク管理に必要ですが、あらゆる取引スタイルのトレーダーによって問題なく使用されています。 パネルには 3 つの列があり、それぞれに役立つ情報が含まれています。 最初の列には、当月初めの時点でのアカウントに関する情報が表示されます。つまり、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。 2 番目の列には、設定で指定されたその日のリスクが表示されます。 3 番目の列には、現在のアカウントの状況が表示されます。 指定されたリスクを 1 日超えた場合、または注文数を超えた場合、アドバイザーはすべての注文を閉じ、新しい注文のオープンを許可しないため、トレーダーを「感情的な取引」から保護します。 「リスクマネージャー」を使用すると、次のパラメータに従って取引を制御できます。 1日あたりの損失限度額 残高損失
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
ユーティリティ
ポジションボリュームとストップロスリスクを瞬時に計算する強力な取引ユーティリティ。各取引のリスクを正確に管理し、計算ミスを排除できます。 TRADE PRO は、初心者とプロのトレーダーの両方が、変動が激しく時間的プレッシャーの大きい市場で迅速かつ自信を持って取引を決定できるように支援します。 追加の設置資材     /   MT5 VERSION 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも
Jasarekay99
189
Jasarekay99 2025.12.12 16:44 
 

Great indicator which greatly helps. This is a must have

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2025.12.15 09:08
Thank you very much! Also check out the new RFI LEVELS PRO indicator (https://www.mql5.com/ru/market/product/156637)
