Dynamic Forex28 Navigator

4.43

Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。

現在 49% オフ。

Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。
  1. Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  +
  2. Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) +
  3. CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。

インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

次世代の Strength インジケーターが提供するもの 
  • オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。

主な機能:

独自の通貨強度計算式。

  • すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。
  • トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。

ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。
  • このインジケーターに固有のユニークな機能。
  • フィボナッチは価格チャートではなく通貨の強度に適用されます。
  • 正確な反転ゾーンのためにリアルタイムの市場活動に適応します。

リアルタイムの市場モメンタム。
  • 9番目のラインは、市場がアクティブかパッシブかを示します。
  • 取引のタイミングに不可欠です。

包括的なアラートと表示。
  • 各通貨の最強の買いと売りのモメンタム。
  • 28ペアのデュアルモメンタム買いと売り。
  • 買われすぎ/売られすぎの警告、範囲外とストップ。
  • 反転とプルバックのアラート。
  • 特別なクロスレベルパターン通知。

最適化されたパフォーマンス。
  • データ呼び出しを減らしてブローカーフィードを高速化。
  • 信頼性を高める自動サポートチャート。

ユーザーフレンドリーなインターフェース。
  • チャート切り替えボタンが速い。
  • 明確なシグナルと情報を備えた直感的なレイアウト。

対象者: 
  • 初心者からエキスパートまで、すべてのトレーダーに適しています。
  • 取引戦略で通貨の強さを活用したい方に最適です。

開始方法:

Dynamic Forex28 Navigator で取引を向上させましょう。Forex 市場で優位に立つために必要な洞察とツールを手に入れましょう。

ユーザーマニュアル: こちらをクリックしてください https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

Dynamic Forex28 Navigator の新しい表示の概要。
  1. モメンタム変更トリガー 23。説明: 現在のモメンタム値入力が 23 に設定されていることを示します。指定された条件が満たされると、BUY & SELL モメンタム矢印がトリガーされます。
  2. BUY モメンタム。説明: 最も強い上昇モメンタムを持つ通貨 (例: NZD 27 買いモメンタム) を表示し、値を緑色で表示します。
  3. 売りモメンタム。説明: 最も強い下降モメンタムを持つ通貨 (例: USD -29 売りモメンタム) を表示し、値を赤色で表示します。
  4. 市場アクティビティ。説明: リアルタイムおよび市場全体の状況を 5 つのステータスで提供し、ボラティリティの高い期間には「市場が不安定!!」などの警告を表示します。
  5. 絶対通貨モメンタム。説明: 最も強いまたは最も弱い、最も強い買いおよび売りモメンタムを持つ通貨を強調表示し、トレーダーに重要な市場の動きの概要を提供します。
  6. クローズドバーの BUY/SELL (アラート付き) のデュアルモメンタムシグナル。説明: 指定された条件を満たす複数のシグナルをリストし、デュアルモメンタムを示します。各シグナルには、通貨ペア、アクション（買い/売り）、および通貨が外側の範囲を越えたか、外側の範囲に到達した条件（「交差レベル」および「外側の範囲」）の確認が含まれます。シグナルをクリックすると、対応するチャートが開きます。

バーの終値で取引し、再描画は行いません。

ダイナミック Forex28 ナビゲーターの主な入力パラメータ。


買いと売りのモメンタム設定。

  • フィボナッチ スロープ (18-26) で買いと売りのモメンタムをトリガーします。モメンタムを示すために、買いと売りのモメンタム マーケット フィボナッチ レベル (23 スロープ) を設定します。
  • 買いと売りのモメンタム矢印を描画します (サブウィンドウ)。チャートのサブウィンドウに矢印を表示して、強い通貨の買いと売りのモメンタムを示します。


デュアル モメンタム アラート設定。

  • デュアル モメンタムの矢印を描画します (メイン ウィンドウ)。検出されたすべてのデュアル モメンタム シグナル (ベース通貨とクォート通貨の強いモメンタム) の矢印を表示します。
  • デュアル モメンタムに V ラインを描画します。フィルターを使用して、確認済みのデュアル モメンタム シグナルに垂直線を描画します。
  • デュアル モメンタムをアラートします。


デュアル モメンタム フィルター設定。

  • 範囲外情報を表示。チャートに範囲外情報を表示して、より適切な分析を行います。
  • 外側の外側範囲最大レベル (100-161)。売られすぎ/買われすぎゾーンの外側の外側範囲最大レベルを設定します。
  • CS 交差レベル情報を表示。外側範囲情報とともに交差レベルを表示します。


CS アラート設定。

  • アラート外側範囲トリガー HIT。通貨の強さが外側範囲市場のフィボナッチ レベルに達したときにアラートします。
  • アラート外側範囲トリガー HOOK。通貨の強さが外側範囲から低下したときにプルバック/反転のアラートを送信します。


設定リバーサルまたは終了。

  1. アラート外側レベル HIT。外側範囲フィボナッチにヒットしたときにアラートします。
  2. アラート外側レベル HOOK (リバーサル)。潜在的なリバーサルに対してリバーサル HOOK をアラートします。
  3. HOOK 外側フィボナッチ トリガー レベル (161-262)。上記のフィボナッチ レベル。
  4. フック最小デュアル モメンタム (20-48)。
  5. 反転フック矢印（つまみ）を描きます。
  6. 外側フィボナッチストップを描きます。チャート上の外側の市場フィボナッチストップレベルを示します。
  7. 外側フィボナッチストップ値（100-261）。上記の最小フィボナッチ。


CS クロスアラート設定。

  • 通貨クロスレベル機能を有効にします。主要な市場シグナルの通貨クロスレベルサインを有効にします。
  • クロスフィボスロープ（20-46）。最小デュアルモメンタム。
  • 通貨クロスレベルをアラートします。有効にすると、通貨クロスレベルイベントのアラートが発生します。


一般アラート設定。

  • ポップアップアラートを有効にします。主要な市場イベントのポップアップアラートをオンにします。
  • 電子メールアラートを送信します。通貨の強さのシグナルの電子メールアラートを送信します。
  • プッシュ通知を送信します。アラートのプッシュ通知を携帯電話に送信します。


その他の設定。

  • クイックチャートを新しいウィンドウで開きます。 2 つの通貨名またはアラート ボタンをクリックすると、チャートをすばやく切り替えることができ、新しいペアが別のウィンドウで開きます。
  • サポート チャートを開く。ブローカー フィードを最新かつ信頼できる状態に保つために、サポート チャートを開きます。
  • アラートからペアを除外する。コンマ区切りのリストを使用して、アラートから除外するペアを指定します。
  • エキスパート (EA) に PIN を使用する。パフォーマンスを向上させるために、エキスパート アドバイザーに PIN を送信します。


ヒント: 

  1. 私のテンプレートを使用します。スターター パックを要求するメッセージを送信してください。
  2. インジケーターを中断したくない場合は、「新しいウィンドウでチャートを開く」を使用します。
  3. より高い時間枠のトレンド (モメンタム) 内にとどまります。
  4. トレード設定として通貨デュアル モメンタムを探します。
  5. 特別: MT4 チャート履歴を更新するには、7 つのサポート チャートが開きます (マニュアルを参照)。この機能は無効にできます。
  6. 取引システムとトレード例については、プロフィールのニュースとブログを確認してください。


質問がある場合はいつでもお手伝いします。今後もグリーンピップが沢山出ることを祈っています。

よろしくお願いいたします、ベルンハルト


(注: このページは自動翻訳されています。元の英語版については、https://www.mql5.com/en/market/product/122172 をご覧ください)


レビュー 7
m7m7 mo
83
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
398
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

hirojeon
30
hirojeon 2025.11.05 05:54 
 

I found too difficult to use it properly.

Bernhard Schweigert
85819
開発者からの返信 Bernhard Schweigert 2025.11.05 09:49
Let me help you. Beginners usually start with the Advanced Currency Strength28 Indicator, it’s more basic. It seems you didn’t request the starter email pack yet — I don’t automatically know who buys on MQL5. I’ll send you a private message.
m7m7 mo
83
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
398
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

Gusse8460
101
Gusse8460 2024.12.16 07:05 
 

"Hallo, ich habe mich für den Dynamic Forex28 Navigator entschieden, da ich während meines Studiums die jahrelange Entwicklung und ständige Optimierung von Bernhards Indikatoren mitverfolgen konnte. Die vielen positiven Rückmeldungen und das Fehlen einer vergleichbaren Alternative zu diesem Konzept und Preis am Markt haben mich letztendlich zum Kauf überzeugt." Gerne gebe ich Ihnen später meine Erfahrungen weiter.

Tony Born
371
Tony Born 2024.10.26 04:12 
 

I’m thoroughly impressed by Bernhard and his indicators; it’s evident that he has dedicated a significant amount of time and expertise to their creation. His trading approach is refreshingly simple yet remarkably effective. Benhards indicators offer that vital advantage that every trader aims for! This review is more than warranted. He has been exceptionally supportive, and always quick to respond and assist, especially post-purchase. Highly recommended.

bollie15
34
bollie15 2024.10.04 13:09 
 

I like this seller his indicators and I instantly see the thousands of hours of experience he has and has put into creating these indicators. I must also add to the fact that this strategy he uses in trading is super simple, something I never tought of, but once you apply it in practice with this indicator it just works. It provides an edge and that is what we need as traders, EDGE! So this review is well deserved. He helped me out a lot with anything I needed and still does, even after the sale is done. I will never trade another strategy!

Bernhard Schweigert
85819
開発者からの返信 Bernhard Schweigert 2024.10.04 13:52
Thank you so much for the excellent review, my friend! 🌟
Your kind words mean a lot, and I truly appreciate you taking the time to share your experience. If you ever need anything or have any questions, don't hesitate to reach out. Wishing you continued success and many green pips ahead! 💹😊
