初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケータは、独自の機能と秘密の数式を組み込んだ、ユニークで高品質かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の通貨ペアのアラートを表示します。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に把握することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください! 新しい基本的なアルゴリズムに基づいて構築されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速のスピードを測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアにすれば、利益を生む可能性のある取引を特定することができるのです。 通貨の勢いを示す縦の線と矢印は、あなたの取引の指針となるでしょう。 ダイナミックマーケットフィボナッチ23レベルはアラートトリガーとして使用され、市場の動きに適応します。もしインパルスが黄色のトリガーラインに当たった場