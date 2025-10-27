Game Changer Indicator
- インディケータ
- Vasiliy Strukov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。
購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ.
私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開しております。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。
設定
- トレンド変化時のアラートを有効にする - True/False – トレンドが変化した場合、チャートにアラートを表示します
- プッシュ通知を送信する - True/False – アラートのプッシュ通知をスマートフォンに有効にします
- メール通知を送信する - True/False – トレンド変化のメール通知をメールで送信します
love this indicator specialy on 1 min trading ..