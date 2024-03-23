まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。
アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。
「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。
デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイトレーディングおよび短期トレード向けに設計されています。
デイトレーディングおよびスウィングトレーディング戦略：価格の大きな動きを目指すデイトレーダーおよびスウィングトレーダーのための信頼性のあるツールとして使用できます。
複数の通貨と市場：信頼性の高い精度で異なるインストゥルメントや市場で機能します。
複数の時間枠：良好なパフォーマンスで複数の時間枠で使用できます。
安定性：すべてのインジケーターは再描画されず、再描画されず、遅れず、信頼性のあるシグナルを提供します。
シグナルの明瞭さ：明確なエントリーポイントとエグジットポイントのための矢印シグナルを提供します。
リアルタイムアラート：取引エントリー、SL、およびTPアラートを通知します。
複数の利益水準：フィボナッチを使用して最大8つの利益水準を提供します。
詳細な分析：高い時間枠のトレンド分析とライブトレードモニタリングを提供します。
適応色コーディング：キャンドルの色コーディングを使用して価格の強さとモメンタムを反映します。
モダンで使いやすいインターフェースとパネル：プロトレーダーが日常的に使用するすべての基本的および高度なトラッキングを提供します。
特徴：
- 再描画されず、再描画されず、遅れないインジケーター
- 最大アクティベーション
- MTFトレンドスキャナー
- モダンで使いやすいインターフェースGUI
- 複数のインジケーターを1つにまとめる
- デイリー、デイリー、およびスウィングトレーディング戦略
- プロプライエタリ企業の準備完了
- エントリーポイントとエグジットポイントと矢印
- 電話とメールでのアラート
- MTF分析
- すべての時間枠のトレンド％の計算
- ストップロス
- 複数のテイクプロフィット
- トレーリングストップ
- 売買トレード
- 潜在的な勝率の%表示とトータルトレード数
- ライブトレーディングタイムセッション
- ライブデイリー、週次、およびオールタイムプロフィット
- ライブデイリーコミッション計算
- 入札と要求価格の表示
- ライブスプレッドの表示
- キャンドルタイマー、現地時間、サーバー時間
- 端末ステータス接続/切断
- アカウント通貨の表示
- パネルを使用して時間枠を変更する
推奨事項：
- 通貨とペア：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD...
- 時間枠：H1。
- アカウントタイプ：任意のECN、低スプレッドアカウント。
It's really a great job. I bought two indicators from him. It's really worth every dollar you spend. He's a decent and respectful person who answers all your questions.