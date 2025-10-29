Score EA Tsvetan Tsvetanov 5 (1) エキスパート

MT5バージョンの完全自動適応型取引システム「Score EA」をご紹介します。この新しいバージョンは、取引体験を新たな高みに引き上げるために、機能と能力が大幅に強化されています。 主な更新内容： 最大28のシンボルをサポートし、市場の露出と多様化を広げます。 ユーザーインターフェースの拡張、完全なポジションリストと手動制御ボタンが追加され、柔軟性が向上しました。 取引決定とパフォーマンスを向上させるために設計された新しい取引アルゴリズムと改善された機械学習モデル。 多くのシステムが外部のAIリソースやChatGPTのような一般的な言語モデルに依存するのに対し、私たちの「Score EA」システムは、独自に開発された専用の機械学習アルゴリズムによって動作しています。これらのモデルは取引専用に設計されており、時系列データ内の統計的に重要なパターンを検出するために特化しているため、市場での独自の優位性を提供します。 主な特徴： 高度な取引ロジック ：独自の機械学習および統計モデルに基づいています。 高度にカスタマイズ可能 ：外部設定により、市場の状況や個人の好みに合わせて戦略を調整できます