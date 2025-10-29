Two Sided Scalp

4.2

Two Sided Scalpは、取引する2つのペアを選択でき、両方のペアが1つのチャート上で同時にスキャルピングされます。

推奨ペアの例（GBPUSDとUSDCHF、EURUSDとUSDCHF、AUDUSD とGBPUSD）

Two Sided Scalpのライブシグナルが利用可能です！現在の価格は値上げ予定。期間限定価格 99 USD

  • グリッドなし、マーチンゲールなし

推奨設定

  • チャート：1つのチャートで2つのシンボルを取引（シングルチャート設定）
  • 時間枠：H1

入力項目

  • ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択
  • 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ
  • 自動ロット - この口座通貨量あたり0.01ロット
  • 最大スプレッド - ポジションを開く際の許容最大スプレッドを設定
  • 固定ストップロス - 固定ピップ数のストップロス
  • NFPフィルターを有効にする - 有効にすると、NFPニュース発表中は取引しません
  • 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算
  • マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー
  • コメント - 注文コメント
レビュー 12
108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

おすすめのプロダクト
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
エキスパート
Pivot Hunter EA 「Pivot Hunter EA」は、 CADJPY （カナダドル/円）通貨ペアの**1時間足（H1）**専用に開発された、特化した自動売買プログラム（EA）です。その戦略は、プライスアクションと市場の勢いを分析し、相場の転換点となりうるポイントを特定するように設計されています。 このEAのロジックの中核は、複数のインジケーターによるシグナル確認システムです。パラボリックSAR、オーサムオシレーター（AO）、相対力指数（RSI）、アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）といった klassischen インジケーターからのシグナルを組み合わせます。これらの異なる分析ツール間でシグナルの一致を条件とすることで、信頼性の低いシグナルを除外し、より確度の高いセットアップに焦点を当てることを目指します。 本EAは、特定の金融商品に対して「設定後は任せる（set-and-forget）」アプローチを好むトレーダーのために構築されており、すべての内部パラメーターはCADJPYペア固有の値動きの特性に合わせて慎重に調整されています。 主な特徴 CADJPYに特化：  
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
エキスパート
THE KRAKEN があなたのためにマイニングします。 割引価格でご購入希望の方は、Telegramの[@glownx]までご連絡ください。マーケットプレイスは手数料が高いため、直接購入することを好みます。 推奨通貨ペア： EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USTEC、XAUUSD、BTCUSD 1分〜5分足で高い利益を狙えます プロップファーム向けに最適化済み 使用前に入力設定を推奨値に変更してください。 トレーリングストップロス： 20 トレーリングストップが有効になるまでの利益ポイント： 25 このEA（エキスパートアドバイザー）はスキャルピング用です。 サポートラインやレジスタンスライン、高値・安値のレベルを利用して注文を行います。 注文が実行された後は、ストップロスを自動で追尾し、損失を回避しつつ利益を守ります。 6ヶ月間レンタル可能 6ヶ月間の利益でEAの代金が回収可能 注意： スプレッドが非常に低い、またはゼロのブローカーを使用してください。 手数料のない口座を推奨します（例：0.10ピップ程度のスプレッドが理想）。 スプレッドが大きい、または1取引ごと
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
エキスパート
The Catalyst EA The Catalyst EAは、MetaTrader 5プラットフォーム用に設計された、高度な自動売買ソフト（EA）です。特に AUDUSD通貨ペア の H1タイムフレーム での取引に特化して開発されました。このEAは、複数のインジケーターを組み合わせた戦略を採用し、市場の潜在的な反転や調整を特定して利益を得ることを目的としています。 その設計の主眼は堅牢なリスク管理にあり、動的なロットサイズ計算と多層的な取引保護機能を用いて、お客様の資金を効果的に管理します。 戦略 The Catalyst EAは、評価の高い複数のテクニカルインジケーターを組み合わせ、多角的な視点から市場環境を分析します。 パラボリックSAR を利用して、潜在的なエントリーおよびエグジットポイントを特定します。これは、動的なトレーリングストップロスの基盤としても機能します。 オーサムオシレーター は、市場のモメンタム（勢い）を測定し、潜在的な値動きの強さを確認するために使用されます。 RSIフィルター が、買われすぎ・売られすぎの状態を評価し、市場の極端な状況でのエントリーを回避す
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
エキスパート
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
エキスパート
誇張もなく、無謀なリスクもなし。最小限のドローダウンでトレードする：One Man Army は、個人トレードにもプロップファームトレードにも対応したマルチカレンシー自動売買システムです。 短期および中期の市場調整や反転を狙うスキャルピング戦略を採用し、**指値の保留注文（リミットオーダー）**で取引を行います。 このトレーディングボットは方向を予想しません。最も有利な価格帯で高精度にエントリーします。まさにあなたが求めていたスタイルです。では、詳しく見ていきましょう。 テストには、EURCAD通貨ペア、M15時間枠を使用してください.  One Man Army は、複数の資産とさまざまな市場局面における広範なテストに基づいて開発されました。このシステムの動作は安定的で予測可能、そして分析しやすい設計です。コントロール、安全性、そして体系的なアプローチを重視するトレーダーのために作られています。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here LIVE SIGNAL "М15" -   Click here Installation and setu
SchermanActionPro
AutomaticTrading
エキスパート
SchermanActionPro のご紹介:Automatictrading の新しい自動取引ボット Automatictrading は、SchermanActionPro をご紹介できることを誇りに思っています。 注目の機能:  • 設定可能なインジケーター: Ivan の推奨に従って、平均とローソク足の数を調整します。  • 運用の柔軟性: 購入か販売かを選択します。  • 利益確定: ATR または逆シグナルに基づく固定オプション。  • Loss Stop: ATR または逆の信号に従って固定に設定可能。  • ロットタイプ: 固定ロットの選択、アカウントの % または固定金額での固定リスク。  • 最大バッチ保護: 設定可能。  • ピップと滑りのサイズ: 完全に調整可能。  • フィルタと出力: ATR およびスプレッド レベルに従って入力フィルタと出力フィルタをアクティブにします。  • 利益確定と部分損失決済: レベルごとに設定可能。  • トレーリングストップと損益分岐点: 距離、パーセンテージ、スリッページを設定可能。  • キャンドルの数による出力: 設定可能
TrendFusion X
Daniel Mandachi
エキスパート
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
エキスパート
Synapse Trader: トレードの新たな可能性を開くニューラルネットワーク 市場を分析するだけでなく、日々学習し、変化する市場環境に適応するインテリジェントなアシスタントとなるアドバイザーを想像してください。Synapse Traderは、先進的なニューラルネットワーク技術を基にしたユニークなツールで、市場の微細なシグナルを捉えることができます。ただのアドバイザーではなく、思考し、予測し、進化する「生きたニューラルネットワーク」です。 限定特別価格として、ホリデー期間中にSynapse Trader EAを399ドルで提供します。その後、価格は大幅に上昇します。この機会をお見逃しなく！ 残り5つのコピーが399ドルで購入可能です。 プライベートチャンネルに加入するには、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 購入後に必ずご連絡ください。アドバイザーの設定をサポートいたします。 Synapse Trader は、トレーディングにおけるニューラルネットワークの可能性を最大限に引き出すために開発されました。数百の要因に基づいて市場を深く分析し、的確な意思決定を支援するツールをト
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
エキスパート
Aureus Quantum Surge-H 1を放出する金自動取引の潜在力 特別特典：時価$799（タイムセール）！次の価格：899ドル 実際のアカウント信号アドレス： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+紹介+売り手 Aureus Quantum Surge-H 1は、H 1時間枠でXAUSD（ゴールド）を取引するために設計された最先端の専門家コンサルタント（EA）です。多様な技術指標と安定したリスク管理戦略を組み合わせ、激動する金市場で持続的なパフォーマンスを提供している。 EAについて： Aureus Quantum Surge-H 1は2003年から2018年にかけて厳格な開発と最適化を行い、4 ~ 6つの最適化段階の漸進的な順方向最適化方法を使用した。この方法は優れたロバスト性を確保し、過度な最適化を回避し、実際の取引環境で信頼性を高めることができます。また、2020年以前からEAはリアルタイムで使用されており、テスト結果を「線形」に遡及したり、データを偽造したりする心配なく、そのパフォ
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
エキスパート
このEAは，Meta Trader 5プラットフォーム向けのシンプルな自動取引システムです．パラボリックSARを用いて，市場のトレンドを見極めてロットサイズを自動的に調整し，コツコツと利益を積み上げていきます． 主な特徴 ロットサイズの調整にマーチンゲール法を用いません． 外国為替市場閉場前にポジションを持っている場合，そのポジションは週末に持ち越しされます． このEAは複数のポジションを同時に持つことを前提としているため，利用しているブローカーのMT5口座がヘッジングシステムタイプであることを確認してください． どの執行方式・フィルポリシーであっても対応できる回路をEAに組み込んでいます． 注文価格がストップレベルに違反していた場合には自動調整が行われます． 推奨設定 シンボル：USDJPY タイムフレーム：M5(5分足チャート) デポジット：最低1,000ドル(100,000円)を推奨します すべてのパラメータはデフォルト値に設定することを推奨します．TradeVolumeは証拠金に応じて増やすことができますが，その分リスクも高まります．TakeProfitとStopLoss
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
エキスパート
GoldPulser EA - マルチ通貨対応の高度なスキャルピング・トレンドフォロー自動売買システム GoldPulser EA   は、スキャルピングの精度とトレンドフォローの信頼性を融合させた、洗練された自動売買システム（エキスパートアドバイザー）です。安定した収益を求める外国為替（FX）トレーダーのために設計され、独自開発のアルゴリズムを使用して、複数の通貨ペアにわたる高確率のトレード機会を識別します。 【主な特徴】 マルチタイムフレーム分析:   M5（5分足）からH4（4時間足）までの複数の時間軸を同時に分析し、最も精度の高いエントリーポイントを特定します。市場のノイズをフィルタリングし、真のトレンドの転換点やブレイクアウトを捉えます。 高度なリスク管理:   固定ロットに加え、口座残高の一定百分比に基づくダイナミックなロットサイズ計算機能を搭載。最大ドローダウン限度、一日の最大損失限度、トレードごとのリスク設定など、多層的な防衛機制により、資金を保護します。 組み込み経済ニュースフィルター:   高インパクトな経済指標発表前後の極端なボラティリティやスプレッドの急拡大を自
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
エキスパート
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo ゴールド・スナイパー | トレンド・スイング戦略 | 安定した資産成長 Aurum Gold Ambushは、**XAUUSD（ゴールド）に特化した、忍耐と正確さを重視したトレーディングシステムです。毎分トレードするような高頻度ボットとは異なり、このアルゴリズムはスナイパー（狙撃手）**のように振る舞います。完璧なセットアップを待ち、最大の動きを捉えるために一撃を放ちます。 このEAは、量より質を優先し、長期的な資本成長のために設計されています。 ️ このEAはあなたに適していますか？（必ずお読みください）  * 1時間ごとのトレードや派手な「アクション」を求めている方は購入しないでください。  * 「一攫千金」を狙うギャンブルツールを求めている方は購入しないでください。  * 1回の完璧なスイングトレードが、50回の小さなスキャルピングトレードよりも価値があると理解している方はご購入ください。  * プロフェッショナルなリスクリワード比率で、着実に資産を増やしたい方はご購入ください。
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
エキスパート
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
エキスパート
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
エキスパート
Functional Overview Momentum Scalping Engine: Purpose: The EA is designed for rapid, short-term trades—scalping the market by capturing small, quick gains from significant momentum shifts. Core Functionality: It monitors market data in real time to identify brief but strong momentum bursts. When conditions meet preset thresholds, the scalper quickly enters and exits trades, ensuring swift profit realization while limiting exposure. Image Recognition Integration: Purpose: Beyond traditional n
VeloxGrid AI
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
エキスパート
How to Use It Open MetaEditor in MT5. Create a new EA ( File > New > Expert Advisor ). Name it something like SimpleGoldSELL . Paste the full code and compile. Attach it to the XAUUSD chart on any timeframe. ️ Tips This EA only sends one SELL order when attached. Test on a demo account first . Adjust LotSize , StopLoss , and TakeProfit based on your broker's gold settings. Let me know if you want to: Automatically re-enter a sell if the trade closes Add moving averages for signal confirmatio
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
エキスパート
稼ぎと研究のためのツール。 トレーディングシグナルと戦略の中核は、価格予測パターンを形成するための著者のアルゴリズムに基づいています。どんな楽器にも使えます！ MA「九尾の狐」に基づく制御システムが追加され、市場、機器、および作業期間に合わせて信号を可能な限り正確に更新および調整します。 対象：すべての市場のすべての商品（例外があります）。 対象者：ヘッジファンド、ファンドおよび資産運用会社、投資運用会社、投機家、投資家および利害関係者。 .................................................................................................................................................................................
Euro Sniper Pro
Suwanon Kosiri
エキスパート
Euro Sniper Pro is a high-precision trading algorithm engineered specifically for EURUSD . Unlike high-frequency scalpers, this EA adopts a "Sniper" approach—patiently waiting for high-probability setups on the M15 timeframe (and higher) before executing a trade. Designed for traders who seek consistent growth with a safety net, Euro Sniper Pro incorporates a Smart Recovery Calculation . If the market moves against an order, the internal algorithm calculates the precise volume and position for r
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
エキスパート
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
エキスパート
MT5バージョンの完全自動適応型取引システム「Score EA」をご紹介します。この新しいバージョンは、取引体験を新たな高みに引き上げるために、機能と能力が大幅に強化されています。 主な更新内容： 最大28のシンボルをサポートし、市場の露出と多様化を広げます。 ユーザーインターフェースの拡張、完全なポジションリストと手動制御ボタンが追加され、柔軟性が向上しました。 取引決定とパフォーマンスを向上させるために設計された新しい取引アルゴリズムと改善された機械学習モデル。 多くのシステムが外部のAIリソースやChatGPTのような一般的な言語モデルに依存するのに対し、私たちの「Score EA」システムは、独自に開発された専用の機械学習アルゴリズムによって動作しています。これらのモデルは取引専用に設計されており、時系列データ内の統計的に重要なパターンを検出するために特化しているため、市場での独自の優位性を提供します。 主な特徴： 高度な取引ロジック ：独自の機械学習および統計モデルに基づいています。 高度にカスタマイズ可能 ：外部設定により、市場の状況や個人の好みに合わせて戦略を調整できます
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
エキスパート
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% off ($600) until January 1,2026, then $1,200. sample   .set file for XAUUSD 5 Minute   is in the comment section. A compact, battle-tested money-management brain tuned for Gold (XAUUSD) with a clear HUD, challenge tracking and reliable position management. SMC CT5F automates position management for XAUUSD by focusing on disciplined risk control rather
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
エキスパート
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Unleash Precision. Dominate the Synthetic Markets. MADVENOMPRO ALGO EA is a cutting-edge, trend-following Expert Advisor engineered exclusively for synthetic indices, specifically the Boom and Crash markets. It combines institutional-grade market analysis, smart trade management, and advanced loss mitigation into a fully automated system — built for traders who demand accuracy, consistency, and dominance. Core Features: Smart Trend Detection : Analyzes H1 to M5 stru
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
エキスパート
LUNOX SYNTH — Smart S/R + Candle-Pattern EA for Deriv (MT5) LUNOX SYNTH is a precision entry Expert Advisor built for the Deriv Step Indices (Step 100–500) it also trades EURUSD & GBPUSD on MetaTrader 5 . It combines continuous Support/Resistance (S/R) mapping , a “lock & retest” breakout engine , and price-action confirmations  to time entries with disciplined risk control. Inputs (highlights) Symbols : Enable Step 100–500 individually CandlePatternTF : default M15 (choose what fits your strate
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
エキスパート
FX取引で成功するための鍵は、規律、忍耐力、そして私たちが独自に開発したリアルな取引量分析のような明確なエッジです。 これは私たちの10年間のFX取引の経験であり、これらの重要な要素はすべてStein Investments Expert Advisor（SIEA）シリーズにまとめられています。 SIEA ZENは、非常にバランスのとれたリスク・リターン比を提供し、すべての市場の状況を容易に生き抜くことができます-コロナ、ブレグジットなどの最も重大なものでさえも。 このシステムの堅牢性は、素晴らしいパフォーマンスに加えて、ユーザーにとってより重要な「安心感」をもたらします。それが、私たちが「ZEN」と呼ぶ理由です。 FAQ（よくある質問）、バックテストレポート、正しいサマータイム設定のためのヒントなど、より詳しい情報は SIEA FAQ をご覧ください。 トレーディングスタイル SIEA ZENは、USD、CAD、EUR、CHF、GBP、AUD、NZD、JPYの8つの主要通貨をベースとした28の取引ペアすべてを取引します。 当社独自の出来高分析により、市場の不均衡とその度合い
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
エキスパート
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligence at the Service of Your Trading! Have you ever wanted a trading system capable of working 24/5, making precise decisions, and minimizing risk? PrimeTrend EURUSD EA is the solution you've been searching for! Designed to dominate the EUR/USD market with advanced trend-based strategies and technical analysis, this Expert Advisor is here to revolutionize the way you trade. Why Choose PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excellent Performance Based on a proven strategy that le
Zor AI
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
ZOR AI — AI主導の金取引マスターの先駆者 ZOR AIは、自動取引における人工知能の最高峰であり、変動の激しいXAUUSD（金）市場のために特別に設計されています。数十年にわたる市場データを網羅した膨大な履歴データベースを活用し、高度な機械学習アルゴリズムと多層ニューラルネットワークを組み合わせることで、ZOR AIは市場の動きに反応するだけでなく、市場を予測します。この強力なEAは、パターン、ボラティリティの変化、そして世界経済の兆候をリアルタイムで学習し、従来の戦略を凌駕する高精度な取引を実現します。経験豊富なトレーダーでも、プロップファームの課題に挑むトレーダーでも、ZOR AIは安定した収益性への道を歩む、頼りになる味方です。 これは非常に重要です！エキスパートアドバイザーをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項と最適化されたSETファイルを含む手順をお送りします。 コアテクノロジー * 大規模データ基盤 — 過去の金価格動向、経済指標、センチメントデータなど、膨大なデータベースを基盤とし、深層パターン認識と予測モデリングを可能にし
Chomper MT5
Mark Taylor
エキスパート
Introducing the Financial Market " Chomper EA ", a pioneering " Smart Fully Automated Trading System " equipped with advanced filters designed to optimize profitability. Developed over a decade by a team of experienced traders and coders, this expert advisor employs three distinct strategies to analyze and trade the most liquid major currency pairs. Also, checkout " Nacho ", " Chomper's " baby cousin! Don't Buy The Backtest, Buy the Working System -->  Live Signals -->   Click Here   Time Limite
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
エキスパート
Product Description Ready to master one of the world's most dynamic instruments? Stop guessing the direction of the Gold market and start trading based on confirmed price patterns with Azaha Pattern Breakout. Designed specifically for the modern trader, Azaha Pattern Breakout is a premium Expert Advisor (EA) that automates a disciplined and objective breakout trading strategy. It allows you to execute opportunities in the XAUUSD market with precision, 24 hours a day, 5 days a week. The Philo
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
BOOSTER FOR MT5は、FOREX市場での日常業務のためのプロのスカルパーアドバイザーです。取引では、経験とともに、トレーダーは通常、ストップ注文の蓄積レベル、価格、時間が市場で重要な役割を果たすことを理解するようになります。この戦略は、このFOREX Expert Advisorで実装されており、この製品の使用を楽しむだけでなく、その開発にも参加していただければ幸いです。フィードバックは、https：// www.mql5.com/en/に残してください 。市場/製品/ 45915＃！タブ=レビュー MT4バージョン：https：// www.mql5.com/en/market/product/45915 オプション： 価格-割り当てられた期間内にトラバースする必要がある価格の距離。 TIME-割り当てられた時間（秒単位）。 HL_PERIOD-レベルを決定するためのバーの数。 HL_TIMEFRAME-レベルを決定するための時間枠。 BREAKTHROUGH_LEVEL-レベルを突破した後に注文を開きますか？; MAGIC_NUMBER-取引のマジックナンバ
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 199 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
Two Sided Scalp MT4
Connor Michael Woodson
5 (2)
エキスパート
Two Sided Scalpは、取引する2つのペアを選択でき、両方のペアが1つのチャート上で同時にスキャルピングされます。 推奨ペアの例（GBPUSDとUSDCHF、EURUSDとUSDCHF、AUDUSD とGBPUSD） Two Sided Scalpのライブシグナルが利用可能です！現在の価格は値上げ予定。期間限定価格 75 USD グリッドなし、マーチンゲールなし 推奨設定 チャート：1つのチャートで2つのシンボルを取引（シングルチャート設定） 時間枠：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この口座通貨量あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開く際の許容最大スプレッドを設定 固定ストップロス - 固定ピップ数のストップロス NFPフィルターを有効にする - 有効にすると、NFPニュース発表中は取引しません 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー コメント - 注文コメント
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
エキスパート
ビットコイン・クロスヘッジは、BTCUSDでポジションを取りながら、EURUSDとGBPUSDで反対のポジションを取り、それらを同時に管理します。 現在の価格は値上げ予定です。期間限定価格 50 USD グリッドやマーチンゲールを使用せず、同じチャートで2つの通貨ペアを取引します。 推奨 チャート: BTCUSD シングルチャート設定 時間足: H1 入力 クロスペア選択 - ゴールドクロスペアを選択 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この口座通貨額ごとに0.01ロット 最大スプレッド - pips単位で最大スプレッドを指定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動的に計算 マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー コメント - 注文コメント
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (1)
エキスパート
Bitcoin Fear & Greed Scalper - インターネットからのリアルタイムのビットコイン感情分析 史上最高のトレーダーの一人は「他人が恐れているときに買い、貪欲なときに売る」という原則に従っていました。この格言を念頭に置いて、Bitcoin Fear & Greed Scalper は動作します。 Bitcoin Fear and Greed Index は、ビットコイン市場に影響を与えるあらゆる社会的要因を総合的に分析し、読みやすい1つの数値にまとめたものです。市場の勢いやボラティリティ、SNS投稿、Google検索トレンドなど、信頼性の高いファンダメンタルベースの情報源を自動でスキャンします。これはテクニカル指標だけでは決して得られない、非常に高度な分析方法です。 アドバイザーが開くすべてのポジションは単独でエントリーされ、グリッドやマーチンゲールのようなリスキーな資金管理手法は使用されません。カスタマイズ可能なストップロスと、利益確定のためのダイナミックなトレーリングストップがあります。 セットアップは非常に簡単です：Metatrader の WebReque
Synaptica MT4
Connor Michael Woodson
エキスパート
Synapticaは、一貫した信頼性を提供し、先進的なAI駆動戦略であなたの利益を守るように設計されています。自律的なリスク管理システムは、変化する条件に動的に適応し、常に最適な資本保護を確保します。リアルタイムの適応監視により、Synapticaは潜在的な脅威を予測し、反応し、不安定な変動でも安定性を維持します。そのインテリジェントなフィードバックループは、リスクモデルを継続的に微調整し、資本の安全性を進化させながら強化します。 重要！購入後に連絡して、説明書とボーナスを受け取ってください！ 動的予測モデリング : 複雑なデータストリームを継続的に分析し、高度な先見性を持ってトレンドと結果を予測します。 認知データ融合 : 異なるデータソースを統合し、多次元分析を通じて意思決定を強化します。 量子インスパイアード最適化 : 次世代の最適化アルゴリズムを活用し、前例のない計算速度と精度を解放します。 多次元パターン認識 : 広大なデータセットを通じて複雑なパターンを特定し、従来のモデルでは到達できない洞察を提供します。 推奨 チャート: XAUUSD タイムフレーム: H1 入力
Rise of the Planet of the Apes MT4
Connor Michael Woodson
エキスパート
猿の惑星の台頭は、低ボラティリティのスキャルピングシステムです。 重要！購入後に連絡してください。説明とボーナスがあります！ 猿の惑星の台頭のライブシグナルが近日公開！現在の価格は上昇予定。期間限定価格 50米ドル シングルショット、グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引にストップロスあり 推奨 チャート：GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間枠：M30 入力 ロットサイズモード - 自動ロットまたは固定ロットを選択 ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロットサイズ - このバランスごとに0.01ロット 注文数 - 発注する注文数 最大利食い - ポイントでの最大利食い スマートTP - スマートTPを有効にする ストップロス - ポイントでの最大ストップロス 最大ドローダウン - 最大ドローダウンの設定 スリッページ - 許容される最大スリッページ 利益で終了 - 取引セッション終了後に利益で終了を有効にする GMTオフセット - GMTオフセットを選択 取引時間 - 1日の取引時間 最大保有時間 - 最大保有時間 金曜日の取引 - 金曜日の取引を有効または無
Rise of the Planet of the Apes MT5
Connor Michael Woodson
エキスパート
猿の惑星の台頭は、低ボラティリティのスキャルピングシステムです。 重要！購入後に連絡してください。説明とボーナスがあります！ 猿の惑星の台頭のライブシグナルが近日公開！現在の価格は上昇予定。期間限定価格 50米ドル シングルショット、グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引にストップロスあり 推奨 チャート：GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間枠：M30 入力 ロットサイズモード - 自動ロットまたは固定ロットを選択 ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロットサイズ - このバランスごとに0.01ロット 注文数 - 発注する注文数 最大利食い - ポイントでの最大利食い スマートTP - スマートTPを有効にする ストップロス - ポイントでの最大ストップロス 最大ドローダウン - 最大ドローダウンの設定 スリッページ - 許容される最大スリッページ 利益で終了 - 取引セッション終了後に利益で終了を有効にする GMTオフセット - GMTオフセットを選択 取引時間 - 1日の取引時間 最大保有時間 - 最大保有時間 金曜日の取引 - 金曜日の取引を有効または無
フィルタ:
Mohsen Moshiri
277
Mohsen Moshiri 2025.12.18 11:54 
 

Unfortunately the expert trades randomly—buying and selling without reason—closes positions at tiny take-profits, and holds losing trades forever with no exit plan. This expert is unusable.

108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

Dang Van Luu
187
Dang Van Luu 2025.11.30 01:27 
 

SCAM EA: The backtest is fake; in reality the EA performs very poorly and only loses money.

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.11.28 21:57 
 

Very cool 1st moth of trade with it 8)))

shogun1543
456
shogun1543 2025.11.26 10:16 
 

4 Stars

Kap Biene
124
Kap Biene 2025.11.23 14:11 
 

So far the bot works great for my 1st week. It did good profits on auto lot setup for EURUSD and USDCHF / GBPUSD and AUDUSD. However, I just wonder if it has a stop loss or not. I'll update a review by next month.

Bin Xie
851
Bin Xie 2025.11.19 07:18 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Yo-san
119
Yo-san 2025.11.10 02:35 
 

This is the best EA. Amazing!! I wish you and everyone the best.

Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.11.06 12:36 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Krisztian Pataj
63
Krisztian Pataj 2025.11.03 06:56 
 

It looks very promising, and the author responds quickly. I'll keep updating.

レビューに返信