MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndOnMouseUp 

OnMouseUp

控件的 "鼠标抬起" 事件处理器。

virtual bool  OnMouseUp()

返回值

true 如果事件已经被处理, 否则 false。

注释

当在控件之上释放鼠标左键时 "鼠标抬起" 事件触发。