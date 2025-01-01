MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CRadioButtonOnEvent CreateOnEventTextColorStateCreateButtonCreateLabelOnClickButtonOnClickLabel OnEvent チャートイベントハンドラ virtual bool OnEvent( const int id, // 識別子 const long& lparam, // long 型のイベントパラメータ const double& dparam, // double 型のイベントパラメータ const string& sparam // string 型のイベントパラメータ ） パラメータ id [in] イベント識別子 lparam [in] 参照で渡された long 型のイベントパラメータ dparam [in] 参照で渡された double 型のイベントパラメータ sparam [in] 参照で渡された string 型のイベントパラメータ 戻り値 イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false Create Text