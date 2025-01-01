整数型
MQL5 では整数は 11 の型で表されます。そのうちのいくつかは、プログラムロジックで必要とされる場合、他の型と一緒に使用されますが、この場合は型キャストの規則を覚えていなければなりません。
下の表は各型の特徴を示します。また、最後の列は、各型に対応する C++ の型を示します。
|
Type
|
バイトサイズ
|
最小値
|
最大値
|
C++
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char、BYTE
|
1
|
0（false、偽）
|
1（true、真）
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short、wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short、WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int、DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int、COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0（1970.01.01 0:00:00）
|
32 535 244 799（3000.12.31 23:59:59）
|
__time64_t
整数型の値は、数値定数、色リテラル、日付時刻リテラル、文字定数と 列挙としても表示出来ます。
追加の整数型エイリアス（C/C++互換性のため）
コードを他の言語（C/C++など）から移植しやすくするために、MQL5言語に標準整数型のエイリアスが追加されました。これらのエイリアスは新しい型を導入するものではなく、MQL5に既存する型の別名です。これらのエイリアスは、基本型が使用できるすべての文脈で使用することができます。
|
種類
|
対応するMQL5型
|
サイズ（バイト）
|
符号
|
最小値
|
最大値
|
int8_t
|
8
|
signed
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
unsigned
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
signed
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
unsigned
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
signed
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
unsigned
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
signed
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
unsigned
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
これらのエイリアスは、特に高いプラットフォーム互換性が求められるプロジェクトにおいて、既存のライブラリやアルゴリズムをC/C++からMQL5へ移植する際に役立ちます。すべての新しい名前は、スクリプト、EA、およびインジケーターで使用可能です。
参照