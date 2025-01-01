整数型

MQL5 では整数は 11 の型で表されます。そのうちのいくつかは、プログラムロジックで必要とされる場合、他の型と一緒に使用されますが、この場合は型キャストの規則を覚えていなければなりません。

下の表は各型の特徴を示します。また、最後の列は、各型に対応する C++ の型を示します。

Type バイトサイズ 最小値 最大値 C++ char 1 -128 127 char uchar 1 0 255 unsigned char、BYTE bool 1 0（false、偽） 1（true、真） bool short 2 -32 768 32 767 short、wchar_t ushort 2 0 65 535 unsigned short、WORD int 4 - 2 147 483 648 2 147 483 647 int uint 4 0 4 294 967 295 unsigned int、DWORD color 4 -1 16 777 215 int、COLORREF long 8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong 8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64 datetime 8 0（1970.01.01 0:00:00） 32 535 244 799（3000.12.31 23:59:59） __time64_t

整数型の値は、数値定数、色リテラル、日付時刻リテラル、文字定数と 列挙としても表示出来ます。

追加の整数型エイリアス（C/C++互換性のため）

コードを他の言語（C/C++など）から移植しやすくするために、MQL5言語に標準整数型のエイリアスが追加されました。これらのエイリアスは新しい型を導入するものではなく、MQL5に既存する型の別名です。これらのエイリアスは、基本型が使用できるすべての文脈で使用することができます。

種類 対応するMQL5型 サイズ（バイト） 符号 最小値 最大値 int8_t char 8 signed -128 127 uint8_t uchar 8 unsigned 0 255 int16_t short 16 signed -32 768 32 767 uint16_t ushort 16 unsigned 0 65 535 int32_t int 32 signed - 2 147 483 648 2 147 483 647 uint32_t uint 32 unsigned 0 4 294 967 295 int64_t long 64 signed -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 uint64_t ulong 64 unsigned 0 18 446 744 073 709 551 615

これらのエイリアスは、特に高いプラットフォーム互換性が求められるプロジェクトにおいて、既存のライブラリやアルゴリズムをC/C++からMQL5へ移植する際に役立ちます。すべての新しい名前は、スクリプト、EA、およびインジケーターで使用可能です。

