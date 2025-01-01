ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス言語基礎データ型整数型 

整数型

MQL5 では整数は 11 の型で表されます。そのうちのいくつかは、プログラムロジックで必要とされる場合、他の型と一緒に使用されますが、この場合は型キャストの規則を覚えていなければなりません。

下の表は各型の特徴を示します。また、最後の列は、各型に対応する C++ の型を示します。

Type

バイトサイズ

最小値

最大値

C++

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char、BYTE

bool

1

0（false、偽）

1（true、真）

bool

short

2

-32 768

32 767

short、wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short、WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int、DWORD

color

4

-1

16 777 215

int、COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0（1970.01.01 0:00:00）

32 535 244 799（3000.12.31 23:59:59）

__time64_t

整数型の値は、数値定数、色リテラル、日付時刻リテラル、文字定数列挙としても表示出来ます。

 

追加の整数型エイリアス（C/C++互換性のため）

コードを他の言語（C/C++など）から移植しやすくするために、MQL5言語に標準整数型のエイリアスが追加されました。これらのエイリアスは新しい型を導入するものではなく、MQL5に既存する型の別名です。これらのエイリアスは、基本型が使用できるすべての文脈で使用することができます。

種類

対応するMQL5型

サイズ（バイト）

符号

最小値

最大値

int8_t

char

8

signed

-128

127

uint8_t

uchar

8

unsigned

0

255

int16_t

short

16

signed

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

unsigned

0

65 535

int32_t

int

32

signed

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

unsigned

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

signed

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

unsigned

0

18 446 744 073 709 551 615

これらのエイリアスは、特に高いプラットフォーム互換性が求められるプロジェクトにおいて、既存のライブラリやアルゴリズムをC/C++からMQL5へ移植する際に役立ちます。すべての新しい名前は、スクリプト、EA、およびインジケーターで使用可能です。

 

