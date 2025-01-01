Return 演算子

return 演算子は実行中の 関数 を終了して、制御を呼び出し元のプログラムに返します。式の演算結果は呼び出し元の関数に返されます。式は代入演算子を含むことが出来ます。

例:

int CalcSum(int x, int y)

{

return(x+y);

}

void 型の戻り値を持つ関数では、式の部分を含まない return 演算子が使用されるべきです。

void SomeFunction()

{

Print("Hello!");

return; // この演算子は省ける

}

関数の右中括弧は、式の部分を含まない return 演算子の実行を暗黙的に示します。

返せるものとしては、基本データ型、基本構造体、及びオブジェクトポインタがあります。return演算子は、配列、クラスオブジェクトや複合構造体の変数を返すことは出来ません。

