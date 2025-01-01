初期化解除の理由のコード

初期化解除の理由のコードは UninitializeReason() 関数から返されます。可能な値は下記の通りです。

定数 値 説明 REASON_PROGRAM 0 エキスパートアドバイザーが ExpertRemove() 関数を呼び出して操作を終了しました。 REASON_REMOVE 1 プログラムがチャートから削除されました。 REASON_RECOMPILE 2 プログラムが再コンパイルされました。 REASON_CHARTCHANGE 3 シンボルかチャート期間が変更されました。 REASON_CHARTCLOSE 4 チャートが閉じられました。 REASON_PARAMETERS 5 入力パラメータがユーザ—によって変更されました。 REASON_ACCOUNT 6 別のアカウントが有効化されるか、アカウントの設定変更によって取引サーバへの再接続が発生しました。 REASON_TEMPLATE 7 新しいテンプレートが適用されました。 REASON_INITFAILED 8 この値は OnInit() ハンドラがゼロ以外の値を返したことを示します。 REASON_CLOSE 9 端末が閉じられました。

初期化解除理由のコードは、また、所定の関数 OnDeinit(const int reason) のパラメータとしても渡されます。

例: