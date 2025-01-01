- 定義済みマクロ代入
- 数学定数
- 数値定数
- 初期化解除の理由のコード
- オブジェクトポインタのチェック
- その他の定数
初期化解除の理由のコード
初期化解除の理由のコードは UninitializeReason() 関数から返されます。可能な値は下記の通りです。
|
定数
|
値
|
説明
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
エキスパートアドバイザーが ExpertRemove() 関数を呼び出して操作を終了しました。
|
REASON_REMOVE
|
1
|
プログラムがチャートから削除されました。
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
プログラムが再コンパイルされました。
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
シンボルかチャート期間が変更されました。
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
チャートが閉じられました。
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
入力パラメータがユーザ—によって変更されました。
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
別のアカウントが有効化されるか、アカウントの設定変更によって取引サーバへの再接続が発生しました。
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
新しいテンプレートが適用されました。
|
8
|
この値は OnInit() ハンドラがゼロ以外の値を返したことを示します。
|
REASON_CLOSE
|
9
|
端末が閉じられました。
初期化解除理由のコードは、また、所定の関数 OnDeinit(const int reason) のパラメータとしても渡されます。
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+