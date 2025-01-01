//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

matrix matrix_a =

{

{-3.474589, 1.106384, -9.091977,-3.925227 },

{-5.522139, 2.366887,-15.162351,-6.357512 },

{ 8.394926,-2.960067, 22.292115, 9.524129 },

{ 7.803242,-2.080287, 19.217706, 8.186645 }

};

matrix matrix_l(4,4);

matrix matrix_u(4,4);



//--- LU分解

matrix_a.LU(matrix_l,matrix_u);



//--- A = L * Uかどうかを確認する

matrix matrix_lu=matrix_l.MatMul(matrix_u);

int compare_errors=(int)matrix_a.Compare(matrix_lu,1e-29);

Print("MatrixCompare errors=",compare_errors);



//--- 完了すると、クライアント端末は2つの行列の比較におけるエラーの数を返す

SetReturnError(compare_errors);

}