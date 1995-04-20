Major Trend Correction Histogram mf

Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di Correzione Tendenza Maggiore" per MT4, senza ridisegno.

- L'indicatore Istogramma di Correzione Tendenza Maggiore è stato progettato per rilevare i trend più importanti.
- L'indicatore può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Almeno 10 colonne consecutive dell'istogramma dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- Il parametro "Periodo" è responsabile della sensibilità dell'indicatore.

Per le operazioni di acquisto:
1) Verificare la presenza di almeno 10 colonne consecutive dell'istogramma di colore blu: ciò indica l'inizio di un nuovo trend rialzista.
2) Se si verificano 1 o 2 colonne opposte di colore rosso, seguite dalle colonne blu del trend principale, si verifica una correzione del trend rialzista.
3) Dopo la correzione, è possibile aprire una posizione di acquisto.

Per le operazioni di vendita:
1) Verificare la presenza di almeno 10 colonne consecutive dell'istogramma di colore rosso, indicando l'inizio di un nuovo trend ribassista.
2) Quindi, se si verificano 1 o 2 colonne blu opposte, seguite dalle colonne rosse del trend principale, si è verificata una correzione del trend ribassista.
3) Dopo la correzione, è possibile aprire un'operazione di vendita.

