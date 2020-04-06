Advanced Sniper EA mp

ADVANCED SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una percentuale di vincita di circa il 90% per trader professionisti.

Questo EA è uno dei robot per scalping più stabili, coerenti e redditizi al mondo. M15 timeframe!

È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.

Questo robot è una versione avanzata del brillante MULTI SNIPER EA.

Scarica i file EA Set_files per test e trading:

Quindi, rispetto al MULTI SNIPER EA base, la versione avanzata è per persone con una mentalità ingegneristica che amano giocare con molti parametri diversi e adattare il sistema in base alle proprie esigenze. La versione base è per chi desidera installare il sistema una volta e lasciarlo andare.

Funzionalità aggiuntive di ADVANCED SNIPER EA rispetto al MULTI SNIPER EA base:
- Impostazioni di spread aggiuntive.
- Volatilità regolabile - Stop Loss adattivo.
- Filtri di uscita regolabili.
- Visualizzazione SWAP per Long/Short.
- Opzioni Fixed_SL e Fixed_TP.

Comuni per entrambe le versioni:
- EA imposta automaticamente uno SL dinamico in base alla volatilità del mercato.
- Il robot dispone di una gestione automatica del rischio di default e di opzioni per lotti fissi.
- Parametro di sensibilità di ingresso regolabile.
- Nessun ordine mantenuto da venerdì a lunedì per evitare gap.
- Filtro orario di funzionamento preciso con una precisione di 1 minuto.
- Visualizzazione SPREAD integrata.
- Il robot ha la funzione BreakEven.
- Leva finanziaria del conto: da 1:30 a 1:2000.
- Le coppie più consigliate sono GBP/USD, GBP/USD.
- Nessuna pericolosa martingala/grid trading. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione del conto.
- Orario di funzionamento: EA cerca opportunità di ingresso dalla fine della sessione di trading statunitense fino a metà della sessione asiatica, in base al filtro orario nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di apertura, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico. Non dimenticare che questo EA sta eseguendo uno sniping sul sistema di trading.
- Timeframe: solo M15.

Come installare:
- Il sistema richiede un conto di trading MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).
- Apri i grafici GBPCAD, GBPAUD.
- Seleziona il timeframe M15 su ciascun grafico.
- Collega il Robot a ciascun grafico e applica il "Set_file" corrispondente all'EA su ciascun grafico. Assicurati che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.
- Imposta il valore di Auto-Risk per ciascuna coppia nelle impostazioni dell'EA in base alle tue esigenze (oppure utilizza semplicemente il valore predefinito).
- Il Robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione (oppure utilizza semplicemente un VPS).

IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le raccomandazioni riportate di seguito:

- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (in orario solare) e GMT+3 (in orario legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e, se necessario, ti fornirò i relativi Set_file.

- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per prestazioni ottimali.

- AGGIORNAMENTI EA: È necessario utilizzare l'ultima versione di EA.

