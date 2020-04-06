Advanced Sniper EA mp

ADVANCED SNIPER EA는 전문 트레이더에게 약 90%의 승률을 보장하는 정밀 자동 거래 시스템입니다.





이 EA는 전 세계에서 가장 안정적이고 일관되며 수익성이 높은 스캘핑 로봇 중 하나입니다. M15 timeframe!





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.





이 로봇은 뛰어난 MULTI SNIPER EA의 고급 버전입니다.









기본 MULTI SNIPER EA와 비교했을 때, 고급 버전은 다양한 매개변수를 활용하고 필요에 따라 시스템을 조정하는 것을 선호하는 엔지니어링 감각을 가진 사용자에게 적합합니다. 기본 버전은 한 번 설치하고 바로 사용하고 싶은 사용자에게 적합합니다.





기본 MULTI SNIPER EA와 비교했을 때 ADVANCED SNIPER EA의 추가 기능:

- 추가 스프레드 설정

- 조정 가능한 변동성 - 적응형 손절매

- 조정 가능한 청산 필터

- 롱/숏 포지션에 대한 SWAP 표시

- 고정 손절매(SL) 및 고정 목표(TP) 옵션





두 버전 모두 공통:

- EA는 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다.

- 로봇은 기본적으로 자동 위험 관리 기능과 고정 로트 옵션을 제공합니다.

- 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능

- 갭 발생을 방지하기 위해 금요일부터 월요일까지 주문을 보관하지 않습니다.

- 1분 단위의 정밀한 작동 시간 필터

- 스프레드(SPREAD) 표시 기능 내장

- 로봇에 손익분기점 기능 탑재

- 계좌 레버리지: 1:30 ~ 1:2000

- 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.

- 위험한 마틴게일/그리드 거래는 없습니다. 각 주문은 계좌 보호를 위해 자체 손절매(SL)를 갖습니다.

- 작동 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터 아시아 세션 중간까지 진입 기회를 모색합니다. 시스템이 운영 시간 동안 주문을 개시하지 않았다면, 차트에 진입 신호가 없다는 것을 의미합니다. 이 EA는 스나이핑 거래 시스템이라는 점을 명심하십시오.

- 시간대: M15만 해당.





설치 방법:

- 시스템에는 좁은 스프레드(원시 스프레드 또는 ECN)의 MT4 거래 계좌가 필요합니다.

- GBPCAD, GBPAUD 차트를 엽니다.

- 각 차트에서 M15 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 Robot을 연결하고, 각 차트의 EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인합니다.

- EA 설정에서 각 통화쌍의 자동 위험 값을 필요에 따라 설정합니다(또는 기본값을 사용하세요).

- Robot이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 실행 상태로 두거나 VPS를 사용하기만 하면 됩니다.





중요!!! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.





- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준시), GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다른 경우 EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대 확인을 위해 메시지를 보내주시면 확인 과정을 도와드리고 필요한 경우 관련 Set_files를 제공해 드리겠습니다.





- 스프레드 및 브로커: 최상의 성능을 위해서는 스프레드가 낮은 계좌(Raw 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.





- EA 업데이트: 최신 버전의 EA를 사용해야 합니다.