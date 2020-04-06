Advanced Sniper EA mp

ADVANCED SNIPER EA는 전문 트레이더에게 약 90%의 승률을 보장하는 정밀 자동 거래 시스템입니다.

이 EA는 전 세계에서 가장 안정적이고 일관되며 수익성이 높은 스캘핑 로봇 중 하나입니다. M15 timeframe!

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.

이 로봇은 뛰어난 MULTI SNIPER EA의 고급 버전입니다.

테스트 및 거래를 위한 EA 세트 파일 다운로드:

기본 MULTI SNIPER EA와 비교했을 때, 고급 버전은 다양한 매개변수를 활용하고 필요에 따라 시스템을 조정하는 것을 선호하는 엔지니어링 감각을 가진 사용자에게 적합합니다. 기본 버전은 한 번 설치하고 바로 사용하고 싶은 사용자에게 적합합니다.

기본 MULTI SNIPER EA와 비교했을 때 ADVANCED SNIPER EA의 추가 기능:
- 추가 스프레드 설정
- 조정 가능한 변동성 - 적응형 손절매
- 조정 가능한 청산 필터
- 롱/숏 포지션에 대한 SWAP 표시
- 고정 손절매(SL) 및 고정 목표(TP) 옵션

두 버전 모두 공통:
- EA는 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다.
- 로봇은 기본적으로 자동 위험 관리 기능과 고정 로트 옵션을 제공합니다.
- 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능
- 갭 발생을 방지하기 위해 금요일부터 월요일까지 주문을 보관하지 않습니다.
- 1분 단위의 정밀한 작동 시간 필터
- 스프레드(SPREAD) 표시 기능 내장
- 로봇에 손익분기점 기능 탑재
- 계좌 레버리지: 1:30 ~ 1:2000
- 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.
- 위험한 마틴게일/그리드 거래는 없습니다. 각 주문은 계좌 보호를 위해 자체 손절매(SL)를 갖습니다.
- 작동 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터 아시아 세션 중간까지 진입 기회를 모색합니다. 시스템이 운영 시간 동안 주문을 개시하지 않았다면, 차트에 진입 신호가 없다는 것을 의미합니다. 이 EA는 스나이핑 거래 시스템이라는 점을 명심하십시오.
- 시간대: M15만 해당.

설치 방법:
- 시스템에는 좁은 스프레드(원시 스프레드 또는 ECN)의 MT4 거래 계좌가 필요합니다.
- GBPCAD, GBPAUD 차트를 엽니다.
- 각 차트에서 M15 시간대를 선택합니다.
- 각 차트에 Robot을 연결하고, 각 차트의 EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인합니다.
- EA 설정에서 각 통화쌍의 자동 위험 값을 필요에 따라 설정합니다(또는 기본값을 사용하세요).
- Robot이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 실행 상태로 두거나 VPS를 사용하기만 하면 됩니다.

중요!!! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.

- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준시), GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다른 경우 EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대 확인을 위해 메시지를 보내주시면 확인 과정을 도와드리고 필요한 경우 관련 Set_files를 제공해 드리겠습니다.

- 스프레드 및 브로커: 최상의 성능을 위해서는 스프레드가 낮은 계좌(Raw 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

- EA 업데이트: 최신 버전의 EA를 사용해야 합니다.

추천 제품
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experts
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Experts
This PRICE ACTION  trading EA is best for low risk steady growth. The EA has ability to smartly increase and decrease risk percent per trade  to maximize the gain. No INDICATORS are used of any kind. There is NO HEDGING or MARTINGALE. This Ea is fully set and forget based, but if you want you can also manually move your stop and profit target and can also close the trades whenever you want, it will not affect the EA algorithm. If You are new to robot trading, run with default settings. NOTE:
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop T
Smart Fibonacci EA
Yeoh Kia Gee
Experts
SMART FIBONACCI EA 1. OVERVIEW This Expert Advisor (EA) combines Fibonacci retracement levels with trend and momentum filters to identify high-probability trading opportunities. The EA is designed for H4 timeframe trading across all major currency pairs, utilizing a systematic approach to risk management and trade execution. 2.   Unique Features Ø   Dynamic Fibonacci Calculation Ø   Automatically calculates Fibonacci levels based on recent price action Ø   Adapts to changing market conditions
WONNFX iNN EA MT4
Sergei Tsirat
Experts
WONNFX iNN EA MT4  automated advisor/scalper.   Intraday trading. The advisor does not use grids, martingale or other dangerous strategies. All trades are opened and closed during the trading day Each trade is opened with a take profit and stop loss. Trades are also accompanied by a trailing stop. Recommendations: Symbol:   EURUSD, USDJPY (USDCHF, NZDCAD, NZDCHF, EURCAD )   (mod1/2/3) Timeframe: M1 Requirements: The minimum deposit is from 100 dollars in 0.01 lot. 1:100/500. Broker with low
Chart Pattern Trader With RSI and Spearman
Elmira Memish
Experts
A VERY PROFESSIONAL TOOL WITH EASY SETTINGS We bring you an  Expert Advisor to trade Harmonic And Chart Patterns, Murrey Math Lines, Fibonacci Levels with RSI and Spearman Correlations Harmonic Patterns Draw horizontal lines by using Between Lines / Support / Resistance options Murrey Math Lines By using Between Lines option If you do not have the Murrey Math Indicator, PM us after purchasing of the product and we will send you the indicator. - See the video on the comments section- Chart Pa
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Experts
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
Advanced Sniper Pro EA mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED SNIPER PRO EA는 약 90%의 승률을 자랑하는 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 EA는 전 세계에서 가장 안정적이고 일관되며 수익성이 높은 스캘핑 로봇 중 하나입니다. MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file EA는 전문 트레이더가 필요에 따라 사용할 수 있는 다양한 설정을 제공합니다. 외환 거래 초보자는 기본 설정과 함께 기본 Set_files를 간편하게 사용할 수 있습니다. EA 고유 기능: - 머신 러닝 기법을 사용합니다. - 변동성에 따라 조정 가능한 손절매 - 조정 가능한 청산 필터 및 스프레드 설정 - 고정 손절매(SL) 및 고정 손절매(TP) 옵션 - EA는 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다. - 로봇은 기본적으로 자동 위험 관리 및 고정 로트 옵션을 제공합니다. - 조정 가능한
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Experts
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
Trading for Living
Chusnul Mubarok
Experts
MODIFIER V.11 The EA Modifier is based on the Pending Position (PPS) strategy and highly sophisticated secret trading algorithms. The Modifier EA strategy is a combination of secret custom indicators,Candlestick Patterns, Trend Lines, Support & Resistance (Price Action) levels and the most important secret trading algorithms mentioned above. Modifier is a unique and sophisticated EA, can receive and forward manual orders that you send via gadgets and home PCs, anti-floating (if floating occurs
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DoubleSAR X – Advanced Trend-Following & Recovery Trading Bot Overview DoubleSAR X is a powerful trend-following and recovery-based Expert Advisor (EA) that combines the Double Parabolic SAR (Stop and Reverse) strategy with the Martingale system to enhance trade execution. It detects trend reversals using a dual SAR strategy and applies martingale-based lot scaling for effective risk management. This EA ensures precise entries, controlled losses, and a smart recovery mechanism, making it a val
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형) 리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다. 이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다. 주요 기능 완전한 헤지 진입(매수 + 매도) 리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다. 동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리) 그리드 확장은 특수 동적 거리
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 헤징 브레이크아웃 전문가 자문(Hedging Breakout Expert Advisor)은 헤징 전략을 통해 강력한 위험 관리를 사용하면서 시장 브레이크아웃을 활용하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다. 이 EA는 최적의 돌파 기회를 식별하고 증가된 시장 유동성을 활용하여 거래 잠재력을 극대화하도록 세심하게 제작되었습니다. 헤징을 통한 효과적인 위험 관리와 돌파 논리를 결합함으로써 이 전문 고문은 전반적인 거래 성과를 향상하고 잠재적인 반전을 방지하는 것을 목표로 합니다. 주요 특징들: 브레이크아웃 감지 알고리즘: EA에는 주요 지지선과 저항선을 식별하는 강력한 돌파 감지 알고리즘이 탑재되어 있습니다. 과거 가격 데이터와 변동성 지표를 활용하여 잠재적인 돌파 지점을 결정합니
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Experts
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
Experts
EA Atom은 고유한 거래 알고리즘을 갖춘 Expert Advisor입니다. EA는 전날의 높거나 낮은 수준의 분석에서 작동합니다. 성공적이고 입증된 전략이 고문의 알고리즘에 통합되어 있어 기술 및 컴퓨터 분석의 모든 미묘함과 함께 자산 가격 책정에서 이익을 얻을 수 있습니다. 구매 후 즉시 저에게 연락하여 지침을 받고 개인 전보 채팅에 액세스하십시오! 설정은 링크의 고문의 토론에서 사용할 수 있습니다. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, DE40, USTECHCash (100) 거래를 위한 권장 쌍 타임프레임 모두 최소 계정 잔고 1000 $(1쌍) EA는 좋은 중개 조건이 필요합니다. 롤오버 기간 동안 낮은 스프레드와 슬리피지가 가장 좋은 계정 유형은 ECN입니다. 상담은 비밀댓글로 해주시면 됩니다. EA는 VPS에서 계속 실행되어야 하며 VPS 대기 시간은 150ms를 초과하지 않아야 합니다. 불필요한 오류를 피하기 위해 다른 Ex
Semantics
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA uses a combination of several different trading systems. The unique trading expert algorithm allows you to choose the direction of positions with the highest probability of their profitable closing. The risk control system allows profitable transactions to prevail over the total amount of loss. Advisor is ready for full independent work without the intervention of a trader. Recommended trading tools: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP. Settings: MaxRisk - Percentage of ris
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
Introduction With over 18 years of trading experience, I can tell you that simply buying a "black box" EA and expecting to get rich without any fundamental knowledge is a naive approach. True success comes from understanding the market. This EA is designed for serious investors who want to trade like professionals. It serves as a powerful hybrid tool: it allows for minimal but effective intervention, bridging the gap between manual intuition and automated precision. Key Features: User-Friendly
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Current and M5 timeframe with Trend and zigzag upward, downward Scalping Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 120 seconds is default, can c
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Experts
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
NIGHTCrusher
Christian Opperskalski
4 (1)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if needed News Feature included - to protect you of miss trades in news times Important: Get informed about
Banev EA
Akram Azizi
Experts
This Expert uses multiple indicators and special algorithm to choose the entry points and provide the maximum Gain with the minimum Risk . Run the BackTest and check the efficienty of the product. Working Conditions : This EA works on all Pairs on 15M Timeframe. With 1000 $ Balance Input Parameters : Trading Mode : Choose between 3 modes. AutoManagement : The lot will increase with the increasing of the balance. Trading Lot : The Lot is set manually. Take Profit : Set it by points. Spread
Winex AI
Timur Khal'metov
Experts
Winex AI   는 수년간의 경험을 가진 숙련된 전문가 팀이 만든 현대적인 거래 로봇입니다. 이 알고리즘은 고급 인공지능 기술을 기반으로 합니다. 자문가는 두 개의 병렬 딥 신경망을 사용합니다. 하나는 거래를 개시하는 역할을 하고, 다른 하나는 수익성을 계산하고 거래를 마감하는 역할을 합니다. 고문은 고전적인 전략에 따라 거래합니다. 즉, 각 통화 쌍에 대해 항상 하나의 거래만 실행하고, 거래당 위험 매개변수에 따라 로트를 계산합니다. 평균화, 마팅게일, 차익거래와 같은 위험한 전략은 사용되지 않습니다. 대신   Winex AI는   다음과 같은 지표를 사용하는 검증된 분석 방법에 의존합니다. • 반복적 반복성 • MACD • 가격 액션 패턴 이 제품은 3가지 통화 쌍과 동시에 작동하도록 설계되었습니다. • 유로달러 • 영국 파운드 미국 달러 • 미국 달러(CAD) 거래는 M15 시간대에서 이루어지므로 시장 변화에 신속하게 대응하고 시기적절한 결정을 내릴 수 있습니다.
Satoshi Scalper
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 사토시 나카모토 - BTCUSD M5 전문가 어드바이저 사토시 나카모토는 M5 시간대의 BTCUSD 전용으로 설계된 전문 전문가 어드바이저입니다. RSI 기반 진입 시점과 ADX 기반 청산 시점, 그리고 강력한 위험 관리 기능을 결합했습니다. 목표는 엄격한 계좌 보호를 유지하면서 비트코인의 미세한 움직임을 포착하는 것입니다. 주요 기능 특정 심볼 및 시간대: BTCUSD, M5에 최적화되었습니다. 진입 로직: • RSI 크로스오버는 모멘텀 폭발을 감지합니다. • 유연성을 위해 기간 및 레벨을 설정할 수 있습니다. 청산 로직: • ADX는 포지션 청산 시점을 확인합니다. • 빠르고 체계적인 청산을 위해 설계되었습니다. 위험 보호: • 스프레드, 최대 오픈 포지션 및 랏. • 일일
Lucifer HFT Prop
Hossein Davarynejad
5 (2)
Experts
//// Lucifer HFT Prob  //// One Shoot Trade  For  ( FTMO and Prob and any challenge ) We used   ChatGPT   to find the best market entry strategy, supplementing its approach with a filter based on Lucifer technical analysis. There are quite a few trades in the forex market made by programs, but there are also people who prefer to trade with their own hands, Lucifer Strategy Create by   ChatGPT .  Strategy    No Martingale   ,   No Grid   ,  No Dangerous Strategy  All Trade Have Stop Loss  10 pi
I Smart Martin Pro
Alexey Nazarov
Experts
The Smart Martin advisor automates a trading strategy based on support/resistance levels for EURUSD (H1 timeframe). Key Features: Precise entry based on breakout/bounce from levels. Strict risk management: fixed Stop Loss and Take Profit. False signal filtering through volatility analysis. Strategy Details Entry Rules Levels are built based on technical price analysis. Exit Rules Stop Loss: 200 points from the entry level (fixed). Take Profit: 200 points (risk-reward ratio 1:1). Settings Para
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
Experts
TreeBert EA H4 – Smart Swing Trading Automation for EURUSD and More Unlock the power of multi-timeframe trading with institutional logic – fully automated. The MTF Momentum EA H4 is a high-precision, low-frequency trading robot designed for smart swing traders who want to combine trend-following principles with momentum confirmation – using professional multi-timeframe analysis. How It Works This Expert Advisor operates on the H4 timeframe and uses a three-level decision system: Trend Detection
Aeon
Robots4Forex Ltd
Experts
Aeon is a fully automated Expert Advisor that trades multiple currencies. The EA trades using market orders and uses averaging to turn otherwise negative trades positive. This EA works best on the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I can concentrate on Custom EA. If you wish to use this EA it will n
FREE
Bitcoin Smart Buyer
Jamal Dallal
Experts
Bitcoin Smart Buyer expert is a 100 % automated system that only opens buy positions in Bitcoin, it is the result of more than 7 years of experience in the financial markets.  This expert is designed for people with or without trading experience. With its higher profit ratio, this expert is the best solution for losing money and start making real money in financial markets. - Why choosing this expert ? Bitcoin Smart Buyer : * Trade only on Up trend and open only buy positions. * Choose the bes
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" EA(Expert Advisor)는 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 알고리즘으로, 시장 유동성이 증가하는 기간 동안 활성화되는 돌파 전략을 활용합니다. 이 EA는 거래량이 급증할 때 발생하는 중요한 가격 변동을 활용하여 최적의 시장 활동 순간에 거래가 실행되도록 제작되었습니다. 주요 특징들: 돌파 전략: 시장 유동성 감지: KingKong은 고급 알고리즘을 사용하여 시장 유동성을 실시간으로 모니터링합니다. 이는 종종 상당한 가격 변동의 전조가 되는 거래량 증가 기간을 식별합니다. 돌파 식별: 이러한 유동성이 높은 기간 동안 KingKong은 과거 데이터 및 기술 지표를 기반으로 잠재적인 돌파 지점을 식별합니다. EA는 허위 돌파와 실제 기회를 구별
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요 KT Gold Nexus EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까? 인내. 규율. 시간. KT Gold Nexus EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적으로 안정적이고 일관된 성과를 목표로 합니다. 이 EA는 장기 운용을 전제로 만들어졌습니다. 전략의 진정한 잠재력을 확인하려면 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것이 권장됩니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간이나 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 짧은 기간의 결과가 아니라 장기간에 걸친 누적 성과입니다. 많은 그리드 또는 마틴게일 시스템은 초기에는 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 구조적 위험을 배제하고, 안정적이며 통제 가능한 성장을 추구하도록 설계되었습니다.
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox 기본 트레이더 Ziwox Fundamental 거래자는 금융 시장 거래자가 EA 정보 데이터를 기반으로 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 거래 도우미입니다. 이 EA는 온라인 소스를 사용하여 통화의 근본적인 편향, 쌍에 대한 실시간 소매 거래자 비율의 감정, 은행 및 기관 예측, COT 보고서 데이터 및 복잡한 EA 패널의 기타 데이터와 같은 필요한 모든 정보를 포착합니다. 간단히 말해서, 수동 거래자가 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 통합 외환 데이터 소스 및 정보입니다. 이와 함께 Currency Fundamental Bias 및 기술 데이터를 기반으로 이러한 데이터를 사용하여 자동으로 쌍으로 거래하는 FULL 기본 로봇 거래입니다. EA 구성 요소: 거래에 필요한 모든 정보는 데이터 패널에 통합된 일련의 외환 데이터 스트림 구성 요소로 여기에 수집됩니다. 각 구성 요소는 개별적으로 거래 보조 지표 또는 설명 시장 보고서의 역할을 하여 거래자가 의
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Experts
Gold Mining EA is a sophisticated automated trading system that combines momentum-based technical analysis with intelligent grid management. Designed primarily for trending markets like Gold (XAUUSD),  this EA uses a unique combination of Aroon Oscillator and RSI indicators to identify high-probability entry points while managing risk through multiple protective mechanisms. Trading Style: Grid Trading with Trend Following Best Instruments: XAUUSD (Gold) Recommended Timeframe: M15(15-minute) Mini
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
제작자의 제품 더 보기
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT5용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! Crypto_Forex 지표: MT4용 Heiken Ashi Candles. 리페인트 없음. - Heiken_Ashi_Candles는 그림에 있는 것처럼 Trend Line MA 지표와 훌륭한 조합을 이룹니다. - 지표 Heiken_Ashi_Candles는 추세를 더 잘 보이게 하는 매우 유용한 보조 지표입니다. - 캔들스틱 차트를 더 읽기 쉽게 만들고 추세를 더 쉽게 분석하는 데 유용합니다. - 대부분의 수익은 시장이 추세를 보일 때 발생하므로 추세를 올바르게 예측하는 것이 필요합니다. - Heikin-Ashi 차트는 각 막대를 계산하는 공식이 다르다는 점을 제외하면 일반 캔들스틱 차트와 비슷하게 구성됩니다. - Heikin-Ashi는 본질적으로 움직임의 평균을 취하기 때문에 더 매끄럽게 보입니다. - 하
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! ............................................................................................................................................ MT4용 외환 지표 스프레드 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - 스프레드 디스플레이 지표는 부착된 외환 쌍의 현재 스프레드를 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 스프레드 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "Fractal Trend Lines" for MT4. - 이 지표는 브레이크아웃과 함께 그래픽 분석을 사용하는 트레이더에게 매우 좋습니다!!! - "Fractal Trend Lines"는 그래픽 상승 추세선(보라색) 및 하락 추세선(빨간색)을 보여줍니다. - 상승 추세선 및 하락 추세선은 가장 가까운 두 개의 프랙탈에 기반합니다. - 지표에는 추세선 색상과 너비를 담당하는 몇 가지 매개변수가 있습니다. - 지표에는 브레이크아웃에 대한 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. ......................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한, 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! ........................................................................ MT4용 외환 지표 SWAP 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - SWAP 디스플레이 지표는 외환 쌍의 롱 및 숏 거래에 대한 현재 SWAP을 첨부된 위치에 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 SWAP 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. - 각 거래자는 1일 이상 거래를 열어 둘 때 SWAP을 알아야 합니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 외환 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month"는 매우 유용한 보조 거래 도구입니다. - 가격(가격 범위 수준)으로 도달할 수 있는 가장 가능성 있는 일일, 주간 및 월간 수준을 보여줍니다. - 일일 범위는 당일 거래자에게 유용합니다. - 주간 및 월간 범위는 스윙 및 장기 거래자에게 적합합니다. - 지표는 이익 실현 목표를 계획하거나 손절매를 준비하는 데 탁월합니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT4용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Dynamic Oscillator는 MT4에서 효율적으로 거래할 수 있는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표입니다! - 새로운 세대의 Oscillator - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - Dynamic Oscillator에는 적응형 과매도/과매수 구역이 있습니다. - Oscillator는 과매도/과매수 구역에서 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색 선 아래; 과매도 값: 빨간색 선 위. - 표준 Oscillator보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC와 모바일 알림이 제공됩니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 Forex 지표 "8개 심볼에 대한 RSI". 리페인트 없음. - RSI는 거래에 가장 인기 있는 오실레이터 중 하나입니다. - 강력한 매수 과다 영역(70 이상)에서 매도 진입을 취하고 강력한 매도 과다 영역(30 미만)에서 매수 진입을 취하는 것이 좋습니다. - RSI는 발산 감지에 매우 유용합니다. - "8개 심볼에 대한 RSI"는 단 하나의 차트에서 최대 8개의 다른 심볼의 RSI 값을 제어할 수 있는 기회를 제공합니다. - 이 지표는 매도 과다/매수 영역의 가격 액션 진입과 결합하기에 매우 좋습니다. ............................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Scalping_Channel" - 스캘핑 채널에는 ATR 기반 변동성 경계가 있습니다. - 스캘핑 거래에 사용하기 좋습니다. - 중간선에서 조정 보류 제한 주문을 통해 거래를 시작합니다. - 녹색의 꾸준한 상승 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 상단 경계선 위에서 마감되면 강세 진입을 고려합니다(그림 참조). - 빨간색의 꾸준한 하락 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 하단 경계선 아래에서 마감되면 약세 진입을 고려합니다(그림 참조). ..................................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"추종 트렌드 오실레이터"는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표이자 효율적인 거래 도구입니다! - 사용자 친화적 지표는 주요 추세 방향으로 스캘핑할 수 있는 기회를 제공합니다. - 신호 히스토 부분이 있는 부드럽고 조절 가능한 오실레이터. - 오실레이터의 녹색은 상승 추세, 갈색은 하락 추세. - 과매도 값: -30 미만; 과매도 값: 30 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많이 있습니다. ............................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files v25.11 을 사용하세요. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 동시에 10개의 쌍에서 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. - 로봇은 복리 계산을 자동으로 수행합니다. 아래 절차에 따라 관련 위험(기본값 2%)으로 MT4에 설치하고 PC를 실행
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에서 약 90%의 정확도를 제공하는 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 복리 계산법 및 스캘핑 기법을 구현했습니다. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다. - EA는 기본적으로 자동(랏 계산) 위험 관리 기능과 고정 랏 옵션을 제공합니다. - 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능. - 주말 거래 갭 없음. - 1분 단위 정확도의 정밀한 작동 시간 필터. - 스프레드 디스플레이 내장. - 로봇에 손익분기점 기능 탑재. - 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위. - 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.  - 위험한 마팅게일/그리
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "트렌드 지그재그가 적용된 MACD" - MACD 지표 자체는 트렌드 트레이딩에 가장 인기 있는 도구 중 하나입니다. - "MACD with Trend ZigZag"는 가격 액션 항목과 함께 사용하거나 다른 지표와 함께 사용하기에 매우 좋습니다. - 이 지표를 사용하여 가장 정확한 진입 신호를 선택합니다. _ MACD가 0(녹색) 위에 있고 지그재그 선이 위쪽이면 매수 가격 액션 패턴만 검색합니다. _ MACD가 0(분홍색) 아래에 있고 지그재그 선이 아래쪽이면 매도 가격 액션 패턴만 검색합니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "스캘핑 히스토그램" MT4, 리페인트 없음. - 스캘핑 히스토그램 지표는 사소한 가격 수정 후 가격 모멘텀의 주요 방향으로 진입 신호를 검색하는 데 사용할 수 있습니다. - 스캘핑 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 약세 모멘텀은 주황색, 강세 모멘텀은 녹색입니다. - 동일한 색상의 히스토그램 막대가 연속 10개 이상 나타나면 강력한 모멘텀이 발생했음을 의미합니다. - 진입 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열 1개와 초기 모멘텀 색상이 있는 다음 열입니다(그림 참조). - 스캘핑 타겟 사용 - 차트에서 가장 가까운 최고가/최저가. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 지표 사용 방법: - 매수 신호의 경우: 연속된 녹색 히스토그램 막대 10개 이상(모멘텀) + 히스토그램의 주황색 막대 1개(수정) + 녹색 막대 1개(여기에서 롱 거래 시작). - 매도 신호의 경우: 최소 10개의 연속된 오렌지색 히스토그램 막대(모멘텀)
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 SCALPING SNIPER MT4용, 재도장 없는 거래 시스템. Scalping Sniper - 정확한 가격 모멘텀을 보여주는 고급 시스템(지표)입니다! - MT4용 전문적인 Scalping Sniper 지표로 거래 방법을 업그레이드하세요. - 이 시스템은 매우 정확하지만 드문 스나이핑 신호를 제공하며, 승률은 최대 90%입니다. - 시스템은 한 쌍당 신호 수가 적은 것을 보완하기 위해 여러 쌍을 사용하여 신호를 검색합니다. - Scalping Sniper는 다음으로 구성됩니다. - 상단 및 하단 변동성 선(파란색); - 중간 선(주황색 또는 노란색) - 주요 추세를 보여줍니다. - 신호 방향 선(빨간색) - 지역 추세 방향을 보여줍니다. - 70 레벨 이상 영역 - 매수 과다 영역(매수하지 마세요). - 30 미만 영역 - 매도 과다 영역(매도하지 마세요). - 모멘텀 선(녹색) - 거래에 진입하기 위한 정확한 신호를 생성합니다. - Scalpin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns". - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 가격 액션 거래에 매우 강력합니다. 다시 칠하지 않고, 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 Inside Bar와 Outside Bar 패턴을 감지합니다. - 강세 패턴 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 패턴 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - Inside Bar 자체에 높은 R/R 비율(보상/위험)이 있습니다. - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 지원/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA는 MT4 플랫폼을 위한 강력한 스캘핑 거래 시스템입니다! 높은 승률은 약 85-90%입니다! 시스템은 복리 위험 관리를 사용합니다! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래에 Set_file을 사용하세요: EA set_file을 다운로드하세요 - 거래는 매우 정확합니다: 약 85-90%. - 시스템은 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 복리 방법을 구현했습니다. - 진입 감도 설정을 위한 주문 개시 센서. - EA는 시장 변동성에 따라 자동으로 동적 SL을 설정합니다. - 주말 거래는 없습니다. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 계정 레버리지: 1:30~1:2000. - 권장 쌍은 GBPAUD와 GBPCAD입니다. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 운영 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
고급 적응형 스캘퍼 EA - 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개 쌍에 사용 가능한 10개 세트 파일! EA를 사용하거나 테스트하려면 "코멘트" 섹션의 세트 파일을 사용하세요. 이 EA는 적응형 스캘퍼 EA의 고급 버전입니다. 기본 적응형 스캘퍼 EA와 비교했을 때 고급 적응형 스캘퍼 EA의 추가 기능: - 추가 스프레드 설정. - 스프레드 표시. - 롱/숏에 대한 스왑 표시. - 고정 SL 옵션. 두 버전의 공통 기능: - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 10개 쌍에서 동시에 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 9개 페어에 사용 가능한 9개 Set_files! 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA의 특징: - 스캘핑 기술. - 롤오버 영향 없음. - 스왑 없음. - 주말 갭 없음. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 E
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "MA 속도" MT4, 리페인트 없음. 이동 평균 속도 - 고유한 트렌드 지표입니다. - 이 지표의 계산은 물리학의 방정식을 기반으로 합니다. - 속도는 이동 평균의 1차 미분입니다. - MA 속도 지표는 MA 자체가 방향을 얼마나 빨리 바꾸는지 보여줍니다. - MA 속도로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. SMA, EMA, SMMA 및 LWMA에 적합합니다. - MA 속도는 트렌드 전략에서 사용하는 것이 좋습니다. 지표 값이 < 0이면 트렌드가 하락하고 지표 값이 > 0이면 트렌드가 상승합니다. - 시간 프레임 - 모두; 거래 쌍 - 모두. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 매개변수(설정이 매우 쉽습니다): 1) 속도 기간. 권장 값은 3~7입니다. 지표의 민감도는 속도 기간이 낮을 때 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 2) MA 기간(이 MA의 속도가 계산됩니다). 3) MA 방법: SMA, EM
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에 대한 높은 정확도를 갖춘 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. SF Multi Sniper EA는 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문입니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files를 사용하세요. - 롤오버의 영향 없음. - 스왑이 관련되지 않음. - 주말 거래 없음. - 스캘핑 기술을 사용한 복리 계산 방식 구현. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 SL을 자동으로 설정. - EA에는 자동 로트 위험 관리(기본값) 및 고정 로트 옵션이 있습니다. - 조정 가능한 거래 진입 감도 매개변수. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 로봇에는 조정 가능한 트레일링 스톱 기능이 있습니
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 통합 막대 패턴. - 지표 "통합 막대"는 가격 액션 거래를 위한 매우 강력한 돌파 중심 지표입니다. - 지표는 1개 막대 동안 좁은 영역에서 가격 통합을 감지하고 돌파 방향, 보류 주문 위치 및 SL 위치를 표시합니다. - 강세 통합 막대 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 통합 막대 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - 다시 칠하지 않음; 지연 없음; 높은 R/R 비율(보상/위험). - PC, 모바일 및 이메일 알림 제공. - 지표 "통합 막대 패턴"은 지원/저항 수준과 결합하기에 좋습니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 HTF Ichimoku for MT4. - Ichimoku 지표는 가장 강력한 트렌드 지표 중 하나입니다. HTF는 - Higher Time Frame을 의미합니다. - 이 지표는 트렌드 트레이더와 가격 액션 항목과의 조합에 탁월합니다. - HTF Ichimoku 지표를 사용하면 더 높은 타임프레임의 Ichimoku를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다. - 상승 추세 - 파란색 선 위에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 위에 있음) / 하락 추세 - 파란색 선 아래에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 아래에 있음). - 가격이 Ichimoku 클라우드 상단 테두리를 돌파했을 때만 BUY 주문을 엽니다. - 가격이 Ichimoku 클라우드 하단 테두리를 돌파했을 때만 SELL 주문을 엽니다. - HTF Ichimoku 지표는 큰 트렌드를 포착할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
지표
OSB 오실레이터 - 고급 사용자 지정 지표, 효율적인 가격 액션 보조 도구입니다. - 고급 새로운 계산 방법이 사용됩니다. - 새로운 세대의 오실레이터 - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - OSB 오실레이터는 가격 액션, 다이버전스 및 과매도/과매수 신호에 대한 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 30 미만. - 과매도 값: 70 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - 표준 오실레이터보다 훨씬 빠르고 정확합니다. 지표 설정은 매우 쉽습니다. 민감도라는 매개변수가 하나뿐입니다. 사용 방법: - 가격 액션 필터로(그림 참조). - 주요 추세 방향의 진입 신호로(그림 참조). - 정확한 신호가 있는 다이버전스 지표로(그림 참조). 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern". - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠하거나 지연할 필요가 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Inverted_Hammer와 약세 Hanging_Man 패턴을 감지합니다. - 강세 Inverted_Hammer - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 Hanging_Man - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 지지/저항 수준 및 보류 주문과 결합하기에 매우 좋습니다. // 훌륭한 거래 로봇과 지표는 여기에서 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 이 MQL5 웹사이트에
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변