Advanced Sniper EA mp

ADVANCED SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una tasa de éxito de alrededor del 90% para traders profesionales.

Este EA es uno de los robots de scalping más estables, consistentes y rentables del mundo. M15 timeframe!

Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5.

Este robot es una versión avanzada del excelente MULTI SNIPER EA.

Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar:

En comparación con la versión básica de MULTI SNIPER EA, la versión avanzada está dirigida a personas con mentalidad de ingeniería que disfrutan experimentando con diversos parámetros y ajustando el sistema según sus propias necesidades. La versión básica es para quienes prefieren instalar el sistema una sola vez y dejarlo funcionar.

Características adicionales de ADVANCED SNIPER EA en comparación con la versión básica de MULTI SNIPER EA:
- Ajustes de spread adicionales.
- Volatilidad ajustable - Stop Loss adaptable.
- Filtros de salida ajustables. - Visualización de SWAP para posiciones largas/cortas.
- Opciones Fixed_SL y Fixed_TP.

Común para ambas versiones:
- El EA establece automáticamente un SL dinámico según la volatilidad del mercado.
- El robot cuenta con gestión automática de riesgos por defecto y opciones de lote fijo.
- Sensibilidad de entrada ajustable.
- No se mantienen órdenes de viernes a lunes para evitar gaps.
- Filtro de tiempo de operación preciso con una precisión de 1 minuto.
- Visualización de spread integrado.
- El robot cuenta con función de punto de equilibrio.
- Apalancamiento de la cuenta: de 1:30 a 1:2000.
- Los pares más recomendados son GBPCAD y GBPAU.
- No se realizan operaciones peligrosas con martingala/grid. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.
- Tiempo de operación: El EA busca oportunidades de entrada desde el final de la sesión bursátil de EE. UU. hasta mediados de la sesión asiática, según el filtro de tiempo en la configuración. Si el sistema no abrió órdenes durante el tiempo de funcionamiento, significa que no había señales de entrada disponibles en el gráfico. Recuerde que este EA es un sistema de trading de francotirador.
- Marco temporal: solo M15.

Cómo instalar:
- El sistema requiere una cuenta de trading MT4 con spreads estrechos (Raw spread o ECN).
- Abra gráficos GBPCAD y GBPUD.
- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.
- Adjunte el robot a cada gráfico y aplique el "Set_file" correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero.
- Configure el valor de riesgo automático para cada par en la configuración del EA según sus necesidades (o use el valor predeterminado).
- El robot realiza todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC encendido (o usar un VPS).

¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:

- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4, donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los archivos Set_files correspondientes si es necesario.

- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para un rendimiento óptimo.

- ACTUALIZACIONES DEL EA: Es necesario utilizar la última versión del EA.

Productos recomendados
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Asesores Expertos
Esta estrategia se caracteriza por la sencillez y la rudeza. Las cosas simples, es ampliamente aplicable, duradero, fuerte estabilidad. Esta es una ventaja de tener una cierta cantidad de dinero, porque la demanda de dinero grande es estable. La necesidad de pequeño capital es la eficiencia. La eficiencia requiere una agricultura intensiva. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar para aumentar la eficiencia. Pero no estoy seguro de que pueda construir una sofisticada máquina de dinero EA. Ef
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Asesores Expertos
Este EA de acción del precio es el mejor para el crecimiento constante de bajo riesgo. El EA tiene la capacidad de aumentar y disminuir inteligentemente el porcentaje de riesgo por operación para maximizar la ganancia. No se utilizan INDICADORES de ningún tipo. No hay HEDGING o MARTINGALE. Este Ea es totalmente configurar y olvidarse de base, pero si lo desea, también puede mover manualmente su parada y el objetivo de beneficio y también puede cerrar las operaciones siempre que lo desee, no afe
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Asesores Expertos
First Scalper es un Asesor Experto basado en Scalping, utilizando el mejor y más seguro scalping EA en el mercado. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simple. El uso de EA no necesita ninguna información profesional o conocimiento de Forex Trading. First Scalper puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando una estrategia especial y única desarrollada por el auto
Smart Fibonacci EA
Yeoh Kia Gee
Asesores Expertos
SMART FIBONACCI EA 1. VISIÓN GENERAL Este Asesor Experto (EA) combina los niveles de retroceso de Fibonacci con filtros de tendencia e impulso para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad. El EA está diseñado para operar en el marco temporal H4 en los principales pares de divisas, utilizando un enfoque sistemático para la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones. 2. Características únicas Ø Cálculo dinámico de Fibonacci Ø Calcula automáticamente los niveles de Fib
WONNFX iNN EA MT4
Sergei Tsirat
Asesores Expertos
WONNFX iNN EA MT4 asesor/escalador automático. Trading intradía. El asesor no utiliza rejillas, martingala u otras estrategias peligrosas. Todas las operaciones se abren y cierran durante el día de negociación Cada operación se abre con un take profit y un stop loss. Las operaciones también van acompañadas de un trailing stop. Recomendaciones: Símbolo: EURUSD, USDJPY (USDCHF, NZDCAD, NZDCHF, EURCAD ) (mod1/2/3) Marco temporal: M1 Requisitos: El depósito mínimo es a partir de 100 dólares en
Chart Pattern Trader With RSI and Spearman
Elmira Memish
Asesores Expertos
UNA HERRAMIENTA MUY PROFESIONAL Y FÁCIL DE CONFIGURAR Le ofrecemos un Asesor Experto para operar con Patrones Armónicos y Gráficos, Líneas Matemáticas de Murrey, Niveles de Fibonacci con RSI y Correlaciones de Spearman. Patrones Armónicos Dibuje líneas horizontales utilizando las opciones Entre Líneas / Soporte / Resistencia Líneas matemáticas de Murrey Utilizando la opción Entre Líneas Si no tiene el Indicador Murrey Math, envíenos un PM después de comprar el producto y le enviaremos el indi
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Asesores Expertos
Ultimate Simple es un sistema de trading totalmente automatizado. El robot de comercio funciona en cualquier par de divisas y en cualquier marco de tiempo. El trabajo del robot se basa en el principio de divergencia (contra la tendencia principal). El volumen de entrada en el mercado y los riesgos están estrictamente controlados sobre la base de algoritmos. El número de operaciones está limitado por el nivel de margen libre en porcentaje, que por defecto es del 1500% (en los parámetros de entra
Advanced Sniper Pro EA mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED SNIPER PRO EA es un sistema de trading automático preciso con una tasa de éxito de alrededor del 90%. Este EA es uno de los robots de scalping más estables, consistentes y rentables del mundo. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file El EA cuenta con diversas configuraciones que los traders profesionales pueden usar según sus necesidades. Los principiantes en Forex pueden
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Asesores Expertos
FxGold Marathon BreakOut es un sistema de comercio simple pero eficaz basado en romper el precio parttern. EA es un sistema de comercio de crecimiento estable a largo plazo con un resultado realista . EA diseñado para XAUUSD (ORO) que es una materia prima volátil y de alta liquidez. Características: Protección de cuenta por pérdida consecutiva aceptable. Auto MM No necesita VPS rápido sólo portátil o PC y conexión estable a Internet, puede cerrar el fin de semana y luego ponerlo en marcha antes
Trading for Living
Chusnul Mubarok
Asesores Expertos
MODIFICADOR V.11 El EA Modificador se basa en la estrategia de Posición Pendiente (PPS) y algoritmos secretos de negociación altamente sofisticados. La estrategia de Modifier EA es una combinación de indicadores secretos personalizados, patrones de velas, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia (acción del precio) y los algoritmos de negociación secretos más importantes mencionados anteriormente. Modifier es un EA único y sofisticado, puede recibir y reenviar órdenes manuales que
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DoubleSAR X - Bot avanzado de seguimiento de tendencias y recuperación Visión general DoubleSAR X es un potente Asesor Experto (EA) basado en seguimiento de tendencias y recuperación que combina la estrategia de Doble SAR Parabólico (Stop and Reverse) con el sistema Martingala para mejorar la ejecución de las operaciones. Detecta los cambios de tendencia mediante una estrategia de doble SAR y aplica un escalado de lotes basado en martingala para una gestión eficaz del riesgo. Este EA garantiza
Rebate Hunter
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Asesor Experto Multipar con Cobertura de Grid (Dinámico Adaptativo) Rebate Hunter es un Asesor Experto con cobertura de grid multipar diseñado para generar un volumen de negociación constante, buscando la rentabilidad controlada de la cesta. El Asesor Experto abre Compra y Venta simultáneamente (entrada con cobertura) y gestiona las posiciones mediante una distan
Hedging Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 El Asesor Experto de Hedging Breakout es una sofisticada herramienta comercial diseñada para capitalizar las rupturas del mercado mientras emplea una sólida gestión de riesgos a través de estrategias de cobertura. Este EA está meticulosamente diseñado para identificar oportunidades de ruptura óptimas, aprovechando la mayor liquidez del mercado para maximizar el potencial comer
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Asesores Expertos
El Portal CHF está diseñado específicamente para operar con el USDCHF. Concepto de operación El concepto de operación del Portal CHF se basa en un algoritmo que intenta determinar la Tendencia. Para ser más específicos, el Portal CHF trabaja con su propia lógica de cálculo de acuerdo con la volatilidad histórica y el movimiento de los precios. Trata de encontrar la cima o el fondo de una tendencia, y abre una posición corta o larga en consecuencia. No espere que el Portal CHF sea capaz de abrir
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
Asesores Expertos
EA Atom es un asesor experto con un algoritmo comercial único. El EA trabaja sobre el desglose de los niveles altos o bajos del día anterior Las estrategias exitosas y probadas se integran en el algoritmo del asesor, lo que le permite obtener ganancias en la fijación de precios de los activos con todas las sutilezas del análisis técnico e informático. ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones, así como acceso a un chat privado de Telegram! Los ajustes están disp
Semantics
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA utiliza una combinación de varios sistemas de trading diferentes. El algoritmo único del experto en trading permite elegir la dirección de las posiciones con mayor probabilidad de cierre rentable. El sistema de control de riesgo permite que las operaciones rentables prevalezcan sobre el total de pérdidas. Advisor está preparado para trabajar de forma totalmente independiente sin la intervención de un trader. Herramientas de trading recomendadas: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD,
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Introducción Con más de 18 años de experiencia en el comercio, puedo decir que la simple compra de una "caja negra" EA y esperando hacerse rico sin ningún conocimiento fundamental es un enfoque ingenuo. El verdadero éxito viene de entender el mercado. Este EA está diseñado para inversores serios que quieren operar como profesionales. Sirve como una poderosa herramienta híbrida: permite una intervención mínima pero eficaz, tendiendo un puente entre la intuición manual y la precisión automatizada
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Actual y M5 timeframe con Tendencia y zigzag alcista, bajista Scalping Estrategias Parámetros Parámetros Comerciales Generales Manejo de Dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias M5 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias M5 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterSeconds - 120 segundos po
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Asesores Expertos
Su clave para superar los retos de las empresas de financiación de alta frecuencia ¿Está listo para entrar en el mundo de la negociación de alta frecuencia (HFT ) y enfrentarse a los retos que plantean las empresas de negociación por cuenta propia? No busque más allá de PropFirmFastPass , el último Asesor Experto (EA) diseñado para ayudarle a pasar los desafíos ilimitados HFT prop firm sin esfuerzo . Desafíos Ilimitados, Cuota Única Conquiste las evaluaciones de más de 13 firmas de props sop
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
Milch Cow Harmonic EA "Herramienta diseñada para operar 28 pares de divisas según 88 patrones armónicos más uno personalizado según sus parámetros. La interfaz del gráfico experto le guía hasta los nombres de los patrones al pasar por encima del círculo de patrones Puede activar o desactivar cualquier número de pares de divisas y patrones para sus operaciones haciendo clic en el círculo del par de divisas o en el patrón armónico (verde = activar, rojo = desactivar). Puede establecer más de un ma
NIGHTCrusher
Christian Opperskalski
4 (1)
Asesores Expertos
NIGHTCRUSHER es un asesor experto totalmente automatizado, diseñado para scalping en cualquier situación de mercado. también puede ejecutar diferentes estrategias como swing trading o grid Diferentes señales de entrada diferentes estrategias de salida incluidas (MA Cut / Cambio de señal / Trailing TP) Gestión inteligente del Riesgo y del Dinero - Basado en el Balance - Seguimiento de operaciones a largo plazo También puede utilizar una función Grid o Lot multipier, si es necesario Función de Not
Banev EA
Akram Azizi
Asesores Expertos
Este Experto utiliza múltiples indicadores y un algoritmo especial para elegir los puntos de entrada y proporcionar la máxima Ganancia con el mínimo Riesgo . Ejecute el BackTest y compruebe la eficiencia del producto. Condiciones de trabajo : Este EA funciona en todos los pares en 15M Timeframe. Con 1000 $ de saldo Parámetros de entrada : Modo de operación : Elija entre 3 modos. AutoGestión : El lote aumentará con el incremento del saldo. Lote : El lote se fija manualmente. Take Profit : S
Winex AI
Timur Khal'metov
Asesores Expertos
Winex AI   es un robot comercial moderno creado por un equipo de especialistas experimentados con muchos años de experiencia. El algoritmo se basa en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial: el asesor utiliza dos redes neuronales profundas paralelas: una es responsable de abrir operaciones y la otra de calcular la rentabilidad y cerrar operaciones. El asesor opera según la estrategia clásica, con una sola transacción siempre abierta para cada par de divisas, con un lote calculado segú
Satoshi Scalper
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – Asesor Experto BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto es un Asesor Experto especializado, diseñado exclusivamente para BTCUSD en el marco temporal M5. Combina entradas basadas en RSI con salidas basadas en ADX, además de robustas capas de gestión de riesgos. El objetivo: capturar los micromovimientos de Bitcoin manteniendo una estricta protección de la cuenta. Caracter
Lucifer HFT Prop
Hossein Davarynejad
5 (2)
Asesores Expertos
//// Lucifer HFT Prob //// One Shoot Trade Para ( FTMO y Prob y cualquier desafío ) Utilizamos ChatGPT para encontrar la mejor estrategia de entrada al mercado, complementando su enfoque con un filtro basado en el análisis técnico Lucifer. Hay bastantes operaciones en el mercado de divisas realizadas por programas, pero también hay gente que prefiere operar con sus propias manos, Lucifer Estrategia Creada por ChatGPT . Estrategia No Martingale , No Grid , No Estrategia Peligrosa Todas las oper
I Smart Martin Pro
Alexey Nazarov
Asesores Expertos
El asesor Smart Martin automatiza una estrategia de trading basada en niveles de soporte y resistencia para EURUSD (marco temporal H1). Características principales: Entrada precisa basada en ruptura/rebote de niveles. Gestión de riesgo estricta: Stop Loss y Take Profit fijos. Filtrado de señales falsas mediante análisis de volatilidad. Detalles de la estrategia Reglas de entrada Los niveles se construyen en base al análisis técnico del precio. Reglas de salida Stop Loss: 200 puntos desde el ni
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
TreeBert EA H4 - Inteligente Swing Trading Automatizado para EURUSD y Más Desbloquee el poder del trading multi-marco de tiempo con lógica institucional - totalmente automatizado. El MTF Momentum EA H4 es un robot de trading de alta precisión y baja frecuencia diseñado para swing traders inteligentes que quieren combinar los principios de seguimiento de tendencia con la confirmación de momentum - utilizando análisis profesional multi-timeframe. Cómo funciona Este Asesor Experto opera en el marc
Aeon
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
Aeon es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera con múltiples divisas. El EA opera utilizando órdenes de mercado y utiliza el promedio para convertir las operaciones negativas en positivas. Este EA funciona mejor en el marco de tiempo M5. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe los comentarios de los resultados de las pruebas y la configuración optimizada. Tenga en cuenta: He tomado la decisión de regalar este EA y muchos más de forma gratuita con soporte
FREE
Bitcoin Smart Buyer
Jamal Dallal
Asesores Expertos
El experto Bitcoin Smart Buyer es un sistema 100% automatizado que solo abre posiciones de compra en Bitcoin, es el resultado de más de 7 años de experiencia en los mercados financieros. Este experto está diseñado para personas con o sin experiencia en el trading. Con su mayor ratio de beneficios, este experto es la mejor solución para dejar de perder dinero y empezar a ganar dinero real en los mercados financieros. - Why choosing this expert ? Comprador Inteligente de Bitcoin : * Opere sólo
KingKong MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrad
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Mining EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina análisis técnico basado en momentum con gestión inteligente de grillas. Diseñado principalmente para mercados de tendencia como el Oro (XAUUSD), este EA utiliza una combinación única de indicadores Aroon Oscillator y RSI para identificar puntos de entrada de alta probabilidad mientras gestiona el riesgo a través de múltiples mecanismos de protección. Estilo de Trading: Grid Trading con Seguimiento de Tendencia Mejores I
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
GoldZ AI - Asesor Experto Avanzado de Oro para XAUUSD GoldZ AI es un Asesor Experto de trading sistemático diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), utilizando análisis de acción de precios, detección de tendencias y lógica de trading basada en sesiones. Enfoque de negociación GoldZ AI se centra en las sesiones clave (cierre de Asia, apertura de Londres, apertura de Nueva York) e identifica las oportunidades potenciales de ruptura en los niveles de soporte y resistencia. El EA normalmente ejec
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Otros productos de este autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT5, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT5. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT5. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sin repintado. - Heiken_Ashi_Candles tiene una gran combinación con el indicador Trend Line MA como se muestra en la imagen. - El indicador Heiken_Ashi_Candles es un indicador auxiliar muy útil para hacer que la tendencia sea más vi
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de divisas Spread Display para MT4, excelente herramienta de negociación auxiliar. - El indicador Spread Display muestra el spread actual del par de divisas en el que está conectado. - Es posible ubicar el valor de Spread Display en cualquier esquina del gráfico: 0 - para
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4. - Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas. - "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo). - Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos. - El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia. -
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. Además, ¡aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de Forex SWAP Display para MT4, una excelente herramienta comercial auxiliar. - El indicador SWAP Display muestra los SWAP actuales para las operaciones largas y cortas del par de divisas al que está conectado. - Es posible ubicar los valores de SWAP Display en cualquier e
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - El indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" es una herramienta auxiliar de trading muy útil. - Muestra los niveles más probables diarios, semanales y mensuales que se pueden alcanzar por precio (niveles de rango de precios). - El rango diario es útil para los traders intradiarios. - Los rangos semanales y mensuales son para traders de swing y de largo plazo. - El indicador es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o estab
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT4, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT4. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Dynamic Oscillator es un indicador Crypto_Forex personalizado y avanzado: ¡una herramienta comercial eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usan. - Dynamic Oscillator tiene zonas de sobrecompra/sobreventa adaptables. - Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en áreas de sobrecompra/sobreventa. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja. - Es
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sin repintado. - El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. - Es excelente para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de 30). - El RSI es muy útil para la detección de divergencias. - "RSI para 8 símbolos" brinda la oportunidad de controlar los valores RSI de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico. - Este indi
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente. - El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal. - Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales. - Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30. - Hay muchas oportunidad
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles! Use Set_files v25.11 de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA. - El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cu
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Asesores Expertos
MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4. Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping. - El sistema establece automáticamente un SL dinámico
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4. - El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias. - "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas: _ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action. _ Si MACD está por debajo de
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado. - El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios. - El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista. - Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4. - El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras; - El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico: - Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - La barra interna en sí tiene una alta rela
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"SINGLE SNIPER" EA es un potente sistema de trading de scalping para la plataforma MT4. ¡La alta tasa de ganancias ronda el 85-90%! ¡El sistema utiliza la gestión de riesgo de interés compuesto! Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. Utilice Set_file para probar y operar: descargue EA set_file - Las operaciones son muy precisas: alrededor del 85-90%. - El sistema NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para pr
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles para 10 pares! Use Set_files (v25.11) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. Este EA es una versión avanzada de Adaptive Scalper EA. Características adicionales de Advanced Adaptive Scalper EA en comparación con
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
SwapFree Adaptive Scalper EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado. VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. - La velocidad es la primera derivada de la media móvil. - El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA. - Se recomienda utilizar MA Spee
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con alta precisión para la plataforma MT4. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad. Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. SF Multi Sniper EA es un asesor experto que se configura y se olvida y que realiza todo el trabajo de trading por usted. Use Set_files de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - Sin influencia de Rollo
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4. - El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action. - El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL. - Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfi
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio. - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado. - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa. - OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de 30. - Valores de sobrecompra: por encima de 70. - Hay mu
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de hombre colgado y martillo invertido" para MT4. - El indicador "Patrón de hombre colgado y martillo invertido" es un indicador muy potente para el trading de acción del precio: sin repintado, sin demora. - El indicador detecta patrones de martillo invertido alcista y hombre colgado bajista en el gráfico: - Martillo invertido alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Hombre colgado bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). -
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario