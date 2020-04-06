Advanced Sniper EA mp

ADVANCED SNIPER EA est un système de trading automatique précis, avec un taux de réussite d'environ 90 % pour les traders professionnels.

Cet EA est l'un des robots de scalping les plus stables, cohérents et rentables au monde. M15 timeframe!

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.

Ce robot est une version avancée de l'excellent MULTI SNIPER EA.

Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading :

Par rapport à la version de base, la version avancée de MULTI SNIPER EA est destinée aux ingénieurs qui aiment jouer avec de nombreux paramètres et ajuster le système selon leurs besoins. La version de base est destinée à ceux qui souhaitent installer le système une seule fois et l'utiliser sans attendre.

Fonctionnalités supplémentaires d'ADVANCED SNIPER EA par rapport à la version de base :
- Paramètres de spread supplémentaires.
- Volatilité réglable - Stop Loss adaptatif.
- Filtres de sortie réglables.
- Affichage SWAP pour les positions longues/courtes.
- Options Fixed_SL et Fixed_TP.

Points communs aux deux versions :
- L'EA définit automatiquement un SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.
- Le robot dispose d'une gestion automatique des risques par défaut et d'options de lots fixes.
- Paramètre de sensibilité d'entrée de transaction réglable.
- Pas de conservation des ordres du vendredi au lundi pour éviter les écarts.
- Filtre horaire précis à la minute près.
- Affichage du SPREAD intégré.
- Le robot dispose d'une fonction de seuil de rentabilité.
- Effet de levier du compte : de 1:30 à 1:2000.
- Les paires les plus recommandées sont GBPCAD et GBPAUD.
- Aucun trading martingale/grille dangereux. Chaque ordre possède son propre SL pour la protection du compte.
- Durée de fonctionnement : L'EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la séance américaine au milieu de la séance asiatique, selon le filtre horaire défini dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant la période de fonctionnement, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique. N'oubliez pas que cet EA est un système de trading de type sniping.
- Période : M15 uniquement.

Installation :
- Le système nécessite un compte de trading MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).
- Ouvrez les graphiques GBPCAD et GBPAUD.
- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.
- Associez le robot à chaque graphique et appliquez le fichier « Set_file » correspondant à l'EA sur chaque graphique. Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à « true ».
- Définissez la valeur de risque automatique pour chaque paire dans les paramètres de l'EA selon vos besoins (ou utilisez simplement la valeur par défaut).
- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre PC s'exécuter (ou d'utiliser un VPS).

IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires d'EA. Contactez-moi simplement pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier. Je vous aiderai à le vérifier et vous fournirai les fichiers Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Pour des performances optimales, il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- MISES À JOUR D'EA : Il est nécessaire d'utiliser la dernière version d'EA.

