Advanced Sniper EA mp

ADVANCED SNIPER EAは、プロのトレーダー向けに開発された、勝率約90%の高精度自動売買システムです。

このEAは、世界で最も安定性、一貫性、そして収益性の高いスキャルピングロボットの一つです。 M15 timeframe!

このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

このロボットは、優れたMULTI SNIPER EAのアドバンス版です。

テストと取引用のEAセットファイルをダウンロードしてください:

したがって、ベーシック版のMULTI SNIPER EAと比較すると、アドバンス版は、様々なパラメータを試して自分のニーズに合わせてシステムを調整したい、エンジニアリング思考を持つ人向けです。ベーシック版は、一度システムをインストールして、あとはそのまま使いたい人向けです。

ベーシック版のMULTI SNIPER EAと比較したADVANCED SNIPER EAの追加機能：
- スプレッド設定の追加。
- ボラティリティ調整可能なアダプティブストップロス。
- 終了フィルターの調整。
- ロング/ショートのスワップ表示。
- Fixed_SL および Fixed_TP オプション。

両バージョン共通：
- EA は市場のボラティリティに応じてダイナミック SL を自動的に設定します。
- ロボットはデフォルトで自動リスク管理機能と固定ロットオプションを備えています。
- 調整可能な取引エントリー感度パラメータ。
- ギャップを回避するため、金曜日から月曜日までの注文は保持しません。
- 1分単位の高精度な動作時間フィルター。
- SPREAD 表示機能を搭載。
- ロボットには損益分岐点機能があります。
- 口座のレバレッジ：1:30 から 1:2000。
- 推奨通貨ペアは GBPCAD、GBPAUD です。
- 危険なマーチンゲール/グリッド取引は行いません。口座保護のため、各注文には独自の SL が設定されています。
- 動作時間：EA は設定の時間フィルターに従って、米国取引セッション終了からアジアセッション中盤までエントリー機会を探します。システムが稼働時間中に注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。このEAはスナイピング取引システムであることを忘れないでください。
- 時間枠：M15のみ

インストール方法：
- システムは、狭いスプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4取引口座が必要です。
- GBPCAD、GBPAUDチャートを開きます。
- 各チャートでM15時間枠を選択します。
- 各チャートにロボットをアタッチし、各チャートのEAに対応する「Set_file」を適用します。パラメータTrading_Flagがtrueであることを確認してください。
- EA設定で各ペアの自動リスク値を必要に応じて設定します（またはデフォルト値を使用します）。
- ロボットはすべて自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストールしてPCを実行したままにしておくこと（またはVPSを使用する）だけです。

重要！取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 営業時間：MT4をご利用の際は、Market_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAのタイムゾーン設定を変更する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。

- スプレッドとブローカー：最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。

- EAのアップデート：EAは最新バージョンを使用する必要があります。

おすすめのプロダクト
Dragon Tongues
Jin Hu Han
エキスパート
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
Price action with smart money management
Debashish Sahu
エキスパート
This PRICE ACTION  trading EA is best for low risk steady growth. The EA has ability to smartly increase and decrease risk percent per trade  to maximize the gain. No INDICATORS are used of any kind. There is NO HEDGING or MARTINGALE. This Ea is fully set and forget based, but if you want you can also manually move your stop and profit target and can also close the trades whenever you want, it will not affect the EA algorithm. If You are new to robot trading, run with default settings. NOTE:
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
エキスパート
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop T
Smart Fibonacci EA
Yeoh Kia Gee
エキスパート
SMART FIBONACCI EA 1. OVERVIEW This Expert Advisor (EA) combines Fibonacci retracement levels with trend and momentum filters to identify high-probability trading opportunities. The EA is designed for H4 timeframe trading across all major currency pairs, utilizing a systematic approach to risk management and trade execution. 2.   Unique Features Ø   Dynamic Fibonacci Calculation Ø   Automatically calculates Fibonacci levels based on recent price action Ø   Adapts to changing market conditions
WONNFX iNN EA MT4
Sergei Tsirat
エキスパート
WONNFX iNN EA MT4  automated advisor/scalper.   Intraday trading. The advisor does not use grids, martingale or other dangerous strategies. All trades are opened and closed during the trading day Each trade is opened with a take profit and stop loss. Trades are also accompanied by a trailing stop. Recommendations: Symbol:   EURUSD, USDJPY (USDCHF, NZDCAD, NZDCHF, EURCAD )   (mod1/2/3) Timeframe: M1 Requirements: The minimum deposit is from 100 dollars in 0.01 lot. 1:100/500. Broker with low
Chart Pattern Trader With RSI and Spearman
Elmira Memish
エキスパート
A VERY PROFESSIONAL TOOL WITH EASY SETTINGS We bring you an  Expert Advisor to trade Harmonic And Chart Patterns, Murrey Math Lines, Fibonacci Levels with RSI and Spearman Correlations Harmonic Patterns Draw horizontal lines by using Between Lines / Support / Resistance options Murrey Math Lines By using Between Lines option If you do not have the Murrey Math Indicator, PM us after purchasing of the product and we will send you the indicator. - See the video on the comments section- Chart Pa
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
エキスパート
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
Advanced Sniper Pro EA mq
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADVANCED SNIPER PRO EA は、約90%の勝率を誇る高精度な自動売買システムです。 このEAは、世界で最も安定性、一貫性、そして収益性の高いスキャルピングロボットの一つです。 このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。 GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file EAには、プロのトレーダーがニーズに合わせて使用​​できる多様な設定が用意されています。 FX初心者は、基本的な設定が充実したデフォルトのSet_filesをそのまま使用できます。 EA独自の機能： - 機械学習手法を採用しています。 - ボラティリティに合わせて調整可能なストップロス - 調整可能なエグジットフィルターとスプレッド設定 - 固定ロスカット（Fixed_SL）と固定ロスカット（Fixed_TP）オプション - 市場のボラティリティに応じて、EAがダイナミックロスカット（SL）を自動的に設定します。 - ロボットには、自動リスク管理（デフォルト）と固定ロットオプションが搭載されて
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
エキスパート
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
Trading for Living
Chusnul Mubarok
エキスパート
MODIFIER V.11 The EA Modifier is based on the Pending Position (PPS) strategy and highly sophisticated secret trading algorithms. The Modifier EA strategy is a combination of secret custom indicators,Candlestick Patterns, Trend Lines, Support & Resistance (Price Action) levels and the most important secret trading algorithms mentioned above. Modifier is a unique and sophisticated EA, can receive and forward manual orders that you send via gadgets and home PCs, anti-floating (if floating occurs
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
エキスパート
DoubleSAR X – Advanced Trend-Following & Recovery Trading Bot Overview DoubleSAR X is a powerful trend-following and recovery-based Expert Advisor (EA) that combines the Double Parabolic SAR (Stop and Reverse) strategy with the Martingale system to enhance trade execution. It detects trend reversals using a dual SAR strategy and applies martingale-based lot scaling for effective risk management. This EA ensures precise entries, controlled losses, and a smart recovery mechanism, making it a val
Rebate Hunter
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/90950 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/93706 Rebate Hunter – マルチペアヘッジグリッドEA（ダイナミックアダプティブ） Rebate Hunterは、安定した取引量を確保しながら、バスケット利益をコントロールできるよう設計された、マルチペアヘッジグリッドEAです。このEAは、売買を同時に開始し（ヘッジエントリー）、ダイナミックアダプティブグリッドディスタンスと自動バスケットクローズシステムを用いてポジションを管理します。 このアプローチは、安定した利益サイクルと高い取引量を重視しつつ、様々なボラティリティ状況に対応できるEAを求めるトレーダー向けに構築されており、取引量ベースのリベートプログラムの恩恵を受ける口座に最適です。 主な機能 真のヘッジエントリー（買い＋売り） Rebate Hunterは、エクスポージャーのバランスを保ち、方向性への依存を軽減するために、2つのポジションを同時に
Hedging Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 ヘッジ ブレイクアウト エキスパート アドバイザーは、ヘッジ戦略を通じて堅牢なリスク管理を採用しながら、市場のブレイクアウトを活用するように設計された洗練された取引ツールです。 この EA は、市場の流動性の向上を活用して取引の可能性を最大化し、最適なブレイクアウトの機会を特定するように細心の注意を払って作成されています。 このエキスパートアドバイザーは、ブレイクアウトロジックとヘッジによる効果的なリスク管理を組み合わせることで、全体的な取引パフォーマンスを向上させ、潜在的な反転を防ぐことを目指しています。 主な特徴: ブレイクアウト検出アルゴリズム: EA には、主要なサポートとレジスタンスのレベルを特定する強力なブレイクアウト検出アルゴリズムが装備されています。 過去の価格データとボラティリティ指標を利用して、潜在的なブレイクアウトポ
CHF Portal
Ngo Yung Lau
エキスパート
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
エキスパート
EA Atomは、独自の取引アルゴリズムを備えたエキスパートアドバイザーです。 EAは前日の高値または安値の内訳に取り組んでいます 成功した実証済みの戦略はアドバイザーのアルゴリズムに統合されており、技術的およびコンピューター分析のすべての微妙な点で資産の価格設定から利益を得ることができます。 購入後すぐに私に連絡して、指示とプライベート電報チャットへのアクセスを受け取ります！ 設定は、リンクのアドバイザーのディスカッションで利用できます EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、DE40、USTECHCash（100）の取引に推奨されるペア TimeFrame任意 最小アカウント残高1000$（1ペアの場合） EAには良好な仲介条件が必要です。ロールオーバー期間中のスプレッドとスリッページが低く、最適なアカウントタイプはECNです。相談のためにプライベートメッセージを送ってください。 EAはVPSで実行を継続する必要があり、VPS遅延は150msを超えてはなりません。 不要なエラーを避けるために、他のエキスパートアドバイザーと一緒に実行しないでく
Semantics
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The EA uses a combination of several different trading systems. The unique trading expert algorithm allows you to choose the direction of positions with the highest probability of their profitable closing. The risk control system allows profitable transactions to prevail over the total amount of loss. Advisor is ready for full independent work without the intervention of a trader. Recommended trading tools: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP. Settings: MaxRisk - Percentage of ris
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
エキスパート
Introduction With over 18 years of trading experience, I can tell you that simply buying a "black box" EA and expecting to get rich without any fundamental knowledge is a naive approach. True success comes from understanding the market. This EA is designed for serious investors who want to trade like professionals. It serves as a powerful hybrid tool: it allows for minimal but effective intervention, bridging the gap between manual intuition and automated precision. Key Features: User-Friendly
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
エキスパート
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Current and M5 timeframe with Trend and zigzag upward, downward Scalping Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 120 seconds is default, can c
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
エキスパート
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
エキスパート
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
NIGHTCrusher
Christian Opperskalski
4 (1)
エキスパート
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if needed News Feature included - to protect you of miss trades in news times Important: Get informed about
Banev EA
Akram Azizi
エキスパート
This Expert uses multiple indicators and special algorithm to choose the entry points and provide the maximum Gain with the minimum Risk . Run the BackTest and check the efficienty of the product. Working Conditions : This EA works on all Pairs on 15M Timeframe. With 1000 $ Balance Input Parameters : Trading Mode : Choose between 3 modes. AutoManagement : The lot will increase with the increasing of the balance. Trading Lot : The Lot is set manually. Take Profit : Set it by points. Spread
Winex AI
Timur Khal'metov
エキスパート
Winex AI は、長年の経験を持つ熟練した専門家のチームによって作成された最新の取引ロボットです。 このアルゴリズムは高度な人工知能技術に基づいており、アドバイザーは 2 つの並列ディープ ニューラル ネットワークを使用します。1 つは取引の開始を担当し、もう 1 つは収益性の計算と取引の終了を担当します。 アドバイザーは、従来の戦略に従って取引を行い、各通貨ペアに対して常に 1 つの取引のみが開かれ、ロットは取引ごとのリスク パラメーターに従って計算されます。 平均化、マーチンゲール、裁定取引といった危険な戦略は使用されません。 代わりに、   Winex AI は 次のような指標を使用した実証済みの分析方法に依存しています。 • RSI • MACD • 価格行動パターン この製品は、3 つの通貨ペアで同時に動作するように設計されています。 • ユーロ/米ドル • GBPUSD • USDCAD 取引は M15 時間枠で実行されるため、市場の変化に迅速に対応し、タイムリーな意思決定を行うことができます。 インストール: 1. M15 タイムフレームで指定されたすべ
Satoshi Scalper
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/149784 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/149785 サトシ・ナカモト – BTCUSD M5 エキスパートアドバイザー サトシ・ナカモトは、M5時間枠のBTCUSD専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。 RSIベースのエントリーとADXベースのエグジット、そして堅牢なリスク管理レイヤーを組み合わせます。 厳格なアカウント保護を維持しながら、ビットコインの微細な動きを捉えることを目指しています。 主な機能 銘柄と時間枠に特化：BTCUSD、M5に最適化されています。 エントリーロジック： • RSIクロスオーバーでモメンタムバーストを検知します。 • 期間と水準を柔軟に設定できます。 エグジットロジック： • ADXでポジションのクローズタイミングを確認します。 • 迅速かつ規律あるエグジットのために設計されています。 リスク保護： • スプレッド、最大オープンポジション数、最大ロット数。 •
Lucifer HFT Prop
Hossein Davarynejad
5 (2)
エキスパート
//// Lucifer HFT Prob  //// One Shoot Trade  For  ( FTMO and Prob and any challenge ) We used   ChatGPT   to find the best market entry strategy, supplementing its approach with a filter based on Lucifer technical analysis. There are quite a few trades in the forex market made by programs, but there are also people who prefer to trade with their own hands, Lucifer Strategy Create by   ChatGPT .  Strategy    No Martingale   ,   No Grid   ,  No Dangerous Strategy  All Trade Have Stop Loss  10 pi
I Smart Martin Pro
Alexey Nazarov
エキスパート
The Smart Martin advisor automates a trading strategy based on support/resistance levels for EURUSD (H1 timeframe). Key Features: Precise entry based on breakout/bounce from levels. Strict risk management: fixed Stop Loss and Take Profit. False signal filtering through volatility analysis. Strategy Details Entry Rules Levels are built based on technical price analysis. Exit Rules Stop Loss: 200 points from the entry level (fixed). Take Profit: 200 points (risk-reward ratio 1:1). Settings Para
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
エキスパート
TreeBert EA H4 – Smart Swing Trading Automation for EURUSD and More Unlock the power of multi-timeframe trading with institutional logic – fully automated. The MTF Momentum EA H4 is a high-precision, low-frequency trading robot designed for smart swing traders who want to combine trend-following principles with momentum confirmation – using professional multi-timeframe analysis. How It Works This Expert Advisor operates on the H4 timeframe and uses a three-level decision system: Trend Detection
Aeon
Robots4Forex Ltd
エキスパート
Aeon is a fully automated Expert Advisor that trades multiple currencies. The EA trades using market orders and uses averaging to turn otherwise negative trades positive. This EA works best on the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I can concentrate on Custom EA. If you wish to use this EA it will n
FREE
Bitcoin Smart Buyer
Jamal Dallal
エキスパート
Bitcoin Smart Buyer expert is a 100 % automated system that only opens buy positions in Bitcoin, it is the result of more than 7 years of experience in the financial markets.  This expert is designed for people with or without trading experience. With its higher profit ratio, this expert is the best solution for losing money and start making real money in financial markets. - Why choosing this expert ? Bitcoin Smart Buyer : * Trade only on Up trend and open only buy positions. * Choose the bes
KingKong MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
Jesko EA – Jesko は、 長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。 すでに 実際の口座でテストされており 、一貫して 利益性と低リスク を示しています。 今回、ついに一般公開することにしました。 Signal live    ライブアカウントの4ヶ月  簡単インストール  すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）  最低入金額: 100 USD  24時間365日サポート  Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！ 1,5年前 バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。 表示された場合は、設定を変更する必要があります。 オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します 入力パラメータの説明 基本設定 AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。 RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。 ロ
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
エキスパート
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
エキスパート
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦 略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 550ドルで購入できるのは残り1本のみです。その後、価格は650ドル、750ドルへと上がり、最終価格は1200ドルになります ライブシグナル >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   クリック 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUS
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
エキスパート
Gold Mining EA is a sophisticated automated trading system that combines momentum-based technical analysis with intelligent grid management. Designed primarily for trending markets like Gold (XAUUSD),  this EA uses a unique combination of Aroon Oscillator and RSI indicators to identify high-probability entry points while managing risk through multiple protective mechanisms. Trading Style: Grid Trading with Trend Following Best Instruments: XAUUSD (Gold) Recommended Timeframe: M15(15-minute) Mini
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
エキスパート
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
エキスパート
深層学習が金の取引を再構築し、インテリジェントアシスタントが庭師のように取引の庭を手入れします。「ゴールドガーデン」EAは、深層学習の知的技術を採用し、20年分のデータトレーニングにより、戦略のパフォーマンスを大幅に向上させます。これにより、取引がより簡単でインテリジェントになります。一緒にインテリジェント化の時代を切り開き、取引を幸せな庭園に変えましょう。これはあなただけのGold Garden Stewardになります。 MT5バージョン： Gold Garden MT5   618セール、期間限定で200ドル割引 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得ることができます。詳細についてはお問い合わせください。 現在の発売記念価格は699ドルで、販売目標に達すると999ドルに値上げされます。 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得
Swap Master MT4
Thang Chu
エキスパート
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
エキスパート
アップデート — 2025年12月 2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。 それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。 Live Signal この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。 そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました： プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化 取引保護システムを大幅に強化 Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加 シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター 最適化の強化、動作速度と安定性の向上 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載 プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用 AURUMについて Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジッ
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
エキスパート
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
エキスパート
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
エキスパート
One Gold EA をご紹介します。これは、Meta Trader プラットフォーム上の洗練された金取引ロボットで、高度な市場分析でトレーダーを支援するために開発されました。当社の独自のテクノロジーは、ニューラル ネットワークとデータ駆動型アルゴリズムを活用して、過去およびリアルタイムの金市場データを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供します。従来の手動戦略とは異なり、One Gold EA は最小限の介入で動作し、取引プロセスを合理化し、関連するリスクの削減を目指しています。高度なニューラル プラグインの使用によりロボットの分析機能が強化されますが、他の取引ツールと同様に、One Gold EA は利益を保証するものではないことに留意することが重要です。ただし、より情報に基づいたデータに裏打ちされた洞察を提供することで、取引パフォーマンスを向上させる可能性を考慮して設計されています。One Gold EA は、金市場を継続的に監視して、人間のトレーダーが見つけるのが難しいパターンや傾向を検出します。このシステムはさまざまな市場状況に適応できるため、特に金取引のような非常に不安定な環
作者のその他のプロダクト
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA の機能: - 追加のスプレッド設定。 - 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - 固定 SL オプション。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT5 用)、再描画なし。 ............................................................................................. - MT5 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。 - HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。 - 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。 - インジケータ
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT5 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。 ..................................................................................................................... - トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。 - 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 - トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。 - インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。 - モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 - トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。 ...............................................................
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただければ幸いです。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! Crypto_Forex インジケーター: MT4 用 Heiken Ashi Candles。再描画なし。 - Heiken_Ashi_Candles は、画像にあるように、トレンドライン MA インジケーターとの組み合わせが優れています。 - インジケーター Heiken_Ashi_Candles は、トレンドをより目立たせるための非常に便利な補助インジケーターです。 - ローソク足チャートをより読みやすくし、トレンドを分析しやすくするのに役立ちます。 - 利益のほとんどは、市場がトレンドのときに発生するため、トレンドを正しく予測する必要があります。 - 平均足チャートは、各バーを計算するための式が異なることを除いて、通常のローソク足チャートと同様に構築されています - 平均足は、基本的に動きの平均を取っているため、より滑ら
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター スプレッド ディスプレイ、優れた補助取引ツール。 - スプレッド ディスプレイ インジケーターは、接続された Forex ペアの現在のスプレッドを表示します。 - スプレッド ディスプレイの値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「フラクタルトレンドライン」MT4用。 - このインジケーターは、ブレイクアウトを伴うグラフィカル分析を使用するトレーダーに最適です!!! - 「フラクタルトレンドライン」は、グラフィカルな上昇トレンド (紫色) と下降トレンド (赤色) のラインを表示します。 - 上昇トレンドと下降トレンドのラインは、2つの最も近い対応するフラクタルに基づいて構築されます。 - インジケーターには、トレンドラインの色と幅を決定するパラメーターがほとんどありません。 - インジケーターには、ブレイクアウトのモバイルおよびPCアラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5 Webサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター SWAP 表示、優れた補助取引ツール。 - SWAP 表示インジケーターは、それが接続されている Forex ペアのロング トレードとショート トレードの現在の SWAP を表示します。 - SWAP 表示の値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 - トレードを 1 日以上オープンにしておく場合、各トレーダーは SWAP を知っておく必要があります。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」 - インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」は、非常に便利な補助取引ツールです。 - 価格 (価格帯レベル) で到達できる日次、週次、月次の最も可能性の高いレベルを表示します。 - 日次範囲は、日中トレーダーに役立ちます。 - 週次および月次範囲は、スイングおよび長期トレーダー向けです。 - インジケーターは、テイク プロフィット ターゲットを計画したり、ストップ ロスを設定したりするのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT4 用)、再描画なし。 - MT4 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。 - HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。 - 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
ダイナミック オシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、MT4 用の効率的な取引ツールです。 - 新世代のオシレーター - 使い方については画像をご覧ください。 - ダイナミック オシレーターには、適応型の売られすぎ/買われすぎゾーンがあります。 - オシレーターは、売られすぎ/買われすぎ領域から正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 緑の線より下、買われすぎの値: 赤の線より上。 - 標準のオシレーターよりもはるかに正確です。適切な時間枠: M30、H1、H4、D1、W1。 - PC とモバイルのアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「 RSI for 8 Symbols 」。再描画なし。 - RSI は、取引で最も人気のあるオシレーターの 1 つです。 - 強い買われすぎゾーン (70 以上) から売りエントリーを取り、強い売られすぎゾーン (30 以下) から買いエントリーを取るのに最適です。 - RSI は、ダイバージェンス検出に非常に役立ちます。 - 「RSI for 8 Symbols」を使用すると、1 つのチャートで最大 8 つの異なるシンボルの RSI 値を制御できます。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーと組み合わせるのにも最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「Scalping_Channel」。 - スキャルピング チャネルには、ATR ベースのボラティリティ境界があります。 - スキャルピング取引に最適です: - 中間ラインの保留中の指値注文の配置を介して取引を開始します。 - 緑の安定した上向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが上端の境界より上で閉じられた場合は、強気のエントリーを検討します (画像を参照)。 - 赤い安定した下向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが下端の境界より下で閉じられた場合は、弱気のエントリーを検討します (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Follow Trend Oscillator」は、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、効率的な取引ツールです。 - ユーザー フレンドリーなインジケーターは、主要なトレンドの方向にスキャルピングする機会を提供します。 - 信号ヒスト部分を備えた、滑らかで調整可能なオシレーター。 - 上昇トレンドの場合はオシレーターの色が緑色、下降トレンドの場合は茶色。 - 売られすぎの値: -30 未満、買われすぎの値: 30 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files v25.11 を使用してください。 - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - EA は 10 ペアで同時に実行する必要があります - 対応する Set_files は、「コメント」セクションにあります。 - この EA は非常にユーザー フレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が使用できます。 - ロボットは複利計算を自動的に行います - 必要なのは、以下の手順に従って、関連するリスク (デフォルト 2%) で MT4 に
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。 - トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。 - 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 - トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。 - インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。 - モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 - トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。 インジケーターの使用方法: 1) 少なくとも 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色であることを確認します。これは新しいトレンドの始まりを意味します。たとえば、下の画像には 7 つ以上の青い列があります。 2) 反対色の列が 1 つ (1 つ) 表示されるのを待ちます。この場合は赤ですが、その直後に再び青い列に変わります。これはトレンド修正であったことを意
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
エキスパート
MULTI SNIPER EA は、MT4プラットフォームで約90%の精度を誇る高精度自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピングEAは、現在市場で最も安定したシステムの一つです。 このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。 GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 複利法とスキャルピングテクニックを実装しています。 - システムは市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - EAはデフォルトで自動（ロット計算）リスク管理機能を備えており、固定ロットオプションも利用可能です。 - 取引エントリー感度パラメータを調整可能。 - 週末の取引ギャップを回避。 - 1分単位の高精度な動作時間フィルター。 - スプレッド表示機能搭載。 - ロボットには損益分岐点機能があります。 - 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で設定可能。 - 最も推奨される通貨ペアはGBPCADとGBPAUDです。 - 危険なマーチンゲール/グリッドは使用していません
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド ジグザグ付き MACD」。 - MACD インジケーター自体は、トレンド トレーディングの最も人気のあるツールの 1 つです。 - 「MACD with Trend ZigZag」は、プライス アクション エントリや他のインジケーターと組み合わせて使用​​するのに最適です。 - このインジケーターを使用して、最も正確なエントリ シグナルを選択します。 _ MACD が 0 (緑色) より上であり、ジグザグ ラインが上向きの場合 - 買いプライス アクション パターンのみを検索します。 _ MACD が 0 (ピンク色) より下であり、ジグザグ ラインが下向きの場合 - 売りプライス アクション パターンのみを検索します。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「スキャルピング ヒストグラム」MT4 用、リペイントなし。 - スキャルピング ヒストグラム インジケーターは、マイナーな価格修正後の価格モメンタムの主な方向へのエントリー シグナルの検索に使用できます。 - スキャルピング ヒストグラムは 2 色で表示されます。弱気のモメンタムの場合はオレンジ、強気のモメンタムの場合は緑です。 - 同じ色のヒストグラム バーが 10 本以上連続して表示されると、強いモメンタムが発生していることを意味します。 - エントリー シグナルは、ヒストグラムで反対色の 1 列と、最初のモメンタム色で表示される次の列です (画像を参照)。 - スキャルピング ターゲットを使用 - チャート上の最も近い高値/安値。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 インジケーターの使用方法: - 買いシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続した緑のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本のオレンジ色のバー (修正) + 1 本の緑のバー (ここでロング トレード
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター SCALPING SNIPER for MT4、リペイントなしのトレーディング システム。 スキャルピング スナイパー - 正確な価格モメンタムを示す高度なシステム (インジケーター) です。 - MT4 のプロフェッショナルなスキャルピング スナイパー インジケーターを使用して、トレーディング メソッドをアップグレードします。 - このシステムは非常に正確ですが、まれなスナイピング シグナルを提供し、勝率は最大 90% です。 - システムは、1 ペアあたりのシグナル数の少なさを補うために、シグナルの検索に多くのペアを使用することを想定しています。 - スキャルピング スナイパーは、次の要素で構成されています。 - トップとボトムのボラティリティ ライン (青色)。 - ミドル ライン (オレンジまたは黄色) - 主要なトレンドを示します。 - シグナル方向ライン (赤) - ローカル トレンドの方向を示します。 - 70 レベルを超える領域 - 買われすぎゾーン (そこでは買わないでください)。 - 30 未満の領域 - 売られすぎゾー
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」MT4用。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力です。再描画なし、遅延なし。 - インジケータは、チャート上のインサイドバーとアウトサイドバーパターンを検出します。 - 強気パターン - チャート上の青い矢印信号（画像を参照）。 - 弱気パターン - チャート上の赤い矢印信号（画像を参照）。 - インサイドバー自体の R/R 比率（報酬/リスク）が高い。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
「 SINGLE SNIPER 」EAは、MT4プラットフォーム用の強力なスキャルピング取引システムです！ 勝率は約85～90%です！システムは複利リスク管理を使用しています！ これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引にはSet_fileを使用します: EA set_fileをダウンロード - 取引は非常に正確です：約85～90%。 - システムは、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法を使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自のSLがあります。 - 複利メソッドを実装しました。 - エントリー感度設定用の注文オープニングセンサー。 - EAは、市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - 週末の取引はありません。 - 1分精度の正確な動作時間フィルター。 - アカウントのレバレッジ：1：30～1：2000。 - 推奨ペアは、GBPAUDとGBPCADです。 - スプレッド表示が組み込まれています。 - 動作時間: EA は、設定の時間フィルターに従って、米国取引セッションの終了からアジア セッションの途中
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 ペアに対して 10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files (v25.11) を使用してください。 この EA は、Adaptive Scalper EA の高度なバージョンです。 Advanced Adaptive Scalper EA の基本的な Adaptive Scalper EA との比較における追加機能: - 追加のスプレッド設定。 - SPREAD 表示。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - Fixed_SL オプション。 両方のバージョンに共通する機能: - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用し
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
SwapFree Adaptive Scalper EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。9 つのペアに対して 9 つの Set_files が利用可能です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA の機能: - スキャルピング テクニック。 - ロールオーバーの影響はありません。 - スワップは関係ありません。 - 週末のギャップは関係ありません。 - EA は AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッド
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「MA スピード」、MT4 用、リペイントなし。 移動平均のスピードは、ユニークなトレンド インジケーターです。 - このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。 - スピードは、移動平均の 1 次導関数です。 - MA スピード インジケーターは、MA 自体が方向を変える速度を示します。 - MA スピードを使用して、標準戦略でもアップグレードする機会がたくさんあります。SMA、EMA、SMMA、LWMA に適しています。 - トレンド戦略では、MA スピードを使用することをお勧めします。インジケーターの値が < 0 の場合: トレンドが下降し、インジケーターの値が > 0 の場合: トレンドが上昇します。 - 時間枠 - 任意。取引ペア - 任意。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 パラメーター (設定は非常に簡単です): 1) スピードの期間。推奨値は 3 ～ 7 です。スピードの期間が低いほどインジケーターの感度が高まり、その逆も同様です。 2) MA の期間 (この M
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA は、MT4 プラットフォーム用の高精度な自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです。 この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 SF Multi Sniper EA は、すべての取引作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files を使用してください。 - ロールオーバーの影響を受けません。 - スワップは関係ありません。 - 週末の取引はありません。 - スキャルピング テクニックを使用した複利法を実装しました。 - システムは、市場のボラティリティに応じて動的 SL を自動的に設定します。 - EA には、自動ロット リスク管理 (デフォルト) と固定ロット オプションがあります。 - 調整可能な取引エントリ感度パラメーター。 - 1 分精度の正確な動作時間フィルター。 - 組み込みの SPREAD 表示。 - ロボットには調整可能なト
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
トレンドオシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーター、効率的な取引ツールです! - 高度な新しい計算方法を使用 - パラメーター「計算価格」のオプションは 20 種類。 - これまで開発された中で最もスムーズなオシレーター。 - 上昇トレンドの場合は緑色、下降トレンドの場合は赤色。 - 売られすぎの値: 5 未満、買われすぎの値: 95 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - PC およびモバイルアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター MT4 用コンソリデーション バー パターン。 - インジケーター「コンソリデーション バー」は、価格アクション取引用の非常に強力なブレイクアウト重視のインジケーターです。 - インジケーターは、1 つのバーの間に狭い領域で価格コンソリデーションを検出し、ブレイクアウトの方向、保留中の注文の場所、および SL の場所を表示します。 - 強気コンソリデーション バー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気コンソリデーション バー - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - 再描画なし、遅延なし、高い R/R 比率 (報酬/リスク)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - インジケーター「コンソリデーション バー パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
OSB オシレーター - 高度なカスタム インジケーター、効率的なプライス アクション補助ツールです。 - 高度な新しい計算方法が使用されます。 - 新世代のオシレーター - 使用方法を確認するには画像を参照してください。 - OSB オシレーターは、プライス アクション、ダイバージェンス、売られすぎ/買われすぎのシグナルの正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 30 未満。 - 買われすぎの値: 70 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - 標準オシレーターよりもはるかに高速で正確です。 インジケーターの設定は非常に簡単です。パラメーターは 1 つだけです - 感度。 使用方法: - プライス アクション フィルターとして (画像を参照)。 - 主なトレンド方向のエントリ シグナルとして (画像を参照)。 - 正確なシグナルを持つダイバージェンス インジケーターとして (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください!
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」MT4 用。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上の強気の逆ハンマーと弱気のハンギングマンパターンを検出します。 - 強気の逆ハンマー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気のハンギングマン - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルおよび保留中の注文と組み合わせるのに最適です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、 https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller から入手できます。 これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信