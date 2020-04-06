Advanced Sniper EA mp

ADVANCED SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，可为专业交易者带来约 90% 的胜率。

这款 EA 是全球最稳定、最稳定、盈利能力最强的剥头皮交易机器人之一。 M15 timeframe!

它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。

这款机器人是卓越的 MULTI SNIPER EA 的高级版本。

下载用于测试和交易的EA设置文件：

因此，与 MULTI SNIPER EA 基础版相比，高级版更适合具有工程思维、喜欢尝试各种参数并根据自身需求调整系统的用户。基础版则适合希望一次性安装系统并立即使用的用户。

与 MULTI SNIPER EA 基础版相比，ADVANCED SNIPER EA 的附加功能包括：
- 额外的点差设置。
- 可调波动率 - 自适应止损。
- 可调退出过滤器。
- 多头/空头隔夜利息 (SWAP) 显示。
- 固定止损 (Fixed_SL) 和固定获利 (Fixed_TP) 选项。

两个版本相同：
- EA 根据市场波动自动设置动态止损。
- 机器人默认具有自动风险管理功能，并提供固定手数选项。
- 可调整交易入场敏感度参数。
- 周五至周一无需持仓，避免出现跳空。
- 精确的运行时间过滤器，精度可达 1 分钟。
- 内置点差 (SPREAD) 显示。
- 机器人具有盈亏平衡功能。
- 账户杠杆：1:30 至 1:2000。
- 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD。
- 禁止任何危险的马丁格尔/网格交易。每笔订单都有自己的止损，以保护账户安全。
- 运行时间：EA 根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在运行期间未开启订单，则意味着图表上没有可用的入场信号，请不要忘记，此 EA 是狙击交易系统。
- 时间周期：仅 15 分钟。

安装方法：
- 系统需要 MT4 交易账户，且点差较小（原始点差或 ECN）。
- 打开 GBPCAD、GBPAUD 图表。
- 在每个图表上选择 15 分钟时间周期。
- 将机器人连接到每个图表，并将相应的“Set_file”应用于每个图表上的 EA。确保参数 Trading_Flag = true。
- 根据您的需要在 EA 设置中为每个货币对设置自动风险值（或使用默认值）。
- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并保持电脑运行（或使用 VPS）。

重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 MT4，其中 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整 EA 时间设置。请发送邮件告知我（以确认您的经纪商时区），我将协助您进行检查，并在必要时提供相关的 Set_files。

- 点差和经纪商：为了获得最佳性能，选择点差较低的账户（原始点差或 ECN）非常重要。

- EA 更新：请务必使用最新版本的 EA。

