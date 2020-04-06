Advanced Sniper EA mp

Советник ADVANCED SNIPER — это точная автоматическая торговая система с процентом прибыльности около 90% для профессиональных трейдеров.

Этот советник — один из самых стабильных, последовательных и прибыльных скальперских роботов в мире. M15 timeframe!

Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5.

Этот робот — расширенная версия великолепного советника MULTI SNIPER.

Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли:

Итак, по сравнению с базовой версией MULTI SNIPER, расширенная версия предназначена для людей с инженерным складом ума, которые любят экспериментировать с множеством различных параметров и настраивать систему в соответствии со своими потребностями. Базовая версия предназначена для тех, кто хочет установить систему один раз и всё.

Дополнительные возможности советника ADVANCED SNIPER по сравнению с базовой версией MULTI SNIPER:
- Дополнительные настройки спреда.
- Регулируемый стоп-лосс, адаптивный к волатильности.
- Регулируемые фильтры выхода.
- Отображение свопа для длинных/коротких позиций.
- Настройки фиксированного стоп-лосса (SL) и фиксированного тейк-профита (TP).

Общее для обеих версий:
- Советник автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от волатильности рынка.
- Робот по умолчанию имеет автоматическое управление рисками и возможность установки фиксированного лота.
- Настраиваемый параметр чувствительности входа в сделку.
- Отсутствует удержание ордеров с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.
- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- Встроенное отображение спреда.
- Робот имеет функцию безубыточности.
- Кредитное плечо: от 1:30 до 1:2000.
- Наиболее рекомендуемые пары: GBPCAD, GBPAUD.
- Отсутствует опасная торговля по мартингейлу/сетке. Каждый ордер имеет свой стоп-лосс для защиты счета.
- Время работы: Советник ищет возможности входа с конца американской торговой сессии до середины азиатской сессии в соответствии с временным фильтром в настройках. Если система не открывала ордера во время работы, это означает, что на графике не было сигналов на вход. Не забывайте, что этот советник — снайперская торговая система.
— Таймфрейм: только M15.

Как установить:
— Для работы системы требуется торговый счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
— Откройте графики GBPCAD, GBPAUD.
— Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.
— Подключите робота к каждому графику и примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
— Установите значение Auto-Risk для каждой пары в настройках советника в соответствии с вашими потребностями (или используйте значение по умолчанию).
— Робот делает всё автоматически — вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер включенным (или использовать VPS).

ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- ЧАСЫ РАБОТЫ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если сервер вашего брокера имеет другой часовой пояс GMT, необходимо скорректировать настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (для проверки часового пояса вашего брокера). Я помогу вам это проверить и при необходимости предоставлю соответствующие Set_files.

- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы крайне важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- ОБНОВЛЕНИЯ EA: Необходимо использовать последнюю версию EA.

