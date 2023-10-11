One Gold MT4

Presentazione di One Gold EA, un sofisticato robot di trading per l'oro sulla piattaforma Meta Trader, sviluppato per assistere i trader con analisi di mercato avanzate. La nostra tecnologia proprietaria sfrutta reti neurali e algoritmi basati sui dati per analizzare i dati storici e in tempo reale del mercato dell'oro, fornendo informazioni che possono aiutare nel processo decisionale. A differenza delle tradizionali strategie manuali, One Gold EA opera con un intervento minimo, semplificando il processo di trading e mirando a ridurre i rischi associati. Mentre l'uso di plugin neurali avanzati migliora le capacità analitiche del robot, è importante notare che, come qualsiasi strumento di trading, One Gold EA non garantisce profitti. Tuttavia, è stato progettato con il potenziale per migliorare le prestazioni di trading fornendo informazioni più informate e supportate dai dati. One Gold EA monitora costantemente il mercato dell'oro per rilevare modelli e tendenze che potrebbero essere difficili da individuare per un trader umano. Il sistema è in grado di adattarsi a varie condizioni di mercato, offrendo un approccio di trading più coerente, soprattutto in un ambiente altamente volatile come il trading dell'oro. Che tu sia un trader esperto o un novizio sul mercato, One Gold EA è pensato per supportare il tuo processo decisionale offrendo un'analisi di mercato completa e riducendo il carico di lavoro manuale. Mentre One Gold EA mira a semplificare l'esperienza di trading, è fondamentale utilizzare il robot in combinazione con un piano di trading ben ponderato e strategie di gestione del rischio adeguate. Crediamo nel potenziale della nostra tecnologia per supportare i trader, ma incoraggiamo un uso responsabile e un monitoraggio continuo dei risultati per i migliori risultati.

Ci sono ancora 3 copie a questo prezzo, quindi il prezzo verrà aumentato a $ 1500

Informazioni:

Simboli di lavoro: XAUUSD(ORO)

Periodo di lavoro: H1

Deposito minimo $ 100 (modalità conservativa), $ 500 (modalità intensiva + recupero)

La leva finanziaria dipende dal rischio, in modalità a basso rischio e conservativa è adatta una leva finanziaria di 1:30

I vantaggi One Gold:



Plugin neurali per prestazioni migliorate

L'EA utilizza plugin di reti neurali all'avanguardia per migliorare la precisione predittiva e adattarsi dinamicamente ai cambiamenti del mercato, il che le consente di riconoscere e rispondere a modelli complessi in modo più efficace.

Adattamento automatico del rischio-leva

Regola automaticamente il rischio in base alla leva finanziaria del conto, ottimizzando i rendimenti e bilanciando l'esposizione al rischio. Ciò semplifica la gestione delle dimensioni delle posizioni in linea con le mutevoli condizioni di leva finanziaria senza intervento manuale.

Compatibilità delle società di proprietà in contesti a basso rischio

Progettato per soddisfare i requisiti delle società di trading proprietario come FTMO, ma è specificamente consigliato in contesti a basso rischio per aderire a rigorosi limiti di drawdown e di perdita giornaliera, garantendo un'esperienza di trading più sicura in linea con i criteri aziendali.

Back testing approfondito per oltre 13 anni

L'EA è stato sottoposto a backtest con successo in diverse condizioni di mercato negli ultimi 13 anni, dimostrando una stabilità costante e mantenendo bassi drawdown, il che riflette la sua affidabilità nel tempo e in diversi climi economici.

Filtro notizie integrato personalizzabile

L'EA include un filtro notizie regolabile che interrompe le negoziazioni prima di annunci economici significativi, riducendo le possibilità che condizioni di mercato volatili abbiano un impatto negativo sulle negoziazioni. Questa funzionalità è particolarmente utile per evitare improvvise oscillazioni di prezzo durante i comunicati stampa.

Impostazione semplificata basata sul codice

Tutti i valori necessari sono incorporati nel codice dell'EA, il che significa che non c'è bisogno di file di impostazioni esterne. I trader devono solo selezionare un livello di rischio preferito, rendendo la configurazione più rapida e meno soggetta a errori.

Flessibilità del broker con alcune condizioni

È progettato per funzionare efficacemente con la maggior parte dei broker, ma potrebbe non funzionare altrettanto bene su conti cent o conti con spread elevati, specialmente su asset come l'oro. Lo sviluppatore fornisce raccomandazioni su broker adatti per garantire prestazioni ottimali.

Ampie opzioni di personalizzazione

L'EA offre numerose impostazioni di personalizzazione e ottimizzazione, consentendo ai trader di adattarlo alle loro strategie specifiche, alla loro tolleranza al rischio e alle condizioni di mercato. Questa flessibilità supporta un maggiore controllo sul comportamento di trading.

Installazione rapida e semplice

Grazie a un processo di installazione intuitivo, l'EA è accessibile ai trader di qualsiasi livello di esperienza, offrendo una configurazione semplificata con passaggi minimi.





Avvertenza sui rischi:



