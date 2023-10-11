One Gold MT4

4.54

Presentazione di One Gold EA, un sofisticato robot di trading per l'oro sulla piattaforma Meta Trader, sviluppato per assistere i trader con analisi di mercato avanzate. La nostra tecnologia proprietaria sfrutta reti neurali e algoritmi basati sui dati per analizzare i dati storici e in tempo reale del mercato dell'oro, fornendo informazioni che possono aiutare nel processo decisionale. A differenza delle tradizionali strategie manuali, One Gold EA opera con un intervento minimo, semplificando il processo di trading e mirando a ridurre i rischi associati. Mentre l'uso di plugin neurali avanzati migliora le capacità analitiche del robot, è importante notare che, come qualsiasi strumento di trading, One Gold EA non garantisce profitti. Tuttavia, è stato progettato con il potenziale per migliorare le prestazioni di trading fornendo informazioni più informate e supportate dai dati. One Gold EA monitora costantemente il mercato dell'oro per rilevare modelli e tendenze che potrebbero essere difficili da individuare per un trader umano. Il sistema è in grado di adattarsi a varie condizioni di mercato, offrendo un approccio di trading più coerente, soprattutto in un ambiente altamente volatile come il trading dell'oro. Che tu sia un trader esperto o un novizio sul mercato, One Gold EA è pensato per supportare il tuo processo decisionale offrendo un'analisi di mercato completa e riducendo il carico di lavoro manuale. Mentre One Gold EA mira a semplificare l'esperienza di trading, è fondamentale utilizzare il robot in combinazione con un piano di trading ben ponderato e strategie di gestione del rischio adeguate. Crediamo nel potenziale della nostra tecnologia per supportare i trader, ma incoraggiamo un uso responsabile e un monitoraggio continuo dei risultati per i migliori risultati.

Ci sono ancora 3 copie a questo prezzo, quindi il prezzo verrà aumentato a $ 1500

Check all signals in Profile >>>>>> Check my profile

Come impostare One Gold EA

Informazioni:

  • Simboli di lavoro: XAUUSD(ORO)
  • Periodo di lavoro: H1
  • Deposito minimo $ 100 (modalità conservativa), $ 500 (modalità intensiva + recupero) 
  • La leva finanziaria dipende dal rischio, in modalità a basso rischio e conservativa è adatta una leva finanziaria di 1:30 

I vantaggi One Gold:

  • Plugin neurali per prestazioni migliorate  

L'EA utilizza plugin di reti neurali all'avanguardia per migliorare la precisione predittiva e adattarsi dinamicamente ai cambiamenti del mercato, il che le consente di riconoscere e rispondere a modelli complessi in modo più efficace.

  • Adattamento automatico del rischio-leva

Regola automaticamente il rischio in base alla leva finanziaria del conto, ottimizzando i rendimenti e bilanciando l'esposizione al rischio. Ciò semplifica la gestione delle dimensioni delle posizioni in linea con le mutevoli condizioni di leva finanziaria senza intervento manuale.

  • Compatibilità delle società di proprietà in contesti a basso rischio 

Progettato per soddisfare i requisiti delle società di trading proprietario come FTMO, ma è specificamente consigliato in contesti a basso rischio per aderire a rigorosi limiti di drawdown e di perdita giornaliera, garantendo un'esperienza di trading più sicura in linea con i criteri aziendali.

  • Back testing approfondito per oltre 13 anni 

L'EA è stato sottoposto a backtest con successo in diverse condizioni di mercato negli ultimi 13 anni, dimostrando una stabilità costante e mantenendo bassi drawdown, il che riflette la sua affidabilità nel tempo e in diversi climi economici.

  • Filtro notizie integrato personalizzabile

L'EA include un filtro notizie regolabile che interrompe le negoziazioni prima di annunci economici significativi, riducendo le possibilità che condizioni di mercato volatili abbiano un impatto negativo sulle negoziazioni. Questa funzionalità è particolarmente utile per evitare improvvise oscillazioni di prezzo durante i comunicati stampa.

  • Impostazione semplificata basata sul codice  

Tutti i valori necessari sono incorporati nel codice dell'EA, il che significa che non c'è bisogno di file di impostazioni esterne. I trader devono solo selezionare un livello di rischio preferito, rendendo la configurazione più rapida e meno soggetta a errori.

  • Flessibilità del broker con alcune condizioni

È progettato per funzionare efficacemente con la maggior parte dei broker, ma potrebbe non funzionare altrettanto bene su conti cent o conti con spread elevati, specialmente su asset come l'oro. Lo sviluppatore fornisce raccomandazioni su broker adatti per garantire prestazioni ottimali.

  • Ampie opzioni di personalizzazione

L'EA offre numerose impostazioni di personalizzazione e ottimizzazione, consentendo ai trader di adattarlo alle loro strategie specifiche, alla loro tolleranza al rischio e alle condizioni di mercato. Questa flessibilità supporta un maggiore controllo sul comportamento di trading.

  • Installazione rapida e semplice

Grazie a un processo di installazione intuitivo, l'EA è accessibile ai trader di qualsiasi livello di esperienza, offrendo una configurazione semplificata con passaggi minimi.


Avvertenza sui rischi:

Prima di acquistare One Gold Expert Advisor, sii consapevole dei rischi coinvolti. Le performance passate non sono garanzia di redditività futura (EA potrebbe anche subire perdite). I back test mostrati (ad esempio negli screenshot) sono altamente ottimizzati per trovare i parametri migliori, ma pertanto i risultati non possono essere trasferiti al trading live. Si prega di non investire o rischiare denaro che non ci si può permettere di perdere.


Recensioni 16
OMAR KHATAB
346
OMAR KHATAB 2025.08.19 02:04 
 

The author is very friendly and helpful. Always available if you need help. Highly recommended for any serious trader A++++

kadiev
92
kadiev 2025.07.22 14:16 
 

This EA works perfectly, exactly as described. Just be careful not to exceed the risk size relative to your account, that's all.

Syed Shahkar Kakakhail
151
Syed Shahkar Kakakhail 2025.05.09 07:48 
 

After 1.5 years of consistent use, I’m finally giving this EA the well-deserved 5 stars. It’s the only Expert Advisor I’ve stuck with long-term, thanks to its outstanding performance. The developer is not only highly supportive but also genuinely committed to continuous improvement and customer satisfaction. Based on my extended experience, one key tip: avoid changing the default settings—just update the value from 100 to 200 for 0.01 lot sizing, and let the EA do the rest.

Prodotti consigliati
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Experts
EA TOUMED ****** Only   10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed is a professional  scalping expert with low-risk . the expert select the optimal entry points, a price analysis  is used. The expert does not use  grid, martingale, arbitrage. Every position is protected by a visual stop loss. All open transactions are accompanied by a control algorithm, which is based on trailing stop and a trailing step profit taking system. The expert also have a protect
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experts
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Robot di Scalping IA per EUR, Oro & BTC OtmScalp EA V1 - Il Robot di Scalping Definitivo con IA per EUR, Oro e BTC Offerta limitata: Solo 499$ (Prezzo originale 1200$ - Aumento imminente!) Perché scegliere OtmScalp EA V1? Profitti giornalieri costanti - Progettato per uno scalping aggressivo ma controllato 3 versioni specializzate - Ottimizzate per le coppie EUR, l'oro (XAU/USD) e il Bitcoin (BTC/USD) Trading 100% automatizzato - Funziona 24h/5gg senza intervento Gestione intell
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Experts
Smart Hedge Trader – MT4 Expert Advisor Link to MT5 version Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader is an MT4 Expert Advisor that uses a structured hedging strategy to manage trades with precision. It monitors market conditions and applies calculated logic to manage exposure, aiming for consistent trade cycles with defined risk parameters. This EA is designed for traders who prefer an automated system that adapts to volatility while maintaining control over daily trading activity. Features: Dy
BigPIPs MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
BigPIPS EA is an Expert Advisor based on special mathematical analysis and smart modeling of market and signals independent of timeframe. The EA has a powerful calculation engine that can predict market movement over 1000 pips (10000 points). The EA signal engine does not need any optimization and there are no settings for signal. All settings of EA are for Money Management. The EA works with a low margin level and thus has low risk. The EA can trade on all Forex Pairs, Cryptos, Stocks, Indice
Long power rsi
Kevin Michael Jones
Experts
* Symbol EURUSD, EUR/NZD, AUD/NZD, EUR/JPY. * Automatic advisor, trade preferably on the following assets: EUR/USD, EUR/NZD, AUD/NZD, EUR/JPY. * The advantage of this advisor is that it does not include a martingale and trading is carried out using stop losses and take profit. * Has been tested for more than 2 years in the strategy tester. You can download the demo version yourself and view it for any period of time if necessary. * The Expert Advisor is based on data from several indicators. Rsi
UprZone 18 Forbidden
Shi Chao Ma
Experts
**DualStrategyEA per MetaTrader 4 - Sistema di Trading Intelligente a Doppio Motore**   **Concetto Centrale**   DualStrategyEA combina:   - **Strategia di Rottura di Range**: Cattura il momentum d'inizio trend   - **Strategia a Griglia Dinamica**: Blocca profitti in mercati laterali   Strategie complementari creano un "motore di trading per tutte le condizioni".   **Reti Neurali Quantistiche** ottimizzano i pesi in tempo reale (adattabile a XAUUSD, GBPUSD, ecc.).   **Vantaggi Chiave**  
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experts
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Team Trading Audusd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
OnePiece
Daqiang Wei
Experts
****************************************************** SIGNAL: https://www.mql5.com/zh/signals/586055 this is an Arbitrage system which base on EURUSD EURGBP GBPUSD  you need a smallest spread and lowest ping account like ECN. I run it on icmarket and tester in icmarket history data run it on any chart then it will trade on EURUSD EURGBP GBPUSD  when sign has checked here is version For MT5 : https://www.mql5.com/zh/market/product/38629# you can backtest from mt5  ******************************
Team Trading Gbpusd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experts
I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
Trend rollback ea
Ivan Lysenkov
Experts
Trend rollback ea -  полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD  Тайм фрейм M15 . Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал. Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала  (торговля по тренду) , после убытка  робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс. Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса. Также советник использует фильтры ,  для бо
MAx overclock EA
Kevin John Hastings
Experts
Elevate Your Trading Game with Our Expert Advisor! Are you tired of the guesswork in trading? With a decade of programming experience and 3 years in trading, I’ve developed an Expert Advisor that’s designed to take your trading career to new heights! Our Expert Advisor is a game-changer. It’s built to detect overbought and oversold market conditions, identify trends, and help you find the best times to trade your favourite product. Whether you’re aiming for a 1:1 risk or pushing for a 5:1
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
1 (1)
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
Ora puoi scaricare la versione demo di Aurum Apex dalla scheda Commenti per valutarne le prestazioni in tempo reale con il tuo broker! Aurum Apex EA è un potente strumento di trading automatico al 100% progettato per la piattaforma MT4. Analizza il mercato in tempo reale e rileva varie opportunità di trading. Adatto a tutti i livelli di trader, Aurum Apex EA offre tre modalità di rischio regolabili tramite il parametro di Rischio: Rischio = 0.1 (Basso Rischio): Ideale per i nuovi trader poco fa
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.57 (14)
Experts
Ti sei mai chiesto perché la maggior parte degli esperti consulenti non è efficace nel trading reale, nonostante la loro perfetta performance nei backtest? La risposta più probabile è Over-fitting. Molti EA vengono creati per 'imparare' e adattarsi perfettamente ai dati storici disponibili, ma falliscono nel prevedere il futuro a causa di una mancanza di generalizzabilità nel modello costruito. Alcuni sviluppatori semplicemente non conoscono l'esistenza del Over-fitting, o ne sono a conoscenza
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader. AI Sniper   è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali   MT4   . Utilizzando un algoritmo sofisticato e metodologie di trading all'avanguardia,   AI Sniper   incarna l'eccellenza nell'ottimizzazione del trading. Con oltre 15 anni di vasta esperienza sia nei mercati borsistici che azionari, il nostro team h
AI Golden Jet Fighter GTX MT4
Andrei Nazarets
4.29 (7)
Experts
AI Golden Jet Fighter GTX     MT4 è un Expert Advisor (EA) semplice ed efficiente per il trading dell'oro sulla piattaforma Meta Trader 4. Utilizzando reti neurali, questo EA è progettato per lo scalping nel mercato dell'oro (XAU/USD). La strategia principale di AI Golden Jet Fighter GTX si concentra sull'identificazione di piccole fluttuazioni di prezzo e sull'apertura di posizioni per catturare profitti in brevi intervalli di tempo. L'EA analizza le condizioni di mercato in tempo reale ed ese
Altri dall’autore
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
Oracle: il futuro del trading Oracle Trading Expert per Meta Trader è progettato per offrire prestazioni affidabili sui mercati GBPUSD e Gold, attingendo alle più recenti tecniche di programmazione e strumenti di apprendimento automatico. Con algoritmi proprietari e una rete neurale integrata, Oracle analizza efficacemente i dati, aiutando gli utenti a prendere decisioni di trading informate. Il design di Oracle enfatizza anche la stabilità: le sue strategie sono realizzate per evitare un'ottimi
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.88 (34)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura BTC offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare la coppia di valute BTCUSD (Bitcoin). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 2017 al 2025. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (2)
Experts
Aura Superstar    è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare    valute durante il periodo di rollover   .    Si basa su analisi di cluster di apprendimento automatico e    algoritmi di scalping genetico. Il primo scalper multivaluta che utilizza un meccanismo di apprendimento automatico profondo, un perceptron multilivello e un filtro neuro adattivo combinato con indicatori classici. L'esperto ha mostrato risultati stabili dal 2003. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi d
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.71 (28)
Experts
Presentazione di One Gold EA, un sofisticato robot di trading per l'oro sulla piattaforma Meta Trader, sviluppato per assistere i trader con analisi di mercato avanzate. La nostra tecnologia proprietaria sfrutta reti neurali e algoritmi basati sui dati per analizzare i dati storici e in tempo reale del mercato dell'oro, fornendo informazioni che possono aiutare nel processo decisionale. A differenza delle tradizionali strategie manuali, One Gold EA opera con un intervento minimo, semplificando i
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
Filtro:
OMAR KHATAB
346
OMAR KHATAB 2025.08.19 02:04 
 

The author is very friendly and helpful. Always available if you need help. Highly recommended for any serious trader A++++

kadiev
92
kadiev 2025.07.22 14:16 
 

This EA works perfectly, exactly as described. Just be careful not to exceed the risk size relative to your account, that's all.

Syed Shahkar Kakakhail
151
Syed Shahkar Kakakhail 2025.05.09 07:48 
 

After 1.5 years of consistent use, I’m finally giving this EA the well-deserved 5 stars. It’s the only Expert Advisor I’ve stuck with long-term, thanks to its outstanding performance. The developer is not only highly supportive but also genuinely committed to continuous improvement and customer satisfaction. Based on my extended experience, one key tip: avoid changing the default settings—just update the value from 100 to 200 for 0.01 lot sizing, and let the EA do the rest.

Goo G
494
Goo G 2024.11.21 16:11 
 

The current situation is also a plus as they provide regular updates. Although the price movement of gold is amazing, I feel safe because I trade appropriately.

jobo90
61
jobo90 2024.06.07 19:54 
 

Well I have to be honest: I have been running this EA since almost two months now and the overall results don't justify the price of $1,500 in my eyes. It took 30 trades and I'm down $1,234.81. So overall I wasted $2,734.81 which is not small at all. It started off great but the default settings of the intense mode are very dangerous if you run into a losing streak since it will double down and just burn you. I had to stop the intense mode since at some point the next position size would've wiped my entire portfolio. I strictly ran with the conservative mode from that point on but this was not great either. To be fair though: if I filter out all the trades made by the intense mode I would be up $355.33 in roughly two months. Here are the trades it took: https://imgur.com/rybxl0P Otherwise: the developer is responsive and also the description is good. All easy to set up etc. But stick to the conservative mode if you choose to buy it.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.05.15 10:56 
 

if you run a backtest everything looks too good to be true, but live results are losing. I been using this EA for years now on demo and I would not recommend it.

frost4190
121
frost4190 2024.05.14 20:55 
 

I have been using this EA the intense strategy for over two months now and it has only lost one trade so far. the best Gold EA i have ever used. Although i adjusted the trailing stop to my need.

Roberto Machado
36
Roberto Machado 2024.05.08 13:48 
 

I bought this bot recently. I still have it on a demo account. It has an amazing performance when you run the backtests. However, I am still waiting to have a win order. I am not saying is a bad bot but when the market is ranging (like now, May 8, 2024, and the preceding week) it loses most trades. My demo balance has gone down 1000 dollars. I have it in the intense mode with recovery. I have run a backtest of the same period and it loses money. This is good because it means the previous backtests are correct. At this point, I give five stars because I still have faith in previous backtests and I hope to start making money soon. I will keep you posted. Thanks

UPDATE - JULY 31, 2024: still very inconsistent. I HAVE NOT put it to work on a real account. In my experience, it loses more than it wins. When it loses the stop loss is at about 200 pips. When it wins, most times is using the trailing feature at 75 pips. The author is responsive and helpful. He has published 3 updates since I bought it. I just hope he finds a fix for his good and mine (I don't want to lose 1500 USD just like that)

UPDATE AUGUST 15, 2024: After updates 6.3 and 6.4 the bot has improved. At this point, it has recouped previous losses and profited 400 USD (Still Demo Account).

Stanislav Tomilov
26791
Risposta dello sviluppatore Stanislav Tomilov 2024.05.08 15:39
Thank you very much for your review, I completely agree with you, this month was not very good for the expert, there have been months like this before. I will do everything to improve the logic of the expert.
nagylala79
49
nagylala79 2024.03.31 18:35 
 

This is amazing. Thank you very much.

Evgenii Mizin
165
Evgenii Mizin 2024.03.23 11:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Matthias Bessler
2625
Matthias Bessler 2024.03.02 09:51 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Omar Alsaleem
1490
Omar Alsaleem 2024.03.01 18:26 
 

I liked it.

Yat Lam Mok
840
Yat Lam Mok 2024.02.20 19:16 
 

This EA is very promising. So far the actual results match with what I have backtested and the win rate is extremely high. Thanks a lot for Stanislav's hard work.

towntires
79
towntires 2024.02.06 17:38 
 

This EA is amazing, so far so good!!!

Zhi Song Tuo Ge Ti Mu Xuan Li Ning
625
Zhi Song Tuo Ge Ti Mu Xuan Li Ning 2024.01.04 11:38 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Prianka Bayu Putra
647
Prianka Bayu Putra 2023.11.29 02:41 
 

Tomilov is friendly and really helpful. I believe in this EA algorithm ! You can buy this EA, so far this is the most safe Gold EA out there

Rispondi alla recensione